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07.05.2026 17:44:38
OTS: enomyc / enomyc startet nächste Wachstumsphase mit Ufenau Capital ...
enomyc startet nächste Wachstumsphase mit Ufenau Capital Partners /
Aufbau einer führenden Beratungsplattform für Transformation und
Restrukturierung in der DACH-Region mit internationaler Perspektive
(FOTO)
Hamburg (ots) - Die enomyc GmbH geht eine Partnerschaft mit Ufenau Capital
Partners ein, einer führenden Private-Equity-Gesellschaft mit Sitz in der
Schweiz. Im 24. Jahr ihres Bestehens stellt enomyc damit die Weichen für die
nächste Wachstumsphase: den Aufbau einer führenden, unabhängigen
Beratungsplattform für Transformation und Restrukturierung in der DACH-Region -
mit internationaler Perspektive und klarem Fokus auf anspruchsvolle Mandate im
Mid- und Large-Cap-Segment.
Antwort auf strukturelle Marktveränderungen
Unternehmen stehen vor tiefgreifenden Veränderungen: Märkte werden volatiler,
Geschäftsmodelle geraten unter Druck, Transformationszyklen verkürzen sich.
Gleichzeitig steigen die Anforderungen an Umsetzungsgeschwindigkeit, operative
Exzellenz, Branchenexpertise und internationale Anschlussfähigkeit. Damit
verändert sich auch der Beratungsmarkt. Zwischen globalen Beratungshäusern und
hochspezialisierten Boutiquen entsteht Raum für eine neue Kategorie:
unternehmerisch geprägte, skalierbare Plattformen, die strategische Klarheit,
Restrukturierungskompetenz und operative Umsetzungskraft verbinden. enomyc
positioniert sich gezielt in diesem Segment.
"Wir sehen einen strukturellen Wandel im Markt. Unternehmen brauchen
Beratungspartner, die komplexe Transformations- und Restrukturierungssituationen
nicht nur analysieren, sondern wirksam umsetzen - auch über Ländergrenzen
hinweg. Mit Ufenau schaffen wir die Grundlage, enomyc im Mid- und
Large-Cap-Segment deutlich weiterzuentwickeln und unsere internationale
Anschlussfähigkeit konsequent auszubauen", sagt Martin Hammer, Gründer und
Managing Partner von enomyc.
Vom Beratungsunternehmen zur Plattform
"enomyc hat in den vergangenen Jahren die Voraussetzungen für weiteres Wachstum
geschaffen", sagt Uwe Köstens. Mit der Partnerschaft folgt nun der nächste
strategische Schritt: die Skalierung zu einer Beratungsplattform. Im Fokus
stehen der Ausbau der Restrukturierungskapazitäten, zusätzliche
Branchenkompetenzen, die Integration weiterer spezialisierter Teams und
Beratungsunternehmen sowie die Weiterentwicklung der Organisation.
"Wir bauen auf einer starken unternehmerischen, operativen und kulturellen Basis
auf. Jetzt geht es darum, diese Basis gezielt zu skalieren: mit mehr
Restrukturierungskapazität, vertiefter Branchenkompetenz und der Integration
weiterer Teams und Beratungen, die fachlich wie kulturell zu enomyc passen",
sagt Julia Hammer, die künftig die Geschäftsführung der Gruppenholding
übernimmt. "Unser Anspruch ist es, eine Plattform zu schaffen, die Kunden in
anspruchsvollen Transformationssituationen noch präziser, leistungsfähiger und
ganzheitlicher begleitet."
Unternehmerische Führung und breitere Beteiligung
Die operative Führung von enomyc bleibt unverändert: Martin Hammer, Uwe Köstens
und Julia Hammer führen das Unternehmen als Geschäftsführer auch in der nächsten
Wachstumsphase weiter. Gleichzeitig wird das unternehmerische Fundament gezielt
erweitert. Neben den geschäftsführenden Gesellschaftern beteiligen sich
ausgewählte Equity Partner an der Plattform: Sebastian van Hunen, Dr. Tim Bauer,
Jan-Eike Ratjen, Jan-Ulrik Holsten, Dr. Stefan Frings, Graf Otto zu Rantzau,
Mark Fahrig, Christian Zeller sowie Jonas Keppler. Das Modell stärkt
unternehmerische Verantwortung, langfristige Orientierung und die gemeinsame
Entwicklung.
Ufenau als strategischer Partner für Wachstum und Internationalisierung
Mit Ufenau Capital Partners gewinnt enomyc einen strategischen Partner, der die
nächste Wachstumsphase aktiv begleitet. Ufenau bringt umfassende Erfahrung in
der Umsetzung von Buy-&-Build-, Plattform- und Wachstumsstrategien ein -
insbesondere im Dienstleistungssektor. Gemeinsam treiben die Partner den Ausbau
von enomyc zu einer führenden, international ausgerichteten Beratungsplattform
für Transformation und Restrukturierung voran. Im Zentrum stehen organisches
Wachstum, die gezielte Integration weiterer Teams und Beratungsunternehmen sowie
der Ausbau der internationalen Präsenz.
"enomyc verfügt über eine starke Marktposition, eine klare fachliche
Spezialisierung und eine ausgeprägte unternehmerische Kultur. Genau diese
Kombination ist die Basis für den Aufbau einer führenden Plattform im
Transformations- und Restrukturierungsmarkt. Wir freuen uns darauf, das
Managementteam bei der nächsten Wachstumsphase zu begleiten - durch Kapital,
Plattformexpertise und unsere Erfahrung in der erfolgreichen Weiterentwicklung
unternehmerisch geführter Dienstleistungsunternehmen", sagt Ralf Flore, Managing
Partner von Ufenau Capital Partners.Die Partnerschaft schafft die Grundlage, die
Marktposition von enomyc nachhaltig auszubauen und das Leistungsangebot für
Unternehmen, Investoren und Stakeholder gezielt weiterzuentwickeln.
Über Ufenau Capital Partners
Ufenau Capital Partners ist eine unabhängige Schweizer Investorengruppe mit Sitz
am Zürichsee. Ufenau fokussiert sich auf Mehrheitsbeteiligungen an
Dienstleistungsunternehmen in der DACH-Region sowie Spanien, Portugal, Polen,
Benelux, UK und den USA die in den Bereichen Business Services, IT-Services,
Education & Lifestyle, HealthCare Services und Financial Services aktiv sind.
Seit 2011 hat Ufenau weltweit in rund 500 Dienstleistungsunternehmen investiert.
Mit einem umfassenden Kreis von namhaften und erfahrenen Industriepartnern
(Eigentümer, CEOs, CFOs) verfolgt Ufenau Capital Partners einen aktiv
mehrwertschaffenden Investmentansatz auf Augenhöhe mit den Unternehmern. Ufenau
verwaltet über EUR 5,0 Mrd. Assets under Management.
Über enomyc
enomyc ist eine führende, unabhängige Beratung für Transformation und
Restrukturierung mit klarem Fokus auf Umsetzung und nachhaltige Wertsteigerung.
Seit über 24 Jahren begleitet enomyc Unternehmen, Investoren und Stakeholder in
anspruchsvollen Veränderungssituationen und verbindet dabei strategische
Klarheit mit operativer Exzellenz. Das Unternehmen positioniert sich bewusst
zwischen globalen Beratungshäusern und spezialisierten Boutiquen - als
unternehmerisch geprägter Partner mit hoher Umsetzungskraft und wachsender
internationaler Präsenz. Mit Standorten in Deutschland, Frankreich und den USA
baut enomyc seine internationale Tätigkeit kontinuierlich aus und entwickelt
sich im Rahmen der Partnerschaft mit Ufenau Capital Partners zu einer
skalierbaren, international ausgerichteten Beratungsplattform weiter.
Pressekontakt:
Cathleen Möbius, Head of Marketing
M +49 162 2544 592
T +49 40 300359-0
enomyc GmbH
Neuer Wall 5720354 Hamburg
mailto:kontakt@enomyc.com
http://www.enomyc.com
William Clegg, Managing Director & Head of Investor Relations
T +41 (0) 44 482 66 66
Ufenau Capital Partners AG
Huobstrasse 3
CH-8808 Pfäffikon Schwyz
mailto:w.clegg@ucp.ch
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/164573/6271001
OTS: enomyc
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