OTS: EOS Holding GmbH / Hohe Investitionen und operative Stärke: EOS Gruppe ...

Hohe Investitionen und operative Stärke: EOS Gruppe schließt

erfolgreiches Geschäftsjahr 2025/26 ab (FOTO)

Hamburg (ots) -

- Der EOS Konzern steigert sein Ergebnis auf 464,0 Millionen Euro (EBITDA).

- Hohe Investitionen in Forderungspakete von 1 Milliarde Euro sichern Wachstum.

- Herausragendes ESG-Rating mit der EcoVadis-Goldmedaille bestätigt erfolgreiche

Nachhaltigkeitsstrategie.

Die EOS Gruppe hat ihre starke Position im europäischen Markt bestätigt und das

Geschäftsjahr 2025/26 mit einem erneuten Wachstum abgeschlossen. Das Ergebnis

des EOS Konzerns vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) stieg auf 464,0

Millionen Euro (Vorjahr: 460,8 Millionen Euro). Der Umsatz erhöhte sich um 1,4

Prozent auf 1,1 Milliarden Euro. Die Region Zentraleuropa, zu der auch

Deutschland zählt, steuerte mit 384,9 Millionen Euro einen wesentlichen Anteil

zum Konzernumsatz bei.

Maßgeblich für das erfolgreiche Geschäftsjahr sind insbesondere hohe

Investitionen in Forderungspakete. Insgesamt investierte der EOS Konzern 1

Milliarde Euro in unbesicherte und besicherte Forderungen sowie Real Estate

Owned (REO) Portfolios (Vorjahr: 826,6 Millionen Euro). Das entspricht einer

Steigerung um mehr als 20 Prozent zum Vorjahr. "Wir haben das zweithöchste

Investitionsvolumen in der Geschichte der EOS Gruppe nach dem Rekordjahr 2022/23

erreicht. Für europäische Banken ist die EOS Gruppe ein verlässlicher Partner

für den Verkauf ihrer Non-Performing Loan (NPL) Bestände", sagt Marwin Ramcke,

CEO der EOS Gruppe.

Investitionen in Zentraleuropa gesteigert

In der Region Zentraleuropa stiegen die Investitionen in Forderungen und

Immobilien auf 256,3 Millionen Euro. "Angesichts der reifen und

wettbewerbsintensiven Märkte in Zentraleuropa freuen wir uns besonders über die

hohen Investitionen in Deutschland, einem der wichtigsten Märkte der EOS

Gruppe", erklärt Dr. Stephan Ohlmeyer, Mitglied der Geschäftsführung der EOS

Gruppe und verantwortlich für die Region.

Auszeichnung für Nachhaltigkeitsleistung

Die gesamte Wertschöpfung vom Ankauf notleidender Forderungen bis hin zur

Entschuldung säumiger Zahler*innen geht für EOS mit verantwortungsvollem Handeln

einher. Nach der Bronzemedaille im Vorjahr wurde die EOS Holding im

Geschäftsjahr 2025/26 von EcoVadis mit einer Goldmedaille ausgezeichnet. Damit

zählt EOS zu den weltweit führenden fünf Prozent der nachhaltigsten Unternehmen

und den besten drei Prozent der eigenen Branche. " Nachhaltigkeit ist für uns

integraler Bestandteil unseres Geschäftsmodells und ein klares Signal an unsere

Partner", betont CEO Marwin Ramcke. Der Jahres- und Nachhaltigkeitsbericht der

EOS Gruppe zeigt ausführlich, was der Konzern in diesem Bereich leistet.

Lesen Sie den gesamten Bericht auf unserer Website

(https://de.eos-solutions.com/about/annual-report).

Pressekontakt:

Marc Heuer, Corporate Communications & Marketing Germany

E-Mail: mailto:presse@eos-solutions.com

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/42902/6319195

OTS: EOS Holding GmbH