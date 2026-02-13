OTS: Ericsson GmbH / Führende globale Technologieunternehmen gründen die ...

Führende globale Technologieunternehmen gründen die Trusted Tech

Alliance (FOTO)

München (ots) -

- In einer Zeit, in der die Welt gespalten ist, schließen sich 15 führende

globale Unternehmen aus 10 Ländern zusammen, um Kunden weltweit zu

unterstützen.

Auf der Münchner Sicherheitskonferenz haben heute 15 Unternehmen aus Afrika,

Asien, Europa und Nordamerika die Gründung der Trusted Tech Alliance (TTA)

bekannt gegeben. Die TTA ist ein Zusammenschluss globaler Technologieanbieter,

die über Grenzen hinweg zusammenarbeiten wollen. Dabei basiert die

Zusammenarbeit auf einem gemeinsamen Satz von Prinzipien für einen

vertrauenswürdigen Technologie-Stack - von Konnektivität, Cloud-Infrastruktur

und Halbleitern bis hin zu Software und Künstlicher Intelligenz.

Diese Prinzipien sollen sicherstellen, dass Unternehmen in dieser Allianz,

unabhängig von der Nationalität eines Lieferanten, gemeinsame Verpflichtungen in

den Bereichen Transparenz, Sicherheit und Datenschutz einhalten. Auf diese Weise

wird Vertrauen geschaffen, und die Vorteile der Technologie können Menschen auf

der ganzen Welt zugutekommen.

Als Reaktion auf ein beispielloses Tempo des technologischen Wandels und ein

zunehmend komplexes Umfeld suchen Länder und Kunden nach größerer

Verlässlichkeit und Widerstandsfähigkeit bei Technologieanbietern und den von

ihnen erbrachten Dienstleistungen.. Gleichzeitig wächst die Skepsis gegenüber

digitalen Technologien und ihren potenziellen negativen Auswirkungen auf

Individuen und Gesellschaften. In diesem Umfeld ist es von entscheidender

Bedeutung, dass sich Unternehmen aus dem gesamten Technologiebereich

zusammenschließen, um diese Bedenken zu adressieren.

Die TTA-Mitglieder definieren Kriterien für vertrauenswürdige Technologie sowie

eine Reihe von Grundsätzen, welche die Vertragspartner einhalten müssen. Die

Mitglieder verpflichten sich dazu, mit Regierungen und Kunden

zusammenzuarbeiten. So wollen sie dafür sorgen, dass neue Technologien eine

breitere öffentliche Akzeptanz finden und gleichzeitig Arbeitsplätze schaffen

und das Wirtschaftswachstum antreiben.

Die Allianz vereint führende Unternehmen, die sich einer Reihe von klar

definierten und verifizierbaren Verfahren und Grundsätzen bekennen. Diese legen

fest, wie Technologie sicher, zuverlässig und verantwortungsbewusst betrieben

werden kann, unabhängig davon, wo sie entwickelt oder eingesetzt wird.

Die Unterzeichner der Trusted Tech Alliance sind: Anthropic, AWS, Cassava

Technologies, Cohere, Ericsson, Google, Hanwha, Jio Platforms, Microsoft, Nokia,

Nscale, NTT, Rapidus, Saab und SAP.

Die teilnehmenden Unternehmen haben sich auf fünf konkrete Grundsätze geeinigt.

Diese definieren, was es bedeutet, als vertrauenswürdiger weltweiter

Technologieanbieter Lösungen zu entwickeln, einzusetzen, zu betreiben und

zusammenzuarbeiten:

1. Transparente Unternehmensführung und ethisches Verhalten

2. Transparente Betriebsabläufe, sichere Entwicklung und unabhängige Bewertung

3. Robuste Lieferkette und Sicherheitsüberwachung

4. Offenes, kooperatives, integratives und widerstandsfähiges digitales

Ökosystem

5. Achtung der Rechtsstaatlichkeit und des Datenschutzes

Diese Verpflichtungen erfordern von den Unternehmen eine starke

Unternehmensführung und ethisches Verhalten, die sichere Entwicklung und

verantwortungsvolle Verwaltung von Technologie während ihres gesamten

Lebenszyklus sowie die Verwendung vertraglich bindender Sicherheits- und

Qualitätszusicherungen mit Lieferanten. Sie werden ihre Lieferanten an strenge

globale Sicherheitsstandards binden und ein offenes, kooperatives und

innovatives digitales Umfeld unterstützen.

Die TTA wird ihre Gemeinschaft globaler Anbieter, die sich der Förderung eines

vertrauenswürdigen, interoperablen und offenen Technologie-Stacks widmen, weiter

ausbauen. Gemeinsam werden sie Ansätze erarbeiten, um nationale und

internationale Bemühungen zur Stärkung von Souveränität, Resilienz und

Wettbewerbsfähigkeit zu fördern.

"In einer Ära des schnellen technologischen Wandels ist die Zusammenarbeit mit

gleichgesinnten Branchenkollegen unerlässlich, um das Vertrauen der Kunden zu

fördern und den vollen Nutzen der Technologie für Wirtschaft und Gesellschaft zu

realisieren. Mit unserem Beitritt zur Trusted Tech Alliance bekräftigen wir

unser fortgesetztes Engagement, unseren Kunden vertrauenswürdige, sichere und

widerstandsfähige Technologie bereitzustellen", sagte David Zapolsky, Chief

Global Affairs & Legal Officer von Amazon.

"Da KI-Systeme immer leistungsfähiger werden, Innovation vorantreiben, das

Wirtschaftswachstum beschleunigen und die nationale Sicherheit neu gestalten,

müssen die Vereinigten Staaten sowie ihre Verbündeten und Partner sicherstellen,

dass die weltweit am weitesten verbreiteten Modelle sicher, zuverlässig,

vertrauenswürdig und transparent entwickelt sind. Anthropic ist stolz darauf,

der Trusted Tech Alliance beizutreten, die amerikanische KI-Führungsrolle zu

unterstützen und gemeinsam mit gleichgesinnten Partnern gemeinsame Prinzipien

für vertrauenswürdige KI voranzubringen", sagte Sarah Heck, Head of External

Affairs, Anthropic.

"In einer Zeit des weltweiten rasanten technologischen Fortschritts ist Cassava

Technologies stolz darauf, Gründungsmitglied der Trusted Tech Alliance zu sein.

Ich bin überzeugt, dass verantwortungsvolle Führung und globale Zusammenarbeit

sicherstellen werden, dass Technologie auch zukünftig den menschlichen

Fortschritt und eine inklusive wirtschaftliche Entwicklung ermöglicht. Das ist

besonders für unsere Jugend und die kommenden Generationen von großer

Bedeutung.", sagte Strive Masiyiwa, Gründer und Executive Chairman von Cassava

Technologies.

"Kein einzelnes Unternehmen oder Land kann allein einen sicheren und

vertrauenswürdigen digitalen Technologie-Stack aufbauen. Vielmehr können

Vertrauen und Sicherheit nur gemeinsam erreicht werden. Aus diesem Grund haben

wir gemeinsam mit gleichgesinnten Partnern aus der Branche die Trusted Tech

Alliance ins Leben gerufen - eine Initiative, die sich zu überprüfbaren,

vertrauenswürdigen Standards im gesamten digitalen Stack verpflichtet", sagte

Börje Ekholm, Präsident und CEO von Ericsson.

"Google Cloud verfolgt seit Langem das Ziel, Wahlfreiheit, Vertrauen und

Souveränität zu fördern, was sich in unserer heutigen Technologie widerspiegelt.

Durch die Trusted Tech Alliance wollen wir die Prinzipien vorantreiben, an die

wir uns bereits halten: Die Wahlfreiheit der Kunden zu fördern und ein Portfolio

von Lösungen bereitzustellen, unterstützt durch technische Kontrollen und lokale

Partnerschaften, um strenge Souveränitätsanforderungen und regionale Standards

zu erfüllen", sagte Marcus Jadotte, Vice President, Government Affairs and

Public Policy, Google Cloud.

"Bei der Weiterentwicklung der Technologie wird Vertrauen eine entscheidende

Rolle spielen, um sicherzustellen, dass sie die dringendsten Bedürfnisse der

Gesellschaft erfüllt. Wir sind der Meinung, dass vertrauenswürdige Ökosysteme

der Schlüssel zur Sicherung von Gesellschaften, zur Stärkung von Industrien und

zur Förderung der zukünftigen Resilienz sind - von der Energiesicherheit und der

souveränen Verteidigung bis hin zur fortschrittlichen Fertigung", sagte Dong

Kwan (DK) Kim, Vice Chairman der Hanwha Group.

"Vertrauenswürdige, sichere und transparente Technologie ist entscheidend, um

inklusives digitales Wachstum auf globaler Ebene zu ermöglichen. Jio Platforms

ist stolz darauf, der Trusted Tech Alliance beizutreten, um gemeinsame Standards

und überprüfbare Praktiken über den gesamten Technologie-Stack hinweg

voranzubringen. Durch die Zusammenarbeit mit globalen Partnern wollen wir die

Resilienz stärken, digitale Chancen erweitern und langfristiges Vertrauen in

Konnektivität, Cloud- und KI-Systeme der nächsten Generation aufbauen", sagte

Kiran Thomas, CEO, Jio Platforms.

"In dem aktuellen geopolitischen Umfeld ist es entscheidend, dass gleichgesinnte

Unternehmen zusammenarbeiten, um die Sicherheit zu schützen, hohe globale

Standards voranzutreiben und das Vertrauen in Technologie über Grenzen hinweg zu

wahren", sagte Brad Smith, Vice Chair und President von Microsoft. "Basierend

nicht auf der Nationalität des Anbieters, sondern auf gemeinsamen

Verpflichtungen gegenüber den Kunden, bringt diese Allianz führende Unternehmen

zusammen, um klare, überprüfbare Prinzipien zu entwickeln, die zeigen, dass

Technologie sicher, zuverlässig und verantwortungsvoll betrieben werden kann -

wo immer sie eingesetzt wird."

"KI beschleunigt den Wandel über den gesamten Technologie-Stack hinweg und

erhöht die Anforderungen an Vertrauen. Netzwerke und kritische Infrastrukturen

müssen von Grund auf sicher, resilient und interoperabel sein. Wir schließen uns

im Rahmen der Trusted Tech Alliance mit Branchenpartnern zusammen, um dieses

Fundament zu stärken, während sich intelligente Systeme weltweit weiter

skalieren", sagte Justin Hotard, President und CEO von Nokia.

"KI-Infrastruktur ist das Fundament, auf dem Innovation aufgebaut wird, und

dieses Fundament muss vertrauenswürdig und sicher sein. Kunden müssen absolutes

Vertrauen darin haben, wo ihre Daten gespeichert sind, wie sie geschützt werden

und wer die Systeme steuert, die ihre KI antreiben. Bei Nscale ist unsere

souveräne KI-Infrastruktur genau dafür entwickelt worden, diese Sicherheit zu

gewährleisten, indem sie Leistung mit strengen Sicherheitsstandards, Transparenz

und lokaler Kontrolle kombiniert. Wir sind stolz darauf, mit Organisationen auf

der ganzen Welt zusammenzuarbeiten, um KI auf eine Weise voranzubringen, die

sicher, vertrauenswürdig und auf langfristige Resilienz ausgelegt ist", sagte

Josh Payne, Gründer und CEO von Nscale.

"Unabhängig davon, wie überlegen Technologien wie KI und Cybersicherheit im

Netzwerk sind, ist für ihre gesellschaftliche Akzeptanz ein vielfältiger Diskurs

unerlässlich. Es ist von größter Bedeutung, dass vertrauenswürdige Unternehmen,

die gemeinsame Werte und moralische Prinzipien teilen, eng zusammenarbeiten, um

ihre Initiativen voranzubringen", sagte Jun Sawada, Executive Chairman von NTT.

"Wir von Rapidus sind stolz darauf, der Trusted Tech Alliance beizutreten, und

erkennen die Bedeutung eines vertrauenswürdigen globalen Technologie-Ökosystems

an. Wir stimmen voll und ganz mit den Prinzipien der Allianz überein und

verpflichten uns, durch die Zusammenarbeit mit gleichgesinnten globalen Partnern

zu mehr Transparenz, Sicherheit, offener Innovation und widerstandsfähigeren

Lieferketten beizutragen", sagte Dr. Atsuyoshi Koike, CEO der Rapidus

Corporation.

"Wir sind stolz darauf, der Trusted Tech Alliance beizutreten und uns für eine

sichere und zuverlässige digitale Infrastruktur einzusetzen. Mit dieser

Initiative wollen wir zu mehr digitaler Sicherheit beitragen und Innovationen

durch internationale Zusammenarbeit vorantreiben. In einer Ära der schnellen

digitalen Transformation ist diese Art der Zusammenarbeit ein wichtiger Schritt,

um eine sicherere und wettbewerbsfähigere digitale Zukunft zu erreichen", sagte

Micael Johansson, Präsident und CEO von Saab.

"Vertrauen und globale Technologiekooperation bleiben entscheidend für

wettbewerbsfähige Volkswirtschaften. In der heutigen Umgebung erhöhter

Datensensibilität und Regulierung, in der Vertrauen und Souveränität zunehmend

miteinander verflochten sind, muss Vertrauen sorgfältig über die Zeit aufgebaut

werden. Bei SAP setzen wir uns dafür ein, ein vertrauenswürdiges, verlässliches

Umfeld durch offene Ökosysteme, transparente Sicherheitsstandards und

verantwortungsvolle Innovation zu fördern", sagte Dominik Asam, Chief Financial

Officer und Mitglied des Vorstands von SAP.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.trustedtechalliance.com

