OTS: Ericsson GmbH / Führende globale Technologieunternehmen gründen die ...

Führende globale Technologieunternehmen gründen die Trusted Tech
Alliance (FOTO)
München (ots) -
- In einer Zeit, in der die Welt gespalten ist, schließen sich 15 führende
globale Unternehmen aus 10 Ländern zusammen, um Kunden weltweit zu
unterstützen.
Auf der Münchner Sicherheitskonferenz haben heute 15 Unternehmen aus Afrika,
Asien, Europa und Nordamerika die Gründung der Trusted Tech Alliance (TTA)
bekannt gegeben. Die TTA ist ein Zusammenschluss globaler Technologieanbieter,
die über Grenzen hinweg zusammenarbeiten wollen. Dabei basiert die
Zusammenarbeit auf einem gemeinsamen Satz von Prinzipien für einen
vertrauenswürdigen Technologie-Stack - von Konnektivität, Cloud-Infrastruktur
und Halbleitern bis hin zu Software und Künstlicher Intelligenz.
Diese Prinzipien sollen sicherstellen, dass Unternehmen in dieser Allianz,
unabhängig von der Nationalität eines Lieferanten, gemeinsame Verpflichtungen in
den Bereichen Transparenz, Sicherheit und Datenschutz einhalten. Auf diese Weise
wird Vertrauen geschaffen, und die Vorteile der Technologie können Menschen auf
der ganzen Welt zugutekommen.
Als Reaktion auf ein beispielloses Tempo des technologischen Wandels und ein
zunehmend komplexes Umfeld suchen Länder und Kunden nach größerer
Verlässlichkeit und Widerstandsfähigkeit bei Technologieanbietern und den von
ihnen erbrachten Dienstleistungen.. Gleichzeitig wächst die Skepsis gegenüber
digitalen Technologien und ihren potenziellen negativen Auswirkungen auf
Individuen und Gesellschaften. In diesem Umfeld ist es von entscheidender
Bedeutung, dass sich Unternehmen aus dem gesamten Technologiebereich
zusammenschließen, um diese Bedenken zu adressieren.
Die TTA-Mitglieder definieren Kriterien für vertrauenswürdige Technologie sowie
eine Reihe von Grundsätzen, welche die Vertragspartner einhalten müssen. Die
Mitglieder verpflichten sich dazu, mit Regierungen und Kunden
zusammenzuarbeiten. So wollen sie dafür sorgen, dass neue Technologien eine
breitere öffentliche Akzeptanz finden und gleichzeitig Arbeitsplätze schaffen
und das Wirtschaftswachstum antreiben.
Die Allianz vereint führende Unternehmen, die sich einer Reihe von klar
definierten und verifizierbaren Verfahren und Grundsätzen bekennen. Diese legen
fest, wie Technologie sicher, zuverlässig und verantwortungsbewusst betrieben
werden kann, unabhängig davon, wo sie entwickelt oder eingesetzt wird.
Die Unterzeichner der Trusted Tech Alliance sind: Anthropic, AWS, Cassava
Technologies, Cohere, Ericsson, Google, Hanwha, Jio Platforms, Microsoft, Nokia,
Nscale, NTT, Rapidus, Saab und SAP.
Die teilnehmenden Unternehmen haben sich auf fünf konkrete Grundsätze geeinigt.
Diese definieren, was es bedeutet, als vertrauenswürdiger weltweiter
Technologieanbieter Lösungen zu entwickeln, einzusetzen, zu betreiben und
zusammenzuarbeiten:
1. Transparente Unternehmensführung und ethisches Verhalten
2. Transparente Betriebsabläufe, sichere Entwicklung und unabhängige Bewertung
3. Robuste Lieferkette und Sicherheitsüberwachung
4. Offenes, kooperatives, integratives und widerstandsfähiges digitales
Ökosystem
5. Achtung der Rechtsstaatlichkeit und des Datenschutzes
Diese Verpflichtungen erfordern von den Unternehmen eine starke
Unternehmensführung und ethisches Verhalten, die sichere Entwicklung und
verantwortungsvolle Verwaltung von Technologie während ihres gesamten
Lebenszyklus sowie die Verwendung vertraglich bindender Sicherheits- und
Qualitätszusicherungen mit Lieferanten. Sie werden ihre Lieferanten an strenge
globale Sicherheitsstandards binden und ein offenes, kooperatives und
innovatives digitales Umfeld unterstützen.
Die TTA wird ihre Gemeinschaft globaler Anbieter, die sich der Förderung eines
vertrauenswürdigen, interoperablen und offenen Technologie-Stacks widmen, weiter
ausbauen. Gemeinsam werden sie Ansätze erarbeiten, um nationale und
internationale Bemühungen zur Stärkung von Souveränität, Resilienz und
Wettbewerbsfähigkeit zu fördern.
"In einer Ära des schnellen technologischen Wandels ist die Zusammenarbeit mit
gleichgesinnten Branchenkollegen unerlässlich, um das Vertrauen der Kunden zu
fördern und den vollen Nutzen der Technologie für Wirtschaft und Gesellschaft zu
realisieren. Mit unserem Beitritt zur Trusted Tech Alliance bekräftigen wir
unser fortgesetztes Engagement, unseren Kunden vertrauenswürdige, sichere und
widerstandsfähige Technologie bereitzustellen", sagte David Zapolsky, Chief
Global Affairs & Legal Officer von Amazon.
"Da KI-Systeme immer leistungsfähiger werden, Innovation vorantreiben, das
Wirtschaftswachstum beschleunigen und die nationale Sicherheit neu gestalten,
müssen die Vereinigten Staaten sowie ihre Verbündeten und Partner sicherstellen,
dass die weltweit am weitesten verbreiteten Modelle sicher, zuverlässig,
vertrauenswürdig und transparent entwickelt sind. Anthropic ist stolz darauf,
der Trusted Tech Alliance beizutreten, die amerikanische KI-Führungsrolle zu
unterstützen und gemeinsam mit gleichgesinnten Partnern gemeinsame Prinzipien
für vertrauenswürdige KI voranzubringen", sagte Sarah Heck, Head of External
Affairs, Anthropic.
"In einer Zeit des weltweiten rasanten technologischen Fortschritts ist Cassava
Technologies stolz darauf, Gründungsmitglied der Trusted Tech Alliance zu sein.
Ich bin überzeugt, dass verantwortungsvolle Führung und globale Zusammenarbeit
sicherstellen werden, dass Technologie auch zukünftig den menschlichen
Fortschritt und eine inklusive wirtschaftliche Entwicklung ermöglicht. Das ist
besonders für unsere Jugend und die kommenden Generationen von großer
Bedeutung.", sagte Strive Masiyiwa, Gründer und Executive Chairman von Cassava
Technologies.
"Kein einzelnes Unternehmen oder Land kann allein einen sicheren und
vertrauenswürdigen digitalen Technologie-Stack aufbauen. Vielmehr können
Vertrauen und Sicherheit nur gemeinsam erreicht werden. Aus diesem Grund haben
wir gemeinsam mit gleichgesinnten Partnern aus der Branche die Trusted Tech
Alliance ins Leben gerufen - eine Initiative, die sich zu überprüfbaren,
vertrauenswürdigen Standards im gesamten digitalen Stack verpflichtet", sagte
Börje Ekholm, Präsident und CEO von Ericsson.
"Google Cloud verfolgt seit Langem das Ziel, Wahlfreiheit, Vertrauen und
Souveränität zu fördern, was sich in unserer heutigen Technologie widerspiegelt.
Durch die Trusted Tech Alliance wollen wir die Prinzipien vorantreiben, an die
wir uns bereits halten: Die Wahlfreiheit der Kunden zu fördern und ein Portfolio
von Lösungen bereitzustellen, unterstützt durch technische Kontrollen und lokale
Partnerschaften, um strenge Souveränitätsanforderungen und regionale Standards
zu erfüllen", sagte Marcus Jadotte, Vice President, Government Affairs and
Public Policy, Google Cloud.
"Bei der Weiterentwicklung der Technologie wird Vertrauen eine entscheidende
Rolle spielen, um sicherzustellen, dass sie die dringendsten Bedürfnisse der
Gesellschaft erfüllt. Wir sind der Meinung, dass vertrauenswürdige Ökosysteme
der Schlüssel zur Sicherung von Gesellschaften, zur Stärkung von Industrien und
zur Förderung der zukünftigen Resilienz sind - von der Energiesicherheit und der
souveränen Verteidigung bis hin zur fortschrittlichen Fertigung", sagte Dong
Kwan (DK) Kim, Vice Chairman der Hanwha Group.
"Vertrauenswürdige, sichere und transparente Technologie ist entscheidend, um
inklusives digitales Wachstum auf globaler Ebene zu ermöglichen. Jio Platforms
ist stolz darauf, der Trusted Tech Alliance beizutreten, um gemeinsame Standards
und überprüfbare Praktiken über den gesamten Technologie-Stack hinweg
voranzubringen. Durch die Zusammenarbeit mit globalen Partnern wollen wir die
Resilienz stärken, digitale Chancen erweitern und langfristiges Vertrauen in
Konnektivität, Cloud- und KI-Systeme der nächsten Generation aufbauen", sagte
Kiran Thomas, CEO, Jio Platforms.
"In dem aktuellen geopolitischen Umfeld ist es entscheidend, dass gleichgesinnte
Unternehmen zusammenarbeiten, um die Sicherheit zu schützen, hohe globale
Standards voranzutreiben und das Vertrauen in Technologie über Grenzen hinweg zu
wahren", sagte Brad Smith, Vice Chair und President von Microsoft. "Basierend
nicht auf der Nationalität des Anbieters, sondern auf gemeinsamen
Verpflichtungen gegenüber den Kunden, bringt diese Allianz führende Unternehmen
zusammen, um klare, überprüfbare Prinzipien zu entwickeln, die zeigen, dass
Technologie sicher, zuverlässig und verantwortungsvoll betrieben werden kann -
wo immer sie eingesetzt wird."
"KI beschleunigt den Wandel über den gesamten Technologie-Stack hinweg und
erhöht die Anforderungen an Vertrauen. Netzwerke und kritische Infrastrukturen
müssen von Grund auf sicher, resilient und interoperabel sein. Wir schließen uns
im Rahmen der Trusted Tech Alliance mit Branchenpartnern zusammen, um dieses
Fundament zu stärken, während sich intelligente Systeme weltweit weiter
skalieren", sagte Justin Hotard, President und CEO von Nokia.
"KI-Infrastruktur ist das Fundament, auf dem Innovation aufgebaut wird, und
dieses Fundament muss vertrauenswürdig und sicher sein. Kunden müssen absolutes
Vertrauen darin haben, wo ihre Daten gespeichert sind, wie sie geschützt werden
und wer die Systeme steuert, die ihre KI antreiben. Bei Nscale ist unsere
souveräne KI-Infrastruktur genau dafür entwickelt worden, diese Sicherheit zu
gewährleisten, indem sie Leistung mit strengen Sicherheitsstandards, Transparenz
und lokaler Kontrolle kombiniert. Wir sind stolz darauf, mit Organisationen auf
der ganzen Welt zusammenzuarbeiten, um KI auf eine Weise voranzubringen, die
sicher, vertrauenswürdig und auf langfristige Resilienz ausgelegt ist", sagte
Josh Payne, Gründer und CEO von Nscale.
"Unabhängig davon, wie überlegen Technologien wie KI und Cybersicherheit im
Netzwerk sind, ist für ihre gesellschaftliche Akzeptanz ein vielfältiger Diskurs
unerlässlich. Es ist von größter Bedeutung, dass vertrauenswürdige Unternehmen,
die gemeinsame Werte und moralische Prinzipien teilen, eng zusammenarbeiten, um
ihre Initiativen voranzubringen", sagte Jun Sawada, Executive Chairman von NTT.
"Wir von Rapidus sind stolz darauf, der Trusted Tech Alliance beizutreten, und
erkennen die Bedeutung eines vertrauenswürdigen globalen Technologie-Ökosystems
an. Wir stimmen voll und ganz mit den Prinzipien der Allianz überein und
verpflichten uns, durch die Zusammenarbeit mit gleichgesinnten globalen Partnern
zu mehr Transparenz, Sicherheit, offener Innovation und widerstandsfähigeren
Lieferketten beizutragen", sagte Dr. Atsuyoshi Koike, CEO der Rapidus
Corporation.
"Wir sind stolz darauf, der Trusted Tech Alliance beizutreten und uns für eine
sichere und zuverlässige digitale Infrastruktur einzusetzen. Mit dieser
Initiative wollen wir zu mehr digitaler Sicherheit beitragen und Innovationen
durch internationale Zusammenarbeit vorantreiben. In einer Ära der schnellen
digitalen Transformation ist diese Art der Zusammenarbeit ein wichtiger Schritt,
um eine sicherere und wettbewerbsfähigere digitale Zukunft zu erreichen", sagte
Micael Johansson, Präsident und CEO von Saab.
"Vertrauen und globale Technologiekooperation bleiben entscheidend für
wettbewerbsfähige Volkswirtschaften. In der heutigen Umgebung erhöhter
Datensensibilität und Regulierung, in der Vertrauen und Souveränität zunehmend
miteinander verflochten sind, muss Vertrauen sorgfältig über die Zeit aufgebaut
werden. Bei SAP setzen wir uns dafür ein, ein vertrauenswürdiges, verlässliches
Umfeld durch offene Ökosysteme, transparente Sicherheitsstandards und
verantwortungsvolle Innovation zu fördern", sagte Dominik Asam, Chief Financial
Officer und Mitglied des Vorstands von SAP.
Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.trustedtechalliance.com
(https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.trustedtechalliance.com)
