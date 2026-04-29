OTS: Esports Virtual Arenas (EVA) / Esports Virtual Arenas (EVA) sichert sich ...

Esports Virtual Arenas (EVA) sichert sich 35-Millionen-Euro-Runde

unter Führung von RAISE Invest (FOTO)

PARIS (ots) -

- Der Marktführer in Frankreich treibt die internationale Expansion voran -

insbesondere in Deutschland und Spanien

- Gleichzeitig bringt das Unternehmen weitere Innovationen auf den Markt,

darunter der neueste Titel: EVA KARTING GP

Esports Virtual Arenas (EVA) gibt bekannt, dass sich RAISE Invest im Rahmen

einer Finanzierungsrunde mit über 35 Millionen Euro am Unternehmen beteiligt

hat. Es ist der Startschuss einer neuen Wachstumsphase: EVA will seine

internationale Expansion beschleunigen, das bestehende Netzwerk in Frankreich

stärken und das Gaming-Angebot ausbauen.

Klare europäische Ambitionen: Fokus auf Deutschland und Spanien

In fünf Jahren hat EVA mehr als 70 Standorte eröffnet. Bis Ende 2026 soll das

Franchisenetzwerk die Marke von 100 Standorten überschreiten. Das Unternehmen

ist bereits in zehn Ländern aktiv und hat Deutschland und Spanien als

strategische Schwerpunkte für 2026 definiert. Zehn Neueröffnungen sind in

Planung - darunter in Krefeld, Granada und Barcelona, zusätzlich zu den

bestehenden Standorten in Köln, Unna, Madrid und Málaga.

VR-Technologie weiter vorantreiben mit EVA KARTING GP

Neben der geografischen Expansion treibt EVA die Entwicklung neuer Spiele voran.

EVA KARTING GP war auf der Paris Games Week 2025 ein voller Erfolg und soll bis

Ende 2026 in allen Franchises spielbar sein. Das weltweit erste

Virtual-Reality-Kartspiel verbindet echtes Fahren in einem elektrischen

Driftkart mit virtueller Immersion in 500-m²-Arenen. Es bietet vor allem ein

familienfreundliches Erlebnis.

"Die Partnerschaft mit RAISE Invest bestätigt die Stärke unseres

Geschäftsmodells und unserer Vision. Wir haben jetzt die Mittel, unsere

Führungsposition in Frankreich zu festigen und international weiter zu wachsen.

EVA KARTING GP steht sinnbildlich für eine neue Generation sozialer und

spektakulärer Erlebnisse, die wir nach Europa und darüber hinaus bringen

wollen." - Jean Mariotte, Mitgründer von EVA.

Strategische Partnerschaft für beschleunigtes Wachstum

Mit RAISE Invest gewinnt EVA einen erfahrenen Partner, der auf die Unterstützung

schnell wachsender französischer Mittelständler spezialisiert ist. RAISE Invest

kooperiert als aktiver Minderheitsgesellschafter gezielt mit profitablen

wachsenden Unternehmen mit hohem Potenzial. Für EVA bedeutet die Partnerschaft

nicht nur frisches Kapital, sondern auch strategische Unterstützung bei der

Umsetzung seiner internationalen Ambitionen - durch das RAISE-Netzwerk sowie

durch Expertise in den Bereichen "Data and Financial Engineering".

"EVA ist ein besonderes Unternehmen: Das Team hat eine eigene Kategorie

geschaffen, in der Gaming auf soziales Entertainment trifft. Das Produkt und das

Spielerlebnis sind außergewöhnlich - sie sind das eigentliche Fundament des

Erfolgs. Für EVA bricht eine Zeit des Wachstums an und wir freuen uns, das

Unternehmen dabei zu begleiten, sein volles Potenzial zu entfalten." - Vincent

Sauzay, Partner RAISE Invest

Einzigartiges Konzept

EVA verbindet Freizeitvergnügen mit immersivem Sport. Mehr als eine Million

Spielerinnen und Spieler haben das Angebot bereits genutzt. Alleine rund um den

Shooter EVA BATTLE ARENA ist in Frankreich eine Community von über 10.000

regelmäßigen Spielerinnen und Spielern entstanden. Dessen Erfolg hat zur

Gründung der weltweit ersten professionellen E-Sport-Liga mit

Free-Roaming-Gameplay geführt: Die am 14. April gestartete EVA Pro League

vereint acht führende europäische E-Sport-Teams und unterstreicht die

internationale Strahlkraft der Marke.

2026 bringt EVA zwei neue, stärker familienorientierte Spiele auf den Markt und

expandiert umfangreich in Deutschland und Spanien. Ziel ist es, zu einem der

führenden Akteure auf europäischer Ebene zu werden - und damit den Grundstein

für eine spätere Expansion in die USA und nach Asien zu legen.

Pressekontakt:

Chris Flato

mailto:chris.flato@yellowhouse.gmbh

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/182453/6264877

OTS: Esports Virtual Arenas (EVA)