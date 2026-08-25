OTS: EURO Kartensysteme GmbH / Kartenzahlung im Handel fest verankert / ...

Kartenzahlung im Handel fest verankert / girocard verzeichnet

Höchstwerte bei Terminals (FOTO)

Frankfurt/Main (ots) - Aktive Akzeptanzstellen steigen um 11,1 Prozent * Mit

rund 4,2 Milliarden Transaktionen bleibt die girocard das meistgenutzte

bargeldlose Bezahlverfahren hierzulande * 92 Prozent aller Zahlungen erfolgen im

Juni 2026 kontaktlos

Im ersten Halbjahr 2026 verzeichnet die girocard ein neues Akzeptanzhoch:

1.397.000 Terminals stehen Verbraucherinnen und Verbrauchern zum Bezahlen zur

Verfügung. Somit steigt die Anzahl der Bezahlpunkte im Vergleich zum Vorjahr um

11,1 Prozent (1. Halbjahr 2025: 1.257.000). Wie häufig die Debitkarte der

deutschen Banken und Sparkassen an der Ladenkasse gezückt wird, zeigen die

Transaktionszahlen: Im ersten Halbjahr 2026 hieß es dort rund 4,21 Milliarden

Mal "Mit girocard, bitte!" - ein Plus von 4,0 Prozent (1. Halbjahr 2025: 4,04

Milliarden). Der damit erzielte Umsatz erhöht sich um 0,8 Prozent auf 151,9

Milliarden Euro (1. Halbjahr 2025: 150,7 Milliarden Euro).

Alltagsbegleiter auch für kleine Beträge

Kundinnen und Kunden nutzen ihre girocard auch bei niedrigen Bezahlbeträgen

gerne: Im ersten Halbjahr liegt der Durchschnittsbon nur noch bei 36,12 Euro (1.

Halbjahr 2025: 37,28 Euro). Ob mit der Karte, dem Smartphone oder der

Smartwatch: Kontaktlose Zahlungen sind im Juni mit rund 92 Prozent aller

Transaktionen längst der Standard beim Bezahlen (Juni 2025: 88 Prozent). Nahezu

alle Terminals bieten diese bequeme Möglichkeit inzwischen an.

girocard-Akzeptanz auf Wachstumskurs

Im ersten Halbjahr 2026 erhöhte sich die Zahl der aktiven Terminals mit

girocard-Akzeptanz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 11,1 Prozent. Nachdem

das Wachstum von 2024 auf 2025 noch bei 6,2 Prozent lag, hat diese Entwicklung

deutlich an Tempo gewonnen. Dies liegt auch am wachsenden Interesse von

internationalen Anbietern, die auf Nachfrage des hiesigen Handels sowie dessen

Kundschaft reagieren und die girocard in ihr Portfolio integrieren.

Neue Funktionen für einen flexiblen Bezahlalltag

Auch auf Kundenseite erweitert die beliebte Debitkarte ihre

Nutzungsmöglichkeiten stetig. So zum Beispiel durch die zunehmende Verfügbarkeit

in digitalen Wallets und Banking-Apps oder der Verknüpfung mit

Kundenbindungsprogrammen. Weitere Funktionserweiterungen stehen bevor: Die

girocard wird künftig auch in Händler-Apps als Zahlungsoption sowie in

Bezahlsituationen, in denen eine Vorautorisierung des Zahlungsbetrags notwendig

ist, etwa bei Mietwagen- oder Hotelbuchungen, zur Verfügung stehen. Diese neuen

Funktionalitäten ermöglichen - heute und in Zukunft - zuverlässiges Bezahlen in

allen Situationen.

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