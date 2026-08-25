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25.08.2026 09:49:38
OTS: EURO Kartensysteme GmbH / Kartenzahlung im Handel fest verankert / ...
Kartenzahlung im Handel fest verankert / girocard verzeichnet
Höchstwerte bei Terminals (FOTO)
Frankfurt/Main (ots) - Aktive Akzeptanzstellen steigen um 11,1 Prozent * Mit
rund 4,2 Milliarden Transaktionen bleibt die girocard das meistgenutzte
bargeldlose Bezahlverfahren hierzulande * 92 Prozent aller Zahlungen erfolgen im
Juni 2026 kontaktlos
Im ersten Halbjahr 2026 verzeichnet die girocard ein neues Akzeptanzhoch:
1.397.000 Terminals stehen Verbraucherinnen und Verbrauchern zum Bezahlen zur
Verfügung. Somit steigt die Anzahl der Bezahlpunkte im Vergleich zum Vorjahr um
11,1 Prozent (1. Halbjahr 2025: 1.257.000). Wie häufig die Debitkarte der
deutschen Banken und Sparkassen an der Ladenkasse gezückt wird, zeigen die
Transaktionszahlen: Im ersten Halbjahr 2026 hieß es dort rund 4,21 Milliarden
Mal "Mit girocard, bitte!" - ein Plus von 4,0 Prozent (1. Halbjahr 2025: 4,04
Milliarden). Der damit erzielte Umsatz erhöht sich um 0,8 Prozent auf 151,9
Milliarden Euro (1. Halbjahr 2025: 150,7 Milliarden Euro).
Alltagsbegleiter auch für kleine Beträge
Kundinnen und Kunden nutzen ihre girocard auch bei niedrigen Bezahlbeträgen
gerne: Im ersten Halbjahr liegt der Durchschnittsbon nur noch bei 36,12 Euro (1.
Halbjahr 2025: 37,28 Euro). Ob mit der Karte, dem Smartphone oder der
Smartwatch: Kontaktlose Zahlungen sind im Juni mit rund 92 Prozent aller
Transaktionen längst der Standard beim Bezahlen (Juni 2025: 88 Prozent). Nahezu
alle Terminals bieten diese bequeme Möglichkeit inzwischen an.
girocard-Akzeptanz auf Wachstumskurs
Im ersten Halbjahr 2026 erhöhte sich die Zahl der aktiven Terminals mit
girocard-Akzeptanz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 11,1 Prozent. Nachdem
das Wachstum von 2024 auf 2025 noch bei 6,2 Prozent lag, hat diese Entwicklung
deutlich an Tempo gewonnen. Dies liegt auch am wachsenden Interesse von
internationalen Anbietern, die auf Nachfrage des hiesigen Handels sowie dessen
Kundschaft reagieren und die girocard in ihr Portfolio integrieren.
Neue Funktionen für einen flexiblen Bezahlalltag
Auch auf Kundenseite erweitert die beliebte Debitkarte ihre
Nutzungsmöglichkeiten stetig. So zum Beispiel durch die zunehmende Verfügbarkeit
in digitalen Wallets und Banking-Apps oder der Verknüpfung mit
Kundenbindungsprogrammen. Weitere Funktionserweiterungen stehen bevor: Die
girocard wird künftig auch in Händler-Apps als Zahlungsoption sowie in
Bezahlsituationen, in denen eine Vorautorisierung des Zahlungsbetrags notwendig
ist, etwa bei Mietwagen- oder Hotelbuchungen, zur Verfügung stehen. Diese neuen
Funktionalitäten ermöglichen - heute und in Zukunft - zuverlässiges Bezahlen in
allen Situationen.
Pressekontakt:
EURO Kartensysteme GmbH
Jessica Henke / Laura Schildger
Kommunikation und Marketing
Tel.: +49 (0)69 97945-4849
mailto:presse@eurokartensysteme.de
Publik. Agentur für Kommunikation GmbH
Eva Pflästerer
Beratung
Tel.: +49 621 963600-24
mailto:e.pflaesterer@agentur-publik.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/38715/6339336
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