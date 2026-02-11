OTS: EURO Kartensysteme GmbH / Über acht Milliarden Transaktionen im Jahr ...

Über acht Milliarden Transaktionen im Jahr 2025 / girocard festigt

Position als führende Bezahlkarte in Deutschland (FOTO)

Frankfurt/Main (ots) - Deutlicher Anstieg an Akzeptanzstellen * Jahreszahlen

bestätigen starke Marktposition * Kontaktlosanteil erreicht neuen Rekordwert

Bei Kartenzahlungen gibt es in Deutschland eine klare Favoritin: Die girocard

ist und bleibt die meistgenutzte Bezahlkarte. Im Jahr 2025 nutzten

Verbraucherinnen und Verbraucher die Debitkarte der deutschen Kreditwirtschaft

rund 8,3 Milliarden Mal (2024: 7,9 Milliarden Transaktionen). Das entspricht

einem Zuwachs von 4,8 Prozent. Der Umsatz bewegt sich mit rund 308 Milliarden

Euro leicht über dem Vorjahresniveau (2024: 307 Milliarden Euro; +0,4 Prozent).

Damit behauptet die girocard ihre Marktführerschaft und unterstreicht zugleich

die Bedeutung eines eigenständigen deutschen Zahlungssystems.

Akzeptanz wächst: girocard an über 1,3 Millionen Terminals im Einsatz

Vom Café um die Ecke bis zum Fachgeschäft: Die girocard ist heute fast überall

einsetzbar. So bezahlten Kundinnen und Kunden erstmals an bis zu 1.344.000

aktiven Terminals (2024: bis zu 1.208.000) mit der beliebten Debitkarte - ein

Anstieg um 11,3 Prozent. Der stationäre Einzelhandel, die Gastronomie und

Dienstleister setzen auf die girocard als Bezahlmethode und bauen ihre

girocard-Akzeptanzstellen kontinuierlich aus. Das bringt Vorteile für beide

Seiten: Kundinnen und Kunden zahlen mit ihrer vertrauten Karte, während der

Handel vom günstigsten bargeldlosen Kartenzahlverfahren mit Zahlungsgarantie

profitiert.

Kontaktlos zahlen wird zum Standard - auch digital

Karte, Smartphone oder Smartwatch - ein kurzes Vorhalten genügt und die Zahlung

ist erledigt. Im Dezember 2025 wurden rund 88,5 Prozent aller

girocard-Transaktionen kontaktlos abgewickelt (2024: 86,8 Prozent). Dabei

gewinnt die digitale girocard auf dem Smartphone oder der Smartwatch zunehmend

an Bedeutung. Sie ist über diverse Wallets oder alternativ über die Banking App

der Hausbank auf iOS und Android verfügbar.

Immer mehr Geschäfte mit vorwiegend kleineren Bon-Summen - etwa Bäckereien,

Kioske sowie die zunehmend verbreiteten Verkaufsautomaten - akzeptieren die

Debitkarte der deutschen Banken und Sparkassen. Das Ergebnis: Auch niedrigere

Beträge werden häufiger mit der girocard beglichen. Der durchschnittliche

Rechnungsbetrag sank somit im Jahr 2025 weiter auf 37,25 Euro (2024: 38,85

Euro).

Bezahlen "made in Germany" als wichtige Komponente für mehr Resilienz

Die girocard ist mehr als eine Bezahlkarte: Als Zahlungssystem der Deutschen

Kreditwirtschaft steht sie für wirtschaftliche Unabhängigkeit. Ein eigenes

Bezahlsystem gewährleistet Souveränität gegenüber internationalen Entwicklungen

- technisch wie wirtschaftlich. Mit rund 100 Millionen ausgegebenen Karten und

ihrer flächendeckenden Akzeptanz im stationären Einzelhandel - immer häufiger

auch in europäischen Nachbarländern - bildet die girocard einen wichtigen

Pfeiler der Zahlungsinfrastruktur hierzulande.

