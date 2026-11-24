eventfirst will Firmenveranstaltungen mit KI grundlegend verändern

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Berlin (ots) - Das Berliner Technologieunternehmen hat 4,5 Millionen Euro

Pre-Seed-Kapital eingesammelt. Zu den Investoren zählen General Catalyst und

GetYourGuide-Mitgründer Johannes Reck. Die Gründer Julian Stiefel und Wolf Kolb

verkauften bereits ihr erstes gemeinsames Startup an Airbnb.

Das Technologieunternehmen https://www.eventfirst.com/en-us bringt seine neue,

gleichnamige KI-Plattform auf den Markt, mit der Unternehmen

Firmenveranstaltungen weitgehend automatisiert planen und organisieren können.

Dafür beschreiben Nutzer die gewünschte Veranstaltung zunächst in einem Chat.

Die künstliche Intelligenz unterstützt sie anschließend bei wesentlichen

Schritten der Planung und Organisation, für die bislang zahlreiche Dienstleister

kontaktiert und Abläufe manuell koordiniert werden mussten.

Die Plattform richtet sich an Mitarbeitende in Event-, Marketing-, Personal-,

Einkaufs- und anderen Fachabteilungen, die Veranstaltungen für ihre Unternehmen

organisieren. Ob Firmenfeier, Tagung, Konferenz oder Kundenveranstaltung: Die KI

unterstützt bei der Konzeption, sucht passende Veranstaltungsorte und

Dienstleister und koordiniert Angebote sowie Buchungs- und Teilnehmerprozesse.

Auch kurzfristige Änderungen bei Terminen oder Gästezahlen lassen sich über den

Chat bearbeiten. Als All-in-one-Plattform bündelt eventfirst sämtliche

wesentlichen Schritte der Eventorganisation an einem Ort und reduziert damit

aufwendige Abstimmungen und Informationsverluste zwischen unterschiedlichen

Systemen. Eine gemeinsame Datenbasis verknüpft die Informationen aus den

verschiedenen Planungsschritten und schafft so die Grundlage für eine zunehmend

automatisierte Abwicklung.

Bereits heute automatisiert eventfirst rund 40 Prozent des bislang manuellen

Aufwands bei der Eventorganisation. Innerhalb der nächsten zwölf Monate soll

dieser Anteil auf bis zu 80 Prozent steigen.

Zu den Unternehmen, für die eventfirst bereits Veranstaltungen geplant und

umgesetzt hat, zählen Burda, n8n und Arvato.

Von der Eventorganisation zur KI-Plattform

Wie groß die wirtschaftliche Bedeutung dieses Marktes ist, zeigt eine aktuelle

Studie des Events Industry Council und Oxford Economics: Demnach lagen die

weltweiten direkten Ausgaben für Business-Events 2025 bei rund 1,3 Billionen

US-Dollar. Bis 2028 sollen sie auf 1,6 Billionen US-Dollar steigen.

Die langjährige Erfahrung des Teams in der Planung und Organisation von

Firmenveranstaltungen ist in die Entwicklung der neuen KI-Plattform

eingeflossen. Sie soll die Arbeit professioneller Eventteams ebenso erleichtern

wie die von Mitarbeitenden, für die Veranstaltungsplanung nur eine von vielen

Aufgaben ist. Dabei verbindet eventfirst KI-gestützte Abläufe mit einem globalen

Netzwerk von Veranstaltungsorten und Dienstleistern.

"Wir haben selbst erlebt, wie viel Zeit Unternehmen für die Organisation von

Veranstaltungen aufwenden müssen. Mit eventfirst wollen wir professionelle

Eventorganisation so einfach machen wie die Buchung einer Reise", sagt Julian

Stiefel, CEO und Mitgründer von eventfirst. "Künstliche Intelligenz kann einen

großen Teil der organisatorischen Arbeit übernehmen. So bleibt mehr Zeit für

das, was Veranstaltungen wirklich wertvoll macht: persönliche Begegnungen und

gemeinsame Erlebnisse."

Erfahrenes Gründerteam und namhafte Investoren

Hinter eventfirst stehen die vier Gründer Julian Stiefel (CEO), Wolf Kolb (COO),

Felix Heidrich (CTO) und Hans Diemath (CGO). Stiefel und Kolb gründeten bereits

2010 gemeinsam das Unternehmen accoleo, das ein Jahr später von Airbnb

übernommen wurde. Stiefel arbeitete anschließend für Airbnb in Hamburg und San

Francisco und gründete 2016 die Reiseplattform Tourlane mit, die er bis 2021 als

CEO führte. Heidrich war zuvor mehrere Jahre bei Apple in San Francisco tätig,

Diemath ebenfalls bei Tourlane.

Das Gründerteam hat für den Aufbau und die Entwicklung von eventfirst 4,5

Millionen Euro Pre-Seed-Kapital eingeworben. Zu den Investoren zählen die

Risikokapitalgesellschaft General Catalyst, der Venture-Capital- Fonds BOOOM

sowie weitere Business Angels und private Investoren, darunter der

GetYourGuide-Mitgründer Johannes Reck.

"Julian und sein Team bringen die unternehmerische Erfahrung mit, um einen

komplexen Markt durch Technologie neu zu gestalten", sagt Johannes Reck,

Mitgründer von GetYourGuide und privater Investor bei eventfirst. "Ich sehe

großes Potenzial darin, die Organisation von Firmenveranstaltungen einfacher,

effizienter und für deutlich mehr Unternehmen zugänglich zu machen."

Internationale Plattform mit ambitionierten Wachstumszielen

eventfirst organisiert bereits Firmenveranstaltungen über Ländergrenzen hinweg.

Mit der neuen KI-Plattform will das Unternehmen insbesondere im

deutschsprachigen Raum und in Großbritannien weiter wachsen und sich langfristig

als eine der weltweit führenden Plattformen für Firmenveranstaltungen

etablieren.

Über eventfirst

eventfirst ist ein international tätiges Technologieunternehmen mit Sitz in

Berlin, das sich auf die KI-gestützte Planung und Organisation von

Firmenveranstaltungen spezialisiert hat. Die chatbasierte KI-Plattform

unterstützt Unternehmen von der Konzeption und Anbietersuche bis zur

Buchungskoordination und zum Teilnehmermanagement. Dabei greift eventfirst auf

ein globales Netzwerk von Veranstaltungsorten und Dienstleistern zurück.

Zu den Investoren zählen unter anderem General Catalyst und BOOOM. Das

Unternehmen arbeitet für namhafte Kunden wie BurdaForward, n8n und Arvato.

http://www.eventfirst.com/

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