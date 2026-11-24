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24.11.2026 09:02:38
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eventfirst will Firmenveranstaltungen mit KI grundlegend verändern
(FOTO)
Berlin (ots) - Das Berliner Technologieunternehmen hat 4,5 Millionen Euro
Pre-Seed-Kapital eingesammelt. Zu den Investoren zählen General Catalyst und
GetYourGuide-Mitgründer Johannes Reck. Die Gründer Julian Stiefel und Wolf Kolb
verkauften bereits ihr erstes gemeinsames Startup an Airbnb.
Das Technologieunternehmen https://www.eventfirst.com/en-us bringt seine neue,
gleichnamige KI-Plattform auf den Markt, mit der Unternehmen
Firmenveranstaltungen weitgehend automatisiert planen und organisieren können.
Dafür beschreiben Nutzer die gewünschte Veranstaltung zunächst in einem Chat.
Die künstliche Intelligenz unterstützt sie anschließend bei wesentlichen
Schritten der Planung und Organisation, für die bislang zahlreiche Dienstleister
kontaktiert und Abläufe manuell koordiniert werden mussten.
Die Plattform richtet sich an Mitarbeitende in Event-, Marketing-, Personal-,
Einkaufs- und anderen Fachabteilungen, die Veranstaltungen für ihre Unternehmen
organisieren. Ob Firmenfeier, Tagung, Konferenz oder Kundenveranstaltung: Die KI
unterstützt bei der Konzeption, sucht passende Veranstaltungsorte und
Dienstleister und koordiniert Angebote sowie Buchungs- und Teilnehmerprozesse.
Auch kurzfristige Änderungen bei Terminen oder Gästezahlen lassen sich über den
Chat bearbeiten. Als All-in-one-Plattform bündelt eventfirst sämtliche
wesentlichen Schritte der Eventorganisation an einem Ort und reduziert damit
aufwendige Abstimmungen und Informationsverluste zwischen unterschiedlichen
Systemen. Eine gemeinsame Datenbasis verknüpft die Informationen aus den
verschiedenen Planungsschritten und schafft so die Grundlage für eine zunehmend
automatisierte Abwicklung.
Bereits heute automatisiert eventfirst rund 40 Prozent des bislang manuellen
Aufwands bei der Eventorganisation. Innerhalb der nächsten zwölf Monate soll
dieser Anteil auf bis zu 80 Prozent steigen.
Zu den Unternehmen, für die eventfirst bereits Veranstaltungen geplant und
umgesetzt hat, zählen Burda, n8n und Arvato.
Von der Eventorganisation zur KI-Plattform
Wie groß die wirtschaftliche Bedeutung dieses Marktes ist, zeigt eine aktuelle
Studie des Events Industry Council und Oxford Economics: Demnach lagen die
weltweiten direkten Ausgaben für Business-Events 2025 bei rund 1,3 Billionen
US-Dollar. Bis 2028 sollen sie auf 1,6 Billionen US-Dollar steigen.
Die langjährige Erfahrung des Teams in der Planung und Organisation von
Firmenveranstaltungen ist in die Entwicklung der neuen KI-Plattform
eingeflossen. Sie soll die Arbeit professioneller Eventteams ebenso erleichtern
wie die von Mitarbeitenden, für die Veranstaltungsplanung nur eine von vielen
Aufgaben ist. Dabei verbindet eventfirst KI-gestützte Abläufe mit einem globalen
Netzwerk von Veranstaltungsorten und Dienstleistern.
"Wir haben selbst erlebt, wie viel Zeit Unternehmen für die Organisation von
Veranstaltungen aufwenden müssen. Mit eventfirst wollen wir professionelle
Eventorganisation so einfach machen wie die Buchung einer Reise", sagt Julian
Stiefel, CEO und Mitgründer von eventfirst. "Künstliche Intelligenz kann einen
großen Teil der organisatorischen Arbeit übernehmen. So bleibt mehr Zeit für
das, was Veranstaltungen wirklich wertvoll macht: persönliche Begegnungen und
gemeinsame Erlebnisse."
Erfahrenes Gründerteam und namhafte Investoren
Hinter eventfirst stehen die vier Gründer Julian Stiefel (CEO), Wolf Kolb (COO),
Felix Heidrich (CTO) und Hans Diemath (CGO). Stiefel und Kolb gründeten bereits
2010 gemeinsam das Unternehmen accoleo, das ein Jahr später von Airbnb
übernommen wurde. Stiefel arbeitete anschließend für Airbnb in Hamburg und San
Francisco und gründete 2016 die Reiseplattform Tourlane mit, die er bis 2021 als
CEO führte. Heidrich war zuvor mehrere Jahre bei Apple in San Francisco tätig,
Diemath ebenfalls bei Tourlane.
Das Gründerteam hat für den Aufbau und die Entwicklung von eventfirst 4,5
Millionen Euro Pre-Seed-Kapital eingeworben. Zu den Investoren zählen die
Risikokapitalgesellschaft General Catalyst, der Venture-Capital-Fonds BOOOM
sowie weitere Business Angels und private Investoren, darunter der
GetYourGuide-Mitgründer Johannes Reck.
"Julian und sein Team bringen die unternehmerische Erfahrung mit, um einen
komplexen Markt durch Technologie neu zu gestalten", sagt Johannes Reck,
Mitgründer von GetYourGuide und privater Investor bei eventfirst. "Ich sehe
großes Potenzial darin, die Organisation von Firmenveranstaltungen einfacher,
effizienter und für deutlich mehr Unternehmen zugänglich zu machen."
Internationale Plattform mit ambitionierten Wachstumszielen
eventfirst organisiert bereits Firmenveranstaltungen über Ländergrenzen hinweg.
Mit der neuen KI-Plattform will das Unternehmen insbesondere im
deutschsprachigen Raum und in Großbritannien weiter wachsen und sich langfristig
als eine der weltweit führenden Plattformen für Firmenveranstaltungen
etablieren.
Über eventfirst
eventfirst ist ein international tätiges Technologieunternehmen mit Sitz in
Berlin, das sich auf die KI-gestützte Planung und Organisation von
Firmenveranstaltungen spezialisiert hat. Die chatbasierte KI-Plattform
unterstützt Unternehmen von der Konzeption und Anbietersuche bis zur
Buchungskoordination und zum Teilnehmermanagement. Dabei greift eventfirst auf
ein globales Netzwerk von Veranstaltungsorten und Dienstleistern zurück.
Zu den Investoren zählen unter anderem General Catalyst und BOOOM. Das
Unternehmen arbeitet für namhafte Kunden wie BurdaForward, n8n und Arvato.
http://www.eventfirst.com/
Pressekontakt:
Petra Rulsch PR
M: +49 160 944 944 23 (Germany) ·
+971 50 449 5358 (Dubai · UAE)
E: mailto:pr@petra-rulsch.com
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/183984/6396657
OTS: eventfirst
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