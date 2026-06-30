OTS: Eye Security / Eye Security schließt 60-Millionen-Euro-Runde ab - ...

Eye Security schließt 60-Millionen-Euro-Runde ab - Deutschland im

Zentrum der Expansion

Den Haag (ots) -

- Sofina Group führt Series C an - Investment stärkt europäische Unabhängigkeit

in der Cybersicherheit

Eye Security, eine der am schnellsten wachsenden Cybersicherheitsplattformen

Europas, hat eine Series-C-Finanzierungsrunde über 60 Millionen Euro

abgeschlossen. Angeführt wird die Runde von der belgischen

Beteiligungsgesellschaft Sofina Group. Bestehende Investoren - darunter TIN

Capital mit einer deutlich erhöhten Beteiligung sowie J.P. Morgan Growth Equity

Partners und Bessemer Venture Partners - haben ihre Unterstützung fortgesetzt

und ausgebaut.

Die Finanzierung kommt zu einem kritischen Zeitpunkt: Europäische Unternehmen

sehen sich mit eskalierenden Bedrohungen, strengeren regulatorischen

Anforderungen und wachsendem Druck konfrontiert, digitale Abhängigkeiten zu

reduzieren. Eye Security schützt die Organisationen, auf die Europa angewiesen

ist - von schnell wachsenden Unternehmen bis zu etablierten Konzernen -, die

erstklassige Cybersicherheit benötigen, ohne die Komplexität und Kosten eines

eigenen Sicherheitsapparats.

Warum Europa und insbesondere Deutschland einen anderen Ansatz braucht

Eye Security wurde mit dem Anspruch gegründet, europäischen Unternehmen dasselbe

Niveau an Cyber-Expertise zugänglich zu machen, das sich bislang nur Regierungen

und Großkonzerne leisten konnten. Seit der Gründung im Jahr 2020 durch ehemalige

Mitarbeiter der niederländischen Geheimdienste AIVD und MIVD ist das Unternehmen

kontinuierlich gewachsen und betreut heute mehr als tausend Organisationen und

Unternehmen in der BENELUX- und DACH-Region sowie darüber hinaus. Gerade

Deutschland ist als eines der wichtigsten Länder Europas immer mehr zum Zentrum

von Hacker Angriffen geworden. KI beschleunigt solche Angriffe zusätzlich, etwa

durch Phishing-Mails, die in wenigen Sekunden erstellt werden können.

Die aktuellen Finanzierungsrunde beschleunigt die Mission des Unternehmens:

KI-gestützte Fähigkeiten zur Unterstützung menschlicher Expertise, Wachstum des

Produktökosystems durch strategische Integrationen sowie die Erweiterung der

Teams in den Bereichen Engineering, Threat Intelligence und Customer Operation

mit dem Fokus auf Deutschland und der geografische Expansion in neue europäische

Märkte.

"Cybersicherheit tritt in eine neue Ära ein. KI beschleunigt sowohl die

Bedrohungen, denen Unternehmen ausgesetzt sind, als auch die Geschwindigkeit,

mit der sie reagieren müssen", sagt Job Kuijpers, Gründer und CEO von Eye

Security. "Europa braucht souveräne Cybersicherheitslösungen, die auf

geheimdienstlicher Expertise, vertrauenswürdiger Technologie, schneller

Umsetzung und nahtloser Cyberversicherung basieren. Genau das bauen wir bei Eye

Security."

Eine Plattform für die europäische Realität - Experten, Souveränität und KI

Der Ansatz von Eye Security unterscheidet sich bewusst vom Marktstandard:

- Experten statt Algorithmen allein: KI-gestützte Cyberangriffe haben 2024 und

2025 massiv zugenommen. Die Eye-Security-Plattform Cyber Guard kombiniert

KI-basierte Erkennung mit menschlicher 24/7-Reaktion auf Sicherheitsvorfälle.

- Souveränität als Grundprinzip: Eye Security zwingt Kunden nicht in ein

geschlossenes Ökosystem, sondern integriert bestehende Best-of-Breed-Lösungen.

Die Plattform arbeitet nahtlos mit führenden EDR-, Cloud-Security- und

Infrastruktur-Tools zusammen.

- In Europa entwickelt und betrieben: Eye Security ist eine europäische

Plattform, die von niederländischen Geheimdienstexperten in der EU entwickelt,

betrieben und verantwortet wird. Kundendaten bleiben innerhalb der EU-Grenzen

- DSGVO-konform und sicher.

- Integrierter Schutz mit Cyberversicherung: Eye Security verbindet als einziges

Unternehmen MDR, Incident Response und Threat Intelligence mit eigener

Cyberversicherung - ein entscheidender Vorteil, während klassische Versicherer

sich angesichts steigender KI-Angriffe zunehmend zurückziehen.

Was diese Finanzierung bedeutet

"Sofina Group ist ein Investor, der Unternehmen mit langfristiger Perspektive

begleitet und ihr Wachstum aktiv unterstützt", sagt Kuijpers. "Diese Series C

ist der nächste Schritt auf dem Weg zur führenden europäischen

Cybersicherheitsplattform."

Für das Eye-Security-Ökosystem in Deutschland hat die Finanzierung konkrete

Auswirkungen:

- Für Kunden: Investitionen in tiefere Integrationen, erweiterte Threat

Intelligence und neue Fähigkeiten. Schutz, der sich kontinuierlich an neue

Bedrohungen anpasst.

- Für Partner: Eine Plattform, die für den Channel-Vertrieb gebaut ist. Die

offene Architektur und der partnerorientierte Ansatz machen Eye Security zur

idealen Grundlage, über die MSPs und Reseller integrierte Sicherheits- und

Versicherungslösungen anbieten können.

- Für die europäische Sicherheits-Community: Kontinuierliche Investitionen in

Top-Talente, Sicherheitsforschung und Innovation - mit dem Ziel, europäische

Organisationen nachhaltig sicherer zu machen.

Stimmen der Investoren

"Europa braucht Cybersicherheitsunternehmen, die tiefgreifende technische

Expertise mit echter Unabhängigkeit und Geschwindigkeit verbinden", sagt ein

Sprecher der Sofina Group. "Eye Security hat all das unter Beweis gestellt.

Kunden vertrauen ihnen kritische Infrastruktur an - und der Markt wächst weiter,

da Unternehmen Plattformen verlangen, die auf europäischen Grundsätzen und

Verantwortlichkeit basieren. Genau solche Unternehmen zählen seit vielen Jahren

zum Investitionsfokus der Sofina Group."

Maarten Derks, Managing Partner bei TIN Capital, ergänzt: "Seit unserem

Series-B-Investment haben wir gesehen, wie Eye Security starke Kundenbeziehungen

aufgebaut, neue Märkte erschlossen und seine technischen Fähigkeiten ausgebaut

hat. Das Unternehmen ist hervorragend positioniert, um sich als führende

unabhängige Cybersicherheitsplattform für europäische Unternehmen zu

etablieren."

Über Eye Security

Eye Security wurde 2020 in Den Haag von ehemaligen Mitarbeitern der

niederländischen Geheimdienste AIVD und MIVD gegründet. Das Unternehmen ist

Europas integrierte Cybersicherheitsplattform und vereint KI-gestützte

Erkennung, ein menschlich geführtes 24/7-SOC, schnelle Incident Response und

eigene Cyberversicherung - um Organisationen vor, während und nach einem Angriff

zu schützen. Die Plattform wird vollständig innerhalb Europas entwickelt und

betrieben, hält Kundendaten souverän und DSGVO-konform und ist bei Unternehmen

aller Größen in ganz Europa im Einsatz.

Website: eye.security

Gründung: 2020

Hauptsitz: Den Haag, Niederlande

Büros: Niederlande, Belgien, Deutschland

Über Sofina Group

Sofina ist eine belgische Beteiligungsgesellschaft, die an der Euronext Brüssel

notiert ist. Sofina begleitet Unternehmer und Unternehmerfamilien bei ihrer

Weiterentwicklung und unterstützt sie mit Kapital, strategischer Expertise und

einem langfristigen Wachstumshorizont. Sofina hält Beteiligungen in Europa,

Asien und den USA in verschiedenen Sektoren, mit besonderem Fokus auf

Konsumgüter und Handel, digitale Transformation, Bildung, Gesundheitswesen und

nachhaltige Lieferketten.

Website: sofinagroup.com

Pressekontakt:

Pressekontakt Eye Security

Mara Jochem

Head of Marketing Benelux

Eye Security

mailto:mara.jochem@eye.security

eye.security

Pressekontakt Eye Security Deutschland

Griffel & Co GmbH

Forsmannstr. 8b, 22303 Hamburg

Janine Griffel

mailto:jg@griffel-co.com

Pressekontakt Sofina Group:

Dirk Delmartino, +32 470 61 49 6

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/182920/6304799

OTS: Eye Security