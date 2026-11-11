OTS: Faber-Castell / Faber-Castell bleibt auf Kurs: Profitables Geschäftsjahr ...

Faber-Castell bleibt auf Kurs: Profitables Geschäftsjahr 2025/26 und

klare Wachstumspläne für die nächsten drei Jahre (FOTO)

Stein (ots) - Nach einem herausfordernden Geschäftsjahr 2025/26 schärft die

Faber-Castell Gruppe ihre globale Strategie mit einem klaren Fokus auf Wachstum

und Ertragsstärke. Das Unternehmen baut auf definierte strategische

Schwerpunktfelder, treibt den Ausbau seiner Kosmetikproduktion in den USA voran

und setzt weiter gezielt auf Innovation, E-Commerce und globale Zusammenarbeit.

Das Geschäftsjahr 2025/26[1] verlief für Faber-Castell in einem anspruchsvollen

Marktumfeld: US-amerikanische Zollpolitik, geopolitische Spannungen und ein

zunehmend preisaggressiver globaler Wettbewerb belasteten den Markt und das

Geschäft. Der Umsatz der Faber-Castell-Gruppe sank währungsbereinigt, d.h. unter

der Annahme stabiler Wechselkurse, um 3,9% im Vergleich zum Vorjahr auf EUR 562

Mio. Dies einspricht einem Umsatzrückgang in Euro von 6,7% (VJ: 602 Mio. EUR).

Dennoch schließt die Unternehmensgruppe das Geschäftsjahr erneut profitabel ab -

trotz erheblicher Investitionen in Marke, Produktion und globaler

IT-Infrastruktur. Ausschlaggebend dafür war die konsequente Umsetzung der

globalen Strategie "ONE Faber-Castell" sowie Effekte der globalen

Restrukturierung , die an den deutschen Standorten ohne betriebsbedingte

Kündigungen realisiert wurde.

Im laufenden Geschäftsjahr 2026/27 entwickelt Faber-Castell die Strategie "ONE

Faber-Castell" konsequent weiter - mit einem geschärften Fokus auf

Wachstumstreiber und Ertragsstärke. Zentrale Hebel sind dabei weiter verstärkte

Innovationskraft, der Ausbau des E-Commerce, ein strukturierter globaler

Produktions-Footprint sowie eine optimierte Sortimentsstrategie. Impulse kommen

aus einer Reihe von Märkten und Geschäftsfeldern: Die starke Performance in den

USA, das anhaltende Wachstum in Indien, Ausbau der hohen Marktanteile in

Deutschland und das sich dynamisch entwickelnde Cosmetics-Geschäft eröffnen dem

Unternehmen vielfältige Chancen zur Erschließung neuer Umsatzpotenziale.

Gleichzeit konnte Faber-Castell globale Innovationsinitiativen und

synchronisierte Produkteinführungen erfolgreich umsetzen.

"Im vergangenen Jahr verzeichneten wir einen Rekord bei der Einführung neuer

Produktkonzepte", bilanziert Stefan Leitz, Vorstandsvorsitzender der

Faber-Castell AG. "Der Umsatzanteil der Produktinnovationen im Portfolio ist so

hoch wie nie, diese wurden von Handelspartnern und Konsument*innen auch sehr gut

angenommen. Auch im aktuellen und kommenden Geschäftsjahr darf man von

Faber-Castell viele Neuheiten, Markenkollaborationen und strategische Relaunches

in allen Geschäftsfeldern erwarten. Gleichzeitig haben wir unsere Prozesse

optimiert, so dass wir regional und global synchronisierter und schneller die

Märkte beliefern können - ein klarer Vorteil im internationalen Wettbewerb."

Das wirtschaftliche Umfeld bleibt dabei herausfordernd und schwer vorhersehbar.

Dennoch sieht sich Faber-Castell gut aufgestellt: Die geplanten positiven

Effekte aus den Restrukturierungsmaßnahmen sowie konsequent umgesetzte

Effizienzmaßnahmen schaffen weiteren Spielraum - für Investitionen in

strategische Schwerpunktfelder und für ein nachhaltiges profitables Wachstum.

Ein strategischer Meilenstein ist der vollständige Ausbau der Kosmetikproduktion

am US-Standort Elgin. Mit diesem Schritt etabliert Faber-Castell eine

vollständige lokale Wertschöpfungskette in den USA, bedient seine US-Kunden noch

flexibler und kann künftig mit dem Siegel "Made in USA" punkten.

Ausblick auf das zweite Halbjahr 2026/27

Zum Halbjahr des laufenden Geschäftsjahres sieht sich Faber-Castell in Umsatz-

und Ergebnisentwicklung auf Kurs. Rückenwind erhielt das Unternehmen unter

anderem durch die starke Entwicklung bei Faber-Castell USA und im

Cosmetics-Geschäft in Deutschland sowie durch positive Währungseffekte. Für das

zweite Halbjahr prägen weiterhin Kostensteigerungen, Kaufkraftverluste und

Konsumzurückhaltung, ein hoher Wettbewerbsdruck sowie Währungsvolatilität das

Umfeld. Leitz: "Trotz aller geopolitischer und geoökonomischer Unwägbarkeiten

hat Faber-Castell bewiesen, dass wir Märkte entwickeln können. Wir haben die

Grundlagen gelegt. Jetzt ist es Zeit, sich ambitionierte Wachstumsziele für die

nächsten Jahre zu setzen: Die strategischen Schwerpunkte und Prioritäten sind

klar definiert - und die ersten Ergebnisse bestätigen unseren Weg", kommentiert

Stefan Leitz, Vorstandsvorsitzender der Faber-Castell AG.

[1] 1. April 2025 bis 31. März 2026

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