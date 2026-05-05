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05.05.2026 11:10:38
OTS: Fairtrade Deutschland e.V. / Umsatz mit Fairtrade-Produkten knackt ...
Umsatz mit Fairtrade-Produkten knackt 3-Milliarden-Grenze / Fairtrade
Deutschland veröffentlicht Jahresbericht 2025/2026 (FOTO)
Köln (ots) - Der Umsatz mit Fairtrade-Produkten erreicht 2025 ein Rekordhoch von
3,14 Milliarden Euro, ein Plus von knapp 9 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Pro
Kopf gaben Verbraucher rund 38 Euro für fair gehandelte Produkte aus. "Das ist
ein tolles Ergebnis und wichtiges Signal für den Markt. Vor allem angesichts der
aktuellen Situation mit steigenden Preisen und schwacher Konsumneigung", sagt
Benjamin Drösel, Vorstand für Marketing bei Fairtrade Deutschland.
Absatz wichtiger Fairtrade-Produkte wächst
Fairtrade-Bananen stiegen um 7 Prozent auf 130.550 Tonnen und einen Marktanteil
von rund 17 Prozent - bei Fairtrade-Bio-Bananen sind es sogar 80 Prozent
Marktanteil. Der Absatz von Fairtrade-Kakaobohnen stieg entgegen dem
Negativtrend auf dem Gesamtmarkt auf 92.100 Tonnen und damit um rund 3,5
Prozent. Der Marktanteil von Fairtrade-Kakao liegt bei 21 Prozent.
Fairtrade-Kaffee verbuchte mit 1,04 Milliarden Euro ein deutliches Umsatzplus
aufgrund hoher Kaffeepreise, ging mit 24.000 Tonnen im Absatz jedoch leicht
zurück. Sein Marktanteil liegt bei stabilen 5 Prozent. Fairtrade-Blumen
verzeichneten mit 472 Millionen Stielen einen Absatzrückgang von 8 Prozent - der
größte Rückgang seit der Corona-Pandemie. Mit 37 Prozent Marktanteil bleiben
Fairtrade-Rosen dennoch das erfolgreichste Fairtrade-Produkt.
Große Wirkung vor Ort durch Prämiengelder
Zusätzlich zum Verkaufspreis erhielten Produzenten rund 42 Millionen Euro
Prämiengelder durch Fairtrade-Verkäufe auf dem deutschen Markt. Geld, das für
notwendige Investitionen dringend gebraucht wird: "Ob Kaffee, Bananen oder
Blumen: Neue Gesetzgebungen verlangen Produzentinnen und Produzenten immer mehr
ab. Zusätzlich treiben Klimawandel und globale Krisen wie die in Venezuela oder
im Iran die Produktions- und Transportkosten in die Höhe", so Claudia Brück,
Vorständin von Fairtrade Deutschland. "Steigende Kosten müssen dringend entlang
der gesamten Lieferkette fair verteilt werden. Auch Verbraucher werden in
Zukunft mit Kostensteigerungen rechnen müssen. Nur so können wir Lieferketten
langfristig absichern", warnt Brück.
Mehr Durchblick dank EmpCo: EU stärkt Vertrauen in etablierte Siegel
Mit der Empowering Consumers Directive (EmpCo) gelten ab 27. September
wesentlich strengere Regeln für Umweltaussagen und Nachhaltigkeitssiegel. "Für
Verbraucherinnen und Verbraucher bedeutet die EmpCo in erster Linie mehr
Transparenz", sagt Dr. Friederike Elsner, Projektleiterin Siegelklarheit der
Verbraucherzentrale NRW. "Unternehmen dürfen Behauptungen wie "fair",
"nachhaltig" oder "klimaneutral" nur noch dann verwenden, wenn sie diese auch
beweisen können. Seriöse Siegel werden damit an Relevanz gewinnen." Hinter dem
Fairtrade-Siegel stecken international gültige, DAkkS-zertifizierte Standards
sowie eine unabhängige Auditierung. Auch die Stiftung Warentest empfiehlt in
ihrer aktuellen Ausgabe 05/2026 das Fairtrade-Siegel und bestätigt seine hohe
Aussagekraft und Transparenz gegenüber Verbraucherinnen und Verbrauchern.
Fairness-Gedanke wächst auch in Zivilgesellschaft
Immer mehr Menschen aus der Zivilgesellschaft engagieren sich für den fairen
Handel: 933 Fairtrade-Towns, 1.026 Fairtrade-Schools und 51
Fairtrade-Universities sind bereits ausgezeichnet worden. 2025 erhielt das erste
Fairtrade-Bundesland den Titel. "Das Saarland beweist, dass sozialer und
ökologischer Wandel auch auf Landesebene umgesetzt werden kann: Jetzt ist es an
den 15 anderen Ländern, nachzuziehen", betont Christina Arkenberg,
Aufsichtsratsvorsitzende von Fairtrade Deutschland. Neben einem breiten
Zivilgesellschaftlichen Bündnis wird Fairtrade von mehr als 30
Mitgliedsorganisationen getragen. 2026 kommt Solidaridad Deutschland e.V. als
35. Mitglied hinzu.
Zum Livestream:
https://www.fairtrade.net/de-de/meta/Newsroom/Presse/Jahrespressekonferenz.html
Pressekontakt:
Fairtrade Deutschland e.V.
Maarweg 165 | 50825 Köln
Leitung Öffentlichkeitsarbeit
Julia Sasse und Edith Gmeiner
Pressekontakt
Hannah Maidorn +49 221 942040-94
mailto:presse@fairtrade-deutschland.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/52482/6268905
OTS: Fairtrade Deutschland e.V.
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