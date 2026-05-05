OTS: Fairtrade Deutschland e.V. / Umsatz mit Fairtrade-Produkten knackt ...

Umsatz mit Fairtrade-Produkten knackt 3-Milliarden-Grenze / Fairtrade

Deutschland veröffentlicht Jahresbericht 2025/2026 (FOTO)

Köln (ots) - Der Umsatz mit Fairtrade-Produkten erreicht 2025 ein Rekordhoch von

3,14 Milliarden Euro, ein Plus von knapp 9 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Pro

Kopf gaben Verbraucher rund 38 Euro für fair gehandelte Produkte aus. "Das ist

ein tolles Ergebnis und wichtiges Signal für den Markt. Vor allem angesichts der

aktuellen Situation mit steigenden Preisen und schwacher Konsumneigung", sagt

Benjamin Drösel, Vorstand für Marketing bei Fairtrade Deutschland.

Absatz wichtiger Fairtrade-Produkte wächst

Fairtrade-Bananen stiegen um 7 Prozent auf 130.550 Tonnen und einen Marktanteil

von rund 17 Prozent - bei Fairtrade-Bio-Bananen sind es sogar 80 Prozent

Marktanteil. Der Absatz von Fairtrade-Kakaobohnen stieg entgegen dem

Negativtrend auf dem Gesamtmarkt auf 92.100 Tonnen und damit um rund 3,5

Prozent. Der Marktanteil von Fairtrade-Kakao liegt bei 21 Prozent.

Fairtrade-Kaffee verbuchte mit 1,04 Milliarden Euro ein deutliches Umsatzplus

aufgrund hoher Kaffeepreise, ging mit 24.000 Tonnen im Absatz jedoch leicht

zurück. Sein Marktanteil liegt bei stabilen 5 Prozent. Fairtrade-Blumen

verzeichneten mit 472 Millionen Stielen einen Absatzrückgang von 8 Prozent - der

größte Rückgang seit der Corona-Pandemie. Mit 37 Prozent Marktanteil bleiben

Fairtrade-Rosen dennoch das erfolgreichste Fairtrade-Produkt.

Große Wirkung vor Ort durch Prämiengelder

Zusätzlich zum Verkaufspreis erhielten Produzenten rund 42 Millionen Euro

Prämiengelder durch Fairtrade-Verkäufe auf dem deutschen Markt. Geld, das für

notwendige Investitionen dringend gebraucht wird: "Ob Kaffee, Bananen oder

Blumen: Neue Gesetzgebungen verlangen Produzentinnen und Produzenten immer mehr

ab. Zusätzlich treiben Klimawandel und globale Krisen wie die in Venezuela oder

im Iran die Produktions- und Transportkosten in die Höhe", so Claudia Brück,

Vorständin von Fairtrade Deutschland. "Steigende Kosten müssen dringend entlang

der gesamten Lieferkette fair verteilt werden. Auch Verbraucher werden in

Zukunft mit Kostensteigerungen rechnen müssen. Nur so können wir Lieferketten

langfristig absichern", warnt Brück.

Mehr Durchblick dank EmpCo: EU stärkt Vertrauen in etablierte Siegel

Mit der Empowering Consumers Directive (EmpCo) gelten ab 27. September

wesentlich strengere Regeln für Umweltaussagen und Nachhaltigkeitssiegel. "Für

Verbraucherinnen und Verbraucher bedeutet die EmpCo in erster Linie mehr

Transparenz", sagt Dr. Friederike Elsner, Projektleiterin Siegelklarheit der

Verbraucherzentrale NRW. "Unternehmen dürfen Behauptungen wie "fair",

"nachhaltig" oder "klimaneutral" nur noch dann verwenden, wenn sie diese auch

beweisen können. Seriöse Siegel werden damit an Relevanz gewinnen." Hinter dem

Fairtrade-Siegel stecken international gültige, DAkkS-zertifizierte Standards

sowie eine unabhängige Auditierung. Auch die Stiftung Warentest empfiehlt in

ihrer aktuellen Ausgabe 05/2026 das Fairtrade-Siegel und bestätigt seine hohe

Aussagekraft und Transparenz gegenüber Verbraucherinnen und Verbrauchern.

Fairness-Gedanke wächst auch in Zivilgesellschaft

Immer mehr Menschen aus der Zivilgesellschaft engagieren sich für den fairen

Handel: 933 Fairtrade-Towns, 1.026 Fairtrade-Schools und 51

Fairtrade-Universities sind bereits ausgezeichnet worden. 2025 erhielt das erste

Fairtrade-Bundesland den Titel. "Das Saarland beweist, dass sozialer und

ökologischer Wandel auch auf Landesebene umgesetzt werden kann: Jetzt ist es an

den 15 anderen Ländern, nachzuziehen", betont Christina Arkenberg,

Aufsichtsratsvorsitzende von Fairtrade Deutschland. Neben einem breiten

Zivilgesellschaftlichen Bündnis wird Fairtrade von mehr als 30

Mitgliedsorganisationen getragen. 2026 kommt Solidaridad Deutschland e.V. als

35. Mitglied hinzu.

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