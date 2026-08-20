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20.08.2026 12:32:38
OTS: Finanz Informatik GmbH & Co. KG / Finanz Informatik schließt zweites ...
Finanz Informatik schließt zweites Power-Purchase-Agreement (PPA) für
Solarpark der S-Finanzgruppe (FOTO)
Frankfurt am Main (ots) - Die Finanz Informatik (FI) erweitert ihr Engagement
für eine stabile, nachhaltige Energieversorgung und verdreifacht ihren Bezug von
Solarstrom aus Power-Purchase-Agreements (PPAs). Seit dieser Woche verfügt der
Digitalisierungspartner der Sparkassen-Finanzgruppe über zusätzliche 20
Gigawattstunden pro Jahr, die in einem Solarpark in Halenbeck-Rohlsdorf im
Landkreis Prignitz (Brandenburg) produziert werden.
Wie schon bei einem ersten, 2024 geschlossenen PPA über 10 Gigawattstunden aus
einem Solarpark in Kleinschirma (Sachsen) beteiligt sich die FI wieder an einem
Projekt der Deutschen Anlagen-Leasing (DAL) - einem Verbundunternehmen aus der
Sparkassen-Finanzgruppe. Ein Vertrag mit zehn Jahren Laufzeit garantiert
Preisstabilität und Planbarkeit. Zudem leistet die FI einen Beitrag, um den
Ausbau von Solarenergie in Deutschland - und damit die Energiewende - weiter
voranzutreiben.
"Mit diesem neuen Solar-PPA haben wir die Möglichkeit, unsere Energiekosten
langfristig zu planen - ein entscheidender Schritt für eine klimabewusste und
wirtschaftlich sichere Zukunft. Die Beteiligung ist ein weiterer wichtiger
Baustein in unserer Nachhaltigkeitsstrategie", sagt Martin Waldmann,
Geschäftsführer bei der Finanz Informatik. Schon seit Jahren setzt die FI bei
ihrer Energieversorgung auf 100 Prozent Ökostrom und betreibt an den Standorten
ihrer Rechenzentren eigene Photovoltaikanlagen.
Auch die FI-Tochter Finanz Informatik Technologie Service (FI-TS) schließt ihr
erstes PPA und bezieht künftig 9 Gigawattstunden ebenfalls aus dem Solarpark in
Halenbeck-Rohlsdorf.
"Energieversorgung ist heute mehr als nur ein Kostenfaktor - sie ist ein Element
unserer unternehmerischen Souveränität. Deshalb beteiligen wir uns gemeinsam mit
der FI aktiv statt nur Strom abzunehmen. Mit diesem PPA stärkt FI-TS Resilienz
vor Marktvolatilität, gleicht Preisschwankungen langfristig aus und verfolgt
unser Nachhaltigkeitsziel konsequent. Unabhängigkeit und Klimaschutz in einem:
Das ist Teil unserer Philosophie", so Christoph Röger, Vorsitzender der
Geschäftsführung von FI-TS.
"Die wachsende Bedeutung digitaler Banking-Lösungen mit einer verstärkten
Unterstützung durch moderne Technologien wie künstlicher Intelligenz (KI)
steigert den Energiebedarf in Rechenzentren. Die FI hat umfassende
Effizienzmaßnahmen zur Begrenzung des Anstiegs aufgesetzt und investiert seit
geraumer Zeit umweltbewusst in die Produktion von grünem Strom. Die PPAs sind
ein gutes Beispiel dafür", sagt Frederike Laufenberg, Nachhaltigkeitsbeauftragte
der Finanz Informatik.
Pressekontakt:
Finanz Informatik
Theodor-Heuss-Allee 90
60486 Frankfurt a. M.
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OTS: Finanz Informatik GmbH & Co. KG
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