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24.06.2026 09:32:38
OTS: FINN GmbH / FINN sammelt 140 Millionen Euro ein und erreicht ...
FINN sammelt 140 Millionen Euro ein und erreicht Unicorn-Status (FOTO)
München (ots) -
- FINN erreicht durch Series-D-Finanzierungsrunde mit knapp 100 Millionen Euro
frischem Eigenkapital eine Bewertung von über einer Milliarde Euro.
- Die Finanzierungsrunde wird von Portage angeführt, darüber hinaus stellen BC
Partners Credit und Runway Growth Capital Fremdkapital in Höhe von über 40
Millionen Euro bereit.
- Auch SevenVentures, der Investment-Arm des Medienunternehmens ProSiebenSat.1,
beteiligt sich über einen Media-for-Equity-Deal an der Runde.
- Mit über 300 Millionen Euro annualisiertem Umsatz zählt FINN zu den am
schnellsten wachsenden Unternehmen Europas.
FINN (https://www.finn.com), Deutschlands führende Auto Abo-Plattform, gibt
heute den erfolgreichen Abschluss seiner Series-D-Finanzierungsrunde über knapp
100 Millionen Euro bekannt - ein bedeutender Schritt auf dem Weg zur führenden
europäischen Plattform für flexible Mobilität. Angeführt wurde die Runde von
Portage, einem international führenden Investor für Fintech- und
Mobility-Unternehmen. Zusätzlich verstärkt UVC Partners, Investor der ersten
Stunde, signifikant das Engagement. Auch die weiteren bestehenden Investoren
bestätigen ihr Vertrauen in FINN erneut - darunter Planet First Partners,
Korelya Capital, White Star Capital, HV Capital und Picus Capital. Außerdem
stellen BC Partners Credit sowie Runway Growth Capital weiteres Wachstumskapital
in Form von Fremdkapital zur Verfügung.
Milliardenbewertung durch starkes Wachstum
Neben knapp 100 Millionen Euro Eigenkapital, kommen von BC Partners Credit sowie
Runway Growth Capital gemeinsam über 40 Millionen Euro Fremdkapital. Darüber
hinaus beteiligt sich an der Finanzierungsrunde auch der
ProSiebenSat.1-Investmentarm SevenVentures über einen Media-for-Equity-Deal, der
FINN Zugang zum reichweitenstarken Werbeinventar des Medienkonzerns ermöglicht.
Mit dem erfolgreichen Abschluss der Series D steigt die Unternehmensbewertung
von FINN auf über eine Milliarde Euro. Damit erreicht das Unternehmen erstmals
den Unicorn-Status.
Vom deutschen Marktführer zur europäischen Plattform
Die neuerliche Finanzierung treibt FINNs nächste Wachstumsphase an - mit
gezielten Investitionen in die Abo-Flotte, die Technologieplattform und die
operative Infrastruktur. Bereits heute sind mehr als 50.000 FINN Abos unterwegs.
Mit einem jährlich wiederkehrenden Umsatz (ARR) von über 300 Millionen Euro und
einem gestärkten Kreis langfristiger institutioneller Investor:innen ist FINN
bestens positioniert, um seine Führungsposition in Deutschland weiter auszubauen
- und seine langfristige Ambition zu verwirklichen: Europas führende Plattform
für flexible Mobilität zu werden.
"Wir erleben einen grundlegenden Wandel in der Mobilitätsbranche: Flexibilität,
digitale Nutzererlebnisse und einfacher Zugang gewinnen zunehmend an Bedeutung.
Unsere Vision ist es, Mobilität so einfach wie möglich zugänglich zu machen. Die
Unterstützung unserer Investoren gibt uns die Möglichkeit, diese Transformation
weiter zu beschleunigen und die führende Plattform für moderne Mobilität in
Europa aufzubauen. Der Unicorn-Status ist dabei weniger ein Ziel als vielmehr
eine Bestätigung unseres bisherigen Weges - und ein Ansporn für das, was noch
vor uns liegt", sagt Maximilian Wühr, CEO und Co-Founder von FINN. "Mit dieser
Runde haben wir das Kapital, die Partner und das operative Fundament, um FINN
weiter effizient zu skalieren - bei konsequentem Fokus auf profitables Wachstum
und langfristige Marktführerschaft."
"FINN hat neu definiert, was Kundinnen und Kunden von Mobilitätslösungen
erwarten. Das Unternehmen verbindet den Komfort eines digitalen Erlebnisses mit
der Flexibilität des Auto Abos. FINN hat gezeigt, dass es effizient skalieren
und gleichzeitig ein erstklassiges Kundenerlebnis bieten kann. Damit ist FINN
hervorragend aufgestellt, die Mobilität der nächsten Generation maßgeblich
mitzugestalten", sagt Devon Kirk, General Partner und Co-Head bei Portage
Capital Solutions.
Deutschlands führender Anbieter für Auto Abos in nur sieben Jahren
Seit der Gründung im Jahr 2019 hat sich FINN von einem Münchner Startup zu
Deutschlands führendem Anbieter für Auto Abos entwickelt. Kundinnen und Kunden
können Fahrzeuge von über 25 Marken wie BMW, Mercedes-Benz, Cupra, Opel und
Hyundai, aber auch MG und BYD vollständig digital abonnieren und erhalten ein
Rundum-Sorglos-Paket inklusive Versicherung, Zulassung und Wartung. Das
Unternehmen hat sich damit als Vorreiter eines Mobilitätsmodells etabliert, das
Flexibilität, digitale Nutzererfahrung und Kostentransparenz verbindet.
Über FINN
FINN ist Deutschlands führender Anbieter für Auto Abos. Das 2019 in München
gegründete Unternehmen ermöglicht seinen Kundinnen und Kunden, Fahrzeuge von
mehr als 25 Marken vollständig online zu buchen - inklusive Versicherung,
Finanzierung, Zulassung, Steuern und Wartung in einer einzigen monatlichen
Abo-Rate. FINN verfolgt die Vision, Mobilität für alle einfach zugänglich zu
machen. Mit seinem technologiegetriebenen Ansatz gestaltet das Unternehmen die
Zukunft flexibler Mobilität und arbeitet daran, die führende Plattform für
Mobilität in Europa aufzubauen.
Weitere Informationen: https://www.finn.com/
Über Portage
Portage ist eine globale Investmentplattform mit Fokus auf Fintech- und
Finanzdienstleistungsunternehmen. Das Unternehmen verwaltet ein Vermögen von
über 6,3 Milliarden US-Dollar, verfügt über mehr als 130 Portfoliounternehmen
und ein Team von über 25 Investmentexpert:innen.
Weitere Informationen: http://www.portageinvest.com
Pressekontakt:
Adrian Limbach-Smiatek
Pressesprecher
+49 152 04 838 505
mailto:adrian.limbach-smiatek@finn.com
mailto:presse@finn.com
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/182879/6300916
OTS: FINN GmbH
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