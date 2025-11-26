OTS: fintechOne mobility GmbH / flowCar beschleunigt weiter - Umsatz legt in ...

flowCar beschleunigt weiter - Umsatz legt in den ersten drei Quartalen

2025 über 40 % zu (FOTO)

Gräfelfing (ots) -

- Sale-and-Rent-Back-Geschäft wächst um 42 Prozent

- Erstmals über 1.000 Fahrzeuge vermietet

- Über 7,3 Millionen Euro Liquidität für Kunden bereitgestellt

Die fintechOne mobility GmbH setzt mit ihrer Marke flowCar im Jahr 2025 den

Wachstumskurs weiter fort. Von Januar bis September 2025 erzielte fintechOne mit

dem unter der Marke flowCar gebündelten Sale-and-Rent-Back-Geschäft einen Umsatz

von rund 5,06 Millionen Euro. Das entspricht einem Anstieg von rund 42 Prozent

gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Für das Gesamtjahr 2025 rechnet die

Geschäftsführung mit Erlösen in Höhe von rund 8 Millionen Euro - deutlich über

dem Vorjahreswert von rund 4,7 Millionen Euro.

Parallel zum Umsatz entwickelte sich auch der Bestand der aktiv vermieteten

Fahrzeuge dynamisch weiter: Zum 30. September 2025 hatte flowCar 1.045 Fahrzeuge

in der laufenden Vermietung und verzeichnet damit ein Plus von 70 Prozent

gegenüber dem Wert zum Jahresanfang.

flowCar schaltet weiter hoch

Das Unternehmen bietet eine vollständig digitale Sale-and-Rent-Back-Lösung für

Fahrzeughalter, die kurzfristig Liquidität benötigen und ihr Auto weiterhin

nutzen möchten. Von der Fahrzeugbewertung per Live-Stream bis zur Auszahlung

erfolgt der gesamte Prozess online und ohne klassische Bonitätsprüfung.

"Seit 2023 haben wir für Privatkunden mehr als 7,3 Millionen Euro Liquidität

bereitgestellt", sagt Sven Kirchberg, Gründer und Geschäftsführer der fintechOne

mobility GmbH. "Der Erfolg von flowCar zeigt, dass unser Angebot für immer mehr

Menschen die Alternative zu klassischen Bankkrediten ist. Die finanzielle Lage

vieler Haushalte verschärft sich derzeit spürbar, weil höhere Kosten auf

sinkende Rücklagen treffen. Damit steigt der Bedarf an Liquidität. Gleichzeitig

vergeben Banken Kredite zunehmend zurückhaltend - und wenn die Bank aussteigt,

steigt flowCar ein."

Um das Geschäft weiter voranzutreiben, wurde die technische Infrastruktur seit

Jahresbeginn noch einmal weiterentwickelt. Zudem hat das Unternehmen seine

Produktpalette erweitert: Neu im Portfolio sind ein Produkt zur Ablösung

bestehender Leasingverträge sowie mit Loaneo.de ein spezielles Angebot für

Geschäftskunden.

"2025 haben wir flowCar nicht nur technisch und strukturell weiterentwickelt",

unterstreicht Mit-Geschäftsführer Aris K. Zantiotis, "sondern auch die

finanzielle Basis für den nächsten Wachstumsschritt gelegt." Zur Finanzierung

des stetig wachsenden Fahrzeugbestands steht ein großvolumiger Kreditrahmen

eines genossenschaftlichen Finanzinstituts bereit. Zudem hat das Unternehmen

aktuell eine weitere Finanzierungsrunde gestartet.

Über fintechOne mobility GmbH

Die fintechOne mobility GmbH mit Sitz in München ist als Fintech -Unternehmen auf

digitalisierte Finanzlösungen für Fahrzeughalter spezialisiert. Unter der Marke

flowCar hat fintechOne ein Sale-and-Rent-Back-Modell entwickelt, bei dem Kunden

ihr Fahrzeug verkaufen und weiter nutzen können. Der gesamte Prozess - von der

Fahrzeugbewertung per Live-Stream bis zur Auszahlung - erfolgt digital und ohne

Bonitätsprüfung. Mit diesem Geschäftsmodell ermöglicht fintechOne eine

unkomplizierte Liquiditätsbeschaffung bei gleichbleibender Mobilität

Pressekontakt:

fintechOne mobility GmbH

Ansprechpartner: Aris K. Zantiotis

Jahnplatz 4

82166 München-Gräfelfing

Tel.: +49 89 443 10 100

mailto:info@flowcar.eu

https://flowcar.eu

SCHWARZ Strategy & Communication GmbH

Frank Schwarz

mailto:schwarz@schwarzfinancial.com

Tel.: +49 611 580 29 290

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/178875/6166584

OTS: fintechOne mobility GmbH