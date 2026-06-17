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17.06.2026 09:16:38
OTS: fintechOne mobility GmbH / flowCar wächst weiter dynamisch: Alternativen ...
flowCar wächst weiter dynamisch: Alternativen Finanzierungen gewinnen
bei Privaten und Selbständigen an Bedeutung
München (ots) -
- Umsatz von flowCar steigt 2025 um 48 Prozent
- Deutlicher Anstieg der monatlichen Mietumsätze
- Starkes Wachstum im ersten Quartal 2026
- Gesellschafter stärken Eigenkapitalbasis
- Neue Geschäftsfelder und Expansion
Die fintechOne mobility GmbH setzt den Wachstumskurs mit ihrem digitalen
Sale-and-Rent-Back-Angebot unter der Marke flowCar fort. Im Geschäftsjahr 2025
stieg der über die alternative Finanzierungsplattform erwirtschaftetete Umsatz
um rund 48 Prozent auf 7,1 Millionen Euro. Wichtigster Erlösbringer von flowCar
sind die monatlichen Mieteinnahmen. Die Kunden mieten ihr Fahrzeug für eine
Mindestlaufzeit von sechs Monaten zurück. Da 60 Prozent der Verträge länger als
14 Monate laufen, entsteht ein planbarer, wiederkehrender Cashflow. Im Verlauf
des vergangenen Jahres stiegen die durchschnittlichen monatlichen
Bruttomieteinnahmen von 250.000 Euro auf 400.000 Euro.
flowCar bietet Fahrzeughaltern eine digitale Lösung zur kurzfristigen
Liquiditätsbeschaffung: Kunden verkaufen ihr Fahrzeug online an flowCar und
mieten es direkt zurück. Sie bleiben mobil und erhalten sofort Liquidität - ohne
klassische Bonitätsprüfung, mit taggleicher Auszahlung und hoher Flexibilität.
Als bislang einziger Anbieter bildet flowCar diesen Prozess von der
Antragstellung bis zur Auszahlung vollständig digital ab.
"flowCar adressiert ein konkretes Problem, das in wirtschaftlich schwierigen
Zeiten immer mehr Menschen betrifft", betont Geschäftsführer Aris K. Zantiotis.
"Rund ein Drittel aller Haushalte in Deutschland verfügen laut Eurostat über
Rücklagen von weniger als 1.250 Euro, viele haben jedoch Vermögen in Form eines
eigenfinanzierten Fahrzeugs gebunden." Gleichzeitig wird der Zugang zu Krediten
schwieriger - das gilt für Unternehmen wie Privatpersonen gleichermaßen. Wer
kurzfristig Liquidität benötigt, findet oft keine Bank - selbst wenn Sachwerte
wie das eigene Auto als Sicherheit dienen.
Erstes Quartal 2026: Umsatz wächst auf 2,4 Millionen Euro
Auch zu Beginn des neuen Jahres ist das Geschäftsvolumen von flowCar weiter
gestiegen. Der Gesamtumsatz erhöhte sich in den ersten drei Monaten 2026
gegenüber dem Vorjahreszeitraum um rund 63 Prozent auf 2,4 Millionen Euro.
"Seit 2023 haben Privatkunden über 21,5 Millionen Euro Liquidität durch flowCar
erhalten. Sie konnten gebundenes Kapital aus ihrem Fahrzeug freisetzen und
dieses weiterhin nutzen", sagt Co-Geschäftsführer Sven Kirchberg. "Mit
anhaltender Konjunkturflaute, steigenden Kreditzinsen und einer restriktiveren
Kreditvergabe wächst der Bedarf an flexiblen Finanzierungslösungen, die den
Menschen dabei helfen, ihre finanzielle Situation langfristig zu stabilisieren."
Gestärkte Eigenkapitalbasis und neue Märkte
Um den eingeschlagenen Wachstumskurs bei flowCar fortzusetzen, haben die
fintechOne-Gesellschafter ihr Engagement weiter ausgebaut und mit einer Stärkung
der Eigenkapitalbasis eine wichtige Voraussetzung für das künftige
Unternehmenswachstum geschaffen. Das Münchner Fintech will die aktuelle Dynamik
nutzen, um neue Potenziale zu erschließen. Dazu zählen der Ausbau des
Gewerbekundengeschäfts über loaneo.de, neue Produktfelder wie die Ablösung
bestehender Leasingverträge sowie die Übertragung des SRB-Modells auf weitere
Assetklassen. Darüber hinaus wird das Ausweiten des Angebots auf weitere
europäische Märkte mit vergleichbaren Rahmenbedingungen geprüft. Da das Modell
vollständig online abgewickelt wird, ist es standortunabhängig und mit
vergleichsweise geringem Mehraufwand skalierbar.
Über fintechOne mobility GmbH
Die fintechOne mobility GmbH mit Sitz in München ist auf digitale Finanzlösungen
für Fahrzeughalter spezialisiert. Unter der Marke flowCar bietet das Unternehmen
ein Sale-and-Rent-Back-Modell an, bei dem Kunden ihr Fahrzeug verkaufen und
weiter nutzen können. Der gesamte Prozess - von der Fahrzeugbewertung per
Live-Stream bis zur Auszahlung - erfolgt digital und ohne Bonitätsprüfung. So
ermöglicht fintechOne eine unkomplizierte Liquiditätsbeschaffung bei
gleichbleibender Mobilität.
FAQs
Was ist flowCar und wie funktioniert das Angebot?
flowCar ist eine Marke der fintechOne mobility GmbH und betreibt eine
vollständig digitale Plattform für Sale-and-Rent-Back (SRB) von Fahrzeugen.
Fahrzeugbesitzer verkaufen ihr Auto an flowCar und mieten es direkt im Anschluss
zurück - sie erhalten sofortige Liquidität und bleiben dabei vollständig mobil.
Ist flowCar ein klassischer Kredit?
Nein. flowCar ist eine Alternative zum klassischen Bankkredit. Kunden verkaufen
ihr Fahrzeug an flowCar und mieten es anschließend zurück. Das Ziel ist es, im
Auto gebundenes Kapital schnell, fair und vollständig digital verfügbar zu
machen, ohne die Mobilität - zum Beispiel für den täglich nötigen Weg zur Arbeit
- einzuschränken.
Was unterscheidet flowCar von anderen Anbietern?
flowCar ist der einzige Anbieter mit einem vollständig digitalen
Sale-and-Rent-Back-Prozess für Fahrzeuge in Deutschland. Von der Antragstellung
bis zur Auszahlung werden Medienbrüche vermieden und Prozesse beschleunigt.
Wie schnell erhalten Kunden ihr Geld?
Der gesamte Prozess - von der Antragstellung über das Live-Video-Gutachten und
die digitale Legitimation bis zur Auszahlung - läuft über ein eigenentwickeltes
ERP-Portal ab. Kunden erhalten ihre Auszahlung taggleich, ohne eine Filiale
aufsuchen zu müssen.
Warum besteht Bedarf für eine Lösung wie flowCar?
Viele Haushalte verfügen über wenig liquide Rücklagen, haben jedoch Vermögen in
Form eines eigenfinanzierten Fahrzeugs. Gleichzeitig vergeben Banken Kredite
zunehmend restriktiv. flowCar schließt diese Lücke, indem es gebundenes Kapital
verfügbar macht, ohne dass die Menschen auf ihre Mobilität verzichten müssen.
Pressekontakt:
fintechOne mobility GmbH
Ansprechpartner: Aris K. Zantiotis
Jahnplatz 4
82166 München-Gräfelfing
Tel.: +49 89 443 10 100
mailto:info@flowcar.eu
https://flowcar.eu
SCHWARZ Financial Communication
Frank Schwarz
mailto:schwarz@schwarzfinancial.com
Tel.: +49 611 580 29 290
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/178875/6295996
OTS: fintechOne mobility GmbH
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