OTS: fiskaly / Übernahme: fiskaly stärkt seine Position als führender ...

Übernahme: fiskaly stärkt seine Position als führender Anbieter von

Fiskalisierungs- und VAT-Compliance-Lösungen in Europa mit der

Übernahme von InfraSec Sweden AB

Wien / Stockholm (ots) - fiskaly GmbH, ein führender Anbieter cloudbasierter

Fiskalisierungs- und VAT-Compliance-Lösungen in Europa, hat InfraSec Sweden AB

übernommen - eine ehemals hundertprozentige Tochtergesellschaft des schwedischen

Kassensystem-Anbieters Yabie AB. Der Abschluss der Transaktion steht unter

Vorbehalt der FDI-Genehmigung.

Mit der Übernahme erweitert fiskaly sein Portfolio um eine schwedische

cloudbasierte VAT-Compliance-Lösung und baut sein Angebot an

Fiskalisierungs-Services in Europa weiter aus. Auf Basis der erworbenen lokalen

Expertise plant fiskaly seine Aktivitäten in Schweden auszuweiten. fiskaly

profitiert von InfraSecs tiefem lokalen Verständnis für regulatorische

Anforderungen und seiner führenden VAT-Compliance-Technologie für schwedische

Kassensystem-Anbieter - und stärkt so sein gesamtes Serviceangebot europaweit.

fiskaly wurde 2019 gegründet und seine Lösungen sind inzwischen in über einer

Million Kassensysteme integriert. Das Unternehmen ist in Deutschland,

Österreich, Spanien, Italien und Frankreich aktiv. Mehr als 1.600 B2B-Kunden,

darunter große Handelsketten sowie führende POS-Anbieter wie orderbird,

Lightspeed, SumUp und ready2order, setzen auf die Fiskalisierungslösungen von

fiskaly. Die Übernahme von InfraSec ist bereits der zweite strategische Zukauf

im Jahr 2025: Bereits im März hatte fiskaly die DF Deutsche Fiskal GmbH

übernommen und damit seine Marktposition in Deutschland weiter ausgebaut.

Johannes Ferner, CEO fiskaly:

"Diese Übernahme ist ein bedeutender Meilenstein auf unserem Weg, Europas

führender Anbieter digitaler VAT-Compliance-Lösungen zu werden. Indem wir die

etablierte Lösung von InfraSec in unser Portfolio integrieren - und sie nun

unabhängig von ihrer bisherigen Muttergesellschaft einem breiteren Markt

zugänglich machen - ermöglichen wir noch mehr Händlern und POS-Anbietern den

Zugang zu sicheren, skalierbaren und zukunftssicheren Fiskalisierungslösungen.

Ich bin außerordentlich stolz auf unser Team und danke allen Beteiligten für ihr

Vertrauen und die professionelle Zusammenarbeit. Gemeinsam gestalten wir die

Zukunft der Fiskalisierungs-Lösungen in Europa."

Kontinuität und Mehrwert für bestehende InfraSec-Kunden

InfraSec ist Schwedens führender Anbieter für cloudbasierte

VAT-Compliance-Lösungen - vollständig konform mit den geltenden gesetzlichen

Vorgaben. Für bestehende Kunden ändert sich nichts: Die Services werden unter

fiskalys Führung nahtlos fortgeführt. Gleichzeitig profitieren sie künftig von

einem einfachen Zugang zu weiteren europäischen Lösungen und Märkten innerhalb

des fiskaly-Portfolios.

Sven Hammar, CEO InfraSec Sweden AB:

"Unsere Geschäftspartner können sich weiterhin auf den zuverlässigen,

intelligenten und stabilen Cloud-Service verlassen, den sie gewohnt sind - im

täglichen Geschäft ändert sich nichts. Gleichzeitig eröffnet uns die Integration

in fiskaly und dessen europaweites Netzwerk ganz neue Möglichkeiten: Wir können

neue Kundensegmente bedienen und gemeinsam die nächste Generation von

Fiskalisierungslösungen für den nordischen Markt gestalten. Wir sind stolz auf

das, was wir bisher erreicht haben, und freuen uns auf die gemeinsame Zukunft."

Siri Hyltén-Cavallius, CEO Yabie Group:

"Diese Transaktion ermöglicht es Yabie, den strategischen Fokus auf unser

Kerngeschäft - die Entwicklung von Kassensoftware - weiter zu schärfen und unser

Wachstum sowie die Marktexpansion noch effizienter voranzutreiben. InfraSec

wiederum erhält Zugang zu fiskalys Expertise und Ressourcen im Bereich der

VAT-Compliance und ist damit bestens aufgestellt für weiteres Wachstum im

europäischen Markt. Wichtig ist: Yabie bleibt auch künftig Kunde von InfraSec,

um eine reibungslose VAT-Compliance für unsere schwedischen Aktivitäten

sicherzustellen. Wir sind überzeugt, dass die strategischen Interessen aller

Parteien hier ideal aufeinander abgestimmt sind und daraus ein klarer Mehrwert

für alle entsteht."

Wachstum mit Verdane als strategischem Partner

Seit Juni 2024 begleitet Verdane, eine auf Wachstumskapital spezialisierte

europäische Beteiligungsgesellschaft, fiskaly als strategischer Partner auf dem

Weg zum führenden Anbieter digitaler VAT-Compliance-Lösungen in Europa.

Gemeinsam mit Verdane hat fiskaly seine internationale Expansion deutlich

beschleunigt: Nach der Übernahme der DF Deutsche Fiskal GmbH im Frühjahr 2025

zur Stärkung der Marktposition in Deutschland markiert der Erwerb von InfraSec

einen weiteren wichtigen Schritt - diesmal in einem der technologisch

fortschrittlichsten Retail-Märkte Europas. Beide Akquisitionen unterstreichen

fiskalys Fokus auf skalierbares Wachstum, regulatorische Innovationskraft und

eine europaweite Vision für moderne, digitale Fiskalisierungs- und

VAT-Compliance-Lösungen.

Über fiskaly

fiskaly entwickelt intelligente Cloud-Lösungen für komplexe Anforderungen in den

Bereichen Fiskalisierung, Steuerdatenarchivierung, digitale Belege und

Rechnungen. Das Unternehmen ermöglicht die Einhaltung landesspezifischer

Vorschriften über sichere, einfach integrierbare APIs. Das Kernprodukt SIGN

generiert einzigartige, digitale Signaturen für Transaktionen, beispielsweise in

Kassensystemen von Einzelhändlern oder Gastronomen. Die Fiskalisierungslösung

von fiskaly ist in Deutschland marktführend und kommt in über 1 Million

Kassensystemen zum Einsatz. Gegründet wurde fiskaly 2019 in Wien von Johannes

Ferner (CEO), Simon Tragatschnig (COO) und Patrick Gaubatz (CTO). Das

Unternehmen ist in Deutschland, Österreich, Spanien, Italien und Frankreich

aktiv und beschäftigt mehr als 120 Mitarbeitende. Seit 2024 ist Verdane als

Minderheitsgesellschafter an fiskaly beteiligt.

Über InfraSec

InfraSec ist Schwedens größter Anbieter cloudbasierter VAT-Compliance-Lösungen

für Kassensysteme. Seit 2010 liefert das Unternehmen sichere, zertifizierte

VAT-Compliance-Services und hat als erster Anbieter die Zertifizierung nach dem

schwedischen Standard 2020:9 erhalten.

Über Yabie

Yabie bietet Point-of-Sale- und Zahlungslösungen, die den täglichen Betrieb für

kleine und mittelständische Unternehmen in Gastronomie, Einzelhandel und

Dienstleistungen vereinfachen. Mit einer intuitiven Plattform, die eine

Inbetriebnahme am selben Tag ermöglicht, können Händler ihr gesamtes Geschäft

über ein zuverlässiges System verwalten und sich auf Wachstum konzentrieren.

Yabie basiert auf einem Abonnement- und transaktionsbasierten Geschäftsmodell

und bedient Kunden in den nordischen Märkten und im Vereinigten Königreich.

Pressekontakt:

Maximilian Marx

mailto:max.marx@fiskaly.com

http://www.fiskaly.com

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/181543/6176463

OTS: fiskaly