10.06.2026 10:52:38

OTS: Focused Energy GmbH / Aus Spitzenforschung wird Industrie: Focused ...

Aus Spitzenforschung wird Industrie: Focused Energy plant Ausgründung

von Sourcelight

Darmstadt / Biblis (ots) - Nach der erfolgreichen Finanzierungsrunde über 240

Millionen US-Dollar treibt Focused Energy die Industrialisierung der Laserfusion

als sein Kerngeschäft weiter konsequent voran. Zugleich plant das Unternehmen,

seine Aktivitäten im Bereich lasergetriebener Strahlungsquellen unter dem Namen

Sourcelight in einer eigenständigen Einheit zu bündeln. Damit stellt Focused

Energy die Weichen für den industriellen Transfer ausgewählter technologischer

Bausteine aus der Laserfusionsentwicklung. Die Ausgründung zeigt, wie aus

Spitzenforschung neue Industrie entstehen kann: Wissenschaftliche Exzellenz wird

in industrielle Anwendungen mit hohem Wertschöpfungs- und Wachstumspotenzial

überführt.

Sourcelight soll die bei Focused Energy entwickelte LDRS-Technologie

(Laser-Driven Radiation Sources) gezielt in industrielle Anwendungen überführen.

Sie kombiniert lasergetriebene Röntgenstrahlung und Neutronen in einem System.

Dadurch werden sowohl hochauflösende Bildgebung als auch zusätzliche

Informationen über Materialzusammensetzungen möglich, insbesondere dort, wo

heutige Prüfverfahren bei Eindringtiefe, Auflösung, Materialerkennung oder

Einsatzflexibilität bisher an Grenzen stoßen.

Relevante Anwendungsfelder sieht Focused Energy in der Charakterisierung und

Qualifizierung nuklearer Abfälle, in Sicherheits- und Zollkontrollen in

Containerhäfen, in der industriellen Qualitätssicherung sowie der

zerstörungsfreien Prüfung sicherheitskritischer Komponenten. Hier wächst der

Bedarf an Verfahren, die tief in Materialien eindringen, nicht invasiv arbeiten

und gleichzeitig zusätzliche Informationen über innere Strukturen und

Materialzusammensetzungen liefern können.

"Focused Energy verfolgt das Ziel, Laserfusion industriell nutzbar zu machen.

Gleichzeitig entstehen entlang dieser Entwicklung Technologien, die schon früher

industrielle Wirkung entfalten. Sourcelight ist unser Weg, diese

Anwendungsperspektive für lasergetriebene Strahlungsquellen klar zu

strukturieren und weiterzuentwickeln", erklärt Thomas Forner, CEO von Focused

Energy: "In Biblis, wo wir das weltweit erste Laserfusionskraftwerk bauen, haben

wir den perfekten Standort. Dort entsteht auch der erste Prototyp der

LDRS-Technologie. Damit zeigen wir, wie aus Forschung industrielle

Wertschöpfung, Arbeitsplätze, und Unternehmen entstehen."

Pressekontakt:

Michael Zell

Fink & Fuchs AG

D-65205 Wiesbaden

T: +49 163 - 74 13 107

E: mailto:focused-energy@finkfuchs.de

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/162121/6291648

OTS: Focused Energy GmbH

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