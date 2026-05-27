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27.05.2026 11:24:38
OTS: Focused Energy GmbH / Rekord-Finanzierungsrunde: Focused Energy sichert ...
Rekord-Finanzierungsrunde: Focused Energy sichert 240 Mio. US-Dollar
Darmstadt (ots) - Das Laserfusionsunternehmen Focused Energy hat in einer
Serie-A-Finanzierungsrunde 240 Millionen US-Dollar eingeworben. Das ist die
bislang größte vollständig gesicherte Serie-A-Finanzierung in der globalen
Fusionsbranche. Das Unternehmen steigt damit zum wertvollsten Fusionsunternehmen
Europas auf. Focused Energy setzt auf die Laserfusion, den bislang einzigen
Ansatz in der Kernfusion mit wissenschaftlich belegtem Nettoenergiegewinn.
"Die Fusionsenergie tritt damit in Deutschland und Europa in eine neue Ära ein.
Es geht darum, wie wir unsere wissenschaftliche Exzellenz und industrielle
Stärke in industrielle Wertschöpfung überführen", erklärt Thomas Forner, CEO von
Focused Energy.
Bei der Finanzierungsrunde engagieren sich Investoren aus Deutschland, Europa,
Asien und der Golfregion, die bereit sind, die Bauphase bis hin zum
Fusionskraftwerk zu finanzieren. Damit fließt internationales Geld nach
Deutschland, um hier industrielle Wertschöpfung und eine neue globale
Hochtechnologieindustrie aufzubauen. Das Kapital wird fast vollständig in Biblis
auf dem ehemaligen Kernkraftwerksgelände von RWE investiert.
Mit RWE gewinnt Focused Energy einen strategischen Kapitalgeber und
industriellen Partner, der die Nutzung des Standorts Biblis für die Laserfusion
ermöglicht und genehmigungsrechtliche Expertise einbringt. Focused Energy treibt
damit die Fusionstechnologie in Deutschland voran und beschleunigt den Weg zur
kommerziellen Nutzung.
Dr. Markus Krebber, CEO der RWE AG: "Dank seiner exzellenten
Forschungslandschaft und innovativer Start-ups wie Focused Energy ist
Deutschland gut positioniert, global eine Spitzenrolle in der Kernfusion
einzunehmen. Deshalb sind wir bereit, unsere Investition in Focused Energy
weiter auszubauen. Es ist ein wichtiges Signal, dass Bund und Länder gemeinsam
daran arbeiten, die Entwicklung voranzutreiben, um einen kommerziellen
Fusionsreaktor in Deutschland zu realisieren. RWE unterstützt dieses Ziel
ausdrücklich: Mit unseren Rückbaustandorten, ihrer vorhandenen kerntechnischen
Infrastruktur und unserer genehmigungsrechtlichen Expertise schaffen wir
Voraussetzungen, um Deutschland im internationalen Wettbewerb Zeit- und
Kostenvorteile zu sichern."
Pressekontakt:
Fink & Fuchs, 65205 Wiesbaden
T: +49 163 - 74 13 107
E: mailto:focused-energy@finkfuchs.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/162121/6282786
OTS: Focused Energy GmbH
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