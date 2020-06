OTS: Ford-Werke GmbH / Volkswagen und Ford unterzeichnen Verträge für globale ...

Volkswagen und Ford unterzeichnen Verträge für globale Allianz für

leichte Nutzfahrzeuge, Elektrifizierung und autonomes Fahren (FOTO)

DEARBORN, Mich., und WOLFSBURG, Deutschland (ots) -

- Beide Unternehmen kooperieren bei leichten Nutzfahrzeugen - Volkswagen

Nutzfahrzeuge entwickelt und fertigt einen Stadtlieferwagen, Ford einen

Transporter im Ein-Tonnen-Ladesegment. Zudem vermarktet Volkswagen ab 2022 mit

dem Amarok einen mittelgroßen Pickup auf Basis desFord Ranger-Chassis

- Insgesamt sollen rund 8 Millionen Fahrzeuge in den drei Nutzfahrzeug-Projekten

der Allianz gefertigt werden

- Ford wird ein Elektrofahrzeug für Europa bauen auf Basis des Modularen

E-Antriebskastens (MEB) von Volkswagen - ab 2023 sollen innerhalb von mehreren

Jahren mehr als 600.000 Einheiten produziert werden

- Durch die jüngst abgeschlossene Investition von Volkswagen in Argo AI sind

Ford und Volkswagen nun Partner beim autonomen Fahren. Das Self-Driving System

(SDS) von Argo soll unabhängig voneinander in Modelle der beiden Unternehmen

integriert werden

- Die Allianz sieht keine Kapitalverflechtung der beiden Hersteller vor und soll

jährlich weitreichende Effizienzen schaffen

Die Ford Motor Company und die Volkswagen AG haben weitere Verträge innerhalb

ihrer bestehenden globalen Allianz unterzeichnet. Mit den jetzt vereinbarten

Projekten sollen die Produkte noch besser auf die Kundenbedürfnisse in Europa

und anderen Regionen ausgerichtet werden. So werden die jeweiligen Stärken der

Unternehmen bei mittelgroßen Pickups sowie Nutz- und Elektrofahrzeugen genutzt.

Die Pläne für die Kooperation wurden im vergangenen Jahr von Ford und Volkswagen

verkündet.

Durch die Allianz wollen beide Unternehmen ihren Kunden unter anderem schneller

neue Technologien und eine breitere Modellauswahl bieten. Ausgehend von einem

anhaltenden Wachstum der weltweiten Nachfrage nach Nutzfahrzeugen und nach

leistungsstarken Elektrofahrzeugen erwarten beide Partner große Skaleneffekte

für die jeweiligen Portfolios. Die Volkswagen-Ford-Allianz wird:

- die Realisierung eines von Ford konstruierten und gebauten mittelgroßen

Pickups vorantreiben, der ab 2022 von Volkswagen Nutzfahrzeuge als Amarok in

das eigene Modellangebot aufgenommen wird.

- das Nutzfahrzeuggeschäft beider Unternehmen bereits im kommenden Jahr weiter

stärken: Mit einem Stadtlieferwagen auf Basis des neuesten Caddy-Modells, das

Volkswagen Nutzfahrzeuge entwickeln und fertigen wird. Ford wird als weiteres

Projekt später einen gemeinsamen Transporter im Ein-Tonnen-Ladesegment

entwickeln.

- die E-Mobilitätsstrategie beider Unternehmen unterstützen, indem Ford ab 2023

ein eigenes Elektrofahrzeug für den europäischen Markt auf Basis des Modularen

E- Antriebskasten (MEB) von Volkswagen anbietenwird.

In den drei Nutzfahrzeug-Projekten der Allianz sollen insgesamt rund 8 Millionen

Fahrzeuge entwickelt und produziert werden.

"Angesichts der Covid-19-Pandemie und ihrer Auswirkungen auf die Weltwirtschaft

ist es mehr denn je von entscheidender Bedeutung, belastbare Allianzen zwischen

starken Unternehmen zu bilden", sagt Volkswagen Chef Dr. Herbert Diess. "Diese

Zusammenarbeit wird die Entwicklungskosten effizient senken, eine stärkere

weltweite Verbreitung von Elektro- und Nutzfahrzeugen ermöglichen und die

Position beider Unternehmen entscheidend stärken."

"Diese Allianz kommt in einer Zeit großer Begeisterung für die Verzahnung von

immer intelligenteren vernetzten Fahrzeugen in einer immer smarteren Welt", sagt

Ford-CEO Jim Hackett. "Hier entstehen einerseits enorme Chancen zur innovativen

Lösung globaler Mobilitätsfragen und zur Schaffung herausragender Vorteile für

unsere Kunden - gleichzeitig müssen Unternehmen sorgfältig entscheiden, wie sie

ihr Geld investieren."

Sowohl Ford als auch Volkswagen verfügen über ein starkes gewerbliches

Transporter- und Pickup-Geschäft auf der ganzen Welt, dazu gehören beliebte

Modelle wie Transit und Ranger von Ford und die Transporter, Crafter, Caddy und

Amarok von Volkswagen Nutzfahrzeuge.

"Nutzfahrzeuge sind heute für Ford von grundlegender Bedeutung und ein

Geschäftsbereich, den wir mit Nachdruck zu weiterem Wachstum bringen wollen. Die

Zusammenarbeit mit Volkswagen an diesen Plattformen wird beiden Unternehmen

signifikante finanzielle Vorteile bei der Entwicklung, sowie bei Fabriken und

Anlagen verschaffen", sagte Jim Farley, Chief Operating Officer von Ford.

"Unabhängig davon wird Ford in den kommenden zwei Jahren sein Angebot um

batterie- elektrische Varianten des Ford Transit und des Ford F-150 für

Nutzfahrzeugkunden ergänzen, die zunehmend Wert auf null Emissionen legen und

die Leistungsfähigkeit bei Konnektivität, Datenverarbeitung und künstlicher

Intelligenzbenötigen."

"Die Zusammenarbeit mit Ford ist ein wichtiger Baustein unserer Strategie GRIP

2025+ und Teil der aktuellen Transformation von Volkswagen Nutzfahrzeuge", sagt

Thomas Sedran, Vorstandsvorsitzender von Volkswagen Nutzfahrzeuge. "Diese

langfristige Zusammenarbeit mit Ford wird unsere sehr gute Position im Bereich

der leichten Nutzfahrzeuge, insbesondere in unseren europäischen Kernmärkten,

stärken und ist ein Beweis dafür, dass wir unseren Plan Schritt für Schritt

erfolgreich umsetzen."

Die Nutzung der MEB-Plattform von Volkswagen durch Ford in Europa ist zudem ein

wichtiger Eckpfeiler in der Elektromobilitätsstrategie von Volkswagen und

unterstützt die Anstrengungen beider Unternehmen, die Ziele des Pariser

Klimaabkommens von 2015 zu erreichen. Volkswagen und Ford wollen zudem weitere

Möglichkeiten der Zusammenarbeit bei Elektrofahrzeugen prüfen.

Ab 2023 rechnet Ford innerhalb von mehreren Jahren mit der Auslieferung von mehr

als 600.000 Elektrofahrzeugen auf Basis der MEB-Plattform. Das geplante Modell

soll ein großzügiges Platzangebot mit den Vorzügen des Elektroantriebs

kombinieren. Entworfen und konstruiert wird das Fahrzeug von Ford in

Köln-Merkenich. Ford erweitert damit sein Angebot an E-Fahrzeugen neben dem

vollelektrischen Mustang Mach-E, der 2021 vorgestellt wird.

Darüber hinaus können beide Hersteller künftig das Self-Driving System (SDS) von

Argo AI unabhängig voneinander für eigene hochleistungsfähige, selbstfahrende

Fahrzeuge nutzen. In der vergangenen Woche schloss Volkswagen seine angekündigte

Investition in Argo AI ab. An dem in Pittsburgh ansässigen Unternehmen hält Ford

bereits Eigentums- undEntwicklungsanteile.

Die Entscheidung von Volkswagen und Ford, jeweils in Argo AI zu investieren,

zeigt, wie Allianzen die Entwicklung bahnbrechender Technologien gewährleisten

können, die viel Zeit und Ressourcen erfordern. Das SDS von Argo AI ist aktuell

das erste System für autonomes Fahren mit kommerziellen Einsatzplänen sowohl in

Europa als auch in den USA. Durch die globalen Aktivitäten von Ford und

Volkswagen erreicht die Plattform von Argo AI das bisher größte geografische

Einsatzpotenzial aller autonomen Technologien. Dies ist ein wichtiger Faktor, um

ein solches System kosteneffizient und erfolgreich zu entwickeln.

Die Volkswagen-Ford-Allianz beinhaltet keine wechselseitige Eigentümerschaft

zwischen den Unternehmen, die weiterhin Wettbewerber bleiben werden.

Über den Volkswagen Konzern:

Der Volkswagen Konzern mit Sitz in Wolfsburg ist einer der führenden

Automobilhersteller weltweit und der größte Automobilproduzent Europas. Zwölf

Marken aus sieben europäischen Ländern gehören zum Konzern: Volkswagen Pkw,

Audi, SEAT, SKODA , Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Volkswagen

Nutzfahrzeuge, Scania und MAN. Dabei erstreckt sich das Pkw-Angebot von

Kleinwagen bis hin zu Fahrzeugen der Luxusklasse. Ducati bietet Motorräder an.

Im Bereich der leichten und schweren Nutzfahrzeuge beginnt das Angebot bei

Pick-up-Fahrzeugen und reicht bis zu Bussen und schweren Lastkraftwagen. 671.205

Beschäftigte produzieren an jedem Arbeitstag rund um den Globus durchschnittlich

44.567 Fahrzeuge, sind mit fahrzeugbezogenen Dienstleistungen befasst oder

arbeiten in weiteren Geschäftsfeldern. Seine Fahrzeuge bietet der Volkswagen

Konzern in 153 Ländern an.

Im Jahr 2019 betrugen die weltweiten Auslieferungen von Konzernfahrzeugen 10,97

Millionen (2018: 10,83 Millionen). Der Pkw-Weltmarktanteil betrug 12,9 Prozent.

Der Umsatz des Konzerns belief sich im Jahr 2019 auf 252,6 Milliarden Euro

(2018: 236 Milliarden Euro). Das Ergebnis nach Steuern betrug im abgelaufenen

Geschäftsjahr 14,0 Milliarden Euro (2018: 12,2 Milliarden Euro).

Über die Ford Motor Company

Die Ford Motor Company ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Sitz in

Dearborn, Michigan. Das Unternehmen entwickelt, fertigt, vermarktet und wartet

eine vollständige Palette von Ford-Pkw, Lkw, Geländewagen, elektrifizierten

Fahrzeugen und Lincoln-Luxusfahrzeugen, bietet über die Ford Motor Credit

Company Finanzdienstleistungen an und strebt Führungspositionen in den Bereichen

Elektrifizierung, Mobilitätslösungen, einschließlich Dienstleistungen für

Selbstfahrer, und damit verbundene Dienstleistungen an.

Ford beschäftigt weltweit etwa 188.000 Mitarbeiter. Für weitere Informationen

über Ford, seine Produkte und die Ford Motor Credit Company besuchen Sie bitte

corporate.ford.com.

Über Volkswagen Nutzfahrzeuge

"Wir transportieren Erfolg"- Volkswagen Nutzfahrzeuge (VWCV) ist als

eigenständige Marke innerhalb des Volkswagen-Konzerns für die Entwicklung, den

Bau und den Vertrieb von leichten Nutzfahrzeugen verantwortlich. Dazu gehören

die Baureihen Transporter, Caddy und Amarok, die in Hannover (D), Poznan (PL),

Wrzesnia (PL) und Pacheco (ARG) produziert werden. Unsere Fahrzeuge

transportieren Bauarbeiter, Familien und Abenteurer, Brötchen, Pakete und

Surfbretter. Jeden Tag helfen sie unzähligen Menschen auf der ganzen Welt, gute

Arbeit zu leisten, sie arbeiten als mobile Werkstätten und bringen Sanitäter und

die Polizei dorthin, wo sie gebraucht werden. Innerhalb des Volkswagen Konzerns

ist Volkswagen Nutzfahrzeuge auch die Leitmarke für Autonomes Fahren, Mobility

as a Service (MaaS) und Transport as a Service (TaaS) und wird daher in Zukunft

entsprechende Spezialfahrzeuge (SPV) wie Robo-Taxis und Robo-Vans entwickeln und

produzieren. Auf diese Weise transportieren wir eine ganze Gesellschaft mit all

ihren Anforderungen an eine saubere, intelligente und nachhaltige Mobilität. An

den Unternehmensstandorten rund um den Globus arbeiten mehr als 24.000

Mitarbeiter, davon rund 15.000 am Standort Hannover.

Pressekontakt:

Ford Communications

Michael Baumann

+49.152.5495.2780

Mbauman9@ford.com

Ian Thibodeau

+1 313.268.6056

ithibode@ford.com

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/6955/4619599

OTS: Ford-Werke GmbH