OTS: FORMEL Skin / MANUAL übernimmt FORMEL SKIN und schafft Europas führende ...

MANUAL übernimmt FORMEL SKIN und schafft Europas führende

Healthtech-Plattform (FOTO)

Berlin (ots) - MANUAL, die führende Healthtech-Plattform Großbritanniens, gab

heute die Übernahme von FORMEL SKIN, Deutschlands größtem Anbieter digitaler

Dermatologie, bekannt. Gemeinsam bilden die Unternehmen eine der am schnellsten

wachsenden Healthtech-Gruppen Europas, vereint durch eine große Vision: Den

Aufbau der weltweit führenden digitalen Gesundheitsplattform.

In ganz Europa sind die Gesundheitsausgaben stark gestiegen, seit 2014 um fast

40 %. Doch trotz dieses Anstiegs leben die Menschen nicht unbedingt länger oder

gesünder. Die Gesundheitsbranche startet nun in eine neue Ära, in der digitale

Gesundheitsprodukte eine entscheidende Rolle dabei spielen werden, Patientinnen

und Patienten zu einem längeren, gesünderen Leben zu verhelfen. Da

Verbraucherinnen und Verbraucher zunehmend zugängliche, personalisierte und

kontinuierliche Versorgung fordern, verändern Healthtech-Plattformen die Art und

Weise, wie Menschen weltweit ihr Wohlbefinden verbessern. In diesem Kontext

schließen sich nun zwei der innovativsten digitalen Gesundheitsunternehmen

Europas zusammen.

Seit seiner Gründung im Jahr 2019 hat FORMEL SKIN den Zugang zu dermatologischer

Versorgung neu definiert. Über eine digitale Plattform, die die Lücke zwischen

medizinischer Expertise und dem Alltag der Patientinnen und Patienten schließt,

bietet das Unternehmen fachärztliche Betreuung, personalisierte Behandlungen und

langfristige Unterstützung.

Bis heute hat FORMEL SKIN über 2 Millionen Behandlungen durchgeführt und gehört

zu den am schnellsten wachsenden Healthtech-Unternehmen Europas - mit

Zehntausenden von Nutzerinnen und Nutzern pro Monat. Durch Partnerschaften mit

führenden europäischen Universitäten und über Behandlungsverläufe, die eine

Verbesserung der Ergebnisse um mehr als 90% zeigen, verändert das Unternehmen

die digitale dermatologische Versorgung in Europa. Mit Hauptsitz in Berlin und

einem Team von 125 Mitarbeitenden ist FORMEL SKIN zu einer vertrauenswürdigen

Marke in der Dermatologie geworden und befähigt Patientinnen und Patienten, ihre

Hautgesundheit selbstbestimmt von zu Hause aus zu managen.

Durch den Zusammenschluss mit MANUAL wird FORMEL SKIN seine Mission

beschleunigen und über den Fachbereich Dermatologie hinauswachsen, mit dem Ziel,

bessere Behandlungsergebnisse für Patientinnen und Patienten in einem breiteren

Spektrum von Erkrankungen und Märkten zu erzielen. Unter der neuen Marke VOY

wird das Unternehmen Deutschlands fortschrittlichstes, ärztlich betreutes

Gewichtsmanagement-Programm starten, das personalisierte, klinisch erprobte

Therapien mit umfassender Lebensstil- und Verhaltensunterstützung kombiniert.

Anders als andere digitale oder diätfokussierte Anbieter arbeitet VOY direkt mit

einem führenden deutschen Ärzteteam zusammen, um höchste Standards in

Sicherheit, Wirksamkeit und langfristigem Erfolg zu gewährleisten. Im ersten

Quartal 2025 wird VOY seine erste Gewichtsmanagement-Klinik in Deutschland

eröffnen und damit einen neuen Maßstab für evidenzbasiertes, nachhaltiges

Gewichtsmanagement setzen.

MANUAL, 2019 von George Pallis gegründet, entwickelt die nächste Generation

personalisierter Gesundheitsversorgung. Über seine Marken MANUAL und VOY vereint

das Unternehmen medizinische Expertise, Verhaltensunterstützung und

kontinuierliche Betreuung zu einem nahtlosen, ganzheitlichen Erlebnis. Von

Adipositas und Hormonbalance bis hin zu Haarausfall und Wechseljahren hilft

MANUAL Menschen, einige der lebensveränderndsten Gesundheitsprobleme mit

Empathie, wissenschaftlicher Präzision und fortlaufender Unterstützung

anzugehen.

Mit einer starken Präsenz im Vereinigten Königreich und in Brasilien sowie

Millionen behandelter Patientinnen und Patienten definiert MANUAL die Art und

Weise, wie Gesundheitsversorgung weltweit bereitgestellt und zugänglich gemacht

wird, neu.

"Die Übernahme ist der wichtigste Meilenstein in der Geschichte von FORMEL

SKIN", sagte Florian Semler, Gründer und CEO von FORMEL SKIN. "Seit sechs Jahren

verfolgen wir die Mission, Dermatologie zugänglicher zu machen und eine

Plattform aufzubauen, die Millionen von Patientinnen und Patienten versorgt. Aus

bescheidenen Anfängen heraus ist FORMEL SKIN zum führenden Anbieter digitaler

Dermatologie in Europa gewachsen. Jetzt sind wir bereit für den nächsten großen

Schritt. Gemeinsam mit MANUAL freuen wir uns darauf, über die Dermatologie

hinauszugehen und die weltweit führende globale Gesundheitsplattform

aufzubauen." Dr. Sarah Bechstein, Gründerin und Medizinische Direktorin von

FORMEL SKIN, ergänzte: "Ein herzliches Dankeschön an das gesamte FORMEL

SKIN-Team und unsere Investoren für ihren außergewöhnlichen Einsatz, ihre

Leidenschaft, harte Arbeit und Unterstützung. Sie haben uns das alles

ermöglicht."

"Wir sind tief beeindruckt von den Erfolgen, die FORMEL SKIN seit seiner

Gründung im Jahr 2019 erzielt hat, und begeistert vom künftigen

Wachstumspotenzial des Unternehmens", sagte George Pallis, Gründer und CEO von

MANUAL. "Gemeinsam haben wir die Chance, eine wirklich globale

Healthtech-Plattform zu schaffen, die bessere Ergebnisse für Patientinnen und

Patienten über verschiedene Krankheitsbilder, Regionen und Lebensphasen hinweg

erzielt."

Nach der Übernahme werden MANUAL und FORMEL SKIN daran arbeiten, ihre

Technologien, medizinische Expertise und Patientenbetreuungsmodelle in einer

einzigen, vernetzten Versorgungsplattform zu vereinen. In den kommenden Monaten

plant die Gruppe, neue Services weltweit zu starten - mit besonderem Fokus

darauf, das fortschrittlichste Angebot für Gewichtsmanagement-Patientinnen und

-Patienten in Deutschland aufzubauen. Damit bündeln sie ihre gemeinsame Mission,

proaktive und personalisierte Gesundheitsversorgung für alle zugänglich zu

machen.

Über FORMEL SKIN

Gegründet im Jahr 2019, ist FORMEL SKIN Deutschlands größter Anbieter digitaler

Dermatologie. Mit über 2 Millionen durchgeführten Behandlungen und Tausenden

monatlichen Abonnentinnen und Abonnenten bietet FORMEL SKIN personalisierte,

ärztlich begleitete Behandlungen über seine digitale Plattform an. Das

Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Berlin und wird von einigen der

renommiertesten Venture-Capital-Firmen Europas unterstützt, darunter Singular

VC, Cherry Ventures, Heartcore Capital, Vorwerk Ventures und Heal Capital.

Erfahren Sie mehr unter https://formelskin.de.

Über MANUAL

MANUAL wurde 2019 gegründet und ist die führende Healthtech-Plattform im

Vereinigten Königreich. Sie bietet kontinuierliche, personalisierte Betreuung in

Bereichen wie Adipositas, Hormonbalance, Haarausfall, Wechseljahre und vieles

mehr. Über seine Marken MANUAL und VOY hat sich das Unternehmen zu einer

Multi-Condition- und Multi-Market-Plattform entwickelt, die inzwischen

Hunderttausende Patientinnen und Patienten in Großbritannien und Brasilien

betreut. Seine Mission ist es, das Gesundheitswesen von reaktiver zu proaktiver

Versorgung zu transformieren und die weltweit führende integrierte

Gesundheitsplattform zu werden. Erfahren Sie mehr unter http://manual.co und

http://joinvoy.com.

