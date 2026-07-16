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16.07.2026 10:29:38
OTS: Fourthline B.V. / Fourthline und Veridas bauen gemeinsam eine globale ...
Fourthline und Veridas bauen gemeinsam eine globale
Identitätsplattform zur Bekämpfung von Identitätsbetrug auf
Amsterdam (ots) - In Europa gegründet, heute weltweit aktiv: Unterstützt von
europäischen Investoren und mit bankentauglichen europäischen
Compliance-Standards für Märkte auf der ganzen Welt.
- Kundennutzen: Eine nahtlose End-to-End-Benutzererfahrung, die Identitäten über
den gesamten Kundenlebenszyklus hinweg schützt und Unternehmen dabei
unterstützt, sicher und unter Einhaltung aller geltenden Vorschriften zu
wachsen.
- Das Ziel: Fourthline und Veridas bündeln ihre Kräfte, um eine globale,
bankentaugliche Identitätsplattform zu schaffen: souveräne KI, modulare
Compliance sowie proprietäre Technologien zur Betrugsbekämpfung und Biometrie
in Europa, Lateinamerika und den USA. Ein zuverlässiger Partner für
durchgängige KYC-, AML- und Identitäts-Compliance.
- Transaktionsbedingungen: Im Anschluss an die Fusion werden die Aktionäre von
Veridas (einschließlich BBVA) weiterhin als Aktionäre des fusionierten
Unternehmens bestehen bleiben. Die Transaktion wird teilweise von Finch
Capital, einem bestehenden Investor von Fourthline, sowie von neuen
Investoren, einschließlich Rabo Investments, der firmeneigenen
Investmentgesellschaft der Rabobank, finanziert. Der Abschluss der
Transaktion, inklusive der erforderlichen behördlichen Genehmigungen, ist für
die zweite Hälfte 2026 vorgesehen, vorbehaltlich der üblichen
Abschlussbedingungen.
Fourthline, Europas Marktführer für Identitätsprüfung und Compliance, hat eine
Vereinbarung über die Fusion mit Veridas, einem renommierten internationalen
Anbieter digitaler Identitätslösungen, unterzeichnet, um die umfassendste und
fortschrittlichste Trust-Plattform in Europa und Amerika bereitzustellen.
Durch den Zusammenschluss werden die KYC/AML-Compliance-Lösungen von Fourthline
auf institutionellem Niveau in Nord- und Mitteleuropa mit dem proprietären
Identitäts- und Betrugsbekämpfungs-Stack von Veridas sowie dessen Marktposition
in Südeuropa, den USA und Lateinamerika vereint. Das fusionierte Unternehmen
wird mit einer einzigen, integrierten KI-Architektur den gesamten
Kundenlebenszyklus für globale Tier-1-Banken, Fintech-Unternehmen,
Telekommunikationsanbieter und digitale Disruptoren auf beiden Kontinenten
absichern. Fourthline und Veridas gehen diesen Schritt aus einer Position der
Stärke heraus: Beide Unternehmen sind profitabel, EBITDA-positiv und befinden
sich am stärksten Punkt ihrer jeweiligen Unternehmensgeschichte. Gemeinsam
werden sie in diesem Jahr voraussichtlich 115 Millionen Verifizierungen in mehr
als 50 Ländern durchführen.
Wachstum und Compliance ohne Grenzen
Durch die Kombination des bewährten, souveränen KI-Technologie-Stacks und der
modularen Compliance-Plattform von Fourthline mit der lokalen Marktexpertise von
Veridas, dessen proprietärem Anti-Betrugs- und Biometrie-Portfolio sowie den
etablierten Beziehungen im Finanzökosystem Europas, Lateinamerikas und der USA
werden die beiden Unternehmen regulierten Instituten die Möglichkeit bieten, auf
einen einzigen, vertrauenswürdigen Partner für durchgängige KYC-, AML- und
Identitäts-Compliance sowie auf die notwendige Infrastruktur zurückzugreifen, um
mit Zuversicht zu wachsen.
Gemeinsam werden Fourthline und Veridas Finanzinstituten und regulierten Kunden
in ganz Europa, den USA und Lateinamerika folgende Dienstleistungen anbieten:
- Vollständige Compliance im Bereich Identitätsprüfung: Eine einzige,
integrierte Plattform, die Identitätsprüfung (Identity Verification, ID&V),
AML-Screening und -Überwachung, qualifizierte elektronische Signatur
(Qualified Electronic Signature, QES), Bankkontenüberprüfung (Bank Account
Verification, BAV) sowie biometrische Authentifizierung abdeckt und unabhängig
oder als vollständige End-to-End-Lösung über eine modulare, API-orientierte
Architektur bereitgestellt werden kann.
- Regionale Expertise, globale Standards: Die tiefgreifenden lokalen Kenntnisse
von Veridas in Bezug auf Ausweisdokumente, regulatorische Rahmenbedingungen
und die Besonderheiten des Onboarding-Prozesses, unterstützt durch die
Compliance-Infrastruktur auf Bankenniveau und die souveräne
KI-Entscheidungsengine von Fourthline.
- Skalierbare Infrastruktur für wachstumsstarke Märkte: Über die
Kerninfrastruktur von Fourthline und das Self-Service-Portal Fourthline Hub
erhalten Partner direkten Zugriff auf Analysen, Berichte und Konfigurationen,
die in einer der am schnellsten wachsenden Digital-Banking-Landschaften der
Welt zum Einsatz kommen. Hinzu kommt die langjährige Erfahrung von Veridas
beim Support groß angelegter Produktionsanwendungen mit außergewöhnlicher
betrieblicher Effizienz.
- Zukunftssichere Compliance: Die globalen AML- und KYC-Standards gleichen sich
zunehmend an, und das fusionierte Unternehmen wird in der Lage sein,
unabhängig von der jeweiligen Rechtsordnung einheitliche, überprüfbare und den
regulatorischen Anforderungen entsprechende Compliance-Ergebnisse zu liefern.
- Vertrauenswürdiges Wachstum für regulierte Unternehmen: Tier-1-Banken,
Neobanken, Neobroker, Versicherer, Regierungen, Telekommunikationsanbieter und
globale Unternehmen in beiden Regionen werden von einem Partner profitieren,
der sich um alle Aspekte der Compliance kümmert. So können sie sich voll und
ganz darauf konzentrieren, ihr Unternehmen weiter auszubauen.
- Starker makroökonomischer Rückenwind: Gestiegene Nachfrage nach
Identitätslösungen, angetrieben durch die Zunahme von Deepfakes und
KI-gestütztem Betrug sowie durch verschärfte regulatorische Vorgaben wie AMLR
und MiCA in Europa sowie die Altersüberprüfung in sozialen Medien.
Paul Stoddart, CEO von Fourthline: "Fourthline wurde ins Leben gerufen, um eine
der größten Herausforderungen im Finanzdienstleistungssektor zu bewältigen: die
Frage, wie Identitätsprüfung und Compliance schnell, zuverlässig und skalierbar
ohne Kompromisse gestaltet werden können. Wir haben dies erfolgreich für einige
der größten und anspruchsvollsten regulierten Institute Europas gelöst. Wir
haben kontinuierlich auf das Ziel hingearbeitet, diese Mission innerhalb Europas
und darüber hinaus in Lateinamerika, einem der dynamischsten und sich am
schnellsten digitalisierenden Finanzmärkte der Welt, auszuweiten. Veridas hat
durch den Aufbau einer Infrastruktur, die der Komplexität und Vielfalt seiner
Kunden wirklich gerecht wird, etwas Außergewöhnliches geleistet. Gemeinsam
setzen wir neue Maßstäbe dafür, wie eine konforme und skalierbare
Identitätsprüfung weltweit aussieht."
Eduardo Azanza, CEO und Mitbegründer von Veridas: "Veridas entstand mit dem
Ziel, das Internet mit der zuvor fehlenden Vertrauensschicht auszustatten: einer
Möglichkeit, wie Einzelpersonen und Organisationen sicher mit echten Identitäten
agieren können. In einer Welt, in der KI-gesteuerter Betrug zum Alltag gehört,
in der es immer schwieriger wird, eine echte Identität von einer gefälschten zu
unterscheiden, und in der sowohl die regulatorische Komplexität als auch die
Marktchancen rasant zunehmen, ist unsere Mission wichtiger denn je. Durch die
Kombination unserer jahrzehntelangen Erfahrung in der Betreuung von
Tier-1-Unternehmen weltweit mit proprietären Identitäts- und biometrischen
Technologien, fortschrittlichen Funktionen zur Betrugsbekämpfung und mehrfach
verwendbaren Identitätslösungen sowie der umfassenden Compliance-Koordination
von Fourthline und dessen nachgewiesener Erfahrung mit Neobanken,
Fintech-Unternehmen und regulierten Finanzinstituten in ganz Europa können wir
diese Vision nun Wirklichkeit werden lassen."
Die Fusion wird die gemeinsame strategische Roadmap zum Aufbau einer Identitäts-
und Vertrauensinfrastruktur der nächsten Generation für stark regulierte
Branchen beschleunigen. Das fusionierte Unternehmen wird sich darauf
konzentrieren, Kunden bei der Eindämmung von Finanzkriminalität, der
Vereinfachung der Compliance, der Verbesserung der Konversionsrate, der
kontinuierlichen Authentifizierung von Nutzern und der Vorbereitung auf die
Umstellung auf mehrfach verwendbare digitale Identitäten in allen Märkten zu
unterstützen.
Nach Vollzug der Fusion werden die Aktionäre von Veridas (einschließlich BBVA)
Aktionäre des fusionierten Unternehmens bleiben. Die Transaktion wird teilweise
von dem bisherigen Fourthline-Investor Finch Capital sowie von neuen Investoren,
unter anderem der Rabo Investments, finanziert. Der Abschluss der Transaktion
ist vorbehaltlich der üblichen Abschlussbedingungen, einschließlich der
erforderlichen behördlichen Genehmigungen, für die zweite Hälfte des Jahres 2026
vorgesehen.
Die Integration der Technologien von Fourthline und Veridas wird in mehreren
Phasen erfolgen. Dabei werden wir unser unerschütterliches Engagement für die
Leistungsfähigkeit und Qualität unserer Dienstleistungen sowie für den lokalen
Kundensupport in allen Märkten aufrechterhalten. Beide Unternehmen werden ihre
Bestandskunden mit einer verbesserten, leistungsfähigeren Plattform bedienen,
die Servicekontinuität wird dabei vollumfänglich gewährleistet.
Die Transaktion unterliegt den üblichen Abschlussbedingungen, einschließlich der
erforderlichen behördlichen Genehmigungen und soll voraussichtlich in der
zweiten Jahreshälfte 2026 abgeschlossen werden.
Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete
Aussagen lassen sich an Begriffen wie "wird", "erwartet", "positioniert" und
ähnlichen Ausdrücken erkennen. Derartige Aussagen sind von Natur aus mit Risiken
und Ungewissheiten verbunden, einschließlich des Zeitpunkts und des Ausgangs
behördlicher Genehmigungen, des Fortschritts der Integration, der
Wettbewerbsdynamik und anderer Faktoren. Die tatsächlichen Ergebnisse können
erheblich von diesen Aussagen abweichen. Fourthline und Veridas übernehmen keine
Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sofern dies nicht
nach geltendem Recht erforderlich ist.
Über Fourthline:
Fourthline ist Europas führender Identitätsprüfungsanbieter, der
Compliance-Lösungen auf Basis proprietärer KI-Technologie bereitstellt. Die
Stärke des 2017 in Amsterdam gegründeten Unternehmens spiegelt sich in dessen
Kundenstamm wider, zu dem unter anderem Revolut, N26, Trade Republic, Qonto,
Scalable Capital, Scalapay, Raisin, Rabobank und Bitpanda zählen. Durch eine
einzige API-Integration ermöglicht es Fourthline Finanzinstituten, konsistente
Compliance-Standards einzuhalten und zugleich ihre ambitionierte globale
Expansion voranzutreiben. https://cts.businesswire.com/ct/CT?id=smartlink&url=ht
tp%3A%2F%2Fwww.fourthline.com&esheet=54562317&lan=de-DE&anchor=www.fourthline.co
m&index=1&md5=271d26b92fed4b9b1fd548572f21d08e
Über Veridas:
Veridas ist ein im Jahr 2017 als Joint Venture mit BBVA gegründetes
Technologieunternehmen, das sich seitdem zu einem weltweit führenden Akteur in
der Identitätsbranche entwickelt hat. Veridasas betreut mittlerweile über 350
Kunden in 25 Ländern in Branchen wie dem Bankwesen, dem Versicherungswesen, der
Telekommunikation und der öffentlichen Verwaltung in Europa, Lateinamerika und
den Vereinigten Staaten. Die Mission von Veridas besteht darin, jedem
Unternehmen mithilfe seiner proprietären, innovativen Lösungen für
Identitätsprüfung, Biometrie und Betrugsbekämpfung vertrauenswürdige digitale
Identitäten bereitzustellen.
Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die
offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren
Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original
veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit
der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.
Pressekontakt:
Rebecca Quack
mailto:rebecca.quack@cognitomedia.com
+49 (0) 211 175 2085 3
cognitomedia.com
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/179357/6315706
OTS: Fourthline B.V.
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