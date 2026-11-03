OTS: Fourthline B.V. / Fourthline und Veridas schließen Fusion ab und ...

Fourthline und Veridas schließen Fusion ab und schaffen einen

europäischen Marktführer für digitale Identitätsdienste auf Bankniveau

Amsterdam/Pamplona (ots) -

- Es entsteht ein Anbieter für Identitätsservices, Compliance und

Betrugsprävention in über 50 Ländern - mit einer einzigen integrierten

Plattform.

- Fourthline und Veridas schaffen gemeinsam eine globale Identitätsplattform auf

Bankniveau: souveräne KI, modulare Compliance sowie proprietäre Anti-Betrugs-

und Biometrie-Technologie in Europa, Lateinamerika und den USA; man ist auf

Kurs für 200 Millionen Verifizierungen im Jahr 2026.

- Mit einem prognostizierten kombinierten Umsatz von mehr als 50 Mio. EUR im

Jahr 2026 und zwei beim Closing EBITDA-positiven Unternehmen erwartet das

Unternehmen, bis 2029 jährlich wiederkehrende Umsätze (ARR) von 85 Mio. EUR zu

erreichen.

- Finanzierung: Die Transaktion umfasst eine Finanzierung von bis zu 65 Mio.

EUR, bereitgestellt durch den bestehenden Gesellschafter Finch Capital, eine

neue Eigenkapitalinvestition von Seaya Andromeda und eine Fremdfinanzierung

durch Ashgrove Capital.

Fourthline und Veridas geben heute den Abschluss ihrer am 16. Juli 2026 erstmals

angekündigten Fusion bekannt. Die Transaktion wurde am 03. November 2026 nach

Erfüllung aller Vollzugsbedingungen abgeschlossen.

Die Finanzierung wird genutzt, um Produktinnovationen zu beschleunigen,

strategische M&A-Aktivitäten zu verfolgen, Verbindlichkeiten zu refinanzieren

und eine Neuordnung der Beteiligungsstruktur zu unterstützen, die auch eine

teilweise Liquiditätsbereitstellung für die Gesellschafter von Veridas vorsieht.

Beide Unternehmen sind beim Closing EBITDA-positiv. Der Zusammenschluss soll

jährliche Run-Rate-Synergien von 20 Mio. EUR erzielen. Bei geringen

Kundenüberschneidungen und komplementären Märkten wird der Großteil dieses

Wachstums daraus entstehen, dass die jeweils proprietäre Technologie der

Unternehmen, den Kunden des jeweils anderen angeboten wird.

Führung und Governance

Fourthline-CEO Paul Stoddart wird das fusionierte Unternehmen als Chief

Executive Officer führen. Radboud Vlaar, Managing Partner bei Finch Capital,

wird den Aufsichtsrat leiten. Eduardo Azanza, CEO von Veridas, wird President

des fusionierten Unternehmens. Esteban Morrás, bisher Präsident von Veridas,

Philip van Engers von Finch Capital und Alfonso Diaz, Investment Director bei

Seaya Andromeda, werden in den Aufsichtsrat der Fourthline Group Holding B.V.

eintreten. Der Hauptsitz des fusionierten Unternehmens wird in Amsterdam sein,

mit Niederlassungen in Stockholm, Pamplona, Barcelona, Mexiko, São Paulo und

Boston.

Was Kunden gewinnen

Fourthline und Veridas haben sich zusammengeschlossen, um eine globale

Identitätsplattform auf Bankniveau zu schaffen. Diese umfasst souveräne KI,

modulare Compliance sowie proprietäre Anti-Betrugs- und Biometrie-Technologie in

Europa, Lateinamerika und den USA. Ein vertrauenswürdiger Partner für

durchgängige KYC-, AML- und Identitäts-Compliance. Ab heute können Kunden beider

Unternehmen mit einem einzigen Anbieter in Europa, Lateinamerika, Mexiko und den

USA zusammenarbeiten. Beide Plattformen laufen mit voller Kontinuität der

Services, den bestehenden Verträgen und Integrationen sowie den lokalen Supports

weiter. Die Integration erfolgt in Phasen, Kunden müssen nichts unternehmen.

Warum der Zusammenschluss jetzt wichtig ist

Regulierte Unternehmen stehen gleichzeitig unter zwei starken

Belastungsfaktoren: Betrug wird zunehmend KI-generiert, einschließlich Deepfake-

und Synthetic-Identity-Angriffen, und der Compliance-Rahmen erweitert sich

infolge der EU-AMLR, MiCA, eIDAS 2.0 und nationaler Altersverifikationsgesetze

sowie CNBV & CUB in Lateinamerika und Mexiko. Die weltweiten Ausgaben für

digitale Identitätsverifizierung werden 2026 voraussichtlich knapp 19 Mrd.

US-Dollar erreichen und bis 2030 um 55 % auf mehr als 29 Mrd. US-Dollar

anwachsen, so Juniper Research. (https://www.crowdfundinsider.com/2026/05/276853

-digital-identity-verification-set-for-steady-growth-amid-rise-in-ai-driven-frau

d-research/)

Dieselbe Studie stellt fest, dass die biometrische Verifizierung die am

schnellsten wachsende Modalität ist und dass "Unternehmenskunden ihre Ausgaben

bei Anbietern bündeln, die den gesamten Identitätslebenszyklus über Märkte und

Regulierungen hinweg abdecken".

Das fusionierte Unternehmen adressiert bestehende Herausforderungen und vereint

die Compliance- und Entscheidungstechnologie von Fourthline, entwickelt für

regulierte Finanzdienstleister in Nord- und Mitteleuropa, mit der Biometrie-,

Dokumenten- und Stimmtechnologie von Veridas, die in Südeuropa, Lateinamerika

und den USA im Einsatz ist. Der Technologie-Stack ist vollständig proprietär.

Qualifizierte Vertrauensdienste werden von Fourthline Trust Services, einem

qualifizierten Vertrauensdiensteanbieter (QTSP), erbracht. Das Ergebnis:

Regulierte Unternehmen können mit Zuversicht in neue Märkte expandieren.

Zitate

Paul Stoddart, CEO von Fourthline: "Das Closing markiert die Entstehung eines

echten europäischen Marktführers für Identitätsverifizierung und

Betrugsprävention. Ab heute kann ein Geschäftspartner, der Kunden in Amsterdam,

Madrid, London, Mexiko-Stadt, São Paulo oder Bogotá onboardet, über einen

einzigen Anbieter einen einheitlichen Verifizierungsstandard anwenden. Unsere

erste Aufgabe ist es, die Kontinuität des Service für bestehende Kunden

sicherzustellen; unsere zweite, ihnen Zugang zu zusätzlichem Mehrwert zu

verschaffen."

Eduardo Azanza, President: "Unsere Mission ist klar: Wir unterscheiden Echtes

von Gefälschtem, damit unsere Kunden auf Vertrauen bauen können. Diese Fusion

gibt uns die Talente, die Technologie und die Reichweite, um diese Mission

weiter voranzubringen, als es jedes Unternehmen allein könnte. Gemeinsam

vervielfachen wir unsere Fähigkeit, Betrug zu bekämpfen - mit regulatorischer

Compliance als Grundlage und einem festen Bekenntnis zum ethischen Einsatz von

KI. In Europa geboren und bereits global expandiert, agieren wir nun als ein

Team und verbinden komplementäre Expertise mit gemeinsamer Energie und Ambition.

Vorwärts. Gemeinsam."

Radboud Vlaar, Finch Capital: "Wir waren überzeugt, dass dies kulturell sehr gut

zusammenpasst, da beide Unternehmen auf einem starken Fundament

kundenorientierter Produktführerschaft aufbauen, wie der Blue-Chip-Kundenstamm

zeigt. Wir sind der Ansicht, dass dieser Markt reif für eine Konsolidierung ist,

für die Fourthline und Veridas unserer Einschätzung nach gut positioniert sind,

wie das starke organische Wachstum und die gewonnenen Ausschreibungen großer

Tier-1-Banken belegen. Wir freuen uns darauf, eng mit Paul und seinem Team

zusammenzuarbeiten, um den Wertschöpfungsplan umzusetzen und das Führungsteam

weiter auszubauen."

Alfonso Diaz, Seaya Andromeda: "Wir freuen uns sehr, in Fourthline und Veridas

zu investieren und die nächste Wachstumsphase zu unterstützen. Beide Unternehmen

haben herausragende Geschäfte aufgebaut - mit starken Teams, proprietärer

Technologie und komplementären Fähigkeiten über Produkte und Märkte hinweg. Wir

sind überzeugt, dass dieser Zusammenschluss enormes Potenzial hat, ein globaler

Marktführer im Bereich digitale Identität zu werden, und wir freuen uns darauf,

die internationale Expansion und das weitere Wachstum zu unterstützen."

Berater

Orange Clover und Act Legal Spain fungierten als federführende Rechtsberater von

Fourthline für niederländisches bzw. spanisches Recht und koordinierten das

erweiterte Beraterteam der Transaktion. Finanzberater von Veridas war TD

Securities, Rechtsberater von Veridas waren Pérez-Llorca und AKD. Rechtsberater

von Finch Capital war Lexense.

Über Fourthline:

Fourthline ist Europas führender Anbieter für Identitätsverifizierung und

ermöglicht Compliance-Lösungen auf Basis proprietärer KI-Technologie. Das 2017

in Amsterdam gegründete Unternehmen zeigt seine Stärke in einem Kundenstamm, zu

dem Revolut, N26, Trade Republic, Qonto, Scalable Capital, Scalapay, Raisin,

Rabobank und Bitpanda gehören. Über eine einzige API-Integration ermöglicht

Fourthline Finanzinstituten, einheitliche Compliance-Standards einzuhalten und

zugleich eine ambitionierte globale Expansion zu unterstützen.

https://www.fourthline.com/

Über Veridas:

Veridas ist ein 2017 als Joint Venture mit BBVA gegründetes

Technologieunternehmen. Seitdem hat es sich zu einem führenden globalen Akteur

der Identitätsbranche entwickelt und betreut über 350 Kunden in 25 Ländern in

Sektoren wie Banken, Versicherungen, Telekommunikation und öffentliche

Verwaltung in Europa, Lateinamerika und den USA. Die Mission von Veridas ist es,

jedem Unternehmen vertrauenswürdige digitale Identitäten (Trusted Digital

Identities) bereitzustellen - mit proprietären, hochmodernen Lösungen für

Identitätsverifizierung, Biometrie und Betrugsprävention.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, erkennbar an Begriffen wie

"erwartet", "wird", "auf Kurs" und ähnlichen Formulierungen. Solche Aussagen

sind mit Risiken und Unsicherheiten verbunden, unter anderem hinsichtlich des

Integrationsfortschritts, der Wettbewerbsdynamik und regulatorischer

Entwicklungen, und die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich abweichen.

Fourthline übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu

aktualisieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

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Rebecca Quack

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