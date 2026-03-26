OTS: game - Verband der deutschen Games-Branche / Deutscher Games-Markt ...

Deutscher Games-Markt wächst 2025 um 4 Prozent (FOTO)

Berlin (ots) -

- Wachstum von 4 Prozent: Mit Games, Games-Hardware und Online-Gaming-Services

wurden 2025 rund 9,4 Milliarden Euro umgesetzt

- Umsatz mit Online-Gaming-Services durchbricht erstmals Grenze von einer

Milliarde Euro

- Neue Games-Hardware wie die Nintendo Switch 2 oder die ROG Xbox Ally treiben

Wachstum an

Der deutsche Games-Markt wächst wieder. Nach einem leichten Rückgang im

vergangenen Jahr ist der Umsatz mit Games, Games-Hardware und

Online-Gaming-Services in Deutschland 2025 wieder auf Wachstumskurs. Insgesamt

wurden im vergangenen Jahr rund 9,4 Milliarden Euro umgesetzt - das entspricht

einem Wachstum von 4 Prozent. Das gab heute der game - Verband der deutschen

Games-Branche bekannt auf Basis von Daten der Marktforschungsunternehmen YouGov

und Sensor Tower. Zu den größten Wachstumstreibern gehört Games-Hardware:

Besonders stark wuchs der Teilmarkt für Spielekonsolen (+26 Prozent) sowie für

Gaming-PC-Zubehör (+13 Prozent). Zudem steigt der Umsatz mit

Online-Gaming-Services wie PlayStation Plus und dem Xbox Game Pass weiter und

durchbricht erstmals die Grenze von einer Milliarde Euro. Das entspricht einem

Plus von rund 7 Prozent im Vorjahresvergleich. Der Umsatz mit entsprechenden

Diensten hat sich in den vergangenen sechs Jahren mehr als verdoppelt (2019: 461

Millionen Euro). Der Teilmarkt umfasst gebührenpflichtige Abo-Services, die

Zugang zu großen Spiele-Bibliotheken bis hin zu Spielen in der Cloud oder im

Mehrspieler-Modus online ermöglichen.

"Der deutsche Games-Markt ist zurück auf Wachstumskurs und wieder einmal sind es

vor allem Innovationen, die Dynamik bringen. Die steigenden Umsätze bei

Spielekonsolen getrieben durch neue Geräte oder bei den Online-Gaming-Services

zeigen das starke Interesse an neuen Gaming-Angeboten", sagt Felix Falk,

Geschäftsführer des game. "Insgesamt zeigen die Daten für den deutschen

Games-Markt, wie stark sich die Spielgewohnheiten der Deutschen verändern: Der

Umsatz mit dem Kauf einzelner Games geht zurück, während In-Game- und

In-App-Käufe auf deutlich höherem Niveau weiter leicht wachsen. Einige Spiele

haben sich zu regelrechten Dauerbrennern entwickelt: Sie haben über Jahre eine

riesige Community aufgebaut, die regelmäßig mit neuen Inhalten versorgt wird und

'ihrem' Spiel treu bleibt. Auch viele Online-Gaming-Services enthalten

regelmäßig neue Spiele, sodass insgesamt weniger neue Titel gekauft werden."

Spielekonsolen, Gaming-PCs und -Zubehör treiben Wachstum

Games-Hardware war 2025 besonders gefragt, in nahezu allen Bereichen dieses

Teilmarkts gab es Wachstum. So stieg der Umsatz mit Games-Hardware insgesamt um

12 Prozent auf 3,4 Milliarden Euro. Für eine positive Marktdynamik sorgten vor

allem Spielekonsolen. Der Umsatz in diesem Segment, stark angetrieben unter

anderem durch den Start der Nintendo Switch 2, steigt auf rund eine Milliarde

Euro. Das entspricht einem Plus von 26 Prozent und kehrt den rückläufigen Trend

aus dem Vorjahr um, als der Spielekonsolen-Umsatz 2024 um 26 Prozent stark

eingebrochen war. Auch der Teilmarkt für Gaming-PCs konnte wieder wachsen und

stieg um 7 Prozent auf 651 Millionen Euro. Hier trugen Neuheiten wie die ROG

Xbox Ally zum Wachstum bei. Besonders groß ist der Anstieg außerdem beim Zubehör

für Gaming-PCs, mit dem ein Umsatz von rund 1,4 Milliarden Euro generiert wurde

- ein Wachstum von 13 Prozent. Zu diesem Teilmarkt gehören neben Grafikkarten

auch Gaming-Eingabegeräte, -Monitore und VR-Headsets. In diesem Segment war die

Entwicklung seit 2021 zuletzt rückläufig - während der Corona-Pandemie hatten

viele PC-Spielende bereits in Zubehör investiert, 2025 zeigte sich zum ersten

Mal seit mehreren Jahren ein Nachholbedarf. Weniger nachgefragt war hingegen

Konsolen-Zubehör: Der Umsatz damit sinkt um 10 Prozent auf 360 Millionen Euro.

Games-Umsatz mit leichtem Rückgang

Insgesamt geht der Umsatz mit Games-Käufen, In-Game- und In-App-Käufen um 1

Prozent auf 4,9 Milliarden Euro leicht zurück. Einen Rückgang gab es im

Teilmarkt für Computer- und Videospiele: Mit einem Umsatz von 807 Millionen Euro

wurden mit Games über alle Plattformen hinweg 13 Prozent weniger erlöst als im

Vorjahr. Positiv entwickelt sich der Umsatz mit In-Game- und In-App-Käufen, mit

denen im vergangenen Jahr 4,1 Milliarden Euro generiert wurden: Ein Plus von 1

Prozent im Vorjahresvergleich. Der Markt für In-Game- und In-App-Käufe wächst

seit Jahren. Sowohl Free-to-Play-Titel als auch Vollpreisspiele setzen stark auf

zusätzliche Inhalte, um das Spielerlebnis zu individualisieren und erweitern -

von kosmetischen Gegenständen wie sogenannten Skins bis hin zu umfangreichen

Erweiterungen mit neuen Missionen oder Spielelementen.

Anpassung der Erhebungsmethodik

Bei einigen der Marktdaten gibt es durch Methodik-Anpassungen bei den

Marktforschungsunternehmen Abweichungen von den im Vorjahr kommunizierten Zahlen

zum deutschen Games-Markt. So wurde die Erhebungsmethodik der Daten zum Mobile

Markt einschließlich zu Spiele-App- und In-App-Käufen durch den Datenanbieter

Sensor Tower 2025 grundlegend überarbeitet. Bei der Erhebung der Daten zu

Games-Hardware werden vom Datenanbieter Nielsen IQ ab 2025 außerdem

Games-Hardware-Verkäufe aus dem erweiterten physischen Handel miterfasst.

Dadurch haben sich die angegebenen Umsätze, inklusive des Gesamtumsatzes am

Markt, rückwirkend verändert.

Über die Marktdaten

Die genannten Marktdaten basieren auf Erhebungen von YouGov Shopper, Nielsen IQ

und Sensor Tower. YouGov Shopper verwendet Erhebungsmethoden zur Erfassung der

Daten des deutschen Marktes für digitale Spiele, die weltweit und qualitativ

einmalig sind. Hierzu gehören unter anderem eine für die gesamte deutsche

Bevölkerung repräsentative laufende Befragung von 25.000 Konsumenten zu ihren

Einkaufs- und Nutzungsgewohnheiten bei digitalen Spielen sowie ein Handelspanel.

Die Datenerhebungsmethoden erlauben einen einmaligen Einblick in den deutschen

Markt für Computer- und Videospiele.

game - Verband der deutschen Games-Branche

Wir sind der Verband der deutschen Games-Branche. Unsere Mitglieder bilden das

gesamte Games-Ökosystem ab, von Entwicklungs-Studios und Publishern bis hin zu

E-Sport-Veranstaltern, Bildungseinrichtungen oder Institutionen. Als

Mitveranstalter der gamescom verantworten wir das weltgrößte Event für Computer-

und Videospiele. Wir sind Gesellschafter der USK, der Stiftung Digitale

Spielekultur, der esports player foundation, der game events und der

Verwertungsgesellschaft VHG sowie Träger des Deutschen Computerspielpreises. Als

zentraler Ansprechpartner für Medien, Politik und Gesellschaft beantworten wir

alle Fragen etwa zur Marktentwicklung, Spielekultur und Medienkompetenz.

Gemeinsam machen wir Deutschland zum Herzen der Games-Welt. Wir bereichern mit

Games das Leben aller Menschen.

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Martin Puppe

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