OTS: Genossenschaftsverband Bayern e.V. / Bayerische Volks- und ...

München (ots) - Die bayerischen Volksbanken und Raiffeisenbanken blicken auf ein

erfolgreiches Geschäftsjahr zurück. In einem von großen Unsicherheiten und

Unwägbarkeiten geprägten Umfeld haben die Kreditgenossenschaften im Freistaat

besonnen und vorausschauend agiert und das Jahr 2023 mit einem soliden Ergebnis

abgeschlossen. Das Betriebsergebnis stieg von 1,8 Milliarden Euro auf 2,1

Milliarden Euro. Die positive Entwicklung ist auf das nach wie vor stabile

Kundengeschäft und eine weitere Verbesserung in der Kosteneffizienz

zurückzuführen.

Die Ausleihungen stiegen um 2,7 Prozent beziehungsweise 3,7 Milliarden Euro auf

140,5 Milliarden Euro. Sowohl bei den kurz- und mittelfristigen als auch bei den

langfristigen Ausleihungen ist ein Plus zu verzeichnen. Das hohe Kreditwachstum

aus den zurückliegenden Ausnahmejahren wird jedoch nicht erreicht. Die Kredite

an Firmenkunden stiegen um 3,4 Prozent auf 75,3 Milliarden Euro, eine Zunahme um

2,5 Milliarden Euro. Kredite an Privatkunden wuchsen um 1,7 Prozent auf 61,3

Milliarden Euro - das ist eine Milliarde mehr als im Vorjahr. "Die Banken spüren

die Zurückhaltung bei Privathaushalten und Wirtschaft. In einem insgesamt

langsamer wachsenden Markt haben die bayerischen VR-Banken ihren Marktanteil

weiter leicht ausgebaut", kommentierte Gregor Scheller, Präsident des

Genossenschaftsverbands Bayern (GVB), die Zahlen.

Immobiliengeschäft abgekühlt

Das Geschäft mit Immobilienkrediten, ein wesentliches Geschäftsfeld der Volks-

und Raiffeisenbanken, hat sich abgekühlt. Das private Wohnbaukreditgeschäft

stieg mit 1,6 Prozent leicht an, auf ein Volumen von 56 Milliarden Euro. Das

Neugeschäft erreichte aber bei Weitem nicht mehr die Rekordzuwächse der

zurückliegenden Jahre.

Der Bedarf an Wohnraum ist ungebrochen. Es gibt viele Wohnungssuchende, zugleich

lässt die Bauaktivität spürbar nach. Damit verschärft sich die Lage, vor allem

in Ballungszentren. "Diese Entwicklung betrachte ich nicht nur unter dem

geschäftlichen Aspekt mit Sorge. Die Wohnungen, die heute nicht finanziert und

gebaut werden, fehlen morgen auf dem Wohnungsmarkt. Davor sollte die Politik

nicht die Augen verschließen und für Impulse beim Wohnungsbau sorgen", forderte

Scheller.

Die Zinswende wirkt sich positiv auf das Ergebnis der Volks- und

Raiffeisenbanken aus. Der Zinsüberschuss stieg um 14 Prozent auf rund 3,6

Milliarden Euro. "Nach der Negativzinsphase sind die Banken wieder in der

betriebswirtschaftlichen Normalität angekommen. Geld hat wieder einen Preis",

kommentierte Scheller. Die Provisionserträge blieben konstant bei knapp 1,4

Milliarden Euro.

Termineinlagen verdreifacht

Bei den bilanziellen Kundengeldern verzeichneten die Banken ein Plus von 0,4

Prozent auf 158,5 Milliarden Euro. Dabei ist eine deutliche Umschichtung zu

beobachten von Sichteinlagen in Einlagen bei festverzinslichen Sparprodukten.

Die Termineinlagen legten aufgrund attraktiverer Verzinsung deutlich zu und

haben sich mehr als verdreifacht (+216,5 Prozent). "Die Banken haben den Kunden

gut verzinste Alternativen zum Tagesgeld angeboten", betonte Scheller. Folglich

sind auch die Zinskosten gestiegen, um mehr als 300 Prozent von 288 Millionen

Euro auf fast 1,2 Milliarden Euro.

Das außerbilanzielle Kundenanlagevolumen stieg wegen gewachsener Bestände im

Wertpapier- und Fondsgeschäft. Die Kunden investierten aufgrund des steigenden

Zinsniveaus 2023 deutlich mehr in Rentenpapiere und Rentenfonds als im Vorjahr.

Die Nettozuflüsse bei Aktien und Aktienfonds, Immobilienfonds und Mischfonds

waren im Jahr 2023 hingegen geringer als im Vorjahr.

Nach Abschreibungen auf die selbst gehaltenen Wertpapiere in Höhe von 1,7

Milliarden Euro im Vorjahr konnten die Banken im vergangenen Jahr Zuschreibungen

von rund 330 Millionen Euro verzeichnen. Zum einen ist dies darauf

zurückzuführen, dass Anleihen, deren Wert sich aufgrund der Zinsentwicklung im

Vorjahr stark verringert hatte, wieder an Wert gewonnen haben, weil der

Fälligkeitstermin näher gerückt ist. Zum anderen hat sich der Rückgang im

Marktzins im vierten Quartal positiv auf die Bewertung ausgewirkt.

CIR gegenüber Vorjahr verbessert

Die Erträge der bayerischen Genossenschaftsbanken sind deutlich stärker

gestiegen als die Kosten. Die Aufwand-Ertrag-Relation (CIR) ist mit einem Wert

von 59,8 (Vorjahr 61,2) erstmals unter 60 gesunken. "Die Banken arbeiten

effizient. Sie beweisen mit ihren Zahlen, dass das Geschäftsmodell der

genossenschaftlichen Regionalbanken sehr erfolgreich ist", sagte Scheller.

Das harte Kernkapital der Banken ist von 19,2 auf 19,9 Milliarden Euro

gewachsen. Die harte Kernkapitalquote liegt damit bei 16,3 Prozent. Scheller

sieht darin einen weiteren Beleg für die Solidität der Kreditgenossenschaften:

"Die bayerischen Volks- und Raiffeisenbanken sind solide mit Eigenkapital

ausgestattet. Damit haben sie die besten Voraussetzungen, um auch künftig

Firmen- und Privatkunden verlässlich mit Krediten versorgen zu können und damit

die Transformation der Wirtschaft sowie die notwendigen Investitionen in die

Energiewende zu finanzieren." Das gute Ergebnis des vergangenen Jahres werden

die Volks- und Raiffeisenbanken nutzen, um die Eigenkapitalbasis weiter zu

stärken.

Die Anzahl der bayerischen Volks- und Raiffeisenbanken ist durch Fusionen von

197 auf 184 Banken gesunken. Diese Entwicklung steht in direktem Zusammenhang

mit den zunehmenden regulatorischen Auflagen. "Die Erfüllung der

Regulierungsanforderungen bindet immer mehr Fachkräfte in der Bank. Der

Regulierungsdruck erhöht auch den Fusionsdruck", betonte Scheller. Er plädierte

dafür, Fachkräfte weniger stark mit administrativen Aufgaben zu beschäftigen.

"Der Bürokratieabbau muss in der Praxis umgesetzt werden. Wir sollten unsere

Kräfte in der Wirtschaft mehr auf Transformation und Wachstum richten und uns

von unnötigem Papierkram verabschieden", ergänzte der GVB-Präsident. Ein

Beispiel dafür sind AGB-Änderungen: Nach einem Urteil des BGH müssen Kundinnen

und Kunden sämtlichen Änderungen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen

ausdrücklich zustimmen. Dies ist praxisfern, belastet Banken sowie deren

Kundinnen und Kunden gleichermaßen und leistet keinen Beitrag zum

Verbraucherschutz.

Volks- und Raiffeisenbanken sind attraktive Arbeitgeber

Die Zahl der Beschäftigten blieb mit 29.334 (Vorjahr 29.336 Beschäftigte)

konstant - davon sind 1.799 Auszubildende, 81 mehr als im Jahr davor. "Dies

zeigt die hohe Arbeitgeberattraktivität der Volks- und Raiffeisenbanken, die in

sämtlichen Regionen Bayerns sichere und heimatnahe Arbeits- und

Ausbildungsplätze bieten", betonte der GVB-Präsident.

Das Jahr 2024 ist von zahlreichen Unsicherheiten geprägt. Die weitere

Zinspolitik der EZB ist noch nicht absehbar, künftige konjunkturelle Risiken

sind nicht auszuschließen. Deutschland steht am Rande einer Rezession. Dennoch

zeigt sich der GVB verhalten optimistisch: "Die bayerischen Volks- und

Raiffeisenbanken sind gut kapitalisiert. So werden sie ihren soliden Erfolgskurs

fortsetzen", prognostiziert Verbandspräsident Scheller.

Für die gesamte Wirtschaft wünscht sich Scheller mehr Soziale Marktwirtschaft

und mehr Eigenverantwortung. "Wir haben in Deutschland, in Bayern, in unserer

Wirtschaft viel Potenzial. Das gilt es auszuschöpfen. Wir müssen mehr umsetzen

und weniger lamentieren."

Der Genossenschaftsverband Bayern e.V. (GVB) vertritt seit mehr als 125 Jahren

die Interessen bayerischer Genossenschaften. Zu seinen 1.186 Mitgliedern zählen

184 Volksbanken und Raiffeisenbanken sowie 1.002 Unternehmen aus Branchen wie

Landwirtschaft, Energie, Handel, Handwerk und Dienstleistungen. Sie bilden mit

rund 50.000 Beschäftigten und 2,9 Millionen Anteilseignern eine der größten

mittelständischen Wirtschaftsorganisationen im Freistaat (Stand: 31.12.2023).

Die digitale Pressemappe finden Sie hier

ungen/2024/3/bayerische-volks-und-raiffeisenbanken-steigern-ihr-ergebnis.html).

