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20.05.2026 11:58:38
OTS: Genossenschaftsverband Bayern e.V. / Genossenschaften aus ...
Genossenschaften aus Dienstleistung, Handel und Soziales ziehen
positive Bilanz
München (ots) - Vom Arzneimittelgroßhandel bis zur IT-Dienstleistung, von der
Dorfwirtschaft bis zur Taxizentrale: Genossenschaften steigern Umsatz- und
sonstige Erlöse auf knapp elf Milliarden Euro
Die 265 Genossenschaften in den Bereichen Dienstleistung, Handel und Soziales im
Genossenschaftsverband Bayern (GVB) haben sich im Geschäftsjahr 2025 insgesamt
robust und vielfach wachstumsstark entwickelt. Gewerbliche Waren- und
Dienstleistungsgenossenschaften sowie Handelsgenossenschaften erzielten zusammen
Umsatz- und sonstige Erlöse von knapp elf Milliarden Euro - ein Plus von 13
Prozent gegenüber dem Vorjahr. "Genossenschaften im Dienstleistungsbereich, im
Handel und im Sozialen bilden eine tragende Säule der heimischen Wirtschaft und
Gesellschaft. Dass ihr Geschäft wächst, zeigt, wie dringend sie heutzutage
gebraucht werden", sagte GVB-Präsident Stefan Müller am Mittwoch in München.
Die Handelsgenossenschaften erwirtschafteten 2025 Umsatz- und sonstige Erlöse
von rund 8,05 Milliarden Euro, ein Plus von 13,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr.
Maßgeblich geprägt wurde die Entwicklung durch den Arzneimittel- und Großhandel,
aber auch Dorfläden und spezialisierte Handelsgenossenschaften sind weiter
gewachsen. Damit sichern die genossenschaftlich organisierten Handelsunternehmen
nicht nur die Versorgung breiter Bevölkerungsgruppen, sondern übernehmen auch
eine zentrale Rolle in ländlichen und strukturschwächeren Regionen.
Dorfläden verzeichneten dank Neugründungen ein Umsatzplus. In diesem Segment gab
es auch Liquidationen - jene, die sich am Markt behauptet haben, konnten aber
von allgemeinen Preissteigerungen profitieren.
Die gewerblichen Waren- und Dienstleistungsgenossenschaften entwickelten sich
ebenfalls positiv. Sie erzielten Umsatz- und sonstige Erlöse in Höhe von rund
1,81 Milliarden Euro, ein Zuwachs von neun Prozent. Besonders dynamisch zeigten
sich unter anderem Genossenschaften aus den Bereichen IT- und
Kommunikationsdienstleistungen, Gesundheit, Verkehr sowie Tourismus und
Marketing. Die Zahlen verdeutlichen die Anpassungsfähigkeit und Innovationskraft
dieses genossenschaftlichen Segments in einem anspruchsvollen wirtschaftlichen
Umfeld.
Genossenschaften mit sozialem, kulturellem oder gemeinwohlorientiertem
Schwerpunkt leisten darüber hinaus einen wichtigen Beitrag zur
gesellschaftlichen Infrastruktur. Im vergangenen Jahr ist die Gründung des
ersten genossenschaftlich organisierten medizinischen Versorgungszentrums (MVZ)
in Bayern angelaufen - in diesem Jahr geht es in Betrieb. Der Vorteil der
genossenschaftlichen Struktur in diesem Bereich liegt in der Bündelung zentraler
Verwaltungsaufgaben. So können sich die MVZs voll und ganz auf ihre Kernaufgaben
konzentrieren. Medizinerinnen und Mediziner, häufig aus unterschiedlichen
Fachbereichen, gewährleisten als angestellte Ärztinnen und Ärzte unter einem
Dach zusammen die medizinische Versorgung vor Ort. "Damit zeigen
Genossenschaften, dass sie vielfältige Lösungen anbieten und auch für Kommunen
und deren Herausforderungen ideale Partner sind", sagte Müller.
"Genossenschaften in Dienstleistung, Handel und sozialen Bereichen verbinden
wirtschaftliche Leistungsfähigkeit mit regionaler Verantwortung", sagte Müller.
"Sie sichern Versorgung, schaffen Arbeitsplätze und halten Wertschöpfung vor Ort
- in Städten ebenso wie im ländlichen Raum."
Gleichzeitig mahnt der GVB verlässliche wirtschaftliche Rahmenbedingungen an.
Steigende Regulierung, hohe Kosten und zunehmende Bürokratie stellen viele
Genossenschaften vor Herausforderungen. "Vielfalt und Resilienz entstehen nicht
von selbst", betonte Müller. "Wer eine starke mittelständische
Wirtschaftsstruktur will, muss auch Raum für genossenschaftliche Lösungen lassen
- mit Planungssicherheit und Augenmaß bei gesetzlichen Vorgaben."
Waren- und Dienstleistungsgenossenschaften insgesamt
Die Waren- und Dienstleistungsgenossenschaften im Genossenschaftsverband Bayern
erzielten im Jahr 2025 über alle Branchen hinweg Umsatz- und sonstige Erlöse von
rund 19 Milliarden Euro. Neben den Genossenschaften aus Dienstleistung, Handel
und Soziales zählen dazu unter anderem ländliche Genossenschaften, Milch-,
Energie- und Raiffeisen-Warengenossenschaften. In ihrer Gesamtheit stehen sie
für wirtschaftliche Stabilität, regionale Wertschöpfung und
Versorgungssicherheit - und bilden einen tragenden Pfeiler der bayerischen
Wirtschaft in Zeiten zunehmender Unsicherheit.
Über den GVB
Der Genossenschaftsverband Bayern e.V. (GVB) vertritt seit mehr als 130 Jahren
die Interessen bayerischer Genossenschaften. Zu seinen 1.210 Mitgliedern zählen
175 Volksbanken und Raiffeisenbanken (davon 26 Banken mit Warengeschäft) sowie
1.035 Unternehmen aus Branchen wie Landwirtschaft, Energie, Handel, Handwerk und
Dienstleistungen. Sie bilden mit rund 50.000 Beschäftigten und 2,8 Millionen
Anteilseignern eine der größten mittelständischen Wirtschaftsorganisationen im
Freistaat. (Stand: 31.12.2025).
Pressekontakt:
Dr. Gerald Schneider
Pressesprecher
Telefon: +49 89 / 2868 - 3401
E-Mail: mailto:presse@gv-bayern.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/24076/6278542
OTS: Genossenschaftsverband Bayern e.V.
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