OTS: Genossenschaftsverband Bayern e.V. / Genossenschaften aus ...

Genossenschaften aus Dienstleistung, Handel und Soziales ziehen

positive Bilanz

München (ots) - Vom Arzneimittelgroßhandel bis zur IT-Dienstleistung, von der

Dorfwirtschaft bis zur Taxizentrale: Genossenschaften steigern Umsatz- und

sonstige Erlöse auf knapp elf Milliarden Euro

Die 265 Genossenschaften in den Bereichen Dienstleistung, Handel und Soziales im

Genossenschaftsverband Bayern (GVB) haben sich im Geschäftsjahr 2025 insgesamt

robust und vielfach wachstumsstark entwickelt. Gewerbliche Waren- und

Dienstleistungsgenossenschaften sowie Handelsgenossenschaften erzielten zusammen

Umsatz- und sonstige Erlöse von knapp elf Milliarden Euro - ein Plus von 13

Prozent gegenüber dem Vorjahr. "Genossenschaften im Dienstleistungsbereich, im

Handel und im Sozialen bilden eine tragende Säule der heimischen Wirtschaft und

Gesellschaft. Dass ihr Geschäft wächst, zeigt, wie dringend sie heutzutage

gebraucht werden", sagte GVB-Präsident Stefan Müller am Mittwoch in München.

Die Handelsgenossenschaften erwirtschafteten 2025 Umsatz- und sonstige Erlöse

von rund 8,05 Milliarden Euro, ein Plus von 13,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Maßgeblich geprägt wurde die Entwicklung durch den Arzneimittel- und Großhandel,

aber auch Dorfläden und spezialisierte Handelsgenossenschaften sind weiter

gewachsen. Damit sichern die genossenschaftlich organisierten Handelsunternehmen

nicht nur die Versorgung breiter Bevölkerungsgruppen, sondern übernehmen auch

eine zentrale Rolle in ländlichen und strukturschwächeren Regionen.

Dorfläden verzeichneten dank Neugründungen ein Umsatzplus. In diesem Segment gab

es auch Liquidationen - jene, die sich am Markt behauptet haben, konnten aber

von allgemeinen Preissteigerungen profitieren.

Die gewerblichen Waren- und Dienstleistungsgenossenschaften entwickelten sich

ebenfalls positiv. Sie erzielten Umsatz- und sonstige Erlöse in Höhe von rund

1,81 Milliarden Euro, ein Zuwachs von neun Prozent. Besonders dynamisch zeigten

sich unter anderem Genossenschaften aus den Bereichen IT- und

Kommunikationsdienstleistungen, Gesundheit, Verkehr sowie Tourismus und

Marketing. Die Zahlen verdeutlichen die Anpassungsfähigkeit und Innovationskraft

dieses genossenschaftlichen Segments in einem anspruchsvollen wirtschaftlichen

Umfeld.

Genossenschaften mit sozialem, kulturellem oder gemeinwohlorientiertem

Schwerpunkt leisten darüber hinaus einen wichtigen Beitrag zur

gesellschaftlichen Infrastruktur. Im vergangenen Jahr ist die Gründung des

ersten genossenschaftlich organisierten medizinischen Versorgungszentrums (MVZ)

in Bayern angelaufen - in diesem Jahr geht es in Betrieb. Der Vorteil der

genossenschaftlichen Struktur in diesem Bereich liegt in der Bündelung zentraler

Verwaltungsaufgaben. So können sich die MVZs voll und ganz auf ihre Kernaufgaben

konzentrieren. Medizinerinnen und Mediziner, häufig aus unterschiedlichen

Fachbereichen, gewährleisten als angestellte Ärztinnen und Ärzte unter einem

Dach zusammen die medizinische Versorgung vor Ort. "Damit zeigen

Genossenschaften, dass sie vielfältige Lösungen anbieten und auch für Kommunen

und deren Herausforderungen ideale Partner sind", sagte Müller.

"Genossenschaften in Dienstleistung, Handel und sozialen Bereichen verbinden

wirtschaftliche Leistungsfähigkeit mit regionaler Verantwortung", sagte Müller.

"Sie sichern Versorgung, schaffen Arbeitsplätze und halten Wertschöpfung vor Ort

- in Städten ebenso wie im ländlichen Raum."

Gleichzeitig mahnt der GVB verlässliche wirtschaftliche Rahmenbedingungen an.

Steigende Regulierung, hohe Kosten und zunehmende Bürokratie stellen viele

Genossenschaften vor Herausforderungen. "Vielfalt und Resilienz entstehen nicht

von selbst", betonte Müller. "Wer eine starke mittelständische

Wirtschaftsstruktur will, muss auch Raum für genossenschaftliche Lösungen lassen

- mit Planungssicherheit und Augenmaß bei gesetzlichen Vorgaben."

Waren- und Dienstleistungsgenossenschaften insgesamt

Die Waren- und Dienstleistungsgenossenschaften im Genossenschaftsverband Bayern

erzielten im Jahr 2025 über alle Branchen hinweg Umsatz- und sonstige Erlöse von

rund 19 Milliarden Euro. Neben den Genossenschaften aus Dienstleistung, Handel

und Soziales zählen dazu unter anderem ländliche Genossenschaften, Milch-,

Energie- und Raiffeisen-Warengenossenschaften. In ihrer Gesamtheit stehen sie

für wirtschaftliche Stabilität, regionale Wertschöpfung und

Versorgungssicherheit - und bilden einen tragenden Pfeiler der bayerischen

Wirtschaft in Zeiten zunehmender Unsicherheit.

Über den GVB

Der Genossenschaftsverband Bayern e.V. (GVB) vertritt seit mehr als 130 Jahren

die Interessen bayerischer Genossenschaften. Zu seinen 1.210 Mitgliedern zählen

175 Volksbanken und Raiffeisenbanken (davon 26 Banken mit Warengeschäft) sowie

1.035 Unternehmen aus Branchen wie Landwirtschaft, Energie, Handel, Handwerk und

Dienstleistungen. Sie bilden mit rund 50.000 Beschäftigten und 2,8 Millionen

Anteilseignern eine der größten mittelständischen Wirtschaftsorganisationen im

Freistaat. (Stand: 31.12.2025).

Pressekontakt:

Dr. Gerald Schneider

Pressesprecher

Telefon: +49 89 / 2868 - 3401

E-Mail: mailto:presse@gv-bayern.de

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/24076/6278542

OTS: Genossenschaftsverband Bayern e.V.