Neuwahlen in Spanien: Wachstumsmarkt vor entscheidenden Veränderungen?

Madrid/Berlin (ots) - Am 29. November wählt Spanien ein neues Parlament. Die

Neuwahlen finden in einer wirtschaftlich starken Phase statt. Spanien wächst

weiterhin deutlich schneller als der Durchschnitt der Europäischen Union. Für

2026 prognostiziert die EU ein reales Wirtschaftswachstum von 2,6 Prozent, 2027

soll das Bruttoinlandsprodukt um 2,1 Prozent zulegen. Treiber sind vor allem der

private Konsum und die Investitionen.

"Sollte es zu einem Regierungswechsel kommen, sind auch in der

Wirtschaftspolitik neue Schwerpunkte zu erwarten. Die Konservative Partei PP

(Partido Popular) will Rahmenbedingungen für Investitionen verbessern. Dafür

sollen die Bürokratie abgebaut und steuerliche Anreize ausgeweitet werden. Dazu

zählen erleichterte Abschreibungen für Investitionen in Maschinen,

Digitalisierung und Forschung", erklärt Friedrich Henle von Germany Trade &

Invest (GTAI) in Madrid. Impulse könnten auch von angekündigten Investitionen in

Höhe von 300 Milliarden Euro in die Infrastruktur ausgehen. Allerdings: "Die

Haushaltsspielräume sind begrenzt und die Zuständigkeit der Regionen bei Steuern

und Genehmigungsverfahren setzt auch in Zukunft der Zentralregierung Grenzen",

so Henle weiter.

Aus der Perspektive deutscher Unternehmen wird Spanien zu einem immer

wichtigeren Handelspartner. Stiegen die Exporte nach Spanien in 2025 bereits

deutlich um 10 Prozent auf 59 Milliarden, werden sie 2026 laut einer

Hochrechnung von GTAI auf 62 Milliarden anwachsen.

Die in Spanien ansässigen Unternehmen sind mit ihrer aktuellen Situation

zufrieden, so eine Umfrage der Deutschen Handelskammer für Spanien (AHK

Spanien). Auch der Blick in die Zukunft sei positiv: 44 Prozent der befragten

Unternehmen erwarten eine Verbesserung der Lage, im Frühjahr waren es noch 37

Prozent gewesen. Von einer Verschlechterung gehen 4 Prozent aus - 51 erwarten

eine gleichbleibende Lage.

"Unabhängig vom Wahlausgang sind die grundsätzlichen Aussichten gut. Allerdings

könnten sich bei einem Sieg der konservativen Opposition die Rahmenbedingungen

für Wind-, Solar- und Wasserstoffprojekte verändern. Eine dann absehbar

restriktivere Migrationspolitik könnte die Personalsuche im Bau, in der Logistik

und im Tourismus erschweren. Und ein möglicher Zollkonflikt zwischen der EU und

den USA hätte natürlich auch Auswirkungen auf Spanien", erklärt Friedrich Henle

weiter.

Weitere Informationen zur wirtschaftlichen Lage in Spanien finden Sie unter

Wirtschaftsausblick Spanien

(https://www.gtai.de/de/trade/spanien-wirtschaft/wirtschaftsausblick).

Germany Trade & Invest (GTAI) ist die Wirtschaftsförderungsgesellschaft der

Bundesrepublik Deutschland. Die Gesellschaft informiert deutsche Unternehmen

über Auslandsmärkte, wirbt für den Wirtschafts- und Technologiestandort

Deutschland und begleitet ausländische Unternehmen bei der Ansiedlung in

Deutschland.

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