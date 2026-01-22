OTS: Gesellschaft für Qualitätsprüfung mbH / Gesellschaft für ...

Gesellschaft für Qualitätsprüfung präsentiert die NextGen Banken 2026

Herrsching am Ammersee (ots) - Mit dem "Young Finance Award" kürt die

Gesellschaft für Qualitätsprüfung herausragende Leistungen von Regionalbanken in

Fragen der Beratungs- und Servicequalität, orientiert an den spezifischen

Bedürfnissen junger Erwachsener. Die Ergebnisse zeigen ein grundlegendes

Verständnis für die Aufgabe, führen den geprüften Banken aber auch individuelles

Verbesserungspotenzial vor Augen.

Die Deutschen gelten als Weltmeister im Sparen und allgemein als in Finanzfragen

sicherheitsorientiert und engagiert. Trotzdem kämpfen Banken, als

Ansprechpartner Nummer eins, wenn es um Finanzgeschäfte geht, immer stärker mit

der Herausforderung, ihr Angebot so zu gestalten und vor allen Dingen zu

präsentieren, dass auch bei einer jungen Zielgruppe Interesse geweckt wird. Von

Hause aus sind Girokonto, Bausparvertrag oder Hausratversicherung keine

Produkte, die auf den ersten Blick mit "Sexappeal" für sich werben; nutzen

Banken darüber hinaus eine über Jahrzehnte etablierte Tonalität, Kommunikations-

und Beratungsmuster, die vorrangig an einem älteren, konservativen Publikum

orientiert sind, agieren sie schnell an der Zielgruppe junge Erwachsene vorbei.

Genau diese müssen Banken jedoch für sich gewinnen, wollen sie langfristig

wettbewerbsfähig bleiben und sich gegen moderne, digitale Fintechs oder auch

Neobanken behaupten.

Neue Besen kehren gut - der Bankentest "NextGen Bank 2026" als neue Perspektive

Mit ihren Bankentests hat sich die Gesellschaft für Qualitätsprüfung der Aufgabe

verschrieben, die Service- und Beratungsqualität von Regionalbanken in

unterschiedlichen Leistungsbereichen praxisorientiert auf die Probe zu stellen

und zu bewerten. Im Ergebnis liefern die Bankentests "BESTE BANK vor Ort", "SEHR

GUT in der Baufinanzierung" und auch der Private Banking-Test "Exzellente

Beratungsqualität" Verbrauchern eine wertvolle Orientierungshilfe bei der Suche

nach dem geeigneten Partner für die individuellen Finanzgeschäfte. Darüber

hinaus bietet die objektive Einschätzung der erbrachten Leistung den geprüften

Banken ein wertvolles Feedback zu bereits unternommenen Anstrengungen, Ansporn

diese fortzusetzen oder Anlass konkreten Nachholbedarf zu erkennen und

Versäumnisse auszugleichen.

Der neue Bankentest im Rahmen des "Young Finance Awards", den die Gesellschaft

für Qualitätsprüfung 2026 erstmals präsentiert, knüpft nahtlos an diese

Philosophie an. Trotzdem unterscheidet er sich erkennbar von den anderen

Mitgliedern der Testfamilie.

Touchpoints als Schlüssel der Zielgruppenorientierung

Im Bankentest "NextGen Bank 2026" untersucht die Gesellschaft für

Qualitätsprüfung die Service- und Beratungsleistung von Regionalbanken in Bezug

auf das Kundensegment junge Erwachsene. Um dieser Fragestellung gerecht zu

werden, wurde das in den etablierten Tests bewährte Testverfahren angepasst.

Hiermit betont der neue Bankentest seinen Testschwerpunkt: "Die Betrachtung des

Angebots mit den Augen junger Erwachsener". Trotzdem nutzt der neue Bankentest

die Erfahrungen aus den Tests der vergangenen Jahre. So bilden die Erkenntnisse

zu den Wünschen, Anforderungen, Bedürfnissen und Voraussetzungen der Zielgruppe

aus der ganz aktuellen "NextGen Studie 2026" die Grundlage, um mit dem neuen

Test die richtigen Fragen zu stellen. Übernommen wurde auch der aus den anderen

Tests bekannte Digital-Check, mit dem auch der Bankentest "NextGen Bank 2026"

die Websites der geprüften Banken auf Herz und Nieren prüft.

Neben der Frage, welche Informationen und Services nutzerfreundlich auf der

Banken-Website zu finden sind, prüft der Bankentest "NextGen Bank 2026", ob

junge Erwachsene ein auf ihre spezifischen Bedürfnisse angepasstes Angebot

vorfinden, das demonstriert, dass die Bank die Herausforderungen der

verschiedenen Lebensereignisse kennt, bei denen Finanzprodukte einen Beitrag zu

Sicherheit und Lebensqualität leisten können. Wo die anderen Bankentests

konkrete Beratungsgespräche vor Ort bewerten, prüft dieser Bankentest

exemplarisch mehrere verschiedene Chat-Dialoge, die der jungen Zielgruppe ein

niedrigschwelliges Beratungsangebot versprechen.

Als Begutachtung der Service- und Beratungsleistung sowie der Kommunikation aus

dem Blickwinkel junger Erwachsener legt der Bankentest im Rahmen des "Young

Finance Awards" einen besonderen Schwerpunkt auf die Einbindung der sozialen

Medien in die Kommunikationsstrategie der getesteten Banken. Dabei deckt der

Test eine große Bandbreite und damit unterschiedliche Altersgruppen und

Gesellschaftsschichten ab. Von LinkedIn, dem Business-Netzwerk über Instagram

als schnelles, lebendiges und vorwiegend visuell geprägtes Medium bis zu

Facebook, YouTube und TikTok deckt der Test alle für die Generation relevanten

Kanäle ab und prüft, inwieweit die Banken ihre Bedeutung erkannt haben und ihr

Potenzial konsequent und konsistent nutzen.

And the winner is...

Die Ergebnisse des Bankentest "NextGen Bank 2026" zeichnen ein differenziertes

Bild der Fortschritte, die deutsche Regionalbanken in den letzten Jahren im

Umgang mit der neuen Zielgruppe junger Erwachsener gemacht haben. Viele Banken

zeigen bereits beim Besuch ihrer Websites, dass sie ihre Hausaufgaben gemacht

und Strategien zur Ansprache der Zielgruppe entwickelt haben. Das Online-Angebot

umfasst speziell auf junge Erwachsene zugeschnittene Informationen, digitale

Serviceangebote und spezifische Tools. Ähnlich verhält es sich bei der Frage

nach der Social-Media-Präsenz der Banken im Test. Die besten unter den "NextGen

Banken" sind in den relevanten Medien präsent und bedienen ihre

Social-Media-Profile regelmäßig mit relevanten Inhalten und bieten auch

spezielle Informations- und Bildungsangebote zum Thema "Finanzen" für die jungen

Erwachsenen an.

Die Kandidaten im Test, die über alle Kategorien hinweg insgesamt Bestleistungen

erbracht haben, wurden mit dem "Young Finance Award 2026" ausgezeichnet und

dürfen sich der Zielgruppe als "NextGen Bank" präsentieren. Für alle anderen ist

die Studie Ansporn, bis zum Test im nächsten Jahr weitere Anstrengungen zu

unternehmen, ihr Angebot für die Zielgruppe attraktiv zu gestalten und zu

präsentieren.

Die detaillierten Ergebnisse des Bankentest "NextGen Bank 2026" sind ab sofort

online auf der Website der Gesellschaft für Qualitätsprüfung abrufbar.

Unter dem Leitgedanken "NextGen-Bank-Analyse mit klar definierten

Qualitätskriterien für zukunftsorientierte Banken" haben wir die 100 größten

Genossenschaftsbanken und die 100 größten Sparkassen getestet. Ergänzt wurde die

Auswahl um jene Institute, die in diesem Jahr bereits mit dem Prädikat "BESTE

BANK vor Ort" ausgezeichnet wurden.

Ergebnisse für das Jahr 2026

Nach den 236 analysierten Instituten erhielten 131 Regionalbanken die Gesamtnote

besser als 2,0. Diese Institute gelten als herausragende Dienstleister im

Bereich "NextGen Banking" und erhalten das Prädikat "Exzellente NextGen Bank

2026".

Diese Anbieter bzw. deren Ergebnisse werden in den folgenden Regionen

veröffentlicht. Dabei ist der (Haupt-) Sitz des jeweiligen Kreditinstituts

relevant.

Die Ergebnisse gliedern sich nach Bundesländern bzw. Regionen:

- Baden-Württemberg - 33 Top-Anbieter

- Bayern - 24 Top-Anbieter

- Region Mitte (Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland) - 20 Top-Anbieter

- Niedersachsen - 8 Top-Anbieter

- Region Nord (Schleswig-Holstein, Hamburg, Bremen) - 9 Top-Anbieter

- Nordrhein-Westfalen - 30 Top-Anbieter

- Region Ost (inkl. Berlin, neue Bundesländer) - 7 Top-Anbieter

Die Sortierung erfolgt nach der Endnote bzw. bei gleicher Note ist die

Sortierung zufällig, da es sich bei dem Prädikat "NextGen Bank 2026" - in der

Darstellung je Region - nicht um ein "klassisches Ranking" handelt.

Deshalb sind die Top-Anbieter je Bundesland bzw. Region mit einer fortlaufenden

Nummerierung dargestellt.

Aktuelle Ergebnisse

Auf der Landingpage "Young Finance Award"

(https://gesellschaft-fuer-qualitaetspruefung.de/young-finance-award/) finden

Sie bereits alle Beiträge, Interviews u.v.m. rund um den Bankentest "Exzellente

NextGen Banken 2026".

Die aktuellen Ergebnisse (je Bundesland bzw. Region) finden Sie bereits hier.

(https://gesellschaft-fuer-qualitaetspruefung.de/young-finance-award/)

