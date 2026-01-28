|
28.01.2026 12:40:38
OTS: GLS Bank / Einladung zur Bilanzpressekonferenz: GLS Bank präsentiert ...
Einladung zur Bilanzpressekonferenz: GLS Bank präsentiert stabile
Zahlen für 2025
Bochum (ots) - Wir freuen uns, Sie/Dich bei unserer jährlichen
Bilanzpressekonferenz am Bildschirm zu sehen!
Donnerstag, 26. Februar 2026
Beginn: 11 Uhr, Einlass ab 10.45 Uhr
Ort: digital
Vorständin Aysel Osmanoglu sowie die Vorstände Dirk Kannacher und Michael Ahlers
berichten aus ihren Ressorts und stellen die Zahlen der GLS Bank für 2025
erstmals der Öffentlichkeit vor.
Weitere Highlights
- Eine von der GLS Bank beauftragte Studie zu Marktverzerrungen im Bereich
Nachhaltigkeit
- Wirkung muss erst einmal messbar sein. Mit unserer integrierten Bilanz ist es
möglich und wir blicken auf die konkrete Wirkung unserer Kreditvergaben.
- Als Pionierin stehen wir für die sozial-ökologische Wende unserer Wirtschaft.
Das Ergebnis der GLS Bank zeigt, dass sich nachhaltiges Wirtschaften rechnet.
- Wir sind die Bank für zivilgesellschaftliche Organisationen und positionieren
uns für finanzielle Souveränität - unter anderem mit gezielten Angeboten für
Vereine und NGOs
Anmeldung
Mailen Sie / Maile bitte an mailto:presse@gls.de
Bitte nennen Sie / nenne uns dazu auch Medium, Ressort und Position.
Pressekontakt:
Silke Bender
Lukas Feldmann
Galika Ivanov
Nora Schareika
M: mailto:presse@gls.de
T: +49 (0) 234 5797 5340
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/64894/6205790
OTS: GLS Bank
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX beendet Handelstag tiefer -- DAX letztlich deutlich schwächer -- Asiens Börsen schließt in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt bewegten sich am Donnerstag abwärts. An der Wall Street sind ebenso Verluste zu erkennen. In Fernost notierten die Börsen auf grünem Terrain.