OTS: GLS Bank / Einladung zur Bilanzpressekonferenz: GLS Bank präsentiert ...

Einladung zur Bilanzpressekonferenz: GLS Bank präsentiert stabile

Zahlen für 2025

Bochum (ots) - Wir freuen uns, Sie/Dich bei unserer jährlichen

Bilanzpressekonferenz am Bildschirm zu sehen!

Donnerstag, 26. Februar 2026

Beginn: 11 Uhr, Einlass ab 10.45 Uhr

Ort: digital

Vorständin Aysel Osmanoglu sowie die Vorstände Dirk Kannacher und Michael Ahlers

berichten aus ihren Ressorts und stellen die Zahlen der GLS Bank für 2025

erstmals der Öffentlichkeit vor.

Weitere Highlights

- Eine von der GLS Bank beauftragte Studie zu Marktverzerrungen im Bereich

Nachhaltigkeit

- Wirkung muss erst einmal messbar sein. Mit unserer integrierten Bilanz ist es

möglich und wir blicken auf die konkrete Wirkung unserer Kreditvergaben.

- Als Pionierin stehen wir für die sozial-ökologische Wende unserer Wirtschaft.

Das Ergebnis der GLS Bank zeigt, dass sich nachhaltiges Wirtschaften rechnet.

- Wir sind die Bank für zivilgesellschaftliche Organisationen und positionieren

uns für finanzielle Souveränität - unter anderem mit gezielten Angeboten für

Vereine und NGOs

Anmeldung

Mailen Sie / Maile bitte an mailto:presse@gls.de

Bitte nennen Sie / nenne uns dazu auch Medium, Ressort und Position.

Pressekontakt:

Silke Bender

Lukas Feldmann

Galika Ivanov

Nora Schareika

M: mailto:presse@gls.de

T: +49 (0) 234 5797 5340

