|
26.02.2026 14:40:38
OTS: GLS Bank / Erfolgsmodell sozial-ökologisches Banking: Bilanz der GLS ...
Erfolgsmodell sozial-ökologisches Banking: Bilanz der GLS Bank steigt
auf 11,6 Milliarden Euro (FOTO)
Bochum (ots) - Mit einer Bilanzsumme von 11,6 Milliarden Euro wächst die
sozial-ökologische GLS Bank auch 2025. Mit ihren nun 388.217 Kund*innen (+2,8 %)
arbeitet die GLS Gemeinschaft an einer Wirtschaft in Verbundenheit - und hält an
ihren sozial-ökologischen Werten fest.
- Eine exklusive Studie des Instituts für Wirtschaft (IW)
(http://www.gls.de/iw-studie) zeigt, dass vor allem in der ökologischen
Landwirtschaft und bei nachhaltigen Lebensmitteln eine "steuerliche
Diskriminierung" entstanden ist
- Bilanzsumme steigt um 7,7 % auf 11,6 Mrd. Euro
- Immer mehr: 388.217 Kund*innen (+10.421) und 153.963 Mitglieder (+10.639)
1,382 Mrd. Euro Neukredite vergab die älteste und größte nachhaltige Bank 2025.
Doch statt nur auf die Zahlen zu blicken, geht es den Vorständen Aysel
Osmanoglu, Michael Ahlers und Dirk Kannacher vor allem um eins: Wirkung. Jeden
Tag begleitet sie die Frage: Was entsteht mit den Krediten der
Gemeinschaftsbank?
Aysel Osmanoglu, Vorständin GLS Bank
"Wir haben 1,382 Mrd. Euro an Neukrediten vergeben, obwohl wir eine
Marktverzerrung zulasten nachhaltiger Produkte erleben. Solche Rahmenbedingungen
schaden nicht nur unseren Kund*innen, sondern uns allen. Bio-Bauernhöfe müssen
beispielsweise nachweisen, dass sie nachhaltig wirtschaften. Sie müssen viel
Geld und Zeit für bürokratische Anforderungen investieren. Es bräuchte
mindestens eine Gleichbehandlung. Ökologische Landwirtschaft erhält und nährt
unsere Böden, ermöglicht gesunde Ernährung und sichert Tierwohl."
Dirk Kannacher, Vorstand GLS Bank
"Der Sinn steht stets vor dem Gewinn. So heißt es in unserem Leitbild. Dass
dieses Modell auch ökonomisch tragfähig ist, zeigen wir auch in diesem Jahr mit
unserer Geschäftsentwicklung. Es bekräftigt, dass wir gemeinsam mit dieser
zugrundeliegenden Logik die Art von Wirtschaft neu definieren können und sich
immer mehr Menschen dieser Idee anschließen. Wir leben Fairness statt
Konkurrenz, inneren Antrieb statt Druck, Zukunftsmut statt Angst."
Michael Ahlers, Vorstand GLS Bank
"Gerade in einem herausfordernden Marktumfeld zeigt sich: Nachhaltigkeit ist
kein Selbstläufer. Wir nehmen diese Herausforderung aktiv an und sichern die
ökonomische Tragfähigkeit der GLS Gemeinschaft durch konsequent effizientes
Wirtschaften. Damit bleiben wir unserem Anspruch treu, Verantwortung und
Wirtschaftlichkeit zu verbinden."
Besonders groß ist die Wirkung der GLS Bank in den Branchen Erneuerbare Energien
und Wohnen
Die GLS Bank finanzierte 79 Energieprojekte mit einem Kreditvolumen von 598 Mio.
Euro. Diese Photovoltaik- und Windprojekte haben eine Nennleistung von 424
Megawatt. Das ist genug, um 2 % der 1-Personenhaushalte in Deutschland ein Jahr
lang mit Strom zu versorgen. Bei unseren Finanzierungen legen wir Wert auf das
Soziale: 15 der 26 Windprojekte beteiligen die Bürger*innen, teilweise zu 100 %.
Das macht die Energiewende nahbar.
Thema Wohnen: 2024 fehlten 700.000 bezahlbare Wohnungen in Deutschland, 2025
waren es laut DIW 1,2 Millionen Wohnungen. Die GLS Bank will dieser unguten
Entwicklung mit ihren Krediten entgegenwirken: In der Branche Wohnen wurden 2025
345 Mio. Euro an Neukrediten vergeben. Die finanzierten Wohnprojekte und
Quartiere sorgen mit sozialen und nachhaltigen Konzepten für eine starke
Gemeinschaft - etwa durch solidarische Mieten oder mehrere Generationen unter
einem Dach.
Diese Projekte machen Menschen möglich. Das sind zum einen die Kund*innen und
Mitglieder der Bochumer Genossenschaftsbank, deren Zahl erneut gestiegen ist.
2025 sind rund 10.421 neue Kund*innen sowie 10.639 neue Mitglieder dazu
gekommen. Zum anderen setzen sich inzwischen 1.115 Mitarbeitende in der gesamten
GLS Gruppe für die Weiterentwicklung ein. 954 Menschen davon arbeiten bei der
GLS Bank.
Zunehmende Digitalität im Bankgeschäft wirkt sich auf Angebote in
Zahlungsverkehr und Anlage aus
Beim Anlagegeschäft konnte die GLS Bank ein gutes Jahr verzeichnen. Moderne,
digitale und gleichzeitig sozial-ökologische Investmentmöglichkeiten sind für
die Anleger*innen von großer Bedeutung. So sind die Depotbestände 2025 um 5 %
auf knapp 3 Mrd. Euro gestiegen. Das komplett digitale Angebot GLS Invest
Digital ist bei den GLS Kund*innen beliebt, das dokumentiert ein
Bestandswachstum von 18 %. Die GLS Bank bietet die digitale Vermögensverwaltung
auch mit persönlicher Beratung an.
Die GLS Bank war eine der ersten deutschen Banken, die das neue europäische
Zahlungssystem WERO unterstützt hat. Inzwischen haben sich knapp 30.000 ihrer
Kund*innen dafür registriert. Mit dieser Quote von knapp 10 % WERO-Nutzenden ist
die GLS Bank innerhalb kürzester Zeit zum Vorreiter in der genossenschaftlichen
Welt geworden. Bald soll die Alternative zum US-Anbieter PayPal auch im
Onlinehandel starten. 2027 sollen Europäer*innen damit im stationären Handel
zahlen können. Damit hat das System das Potenzial, den US-Unternehmen
Marktanteile zu nehmen.
Einladung zum Gutes Morgen Festival
Die GLS Bank lädt am 6. und 7. Juni 2026 zu einem Gutes Morgen Festival ein.
Genau wie im Jubiläumsjahr 2024 sind Podien, Workshops, Musik sowie eine
Nachhaltigkeitsmesse mit mehr als 100 Aussteller*innen geplant. Die GLS Bank
will die Jahrhunderthalle in Bochum zu einem Ort machen, wo Menschen Ideen,
Impulse und Zukunftsmut erleben können.
Zur Pressemappe der Bilanzpressekonferenz (https://www.gls.de/bilanz2025)
Weiteres Material finden Sie auf Zahlen und Fakten
(https://www.gls.de/gls-bank/aktuelles/presse/zahlen-und-fakten/).
Die GLS Investments, hundertprozentige Tochter der GLS Bank, hat ihre Zahlen
für das Jahr 2025 ebenfalls veröffentlicht: Stabile Entwicklung im Jahr 2025 (ht
tps://www.gls-investments.de/aktuelles/presse/gls-investments-stabile-entwicklun
g-im-jahr-2025/). Pressekontakt zur GLS Investments:
mailto:presse@gls-investments.de
Pressekontakt:
Galika Ivanov
Lukas Feldmann
Nora Schareika
Silke Bender
M: mailto:presse@gls.de
T: +49 (0) 234 5797 5340
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/64894/6224839
OTS: GLS Bank
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen im Rückwärtsgang -- ATX letztlich in Rot -- DAX schließt kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt gab am Freitag nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich hingegen seitwärts. Die US-Börsen notieren schwächer. Die Märkte in Fernost legten am Freitag zu.