GLS Group und Geopost planen neuen führenden Paketdienstleister in

Deutschland (FOTO)

Neuenstein/Aschaffenburg (ots) -

- GLS Group, Teil von IDS, und Geopost, Teil der La Poste Group, haben heute

Pläne zur Gründung eines Joint Ventures bekanntgegeben, das ihre

Paketgeschäfte in Deutschland zusammenführen soll. Der Zusammenschluss steht

unter dem Vorbehalt der üblichen behördlichen Genehmigungen. Durch ihn soll

ein neuer führender Paketdienstleister in Deutschland mit einem Gesamtumsatz

von mehr als 4 Milliarden Euro und 700 Millionen Paketzustellungen pro Jahr

entstehen.

- Durch die Bündelung der Stärken von GLS Germany und DPD Deutschland soll das

künftige Unternehmen Geschäftskunden noch höhere Servicequalität,

Zuverlässigkeit und Resilienz bieten. Verbraucher sollen von mehr Komfort,

Auswahl und Flexibilität profitieren.

- Die Transaktion baut auf der erfolgreichen Kooperation von GLS und DPD in

Deutschland auf, zu der auch das anbieteroffene Paketstationsnetz inboxx

gehört. Das gemeinsame Netz aus Paketshops und Paketstationen soll bis Ende

2030 voraussichtlich auf rund 25.000 Standorte ausgebaut werden.

- Das künftige Unternehmen soll unter der Marke GLS mit GLS Group als

Mehrheitsgesellschafter auftreten und sich auf die komplementären Stärken, die

Expertise und die internationale Reichweite beider Joint Venture-Partner

stützen.

GLS Group und Geopost, in Deutschland unter der Marke DPD tätig, geben heute

Pläne zur Gründung eines Joint Ventures bekannt, das ihre Paketgeschäfte in

Deutschland zusammenführen soll. Die Transaktion steht weiterhin unter dem

Vorbehalt der üblichen gesellschaftsrechtlichen und behördlichen Genehmigungen

sowie von Prozessen der betrieblichen Mitbestimmung. Mit Vollzug des

Zusammenschlusses entsteht ein noch stärkeres und wettbewerbsfähigeres

Unternehmen mit einer Größe und mit Fähigkeiten, welche die Zukunft der

Paketlogistik in Deutschland mitgestalten werden. Es wird zudem die langjährige

Erfahrung, lokale Marktkenntnis, operative Expertise und Kundennähe der Teams

beider Unternehmen zusammenbringen.

Der geplante Zusammenschluss der deutschen Paketgeschäfte ist der nächste

logische Schritt in der erfolgreichen Kooperation von GLS Germany und DPD

Deutschland, die bereits gute Ergebnisse liefert: Seit Oktober 2024 arbeiten GLS

und DPD gemeinsam am Aufbau eines anbieteroffenen Out-of-Home-Netzes in

Deutschland. Ein wichtiger Meilenstein war im März 2026 die Einführung von

inboxx, das Kunden beider Paketdienstleister offensteht. Das gemeinsame Netz aus

Paketshops und Paketstationen soll bis Ende 2030 voraussichtlich auf rund 25.000

Standorte ausgebaut werden.Die Pläne für Deutschland setzen auf einer

bestehenden Kooperation zwischen GLS Group und Geopost auf, die auch gemeinsame

Out-of-Home-Zustellaktivitäten in Tschechien und Ungarn umfasst. Diese

Initiativen spiegeln die Ambition beider Konzerne wider, komfortable

Zustelloptionen für Kunden auszubauen.

Investitionen in die Zukunft der Paketlogistik

Nach dem Vollzug des Zusammenschlusses plant das künftige Unternehmen, mehr als

500 Millionen Euro in den kommenden Jahren zu investieren. Die Bündelung der

Expertise und Größe beider Unternehmen wird Investitionen in Innovation,

Digitalisierung , Leistungsfähigkeit des Netzwerks sowie Nachhaltigkeit

unterstützen und vereinfachen. Ziel ist es auch, einen für die Zukunft noch

attraktiveren Arbeitgeber zu schaffen, der seinen Beschäftigten vielfältigere

Möglichkeiten bietet, neue Kompetenzen aufzubauen, sich beruflich

weiterzuentwickeln und zum langfristigen Erfolg beizutragen.

"Die Gründung dieses Joint Ventures markiert einen wichtigen Meilenstein in der

Entwicklung des deutschen Paketmarktes. Durch die Bündelung der Stärken von GLS

und DPD in Deutschland - einschließlich der Expertise, des Engagements und der

Kundennähe unserer Teams - schaffen wir Mehrwert für Kunden durch ein breiteres

Serviceangebot, effizienteres Netzwerk und schnellere Innovationen. Gleichzeitig

schaffen wir eine starke Grundlage für langfristig profitables Wachstum", sagt

Dr. Karl Pfaff, CEO GLS Group.

"Diese Partnerschaft baut auf dem starken Fundament auf, das die DPD-Teams in

Deutschland geschaffen haben. Sie spiegelt die gemeinsame Ambition mit GLS Group

wider, ein stärkeres und wettbewerbsfähigeres Paketnetzwerk für Kunden in

Deutschland und ganz Europa zu schaffen. Wir sind überzeugt, dass die Zukunft

der Paketzustellung von verantwortungsbewussten Akteuren gestaltet wird, die

über die Größe und Fähigkeiten verfügen, nachhaltig zu investieren, Märkte

nahtlos zu verbinden und auf sich wandelnde Kundenbedürfnisse einzugehen", sagt

Yves Delmas, CEO von Geopost.

Ein verbessertes Angebot für Kunden

Der Paketmarkt in Deutschland verändert sich und wird von steigenden Erwartungen

an Flexibilität, digitale Leistungsfähigkeit und grenzüberschreitende Vernetzung

geprägt. Das künftige Unternehmen schafft eine stärkere Grundlage für gezielte

Investitionen in die Dienstleistungen und Fähigkeiten, die Kunden künftig

benötigen.Nach den behördlichen Genehmigungen und dem Zusammenschluss

profitieren Geschäftskunden und Verbraucher von:

- einem führenden Paketdienstleister, der die erforderliche Größe, Effizienz,

Servicequalität und operative Robustheit zum Management zunehmend komplexer

Lieferketten mit der Flexibilität und Expertise für spezifischere

Logistikanforderungen verbindet;

- stärker integrierten Paketlösungen entlang der gesamten

E-Commerce-Prozesskette - von der Händleranbindung und digitalen

Kontaktpunkten bis hin zu flexiblen Zustell- und Retourenoptionen in einem der

größten anbieteroffenen Out-of-Home-Netze Deutschlands;

- einem breiteren Dienstleistungsportfolio durch erweiterte Express- und

Fulfilment-Kompetenzen, die Kunden stärker integrierte Lösungen für

zeitkritische Sendungen und E-Commerce-Fulfilment bieten.

Deutschlands Rolle in der europäischen Paketlogistik stärken

Dank der sich ergänzenden europäischen Präsenz von GLS Group und Geopost wird

das künftige Unternehmen Kunden Zugang zu zwei führenden Paketnetzwerken,

hochwertigen grenzüberschreitenden Dienstleistungen und einer noch besseren

Erreichbarkeit wichtiger Märkte in ganz Europa bieten. Dies soll auch die

internationale Wettbewerbsfähigkeit deutscher Exporteure stärken.

Unternehmensführung

Nach dem Zusammenschluss wird GLS Group die Mehrheit am künftigen Unternehmen

halten. Beide Parteien werden in seinen Steuerungsgremien vertreten sein. Das

Unternehmen wird unter der Marke GLS firmieren, während Geopost als

strategischer Partner und Gesellschafter sichtbar sein wird. Abhängig von den

behördlichen Genehmigungen werden weitere Details zu gegebener Zeit

bekanntgegeben. Bis zum Vollzug des Zusammenschlusses bleiben DPD Deutschland

und GLS Germany vollständig unabhängig. Aufgrund der geplanten Transaktion

ergeben sich bis dahin keine Änderungen bei Management, Ansprechpartnern,

Verträgen und Leistungsvereinbarungen.

Über GLS Group

GLS Group, Teil von IDS, ist einer der größten Paketdienstleister Europas mit

einem Netzwerk, das mehr als 40 Länder in Europa sowie Kanada und die USA

umfasst. Mit rund 115 Hubs und über 1.700 Depots bietet GLS die Größe, Resilienz

und lokale Präsenz, auf die Unternehmen angewiesen sind - und die

Zuverlässigkeit und den Komfort, die Millionen von Verbrauchern täglich

erwarten. GLS setzt kontinuierlich neue Maßstäbe beim Kundenerlebnis sowie bei

operativer und kommerzieller Exzellenz und investiert zugleich in die Bereiche,

die die Logistik heute und morgen prägen, darunter Out-of-Home-Zustellung und

KI-gestützte Abläufe. Vom weltweiten Paketversand über Fulfilment bis hin zum

Frachtgeschäft baut GLS seine Fähigkeiten und Partnerschaften weiter aus, damit

seine Kunden über Grenzen hinweg wachsen können. Im Geschäftsjahr 2025/26

erzielte GLS einen Rekordumsatz von 6 Milliarden Euro und stellte 977 Millionen

Pakete zu. Weitere Informationen unter http://www.gls-group.com.

Über Geopost

Geopost, Teil der La Poste Group und einer der führenden europäischen Anbieter

für Paketzustellung und E-Commerce-Lösungen, ist über sein Netzwerk

spezialisierter Zustellmarken in mehr als 50 Ländern auf allen Kontinenten

tätig. Zu diesen Marken gehören DPD, Chronopost, SEUR, BRT, Speedy, Jadlog und

Asendia. Auf Basis seiner branchenspezifischen Expertise treibt Geopost den

Ausbau von Out-of-Home-Dienstleistungen mit Pickup, einem der dichtesten

Paketshop- und Paketstationsnetze Europas, weiter voran und erweitert zugleich

temperaturgeführte Lösungen für die Lebensmittel- und Gesundheitsbranche. In

einer Welt der Beschleunigung und des Wandels erschließt Geopost über Asendia

mit ESW neue E-Commerce-Geschäftsfelder.Mit 55.000 Beschäftigten setzt sich

Geopost dafür ein, den Handel für seine Kunden und die Gemeinschaften, in denen

das Unternehmen tätig ist, komfortabler, profitabler und nachhaltiger zu

gestalten. Mit dem Anspruch, international Maßstäbe für nachhaltige Zustellung

zu setzen, ist Geopost das erste weltweit tätige Zustellunternehmen, dessen

Fahrplan zur Erreichung von Netto-Null-Emissionen bis 2040 von der Science Based

Targets initiative (SBTi) genehmigt wurde.Geopost erzielte 2025 einen Umsatz von

15,8 Milliarden Euro und stellte weltweit 2,2 Milliarden Pakete zu. Weitere

Informationen unter http://www.geopost.com.

Über inboxx

inboxx ist die gemeinsame Marke für das anbieteroffene Paketstationsnetz von GLS

Germany und DPD Deutschland. Mit dem Ausbau der Out-of-Home-Dienstleistungen

schaffen die beiden Paketdienstleister zusätzliche Möglichkeiten, Pakete

flexibel zu empfangen und zu versenden - dort, wo Menschen leben, arbeiten und

unterwegs sind. In den kommenden Jahren soll ein Netz aus 25.000 gemeinsam

nutzbaren Paketshops und Paketstationen entstehen. inboxx spielt dabei eine

zentrale Rolle. Weitere Informationen unter https://www.inboxx.com/.

Pressekontakt:

GLS Group: mailto:press@gls-group.com

Geopost: mailto:press@geopost.com

GLS Germany: mailto:presse@gls-germany.com

DPD Deutschland: mailto:presse@dpd.de

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/183949/6393394

OTS: GLS Group & Geopost