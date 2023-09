OTS: GOLDBECK GmbH / Goldbeck steigert Gesamtleistung und baut Präsenz in ...

Goldbeck steigert Gesamtleistung und baut Präsenz in Europa aus -

Rahmenbedingungen herausfordernd (FOTO)

Bielefeld (ots) -

- Fokus auf Europa: Anteil der außerhalb von Deutschland erwirtschafteten

Gesamtleistung steigt auf 38 Prozent. Mehr als 12.000 Menschen sind an über

100 Standorten in ganz Europa für Goldbeck tätig

- Design, Bau und Service: Gesamtleistung steigt auf 6,7 Milliarden Euro

- Rahmenbedingungen für die nächsten Jahre herausfordernd: Baukonjunktur spürbar

schwächer

- Lösung für die Wohnungsknappheit: Goldbeck realisiert Wohnraum ab 2.000 Euro

pro Quadratmeter brutto

- Vorreiterrolle: Goldbeck verfolgt konkrete Nachhaltigkeitsziele auf

Unternehmens-, Produkt- und Projektebene

- Digitalisierung , Baumaterialien und Anwendung künstlicher Intelligenz:

Goldbeck treibt Innovationen intensiv voran

Das europaweit tätige Bau- und Dienstleistungsunternehmen mit Hauptsitz in

Bielefeld hat heute seine Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2022/23

bekanntgegeben. Goldbeck blickt, angesichts der Materialversorgungsengpässe und

starken Preissteigerungen bei Material und Energie, auf ein insgesamt

zufriedenstellendes Geschäftsjahr zurück. Vom 1. April 2022 bis zum 31. März

2023 erwirtschaftete das Unternehmen eine Gesamtleistung von 6,7 Milliarden Euro

(Vorjahr: mehr als 5 Milliarden Euro). Aufgrund anhaltender politischer und

wirtschaftlicher Unsicherheiten und der Effekte aus Zinsanstieg und

Wirtschaftslage ist der Ausblick auf die kommenden Jahre jedoch zurückhaltend.

Im Berichtszeitraum übergab Goldbeck insgesamt 573 Immobilien schlüsselfertig an

Kunden in ganz Europa - davon 312 Logistik- und Produktionshallen, 100

Bürogebäude, 70 Parkhäuser, 38 Schul- und Sondergebäude, sieben Sporthallen

sowie sieben Wohngebäude. 39 Immobilien revitalisierte die Goldbeck-Einheit

Bauen im Bestand. Die Technical Solutions haben sich auf Mieterausbau und

technische Umbauten spezialisiert und realisierten 79 Projekte. Goldbeck

realisiert alle Gebäude als individuell konfigurierbare Produkte auf Basis

industriell vorgefertigter Systemelemente und liefert damit wichtige

Lösungsansätze für nachhaltiges, wirtschaftliches und schnelles Bauen.

Angesichts neuer nachhaltigkeitsbedingter regulatorischer Anforderungen ist

Goldbeck wichtiger Partner für Bauherren in der Planung, dem Bau sowie dem

Betrieb ESG-optimierter Gebäude.

Auch auf dem in Deutschland angespannten Wohnungsmarkt liefert Goldbeck einen

zentralen Beitrag durch das elementierte Bauen mit System: "Weil wir wesentliche

Systemelemente in eigenen Werken vorfertigen, schaffen wir in kürzester Zeit

bezahlbaren und gleichzeitig hochwertigen Wohnraum mit hohen Standards und

architektonischem Freiraum", erklärt Jörg-Uwe Goldbeck, der das

Familienunternehmen gemeinsam mit seinem Bruder Jan-Hendrik Goldbeck als

geschäftsführender Gesellschafter leitet. Das wirtschaftliche Potenzial ist

deutlich: "Da wir alle Planungs- und Baudisziplinen integral anbieten, können

wir das Planen und Bauen bei richtigen Rahmenbedingungen ab 2.000 Euro pro

Quadratmeter Wohnfläche brutto realisieren", so Jan-Hendrik Goldbeck.

Auch die Servicesparte, die seit 25 Jahren strategischer Bestandteil des

Leistungsportfolios ist, entwickelt sich weiter positiv. Die Goldbeck Property

Services blicken auf ein Immobilienportfolio von 550 Objekten. Die Parking

Services bewirtschaften zum Berichtszeitpunkt 190 Parkobjekte mit über 82.000

Stellplätzen in Deutschland und Österreich. 50 Gebäude betreibt die Goldbeck

Public Partner GmbH im Rahmen öffentlich-privater Partnerschaften. Die Facility

Services haben insgesamt 1.350 Objekte unter Vertrag. Die im April 2022

gestartete Serviceeinheit Goldbeck Sustainability Consulting etabliert sich in

der Beratung von Bestandshaltern bei der nachhaltigen Transformation ihrer

Immobilienportfolios erfolgreich am Markt. "Der ganzheitliche Blick auf

Neubauten und Bestandsimmobilien umfasst immer auch Serviceleistungen. Nur so

kann ein Gebäude über den Lebenszyklus optimal betrieben werden", betont

Jörg-Uwe Goldbeck.

Europäisierung des Unternehmens schreitet weiter voran

Mit der Eröffnung neuer Standorte stärkt Goldbeck seine Position als europaweit

führendes Bau- und Dienstleistungsunternehmen: Unter anderem in Schwerin,

Cardiff, London, Luzern und Aarhus ist das Unternehmen jetzt ebenfalls aktiv und

baut sein dezentrales Netzwerk damit auf 111 Standorte aus. "Wir verstehen die

Besonderheiten jedes einzelnen Marktes, auf dem wir agieren und sprechen die

Sprache unserer Auftraggeber", so Jan-Hendrik Goldbeck. Über ein Drittel der

Gesamtleistung erwirtschaftet das Unternehmen im europäischen Ausland. "Seit

über 25 Jahren bauen wir international und haben sehr erfolgreich Einheiten

geschaffen. Der Zusammenhalt in Europa macht uns einzigartig", sagt Jörg-Uwe

Goldbeck.

Umfängliche Investitionen in bestehende und neue Standorte

"Wir investieren kontinuierlich in unsere Produktionsstandorte in Europa und

können so in Kundennähe produzieren", sagt Jan-Hendrik Goldbeck. So erweitert

das Unternehmen derzeit seinen Standort in Treuen: Im Juli 2023 feierte Goldbeck

die Fertigstellung einer neuen Produktionshalle für Fassaden-Feinblechbauteile.

Bis Herbst 2024 entstehen dort außerdem ein weiteres Bürogebäude und ein neues

Parkhaus für Mitarbeitende. Am Hauptsitz in Bielefeld realisiert Goldbeck bis

Ende 2024 das sechste Werk am Standort mit Fokus auf Stahlkonstruktionen für

Büros und Schulen. Bis Mitte 2024 schafft ein Büroneubau Platz für weitere 450

Mitarbeitende in Bielefeld. Das dritte Mitarbeitendenparkhaus ist seit Juni

dieses Jahres am Unternehmenshauptsitz in Betrieb. Die größte Investition wird

in Kirchberg im Hunsrück realisiert: Dort entsteht das modernste

Betonfertigteilwerk Deutschlands, mehr als 200 Arbeitsplätze werden geschaffen.

Ab 2025 stellt Goldbeck hier Stützen, Decken, Parkhausplatten und Wandelemente

her. Auch im Ausland baut Goldbeck seine Produktionskapazitäten aus: Das

Unternehmen hat ein Werk der Firma Prefa Zatec übernommen, einem tschechischen

Hersteller für Betonfertigteile. "Mit der europaweiten Aufstellung unserer Werke

stellen wir die dezentrale und effiziente Versorgung unserer Baustellen mit

Systemelementen noch effizienter sicher", so Jörg-Uwe Goldbeck. "Wir produzieren

stets möglichst nah an unseren Baustellen und verkürzen dadurch nachhaltig

unsere Transportwege."

Goldbeck verfolgt konkrete Nachhaltigkeitsziele auf Unternehmens-, Produkt- und

Projektebene

"Wir gehen schonend mit Ressourcen um, indem wir die Möglichkeiten von

Systematisierung und Industrialisierung, neuen Technologien und

Lebenszyklusbetrachtung nutzen", so Jan-Hendrik Goldbeck. "Ein wesentlicher

Baustein der Nachhaltigkeitsstrategie von Goldbeck ist die stetige

Dekarbonisierung unserer Produkte und Prozesse. Hier können - und müssen - wir

durch unsere Herangehensweise und Möglichkeiten Vorreiter der Branche sein."

Dabei folgt das Familienunternehmen konsequent dem Prinzip "vermeiden vor

reduzieren vor kompensieren". Zentrales Instrument der unternehmensweiten

Nachhaltigkeitsstrategie ist die Sustainability Roadmap mit konkreten

Nachhaltigkeitszielen auf Unternehmens-, Produkt- und Projektebene. Dazu gehört

neben der Bilanzierung des Corporate Carbon Footprints ein robustes und

transparentes Reporting, unter anderem in Form eines Nachhaltigkeitsberichts.

"Nur wenn wir wissen, wo wir stehen, können wir das Erreichen unserer ESG-Ziele

auf einer soliden Datenbasis und damit glaubwürdig nachweisen", so Jörg-Uwe

Goldbeck. Teil des transparenten Reportings ist außerdem das Anfang 2022

erfolgreich eingeführte Umweltmanagementsystem nach ISO 14001.

Rahmenbedingungen für die nächsten Jahre herausfordernd: Baukonjunktur spürbar

schwächer

Im abgeschlossenen Geschäftsjahr waren die Rahmenbedingungen durch den Krieg

gegen die Ukraine, erhebliche Materialpreissteigerungen sowie knappe

Materialverfügbarkeiten geprägt und damit erneut anspruchsvoll. Da Goldbeck alle

wesentlichen Bauelemente in eigenen Werken industriell und ressourceneffizient

vorfertigt, ordert das Unternehmen benötigte Rohstoffe vorausschauend und in

großen Mengen. "Etwaige Engpässe können wir dank dieser Langfriststrategie

ausgleichen und Stornierungen aufgrund von Lieferproblematiken auf ein Minimum

reduzieren", so Jörg-Uwe Goldbeck. "Unsere systematisierte Bauweise sorgt zudem

dafür, dass wir Gebäude besonders wirtschaftlich realisieren. Ohne das

anhaltende Vertrauen unserer Kunden und Partner wäre das kaum möglich gewesen."

Jan-Hendrik Goldbeck ist zuversichtlich: "Durch unsere internationale

Ausrichtung haben wir eine höhere Widerstandsfähigkeit."

Volatile Rohstoff- und Energiekosten stellen die gesamte Branche weiter vor

große Herausforderungen. Die Finanzierung und Errichtung von Immobilien sind

momentan teurer als in den letzten Jahren. In der Folge halten sich Investoren

bei Kapitalanlagen in neue Gewerbeimmobilien zurück. Vertragsunterschriften

verzögern sich oder Projekte werden gänzlich gestoppt. "Nachdem es seit 2009 in

der Bauwirtschaft stetig bergauf ging, ist die Lage aktuell herausfordernd", so

Jan-Hendrik Goldbeck. "Aber: Der Grundoptimismus bleibt. Mittel- und langfristig

herrscht weiter Bedarf an technologisch innovativen, zeitgemäßen und

nachhaltigen Immobilien."

Mehr als 12.000 Menschen arbeiten bei Goldbeck

Aktuell beschäftigt das Unternehmen mehr als 12.000 Menschen - ein Meilenstein,

den Goldbeck im Sommer 2023 erreicht hat. Mit 1.582 Neueinstellungen im

Geschäftsjahr 2022/23 lag das Wachstum der Mitarbeitendenzahl über dem

Vorjahresniveau (1.109). Dabei legt das Unternehmen viel Wert auf die richtigen

Rahmenbedingungen: So erhalten die Mitarbeitenden jährlich einen

Inflationsausgleich und können Unternehmensanteile erwerben. Die

Mobilitätsförderung, z. B. per Fahrradleasing, sowie diverse Beratungs-,

Vorsorge- und Gesundheitsangebote stehen ebenso stark im Fokus. Zudem investiert

das Familienunternehmen weiter in die internationale Nachwuchsförderung und die

Etablierung von Mentoring-Programmen. 312 Auszubildende, dual Studierende und

Trainees waren im vergangenen Geschäftsjahr bei Goldbeck beschäftigt. "Wir

danken allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für ihren Einsatz und ihr hohes

Engagement in diesen volatilen Zeiten", so Jörg-Uwe Goldbeck. "Sie bleiben die

Basis unseres Unternehmenserfolgs."

Digitalisierung und Anwendung von künstlicher Intelligenz: Goldbeck treibt

Innovationen intensiv voran

Ein zentrales Anliegen bei der Digitalisierung ist ein ganzheitliches

Gebäudemodell, in dem sich Planungs-, Bau- und Betriebsgeschehen bei jedem

einzelnen Projekt konsequent widerspiegeln. Das Erkennen und Lösen von

Herausforderungen im physischen Bauprozess und späteren Betrieb ist so deutlich

frühzeitiger möglich. "Als Innovationstreiber und Technologieführer setzen wir

hier bereits heute wichtige Impulse", sagt Jan-Hendrik Goldbeck. "Wir bilden den

gesamten Planungs-, Bau- und Betriebsprozess digital ab. Das ist die Grundlage

für KI-gestützte Anwendungen, die unsere Branche substanziell verändern werden.

Mithilfe von KI automatisieren wir verstärkt Prozesse und erkennen Fehler noch

früher." Eigene Teams bei Goldbeck widmen sich ausschließlich Innovationsthemen

und beschäftigen sich mit Prozessen, digitalen Inhalten, Produkten und

Materialien - immer auf Basis der Belange des Planungs- und Baugeschehens in den

realen Projekten. "Diese interdisziplinäre Aufstellung sowie die Kooperation mit

Start-ups und Universitäten machen unsere Innovationsstärke aus", betont

Jan-Hendrik Goldbeck. "So stellen wir sicher, dass unsere Produkte und Services

zukunftsweisend sind." Jörg-Uwe Goldbeck fasst zum Abschluss zusammen: "Wir

nutzen Technologien, von denen wir heute ausgehen, dass sie die Zukunft des

Planens, Bauens und Betreibens beeinflussen werden, um die Produkte im Sinne

unserer Kunden zukunftsfähig weiterzuentwickeln."

Über Goldbeck

Goldbeck realisiert zukunftsweisende Immobilien in Europa. Das Unternehmen

versteht Gebäude als Produkte und bietet seinen Kunden alle Leistungen aus einer

Hand: vom Design über den Bau bis zu Serviceleistungen während des Betriebs. Mit

dem Anspruch "building excellence" verwirklicht das Familienunternehmen

Immobilien wirtschaftlich, schnell und nachhaltig bei passgenauer

Funktionalität.

Goldbeck ist Partner für die mittelständische Wirtschaft und Großunternehmen,

Investoren, Projektentwickler sowie öffentliche Auftraggeber. Zum

Leistungsangebot gehören Logistik- und Industriehallen, Büro- und Schulgebäude,

Parkhäuser und Wohngebäude. Bauen im Bestand sowie gebäudenahe Serviceleistungen

vervollständigen das Spektrum. Das Unternehmen realisierte im Geschäftsjahr

2022/2023 mehr als 500 Projekte bei einer Gesamtleistung von über sechs Mrd.

Euro. Aktuell beschäftigt Goldbeck mehr als 12.000 Mitarbeitende an über 100

Standorten in ganz Europa.

Weitere Informationen finden Sie unter http://www.goldbeck.de.

