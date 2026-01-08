OTS: Grant Thornton AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft / Partnerzugänge in ...

Partnerzugänge in den Geschäftsbereichen Legal und Tax: Dr. Predrag

Maksimovic, Christian Möser und Dr. Martin Weiss wechseln zu Grant

Thornton

Düsseldorf/Berlin/München (ots) - Die Wirtschaftsprüfungs- und

Beratungsgesellschaft Grant Thornton in Deutschland verstärkt ihre Partnerschaft

mit Dr. Predrag Maksimovic, Christian Möser und Dr. Martin Weiss.

Dr. Predrag Maksimovic verstärkt von Düsseldorf aus die Service Line Corporate

M&A

Dr. Predrag Maksimovic ist Rechtsanwalt mit rund 20 Jahren Erfahrung in der

Beratung von Finanz- und strategischen Investoren bei komplexen nationalen und

grenzüberschreitenden M&A-Transaktionen, Joint Ventures und

Unternehmensrestrukturierungen. Stationen seiner Karriere waren, neben zuletzt

als Corporate und M&A Partner bei Dentons, die IKB Deutsche Industriebank,

Morgan Lewis sowie bereits von 2005 bis 2007 Grant Thornton, damals noch Warth

und Klein. Er verfügt über umfassende Transaktionserfahrung in verschiedenen

Branchen und Sektoren. Mit seiner ausgewiesenen Expertise in der regulierten

Finanzindustrie, insbesondere im Banken-, Leasing- und Fintech -Sektor, wird er

zudem die M&A-Transaktionskompetenz im Bereich Financial Services gezielt

verstärken und weiter ausbauen.

Christian Möser verstärkt von Berlin aus die Service Line Indirect Tax

Christian Möser, Rechtsanwalt und Fachanwalt für Steuerrecht, verfügt über rund

20 Jahre Berufserfahrung in der steuerrechtlichen Beratung, die er unter anderem

bei Jones Day, KPMG und zuletzt Deloitte erworben hat. Mit seiner ausgewiesenen

Expertise im Umsatz- und Versicherungsteuerrecht wird er den Aufbau eines auf

Versicherungsteuerrecht spezialisierten Teams vorantreiben und so das

Serviceangebot für Kundinnen und Kunden weiter ausbauen.

Dr. Martin Weiss wird von München aus die steuerrechtliche Grundsatzabteilung

ausbauen

Dr. Martin Weiss, Steuerberater sowie Fachberater für internationales

Steuerrecht, bringt 16 Jahre Berufserfahrung in der steuerrechtlichen Beratung

mit. Seine Expertise baute er mit Positionen bei PwC, Flick Gocke Schaumburg

sowie zuletzt als stellvertretender Leiter des Lektorats für steuerrechtliche

Literatur beim Verlag C.H.Beck aus. Er bringt umfassende Erfahrung in der

Beratung im Bereich des Ertragsteuerrechts mit Schwerpunkt im

Umwandlungssteuergesetz sowie im internationalen Steuerrecht mit. Martin Weiss

wird den Ausbau einer steuerrechtlichen Grundsatzabteilung verantworten und so

die Qualitätssicherung und Visibilität des Geschäftsbereichs Tax weiter

vorantreiben.

Über Grant Thornton in Deutschland

Die Grant Thornton AG gehört zu den zehn größten

Wirtschaftsprüfungsgesellschaften in Deutschland. Rund 2.000 Mitarbeitende

betreuen an zehn Standorten neben dem gehobenen Mittelstand auch börsennotierte

Unternehmen. Das Prüfungs- und Beratungsunternehmen besteht aus den

Geschäftsbereichen Audit & Assurance, Tax, Advisory und Legal. Die Gesellschaft

ist rechtlich selbständig und unabhängig. Um die nationalen Mandanten auch

international gut begleiten zu können, ist die Gesellschaft Mitglied im

internationalen Netzwerk Grant Thornton International Ltd. (GTIL). GTIL und

deren Mitgliedsfirmen sind keine weltweite Partnerschaft, sondern rechtlich

selbständige Gesellschaften. Mit rund 80.000 Mitarbeitenden in mehr als 150

Ländern berät das Grant Thornton-Netzwerk Unternehmen auf der ganzen Welt.

http://www.grantthornton.de

Pressekontakt:

Hilke Witjes-Berg

PR & Communications Manager

+49 211 9524 8863

mailto:hilke.witjesberg@de.gt.com

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/83393/6192328

OTS: Grant Thornton AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft