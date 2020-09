OTS: GREEN IT Das Systemhaus GmbH / IT-Dienstleister Green IT aus Dortmund ...

IT-Dienstleister Green IT aus Dortmund eröffnet dritten Standort und

stärkt damit seine Präsenz in Norddeutschland / Gegen den Trend: Green

IT verfolgt Wachstumsstrategie - selbst in Zeiten von Corona (FOTO)

Dortmund/ Hannover (ots) - Rückblick Q1/ 2020

Bereits zu Beginn des Jahres 2020 hat die GREEN IT das Traditionshaus Kesper

GmbH aus Hagen, Spezialist für Büro- & Informationstechnik, übernommen. Dadurch

stärkte der IT-Dienstleister mit Hauptverwaltung auf dem Wissenschafts- und

Technologiecampus Dortmund seine Service- und Vertriebslinie zum Tor ins

Sauerland.

Einige Wochen später folgte der nächste Expansionsschritt in Richtung

Niederrhein - in Oberhausen eröffnete die GREEN IT eine weitere Niederlassung.

Triple 2020

Zum 01.09.2020 machte der IT-Experte das "Triple 2020" voll - es erfolgte die

Übernahme der Geschäftseinheit Print und Solution der Tuchenhagen

Bürokommunikation in Hannover.

Dazu Florian Stäwen, Finanzgeschäftsführer und Verantwortlicher für

M&A-Strategien der GREEN IT: "Unser neuer Standort in Hannover ist die ideale

Verbindung zwischen unserer Hauptverwaltung in Dortmund und unserem technischen

Stützpunkt in Hamburg. Bisher wurden die mehr als 3.000 Systeme in dieser Region

durch Servicepartner betreut. Mit der Übernahme schließen wir unsere Service-

und Vertriebslinie in Richtung Norden. Der Vorteil für unsere Kunden in

Norddeutschland liegt klar auf der Hand: Künftig werden sie von unseren eigenen

GREEN IT Servicemitarbeitern betreut."

Übernahme der Mitarbeiter

Die GREEN IT übernimmt den gesamten technischen Außendienst der Tuchenhagen. Zum

1. Oktober 2020 starten bereits die ersten Mitglieder des neuen Vertriebsteams

am Standort Hannover. Thomas Lesser, Geschäftsführer der GREEN IT in Dortmund,

übernimmt die vorläufige Leitung des neuen Standorts und wird dabei vom

ehemaligen Inhaber Ingo Tuchenhagen unterstützt.

"Unser oberstes Ziel besteht darin, uns zunächst den vielen langjährigen,

loyalen Kunden der Tuchenhagen Bürokommunikation persönlich vorzustellen.

Gleichzeitig ist es uns extrem wichtig, unseren neuen Kollegen der ehemaligen

Tuchenhagen Bürokommunikation einen optimalen Einstieg in die Welt der GREEN IT

zu ermöglichen", so Lesser.

Sieben Standorte in Deutschland

Der Experte für nachhaltige IT-Konzepte betreut seine Kunden damit bereits von

sieben Standorten in Deutschland aus - in Dortmund, Hamburg, München, Herdecke,

Hagen, Oberhausen und Hannover.

"Die Corona-Pandemie hat uns kurzzeitig ins Stocken gebracht. Wir haben unsere

Investitions- und Wachstumsstrategien zeitweise eingefroren, wollten abwarten,

wie sich die Lage entwickelt. Denn nicht nur die Weiterentwicklung des

Unternehmens ist wesentlicher Bestandteil unseres Handelns, sondern vor allem

auch der verantwortungsvolle Umgang mit unseren Mitarbeitern und Ressourcen.

Mittlerweile arbeiten wir jedoch wieder in allen Bereichen und mit Volldampf an

der Umsetzung unserer Strategien. Eines unserer Fokusthemen ist hierbei

zweifelsohne die bundesweite Versorgung unserer Kunden mit unserem eigenen

technischen Personal sowie die Vor-Ort-Beratung durch unser Vertriebsteam",

ergänzt Florian Stäwen.

Zahlen - Daten - Fakten

In 2019 hat die GREEN IT einen Umsatz in Höhe von 40 Mio. EUR erzielt. Das sind

knapp 9% Wachstum im Vergleich zum Vorjahr. Im Juni 2020 schrieb der

IT-Dienstleister den umsatzstärksten Monat in der Firmengeschichte.

Damit bestätigt das in 2013 gegründete IT-Systemhaus mit mittlerweile 150

Beschäftigten in Dortmund, Herdecke, Hagen, Oberhausen, Hamburg, München und nun

auch Hannover seine rasante Entwicklung der vergangenen Jahre - trotz Corona.

"Die Pandemie hat das Bewusstsein und den Bedarf an digitalen Lösungen

signifikant gesteigert - sowohl für die Ausstattung des Arbeitsplatzes im Home

Office als auch die benötigten Software Tools. Unsere gewonnenen Erfahrungen aus

dieser Corona-Zeit werden wir permanent weiterentwickeln, um so die digitale

Zukunft unserer Kunden noch besser zu gestalten", ergänzt Lesser.

Über die GREEN IT Das Systemhaus GmbH

Die GREEN IT ist das erste grüne Systemhaus, das Ökonomie und Ökologie

miteinander verbindet. Als herstellerunabhängiger IT und Printing Dienstleister

bereitet das Unternehmen seine Kunden auf den digitalen Wandel vor, steht ihnen

als Partner mit breitem Know-how mit Rat und Tat zur Seite und kümmert sich um

die Optimierung ihrer Prozesse durch den Einsatz intelligenter IT- und

Printprodukte.

Weitere Infos gibt es hier:

http://www.greenit.systems

Facebook (https://www.facebook.com/greenitDortmund)

Instagram (https://www.instagram.com/greenitgmbh/)

LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/greenitdassystemhausgmbh)

YouTube (https://www.youtube.com/channel/UCB5Voi4zja0FkgGOtlBgaag)

https://www.kununu.com/de/green-it-das-systemhaus

XING (https://www.xing.com/companies/greenitdassystemhausgmbh)

Pressekontakt:

Stephanie van de Straat

+49 231/ 28 680 162

s.vandestraat@greenit.systems

Belegexemplare an u.g. Anschrift oder -links an o.g. E-Mail-Adresse sind

erwünscht:

GREEN IT Das Systemhaus GmbH

Stephanie van de Straat

Joseph-von-Fraunhofer- Straße 15

44227 Dortmund

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/148446/4713811

OTS: GREEN IT Das Systemhaus GmbH