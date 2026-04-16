OTS: growney / Altersvorsorgedepot: Finanzbranche kündigt einfache ...

Altersvorsorgedepot: Finanzbranche kündigt einfache ETF -Lösungen an

Berlin (ots) - Die Reform der privaten Altersvorsorge wird die Finanzbranche

deutlich verändern. Experten erwarten eine starke Zunahme digitaler Angebote und

Plattform-Lösungen. Das Altersvorsorgedepot wird ab 2027 die Riesterrente

ablösen. Der Bundestag hatte die Reform Ende März beschlossen.

Die Geldanlage-Plattform growney hat bereits angekündigt, Portfolio-Lösungen mit

ETFs des Indexfonds-Pioniers Vanguard anzubieten. Direkt online wird für Anleger

eine passende Anlagestrategie mit Vanguard-ETFs zusammengestellt. Im Fokus: Die

Bedürfnisse heutiger Anleger und jener, die vom Altersvorsorgedepot profitieren

wollen. Auch für enttäuschte Riestersparer dürfte die Möglichkeit spannend sein.

Das bedeutet große Änderungen für die Finanzbranche: Makler- und

Vermittlerorganisationen können die growney-Lösung mit Vanguard-Portfolios

einfach und direkt nutzen. growney will die Einhaltung gesetzlicher Vorgaben für

das Altersvorsorgedepot übernehmen. Der Gesetzgeber sieht ein Standarddepot mit

gedeckelten Kosten und Onlineabschluss vor und unterstützt Sparer mit Zulagen:

bis zu 540 EUR jährlich für Kinderlose. Für jedes Kind erhalten Eltern bis zu

300 EUR pro Jahr, unter 25-Jährige profitieren einmalig von 200 EUR.

Das Potenzial ist riesig: 14 Mio. Menschen investieren hierzulande in ETFs, es

gibt 16 Mio. Riesterverträge. Mit der anstehenden Rentenreform verstärkt sich

die Rentenlücke und damit die Notwendigkeit privater Vorsorge. Für den Erfolg

dürfte es auf einfache Lösungen der Finanzbranche ankommen.

"Schon jetzt sehen wir ein sehr großes Interesse", sagt growney-Geschäftsführer

Thimm Blickensdorf. "Die ETF-Lösung powered by Vanguard bietet uns die optimale

Möglichkeit, Finanzvertrieben wie Kunden eine maßgeschneiderte Plattform-Lösung

anzubieten - auch für das kommende Altersvorsorgedepot."

Ebenfalls optimistisch ist der Indexfonds-Pionier Vanguard: "Modellportfolios,

insbesondere in Verbindung mit digitalen Anlagelösungen haben in Deutschland

eine tolle Dynamik aufgebaut. Dieser Trend wird sich weiter beschleunigen,

gerade auch im Bezug auf das Altersvorsorgedepot", urteilt Moritz Schüßler, Head

of Intermediated Retail Germany bei Vanguard.

Der Bundestag hat am 27. März 2026 eine Reform der privaten Altersvorsorge

beschlossen: Die Riesterrente wird durch das Altersvorsorgedepot ersetzt, bei

dem auch mit ETFs gespart werden kann. Kernpunkte sind ein einfaches

Standarddepot mit Kostendeckel sowie eine verbesserte Förderung - insbesondere

für Geringverdienende und Familien. Das Angebot kann künftig auch von

Selbstständigen genutzt werden. Bisherige Riesterverträge können überführt

werden, in den meisten Fällen kostenlos.

Für Nachfragen/Interviews:

Dirk Hempel

Tel. 030-40366 9501

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