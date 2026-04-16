OTS: growney / Altersvorsorgedepot: Finanzbranche kündigt einfache ...

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16.04.2026 14:05:38
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Altersvorsorgedepot: Finanzbranche kündigt einfache ETF-Lösungen an
Berlin (ots) - Die Reform der privaten Altersvorsorge wird die Finanzbranche
deutlich verändern. Experten erwarten eine starke Zunahme digitaler Angebote und
Plattform-Lösungen. Das Altersvorsorgedepot wird ab 2027 die Riesterrente
ablösen. Der Bundestag hatte die Reform Ende März beschlossen.
Die Geldanlage-Plattform growney hat bereits angekündigt, Portfolio-Lösungen mit
ETFs des Indexfonds-Pioniers Vanguard anzubieten. Direkt online wird für Anleger
eine passende Anlagestrategie mit Vanguard-ETFs zusammengestellt. Im Fokus: Die
Bedürfnisse heutiger Anleger und jener, die vom Altersvorsorgedepot profitieren
wollen. Auch für enttäuschte Riestersparer dürfte die Möglichkeit spannend sein.
Das bedeutet große Änderungen für die Finanzbranche: Makler- und
Vermittlerorganisationen können die growney-Lösung mit Vanguard-Portfolios
einfach und direkt nutzen. growney will die Einhaltung gesetzlicher Vorgaben für
das Altersvorsorgedepot übernehmen. Der Gesetzgeber sieht ein Standarddepot mit
gedeckelten Kosten und Onlineabschluss vor und unterstützt Sparer mit Zulagen:
bis zu 540 EUR jährlich für Kinderlose. Für jedes Kind erhalten Eltern bis zu
300 EUR pro Jahr, unter 25-Jährige profitieren einmalig von 200 EUR.
Das Potenzial ist riesig: 14 Mio. Menschen investieren hierzulande in ETFs, es
gibt 16 Mio. Riesterverträge. Mit der anstehenden Rentenreform verstärkt sich
die Rentenlücke und damit die Notwendigkeit privater Vorsorge. Für den Erfolg
dürfte es auf einfache Lösungen der Finanzbranche ankommen.
"Schon jetzt sehen wir ein sehr großes Interesse", sagt growney-Geschäftsführer
Thimm Blickensdorf. "Die ETF-Lösung powered by Vanguard bietet uns die optimale
Möglichkeit, Finanzvertrieben wie Kunden eine maßgeschneiderte Plattform-Lösung
anzubieten - auch für das kommende Altersvorsorgedepot."
Ebenfalls optimistisch ist der Indexfonds-Pionier Vanguard: "Modellportfolios,
insbesondere in Verbindung mit digitalen Anlagelösungen haben in Deutschland
eine tolle Dynamik aufgebaut. Dieser Trend wird sich weiter beschleunigen,
gerade auch im Bezug auf das Altersvorsorgedepot", urteilt Moritz Schüßler, Head
of Intermediated Retail Germany bei Vanguard.
Der Bundestag hat am 27. März 2026 eine Reform der privaten Altersvorsorge
beschlossen: Die Riesterrente wird durch das Altersvorsorgedepot ersetzt, bei
dem auch mit ETFs gespart werden kann. Kernpunkte sind ein einfaches
Standarddepot mit Kostendeckel sowie eine verbesserte Förderung - insbesondere
für Geringverdienende und Familien. Das Angebot kann künftig auch von
Selbstständigen genutzt werden. Bisherige Riesterverträge können überführt
werden, in den meisten Fällen kostenlos.
Für Nachfragen/Interviews:
Dirk Hempel
Tel. 030-40366 9501
mailto:presse@growney.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/167649/6256845
OTS: growney
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