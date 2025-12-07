|
07.12.2025 10:28:38
OTS: Hagedorn Management GmbH / Hagedorn wächst mit Hüffermann-Erwerb und ...
Hagedorn wächst mit Hüffermann-Erwerb und stärkt seine Schwerlast- und
Kranlogistik (FOTO)
Gütersloh/Wildeshausen (ots) - Mit der Übernahme der Hüffermann-Gruppe aus
Wildeshausen macht Hagedorn einen großen Schritt im Ausbau seiner
Schwerlastsparte und erweitert Präsenz in Nord- und Ostdeutschland.
Die Hagedorn Unternehmensgruppe übernimmt die Hüffermann-Gruppe, einen
etablierten Anbieter für Kran- und Schwerlastlogistik. Die Hüffermann-Gruppe,
mit Sitz in Wildeshausen und weiteren Standorten unter anderem in Bremen,
Hamburg, Potsdam, Leipzig und Frankfurt, ergänzt das bundesweite Netzwerk von
Hagedorn und stärkt die Präsenz insbesondere im Norden und Osten Deutschlands.
Damit setzt Hagedorn den Ausbau seiner Schwerlastsparte fort, die seit der
Übernahme des Kranunternehmens Wasel im Jahr 2021 Teil der Unternehmensgruppe
ist.
Durch über 500 neue Mitarbeitende und eine Flotte von über 1.000 Kranen, Lkw und
Spezialgeräten wächst dieser Geschäftsbereich nun deutlich. Der gesamte
Gerätebestand von Hagedorn umfasst durch die Übernahme fortan mehr als 2.000
Fahrzeuge und Großgeräte aus Abbruch-, Tiefbau- und Krantechnik. Die Sparte
Schwerlastlogistik mit jetzt über 1.000 Mitarbeitenden ist damit Marktführer in
Deutschland.
Die Hüffermann-Gruppe hatte zuletzt einen Insolvenzantrag gestellt. Der
operative Betrieb wurde im Verfahren weitergeführt, sodass Teams, Technik und
Standorte vollständig erhalten blieben. Hagedorn übernimmt die Gruppe aus der
Insolvenz und führt den Geschäftsbetrieb mit der gesamten Belegschaft an allen
Standorten fort.
"Die Hüffermann-Gruppe bringt starke Teams, verlässliche Technik und gewachsene
Strukturen mit. Entscheidend ist für uns, dass wir Substanz übernehmen und
qualifizierte Arbeitsplätze sichern. Gemeinsam mit Wasel erweitern wir unsere
technischen und regionalen Möglichkeiten, sodass wir Industrie-, Infrastruktur-
und Energieprojekte noch verlässlicher unterstützen können. So schaffen wir
Stabilität für die Mitarbeitenden und stärken unser Portfolio im bundesweiten
Markt", sagt Christian Hülsewig, geschäftsführender Gesellschafter der Hagedorn
Unternehmensgruppe.
Auch der Insolvenzverwalter der Hüffermann-Gruppe, Tim Beyer, bewertet die
Lösung sehr positiv: "Mit Hagedorn haben wir einen Investor gefunden, der die
Arbeitsplätze sichern und den Geschäftsbetrieb verlässlich fortführen wird. Dass
diese Perspektive noch vor Weihnachten steht, ist ein wichtiges Signal für
Belegschaft und Kunden."
Die Übernahme erfolgt in einer Phase, in der die Nachfrage nach Kran- und
Schwerlastlogistik deutlich steigt. Der Ausbau der erneuerbaren Energien, der
Ersatz und die Modernisierung von Brücken, Straßen und Leitungsnetzen sowie der
Umbau industrieller Anlagen schaffen einen hohen Bedarf an spezialisierten Hebe-
und Transportlösungen. Viele dieser Projekte lassen sich ohne leistungsfähige
Krantechnik nicht umsetzen.
Die Integration der Hüffermann-Gruppe zahlt auf den im Herbst bekräftigten
Wachstumspfad der Hagedorn Gruppe ein. Mit der Erweiterung des Beirats hat das
Unternehmen seine strategische Ausrichtung geschärft - die Einbindung von
Hüffermann ist ein weiterer Schritt, um das Leistungsspektrum von Rückbau und
Tiefbau über Recycling bis hin zu Logistik und Hebetechnik weiter auszubauen.
Das Gütersloher Unternehmen hat sich seit seiner Gründung 1997 durch Thomas
Hagedorn von einem Ein-Mann-Betrieb zu einem breit aufgestellten Dienstleister
entlang der Wertschöpfungskette der Bauwirtschaft entwickelt.
Über die Hagedorn Unternehmensgruppe
Die Hagedorn Unternehmensgruppe mit Sitz in Gütersloh ist einer der weltweit
führenden Anbieter entlang der Wertschöpfungskette der Bauwirtschaft - mit
Schwerpunkten in Rückbau, Entsorgung, Recycling, Tiefbau, Schwerlastlogistik,
Flächenrevitalisierung und Digitalisierung.
1997 von Thomas Hagedorn gegründet, beschäftigt die Gruppe heute über 2.300
Mitarbeitende und umfasst mehr als 30 Gesellschaften. Mit Standorten in ganz
Deutschland sowie Projekten im Ausland gehört Hagedorn zu den international
erfolgreichsten Abbruchunternehmen und ist heute mit seinem breiten
Leistungsspektrum in zahlreichen Bereichen der Bau- und Flächenentwicklung
aktiv.
Pressekontakt:
Ansprechpartnerin: Judith Roderfeld
Telefon: +49 5241 50051 2748
E-Mail: mailto:roderfeld@ug-hagedorn.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/171815/6173997
OTS: Hagedorn Management GmbH
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBlick auf Notenbanken: ATX letztlich leichter -- DAX geht über 24.000-Punkte-Marke ins Wochenende -- US-Börsen mit stabilem Wochenausklang -- Chinas Börsen schließen fester - Minuszeichen in Japan
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Freitag auf rotem Terrain, während der deutsche Leitindex höher notierte. Die US-Börsen schlossen mit leichten Gewinnen. Die asiatischen Börsen fanden zum Wochenausklang keine gemeinsame Richtung.