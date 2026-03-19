OTS: Haspa Hamburger Sparkasse AG / Haspa mit persönlicher Nähe weiter auf ...

Haspa mit persönlicher Nähe weiter auf Wachstumskurs / 42.000

Joker-Konten und neue Kundeneinlagen gewonnen (FOTO)

Hamburg (ots) - Die Hamburger Sparkasse AG (Haspa) befindet sich mit ihrem auf

die Metropolregion Hamburg ausgerichteten Geschäftsmodell weiter auf

Wachstumskurs. Das Jahresergebnis verbesserte sich auf 150 Mio. EUR (Vorjahr:

125 Mio. EUR). "Die Haspa blickt in einem politisch wie wirtschaftlich

herausfordernden Umfeld auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2025 zurück. Wir

sind die Bank in der Nachbarschaft. Mit unseren 100 Filialen bieten wir unseren

1,5 Mio. Kunden auch weiterhin das mit Abstand dichteste Standortnetz. Diese

persönliche Kundennähe zahlt sich aus: 42.000 HaspaJoker-Konten, neue Einlagen

und Zuwächse beim Wertpapiersparen sind schöne Vertrauensbeweise unserer Kunden,

über die wir uns sehr freuen. Mit unserer gesteigerten Kreditvergabe übernehmen

wir zudem Verantwortung für die Entwicklung unserer Stadt", sagt Dr. Harald

Vogelsang, Vorstandssprecher der Haspa anlässlich der Veröffentlichung der

vorläufigen Geschäftszahlen für 2025. "Und wir sind auch als Arbeitgeber noch

attraktiver geworden. 2025 konnten wir 200 Azubis und 200 neue Mitarbeitende bei

der Haspa willkommen heißen. Auf dem Bewertungsportal kununu haben wir

inzwischen eine Weiterempfehlungsquote von 97% erreicht - ein absoluter

Spitzen-Wert."

Jahresergebnis weiter verbessert

Die Haspa konnte ihr Jahresergebnis nach Steuerzahlungen in Höhe von rund 162

Mio. EUR (Vorjahr: 144 Mio. EUR) auf 150 Mio. EUR (Vorjahr: 125 Mio. EUR)

steigern. "Mit diesem Ergebnis sind wir zufrieden. Wir wollen es aber weiter

verbessern, damit wir als Motor der regionalen Wirtschaft die anstehenden

Investitionen mit ausreichend Kreditmitteln begleiten können. Hierfür benötigen

wir ein kontinuierlich wachsendes Eigenkapital aus erwirtschafteten Gewinnen",

erläutert Harald Vogelsang.

Zinsüberschuss übertrifft Vorjahresergebnis - weitere Einlagen gewonnen

Der Zinsüberschuss, die bedeutendste Ertragsquelle der Haspa, übertraf mit rund

892 Mio. EUR das gute Vorjahresniveau (885 Mio. EUR). Die Kundeneinlagen haben

sich in einem intensiven Wettbewerbsumfeld um knapp 800 Mio. EUR auf mehr als 41

Mrd. EUR erhöht. "Seit fast 200 Jahren fördern wir den Sparsinn der

Hamburgerinnen und Hamburger und sind ein sicherer und beliebter Hafen für ihre

Einlagen", sagt Harald Vogelsang.

Kreditvergabe gesteigert - Talsohle bei privatem Wohnungsbau durchschritten

Im Kreditgeschäft hat die Haspa 2025 einen Anstieg verzeichnet. So erhöhten sich

die Neuzusagen um gut 1 Mrd. EUR auf rund 6,3 Mrd. EUR. Damit wurden auch

wichtige Zukunftsinvestitionen von Unternehmen in der Metropolregion finanziert,

damit Arbeitsplätze erhalten und geschaffen werden können. Dieses Ziel verfolgt

auch das Haspa Startup-Center, das 2025 sein 40. Jubiläum feierte. Seit Bestehen

hat es rund 13.000 Gründungen mit einem Finanzierungsvolumen von rund 2 Mrd. EUR

ermöglicht. Die Haspa war die erste Bank in Hamburg, die ein Spezialistenteam

für Existenzgründungen aufgebaut hat und ist heute die Gründerbank Nr. 1 in der

Hansestadt. Und auch das vergangene Jahr verlief mit rund 250 begleiteten

Vorhaben und einem Finanzierungsvolumen in Höhe von 63 Mio. EUR erfolgreich

(2024: 240 Vorhaben mit 50 Mio. EUR). Zur Förderung von innovativen Startups hat

sich die Haspa im vergangenen Jahr sowohl finanziell als auch mit ihrem großen

Netzwerk aus 60.000 Firmenkunden an der Hamburger Startup Factory "Impossible

Founders" beteiligt. Damit möchte sie dazu beitragen, Hamburg als führenden

DeepTech-Standort zu etablieren.

Auf dem Hamburger Immobilienmarkt schreitet die Erholung im

Wohnimmobilienbereich deutlich schneller voran, als bei den Gewerbeimmobilien.

So lagen die Bewilligungen bei den privaten Baufinanzierungen um rund 60% über

dem Vorjahreswert - hier ist die Talsohle bereits durchschritten. "Viele

Hamburger möchten sich nach wie vor ihren Traum vom Eigenheim erfüllen. Wer sich

dafür interessiert, sollte nicht länger warten. Auf sinkende Zinsen zu setzen,

lohnt nicht", erläutert Harald Vogelsang. Da die Anforderungen an

Energieeffizienz der Gebäude steigt, bietet die Haspa seit Kurzem eine

umfassende Beratung und Dienstleistung rund um die energetische Sanierung an.

Als erste Bank in Hamburg stellt sie mit dem Haspa Sanierungslotsen über

Finanzierung und Fördermittel hinaus auch Energiebedarfsausweise und persönliche

Sanierungsfahrpläne aus und koordiniert auf Wunsch sogar die praktische

Umsetzung von Modernisierungsvorhaben.

Aktiensparen im Trend / Edelmetallhandel mit starker Goldnachfrage

Das Provisionsergebnis verbesserte sich 2025 deutlich um 32 Mio. EUR auf rund

415 Mio. EUR - der höchste Wert in der Geschichte der Haspa. Hier spiegelt sich

auch das gestiegene Interesse der Kunden am Aktiensparen wider. Die Anzahl der

Wertpapiersparpläne stieg um knapp 13.000 auf rund 173.000 Stück. Der

Wertpapierbestand erhöhte sich um rund 1,4 Mrd. EUR auf 22 Mrd. EUR - auch dies

ein neuer Höchstwert. "Aktiensparen bietet die beste Möglichkeit, langfristig

eine Rendite oberhalb der Inflation zu erzielen und ein Vermögen aufzubauen. Und

das geht bei uns mit Fondssparen schon ab 25 EUR im Monat", rät Harald

Vogelsang. "Wer früh beginnt, braucht kein hohes Einkommen. Wichtig ist, sich um

seine Finanzen zu kümmern. Um es unseren Kunden leicht zu machen, bieten wir in

allen 100 Nachbarschaftsfilialen eine persönliche Wertpapierberatung an."

Gold war als Depot-Beimischung und "Krisenwährung" weiterhin sehr stark

nachgefragt. Im Vergleich zum Vorjahr erhöhte sich der Umsatz um ein Drittel auf

rund 165 Mio. EUR - so viel wie noch nie. Im neuen Edelmetallhandel der Haspa im

Deutschlandhaus in der Hamburger Innenstadt wurden seitens der Kunden trotz der

Höchstkurse weiterhin deutlich mehr Käufe als Verkäufe getätigt.

HaspaJoker gewinnt 42.000 Konten

Die Haspa betreut insgesamt mehr als eine Million Privatgirokonten, rund vier

Fünftel davon sind HaspaJoker-Vorteilskonten. "Im vergangenen Jahr konnten wir

netto rund 42.000 HaspaJoker-Girokonten hinzugewinnen. Damit zählt Europas

erfolgreichstes Mehrwertbanking-Programm aktuell mehr als 813.000 Konten -

darüber freuen wir uns sehr", sagt Harald Vogelsang. Neben der inkludierten

Kontoführung bietet der HaspaJoker attraktive Vorteile - vom Handy-Schutz bis

zur Rückvergütung bei Reisen oder Tickets. Die Kontoführungsgebühren bleiben

auch im Jahr 2026 stabil.

Erträge gesteigert - Aufwand trotz Neueinstellungen reduziert

In der Summe konnte die Haspa ihre Erträge spürbar um rund 84 Mio. EUR auf gut

1,4 Mrd. EUR steigern und den Aufwand dagegen um fast 26 Mio. EUR auf rund 836

Mio. EUR zurückfahren. Durch die Einstellung von neuen Mitarbeitenden sowie

Tarifanpassungen stieg der Personalaufwand. Der Sachaufwand konnte durch ein

konsequentes Kostenmanagement sowie geringere Belastungen aus vorangegangenen

Großprojekten reduziert werden. Das Betriebsergebnis vor Bewertung erhöhte sich

entsprechend deutlich von 460 Mio. EUR auf gut 569 Mio. EUR. Die

Cost-Income-Ratio verbesserte sich von 65,2% auf 59,5%.

Rücklagen gestärkt Die spürbare Zunahme an Unternehmensinsolvenzen hat auch bei

der Haspa zu einem im Vergleich zum Vorjahr höheren Abschreibungsbedarf geführt.

So erhöhte sich das Bewertungsergebnis Kredit auf rund 130 Mio. Euro (2024: 94

Mio. EUR). "Wir hatten 100 Mio. EUR eingeplant und diese Summe auch in etwa

benötigt. Zudem haben wir als vorsichtige Kaufleute eine

Pauschalwertberichtigung für potenzielle Belastungen in der Zukunft gebildet.

Denn die konjunkturelle Schwächephase ist leider noch nicht vorbei. Mit unserem

soliden Kreditportfolio, einem vorausschauenden Risikomanagement und einer für

2026 eingeplanten Kreditrisikovorsorge in Höhe von 100 Mio. EUR sind wir aber

gut aufgestellt ", erläutert Vogelsang.

Arbeitgeberattraktivität weiter erhöht

Für den künftigen wirtschaftlichen Erfolg der Haspa ist es mit entscheidend, als

Arbeitgeber attraktiv zu sein. Denn bis 2035 werden sich etwa 2.000

Mitarbeitende in den Ruhestand verabschieden. Dass die Haspa hier bereits sehr

erfolgreich unterwegs ist, zeigt sich sowohl in stark steigenden Bewerberzahlen

als auch auf dem Bewertungsportal kununu. Hier würden 97% der Nutzer die Haspa

als Arbeitgeber weiterempfehlen - ein Top-Wert auch im Branchenvergleich. "Das

Fundament unserer Arbeitgeberattraktivität ist unser Kulturwandel, den wir vor

10 Jahren begonnen haben. Im Fokus steht dabei ein partnerschaftlicher Umgang

mit unseren Kunden und Mitarbeitenden und eine Arbeitsweise, die auf Vernetzung,

Vertrauen und Verantwortung setzt. Mittlerweile sind wir hier sogar Benchmark

für andere große Unternehmen", erläutert Harald Vogelsang.

Zum Ausbildungsstart 2025 hieß die Haspa 200 junge Talente willkommen. Damit hat

sie insgesamt rund 430 Azubis und dual Studierende an Bord - so viele wie seit

2012 nicht mehr. "Dass sich so viele junge Menschen bewusst für die Haspa

entscheiden, macht uns stolz und zeigt: Wir sind als Arbeitgeber attraktiv und

treffen den Nerv der jungen Generation", sagt Harald Vogelsang. "Damit es sich

unser Nachwuchs auch leisten kann, nach Hamburg zu ziehen, haben wir mitten in

Altona die Azubi-Apartments "Young Urban Living by Haspa" geschaffen. Die

insgesamt 144 Plätze sind voll belegt - darunter etwa 70 von der Haspa." 2025

wurden zudem 200 neue Mitarbeitende eingestellt - insbesondere in der

Kundenberatung. Und die Haspa stellt weiterhin ein. 2026 ist geplant, dass 180

Azubis und 200 neue Mitarbeitende das Haspa-Team verstärken.

Haspa Hamburg Stiftung feiert 20. Jubiläum

Seit ihrer Gründung im Jahr 1827 macht sich die Haspa für das Gemeinwohl stark.

Jedes Jahr werden rund 600 gemeinnützige Projekte in der Metropolregion

unterstützt - von der Kita in der Nachbarschaft bis zur Freiwilligen Feuerwehr.

Eine wichtige Säule bildet die Haspa Hamburg Stiftung. 2005 gegründet, zählt sie

mittlerweile zu den zehn größten Stiftungen Hamburgs. Unter ihrem Dach sind rund

400 Einzelstiftungen mit einem Gesamtvermögen in Höhe von etwa 300 Mio. EUR

organisiert. 44 Mio. EUR konnten bereits an unterschiedlichste gemeinnützige

Einrichtungen und Projekte ausgeschüttet werden. "Unsere Haspa Hamburg Stiftung

ist Wegbegleiter und Partner für alle, die schnell und unbürokratisch etwas

Bleibendes schaffen und dauerhaft gemeinnützig tätig sein wollen", erläutert

Harald Vogelsang.

Ausblick

Das Umfeld bleibt auch 2026 äußerst herausfordernd. Die geopolitischen

Spannungen halten die Welt weiter in Atem und verändern die Sicherheitslage.

Deutschland steht vor großen Zukunftsaufgaben. Nach einem Nullwachstum 2025

dürfte die deutsche Wirtschaft nach Einschätzung der Haspa-Experten in 2026

etwas an Fahrt aufnehmen. Sie erwarten - nicht zuletzt durch das Fiskalprogramm

der Bundesregierung - ein BIP-Wachstum in Höhe von 1,0%. "Damit sich der

Aufwärtstrend fortsetzt, bedarf es grundlegender Strukturreformen. Die

Bundesregierung hat sich die richtigen Dinge vorgenommen: Bürokratie abbauen,

Verfahren beschleunigen, Digitalisierung vorantreiben und die richtigen

Investitionen anstoßen. Das dauert leider länger als erhofft", sagt Harald

Vogelsang. Die Flut an Gesetzen und Verordnungen lähmt die Wirtschaft zusehends.

"Wir brauchen ein konsequentes Regulierungs-Moratorium für mindestens drei bis

fünf Jahre. Den Titel des "Gold-Plating-Weltmeisters" könnte Deutschland 2026

endlich abgeben. Damit wäre schon viel erreicht", so Harald Vogelsang.

Persönliche Nähe als Wettbewerbsvorteil Für die eigene Geschäftsentwicklung in

2026 ist die Haspa zuversichtlich. "Wir wollen unseren Wachstumskurs fortsetzen

und unsere Kunden gut durch diese herausfordernde Zeit begleiten", sagt Harald

Vogelsang. "Gerade in einer komplexen Welt suchen Menschen Orientierung, die

eine rein digitale Bank allein nicht bieten kann. Genau hier liegt unsere

Stärke. Wir bieten eine gute Mischung aus beiden Welten. Während sich Neo-Banken

auf die Technik beschränken und Großbanken zusehends aus der Fläche

zurückziehen, verbinden wir digitale Kompetenz mit menschlicher und räumlicher

Nähe." So bleibt die Haspa mit ihren 100 Nachbarschaftsfilialen und rund 350

eigenen Geldautomaten stark in der Region präsent und verfügt damit über das

modernste und mit Abstand dichteste Servicenetz in der Metropolregion.

Gleichzeitig baut die Haspa ihre digitalen Services weiter aus: Schon heute

nutzen mehr als 810.000 Kunden regelmäßig das Online Banking - davon rund

540.000 mobil über die Sparkassen-App (+12% ggü. 2024). "Wir wollen als die Bank

für alle Hamburgerinnen und Hamburger auch in Zukunft auf allen Kanälen

persönlich für unsere Kunden da sein. Damit noch mehr Menschen sagen: Meine Bank

heißt Haspa", sagt Harald Vogelsang.

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André Grunert

Hamburger Sparkasse/ Media Relations

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OTS: Haspa Hamburger Sparkasse AG