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19.03.2026 13:01:38
OTS: Haspa Hamburger Sparkasse AG / Haspa mit persönlicher Nähe weiter auf ...
Haspa mit persönlicher Nähe weiter auf Wachstumskurs / 42.000
Joker-Konten und neue Kundeneinlagen gewonnen (FOTO)
Hamburg (ots) - Die Hamburger Sparkasse AG (Haspa) befindet sich mit ihrem auf
die Metropolregion Hamburg ausgerichteten Geschäftsmodell weiter auf
Wachstumskurs. Das Jahresergebnis verbesserte sich auf 150 Mio. EUR (Vorjahr:
125 Mio. EUR). "Die Haspa blickt in einem politisch wie wirtschaftlich
herausfordernden Umfeld auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2025 zurück. Wir
sind die Bank in der Nachbarschaft. Mit unseren 100 Filialen bieten wir unseren
1,5 Mio. Kunden auch weiterhin das mit Abstand dichteste Standortnetz. Diese
persönliche Kundennähe zahlt sich aus: 42.000 HaspaJoker-Konten, neue Einlagen
und Zuwächse beim Wertpapiersparen sind schöne Vertrauensbeweise unserer Kunden,
über die wir uns sehr freuen. Mit unserer gesteigerten Kreditvergabe übernehmen
wir zudem Verantwortung für die Entwicklung unserer Stadt", sagt Dr. Harald
Vogelsang, Vorstandssprecher der Haspa anlässlich der Veröffentlichung der
vorläufigen Geschäftszahlen für 2025. "Und wir sind auch als Arbeitgeber noch
attraktiver geworden. 2025 konnten wir 200 Azubis und 200 neue Mitarbeitende bei
der Haspa willkommen heißen. Auf dem Bewertungsportal kununu haben wir
inzwischen eine Weiterempfehlungsquote von 97% erreicht - ein absoluter
Spitzen-Wert."
Jahresergebnis weiter verbessert
Die Haspa konnte ihr Jahresergebnis nach Steuerzahlungen in Höhe von rund 162
Mio. EUR (Vorjahr: 144 Mio. EUR) auf 150 Mio. EUR (Vorjahr: 125 Mio. EUR)
steigern. "Mit diesem Ergebnis sind wir zufrieden. Wir wollen es aber weiter
verbessern, damit wir als Motor der regionalen Wirtschaft die anstehenden
Investitionen mit ausreichend Kreditmitteln begleiten können. Hierfür benötigen
wir ein kontinuierlich wachsendes Eigenkapital aus erwirtschafteten Gewinnen",
erläutert Harald Vogelsang.
Zinsüberschuss übertrifft Vorjahresergebnis - weitere Einlagen gewonnen
Der Zinsüberschuss, die bedeutendste Ertragsquelle der Haspa, übertraf mit rund
892 Mio. EUR das gute Vorjahresniveau (885 Mio. EUR). Die Kundeneinlagen haben
sich in einem intensiven Wettbewerbsumfeld um knapp 800 Mio. EUR auf mehr als 41
Mrd. EUR erhöht. "Seit fast 200 Jahren fördern wir den Sparsinn der
Hamburgerinnen und Hamburger und sind ein sicherer und beliebter Hafen für ihre
Einlagen", sagt Harald Vogelsang.
Kreditvergabe gesteigert - Talsohle bei privatem Wohnungsbau durchschritten
Im Kreditgeschäft hat die Haspa 2025 einen Anstieg verzeichnet. So erhöhten sich
die Neuzusagen um gut 1 Mrd. EUR auf rund 6,3 Mrd. EUR. Damit wurden auch
wichtige Zukunftsinvestitionen von Unternehmen in der Metropolregion finanziert,
damit Arbeitsplätze erhalten und geschaffen werden können. Dieses Ziel verfolgt
auch das Haspa Startup-Center, das 2025 sein 40. Jubiläum feierte. Seit Bestehen
hat es rund 13.000 Gründungen mit einem Finanzierungsvolumen von rund 2 Mrd. EUR
ermöglicht. Die Haspa war die erste Bank in Hamburg, die ein Spezialistenteam
für Existenzgründungen aufgebaut hat und ist heute die Gründerbank Nr. 1 in der
Hansestadt. Und auch das vergangene Jahr verlief mit rund 250 begleiteten
Vorhaben und einem Finanzierungsvolumen in Höhe von 63 Mio. EUR erfolgreich
(2024: 240 Vorhaben mit 50 Mio. EUR). Zur Förderung von innovativen Startups hat
sich die Haspa im vergangenen Jahr sowohl finanziell als auch mit ihrem großen
Netzwerk aus 60.000 Firmenkunden an der Hamburger Startup Factory "Impossible
Founders" beteiligt. Damit möchte sie dazu beitragen, Hamburg als führenden
DeepTech-Standort zu etablieren.
Auf dem Hamburger Immobilienmarkt schreitet die Erholung im
Wohnimmobilienbereich deutlich schneller voran, als bei den Gewerbeimmobilien.
So lagen die Bewilligungen bei den privaten Baufinanzierungen um rund 60% über
dem Vorjahreswert - hier ist die Talsohle bereits durchschritten. "Viele
Hamburger möchten sich nach wie vor ihren Traum vom Eigenheim erfüllen. Wer sich
dafür interessiert, sollte nicht länger warten. Auf sinkende Zinsen zu setzen,
lohnt nicht", erläutert Harald Vogelsang. Da die Anforderungen an
Energieeffizienz der Gebäude steigt, bietet die Haspa seit Kurzem eine
umfassende Beratung und Dienstleistung rund um die energetische Sanierung an.
Als erste Bank in Hamburg stellt sie mit dem Haspa Sanierungslotsen über
Finanzierung und Fördermittel hinaus auch Energiebedarfsausweise und persönliche
Sanierungsfahrpläne aus und koordiniert auf Wunsch sogar die praktische
Umsetzung von Modernisierungsvorhaben.
Aktiensparen im Trend / Edelmetallhandel mit starker Goldnachfrage
Das Provisionsergebnis verbesserte sich 2025 deutlich um 32 Mio. EUR auf rund
415 Mio. EUR - der höchste Wert in der Geschichte der Haspa. Hier spiegelt sich
auch das gestiegene Interesse der Kunden am Aktiensparen wider. Die Anzahl der
Wertpapiersparpläne stieg um knapp 13.000 auf rund 173.000 Stück. Der
Wertpapierbestand erhöhte sich um rund 1,4 Mrd. EUR auf 22 Mrd. EUR - auch dies
ein neuer Höchstwert. "Aktiensparen bietet die beste Möglichkeit, langfristig
eine Rendite oberhalb der Inflation zu erzielen und ein Vermögen aufzubauen. Und
das geht bei uns mit Fondssparen schon ab 25 EUR im Monat", rät Harald
Vogelsang. "Wer früh beginnt, braucht kein hohes Einkommen. Wichtig ist, sich um
seine Finanzen zu kümmern. Um es unseren Kunden leicht zu machen, bieten wir in
allen 100 Nachbarschaftsfilialen eine persönliche Wertpapierberatung an."
Gold war als Depot-Beimischung und "Krisenwährung" weiterhin sehr stark
nachgefragt. Im Vergleich zum Vorjahr erhöhte sich der Umsatz um ein Drittel auf
rund 165 Mio. EUR - so viel wie noch nie. Im neuen Edelmetallhandel der Haspa im
Deutschlandhaus in der Hamburger Innenstadt wurden seitens der Kunden trotz der
Höchstkurse weiterhin deutlich mehr Käufe als Verkäufe getätigt.
HaspaJoker gewinnt 42.000 Konten
Die Haspa betreut insgesamt mehr als eine Million Privatgirokonten, rund vier
Fünftel davon sind HaspaJoker-Vorteilskonten. "Im vergangenen Jahr konnten wir
netto rund 42.000 HaspaJoker-Girokonten hinzugewinnen. Damit zählt Europas
erfolgreichstes Mehrwertbanking-Programm aktuell mehr als 813.000 Konten -
darüber freuen wir uns sehr", sagt Harald Vogelsang. Neben der inkludierten
Kontoführung bietet der HaspaJoker attraktive Vorteile - vom Handy-Schutz bis
zur Rückvergütung bei Reisen oder Tickets. Die Kontoführungsgebühren bleiben
auch im Jahr 2026 stabil.
Erträge gesteigert - Aufwand trotz Neueinstellungen reduziert
In der Summe konnte die Haspa ihre Erträge spürbar um rund 84 Mio. EUR auf gut
1,4 Mrd. EUR steigern und den Aufwand dagegen um fast 26 Mio. EUR auf rund 836
Mio. EUR zurückfahren. Durch die Einstellung von neuen Mitarbeitenden sowie
Tarifanpassungen stieg der Personalaufwand. Der Sachaufwand konnte durch ein
konsequentes Kostenmanagement sowie geringere Belastungen aus vorangegangenen
Großprojekten reduziert werden. Das Betriebsergebnis vor Bewertung erhöhte sich
entsprechend deutlich von 460 Mio. EUR auf gut 569 Mio. EUR. Die
Cost-Income-Ratio verbesserte sich von 65,2% auf 59,5%.
Rücklagen gestärkt Die spürbare Zunahme an Unternehmensinsolvenzen hat auch bei
der Haspa zu einem im Vergleich zum Vorjahr höheren Abschreibungsbedarf geführt.
So erhöhte sich das Bewertungsergebnis Kredit auf rund 130 Mio. Euro (2024: 94
Mio. EUR). "Wir hatten 100 Mio. EUR eingeplant und diese Summe auch in etwa
benötigt. Zudem haben wir als vorsichtige Kaufleute eine
Pauschalwertberichtigung für potenzielle Belastungen in der Zukunft gebildet.
Denn die konjunkturelle Schwächephase ist leider noch nicht vorbei. Mit unserem
soliden Kreditportfolio, einem vorausschauenden Risikomanagement und einer für
2026 eingeplanten Kreditrisikovorsorge in Höhe von 100 Mio. EUR sind wir aber
gut aufgestellt ", erläutert Vogelsang.
Arbeitgeberattraktivität weiter erhöht
Für den künftigen wirtschaftlichen Erfolg der Haspa ist es mit entscheidend, als
Arbeitgeber attraktiv zu sein. Denn bis 2035 werden sich etwa 2.000
Mitarbeitende in den Ruhestand verabschieden. Dass die Haspa hier bereits sehr
erfolgreich unterwegs ist, zeigt sich sowohl in stark steigenden Bewerberzahlen
als auch auf dem Bewertungsportal kununu. Hier würden 97% der Nutzer die Haspa
als Arbeitgeber weiterempfehlen - ein Top-Wert auch im Branchenvergleich. "Das
Fundament unserer Arbeitgeberattraktivität ist unser Kulturwandel, den wir vor
10 Jahren begonnen haben. Im Fokus steht dabei ein partnerschaftlicher Umgang
mit unseren Kunden und Mitarbeitenden und eine Arbeitsweise, die auf Vernetzung,
Vertrauen und Verantwortung setzt. Mittlerweile sind wir hier sogar Benchmark
für andere große Unternehmen", erläutert Harald Vogelsang.
Zum Ausbildungsstart 2025 hieß die Haspa 200 junge Talente willkommen. Damit hat
sie insgesamt rund 430 Azubis und dual Studierende an Bord - so viele wie seit
2012 nicht mehr. "Dass sich so viele junge Menschen bewusst für die Haspa
entscheiden, macht uns stolz und zeigt: Wir sind als Arbeitgeber attraktiv und
treffen den Nerv der jungen Generation", sagt Harald Vogelsang. "Damit es sich
unser Nachwuchs auch leisten kann, nach Hamburg zu ziehen, haben wir mitten in
Altona die Azubi-Apartments "Young Urban Living by Haspa" geschaffen. Die
insgesamt 144 Plätze sind voll belegt - darunter etwa 70 von der Haspa." 2025
wurden zudem 200 neue Mitarbeitende eingestellt - insbesondere in der
Kundenberatung. Und die Haspa stellt weiterhin ein. 2026 ist geplant, dass 180
Azubis und 200 neue Mitarbeitende das Haspa-Team verstärken.
Haspa Hamburg Stiftung feiert 20. Jubiläum
Seit ihrer Gründung im Jahr 1827 macht sich die Haspa für das Gemeinwohl stark.
Jedes Jahr werden rund 600 gemeinnützige Projekte in der Metropolregion
unterstützt - von der Kita in der Nachbarschaft bis zur Freiwilligen Feuerwehr.
Eine wichtige Säule bildet die Haspa Hamburg Stiftung. 2005 gegründet, zählt sie
mittlerweile zu den zehn größten Stiftungen Hamburgs. Unter ihrem Dach sind rund
400 Einzelstiftungen mit einem Gesamtvermögen in Höhe von etwa 300 Mio. EUR
organisiert. 44 Mio. EUR konnten bereits an unterschiedlichste gemeinnützige
Einrichtungen und Projekte ausgeschüttet werden. "Unsere Haspa Hamburg Stiftung
ist Wegbegleiter und Partner für alle, die schnell und unbürokratisch etwas
Bleibendes schaffen und dauerhaft gemeinnützig tätig sein wollen", erläutert
Harald Vogelsang.
Ausblick
Das Umfeld bleibt auch 2026 äußerst herausfordernd. Die geopolitischen
Spannungen halten die Welt weiter in Atem und verändern die Sicherheitslage.
Deutschland steht vor großen Zukunftsaufgaben. Nach einem Nullwachstum 2025
dürfte die deutsche Wirtschaft nach Einschätzung der Haspa-Experten in 2026
etwas an Fahrt aufnehmen. Sie erwarten - nicht zuletzt durch das Fiskalprogramm
der Bundesregierung - ein BIP-Wachstum in Höhe von 1,0%. "Damit sich der
Aufwärtstrend fortsetzt, bedarf es grundlegender Strukturreformen. Die
Bundesregierung hat sich die richtigen Dinge vorgenommen: Bürokratie abbauen,
Verfahren beschleunigen, Digitalisierung vorantreiben und die richtigen
Investitionen anstoßen. Das dauert leider länger als erhofft", sagt Harald
Vogelsang. Die Flut an Gesetzen und Verordnungen lähmt die Wirtschaft zusehends.
"Wir brauchen ein konsequentes Regulierungs-Moratorium für mindestens drei bis
fünf Jahre. Den Titel des "Gold-Plating-Weltmeisters" könnte Deutschland 2026
endlich abgeben. Damit wäre schon viel erreicht", so Harald Vogelsang.
Persönliche Nähe als Wettbewerbsvorteil Für die eigene Geschäftsentwicklung in
2026 ist die Haspa zuversichtlich. "Wir wollen unseren Wachstumskurs fortsetzen
und unsere Kunden gut durch diese herausfordernde Zeit begleiten", sagt Harald
Vogelsang. "Gerade in einer komplexen Welt suchen Menschen Orientierung, die
eine rein digitale Bank allein nicht bieten kann. Genau hier liegt unsere
Stärke. Wir bieten eine gute Mischung aus beiden Welten. Während sich Neo-Banken
auf die Technik beschränken und Großbanken zusehends aus der Fläche
zurückziehen, verbinden wir digitale Kompetenz mit menschlicher und räumlicher
Nähe." So bleibt die Haspa mit ihren 100 Nachbarschaftsfilialen und rund 350
eigenen Geldautomaten stark in der Region präsent und verfügt damit über das
modernste und mit Abstand dichteste Servicenetz in der Metropolregion.
Gleichzeitig baut die Haspa ihre digitalen Services weiter aus: Schon heute
nutzen mehr als 810.000 Kunden regelmäßig das Online Banking - davon rund
540.000 mobil über die Sparkassen-App (+12% ggü. 2024). "Wir wollen als die Bank
für alle Hamburgerinnen und Hamburger auch in Zukunft auf allen Kanälen
persönlich für unsere Kunden da sein. Damit noch mehr Menschen sagen: Meine Bank
heißt Haspa", sagt Harald Vogelsang.
Pressekontakt:
André Grunert
Hamburger Sparkasse/ Media Relations
Tel.: +49 40 3578 - 94817
mailto:Andre.Grunert@Haspa.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/56912/6239218
OTS: Haspa Hamburger Sparkasse AG
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