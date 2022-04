OTS: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG / Hauck Aufhäuser Lampe verstärkt ...

Hauck Aufhäuser Lampe verstärkt Vorstand der irischen

Tochtergesellschaft Crossroads Capital Management Limited

Frankfurt/Dublin (ots) - Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG gewinnt gleich zwei

hochqualifizierte Fondsexperten für die Weiterentwicklung der irischen

Tochtergesellschaft Crossroads Capital Management Limited (CCM). Zum 01. April

2022 wird Kevin Bardon als neuer Chief Executive Officer (CEO) die

Geschäftsführung der Gesellschaft übernehmen. Zuvor war er in verschiedenen

leitenden Positionen tätig, u. a. bei der Deutschen Bank, Bank of Amerika, State

Street Alternative Investment Solutions und Deutsche Capital Management Limited.

Zudem wird David O'Neill zum 16. Mai 2022 als neuer Chief Operating Officer

(COO) die operative Ausgestaltung des Asset-Servicing-Geschäfts in Irland

vorantreiben. Er war zuvor bei The Asset Management Exchange als Head of

Investment & Fund Services tätig. Beide Positionen sind vorbehaltlich der

behördlichen Genehmigung.

Nach der Integration von CCM in den Hauck Aufhäuser Lampe Konzern wird das

Bankhaus 100 Prozent der Anteile an der irischen Tochtergesellschaft halten.

Damit verfolgt die Privatbank das Bestreben, die eigenen Fondsdienstleistungen

vermehrt im internationalen Kontext zur Verfügung zu stellen und damit die

Marken-Präsenz über den deutschsprachigen Raum hinaus zu erhöhen. In diesem

Zusammenhang wird Donnacha Loughrey, der die Übernahme und später auch die

Integration von CCM in den Hauck Aufhäuser Lampe Konzern begleitet hatte, die

Gesellschaft auf eigenen Wunsch Ende April verlassen und sich neuen

Herausforderungen stellen.

"Kevin Bardon und David O'Neill sind erfahrene Experten, mit denen wir die

Weiterentwicklung von CCM vorantreiben werden. Beide Kollegen verfügen über

langjährige Markt- und Führungserfahrung und sind exzellent in der irischen

Fondswelt vernetzt. Damit bringen sie die idealen Voraussetzungen mit, um das

Wachstum unseres irischen Fondsgeschäfts und damit Standorts weiter zu stärken",

sagt Holger Sepp, Mitglied des Vorstands von Hauck Aufhäuser Lampe. "Irland ist

der zweitgrößte europäische Fonds-Hub nach Luxemburg. Unsere irische

Gesellschaft nimmt also ein sehr wichtiges strategisches Element mit Blick auf

die Internationalisierung unserer Asset-Servicing-Dienstleistungen ein."

Über Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG

HAUCK AUFHÄUSER LAMPE kann auf eine 226 Jahre lange Tradition zurückblicken. Das

Haus ist aus der Fusion dreier traditionsreicher Privatbanken hervorgegangen:

Georg Hauck & Sohn Bankiers in Frankfurt am Main, gegründet 1796, das 1852 in

Bielefeld gegründete Bankhaus Lampe und Bankhaus H. Aufhäuser, seit 1870 in

München am Markt. Die beiden Häuser Georg Hauck und Bankhaus H. Aufhäuser

schlossen sich 1998 zusammen, 2021 kam Bankhaus Lampe dazu. Der Vorstand der

Bank besteht aus dem Vorsitzenden des Vorstands Michael Bentlage sowie den

Mitgliedern des Vorstands Oliver Plaack, Madeleine Sander, Dr. Holger Sepp und

Robert Sprogies. HAUCK AUFHÄUSER LAMPE versteht sich als traditionsreiches und

gleichzeitig modernes Privatbankhaus.

Die Privatbank fokussiert sich auf die vier Kerngeschäftsfelder Private und

Corporate Banking, Asset Management, Asset Servicing und Investment Banking. Das

Geschäftsfeld Asset Servicing von HAUCK AUFHÄUSER LAMPE umfasst die Bereiche

Financial Assets und Real Assets. Hier bietet das Bankhaus sämtliche

Dienstleistungen rund um die Administration von Investmentprodukten für

unabhängige Vermögensverwalter, Finanzdienstleister, Institutionelle Investoren,

Asset Manager sowie Kapitalverwaltungsgesellschaften mit den Schwerpunkten

Deutschland, Luxemburg, Schweiz, Österreich und Irland an.

Über Crossroads Capital Management Limited

Crossroads Capital Management (CCM) ist eine vollständig autorisierte

UCITS-Managementgesellschaft und Verwalter alternativer Investmentfonds (AIFM),

die von der irischen Zentralbank zugelassen und reguliert wird und bietet eine

Reihe von Dienstleistungen für Investmentmanager und Fondspromoter in ganz

Europa an. Das Unternehmen wurde im Jahr 2014 gegründet und hat seinen Sitz in

Dublin, Irland. Im Jahr 2019 hat HAUCK AUFHÄUSER LAMPE über die

Tochtergesellschaft Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. in Luxemburg eine

Mehrheitsbeteiligung an CCM erworben. Durch die Übernahme baut die Bank ihre

globale Präsenz weiter aus und bietet Fondsinitiatoren und -vertreibern eine

breite Palette an maßgeschneiderten Dienstleistungen in verschiedenen

Rechtsordnungen.

