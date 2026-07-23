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23.07.2026 11:54:38
OTS: Haufe Group / Haufe Group steigert Umsatz in anspruchsvollem Marktumfeld ...
Haufe Group steigert Umsatz in anspruchsvollem Marktumfeld um sieben
Prozent
Freiburg (ots) - Die Haufe Group schließt das Geschäftsjahr, das am 30. Juni
2026 geendet hat, mit einem Wachstum von sieben Prozent gegenüber dem Vorjahr
ab. Damit erzielt sie erstmals einen Umsatz von über 600 Millionen Euro.
Alle drei großen Marken der Unternehmensgruppe - Haufe, Lexware und Haufe
Akademie - sind gewachsen und haben zu dieser positiven Entwicklung beigetragen,
wenn auch unter unterschiedlichen Marktbedingungen und mit unterschiedlicher
Dynamik. Damit bleibt das Freiburger Familienunternehmen auf Wachstumskurs in
einem wirtschaftlichen Umfeld, das von schwacher Konjunktur und zurückhaltenden
Investitionen geprägt ist.
Die Stärke der Haufe Group liegt in ihrer breiten Aufstellung und innovativen
strategischen Ausrichtung: Mit Content, Software und Weiterbildung unterstützt
sie unterschiedliche Kundengruppen in verschiedenen Märkten. Das macht die
Unternehmensgruppe widerstandsfähiger gegenüber einzelnen Marktentwicklungen und
schafft die Voraussetzungen für nachhaltiges Wachstum. Sowohl die
Weiterentwicklung des bestehenden Geschäfts als auch neue Produktbereiche haben
im vergangenen Geschäftsjahr zum Erfolg beigetragen.
"Unsere strategische Ausrichtung bestätigt sich auch in einem anspruchsvollen
Marktumfeld: Wir wachsen weiter. Entscheidend ist, dass wir unsere Lösungen
konsequent an den Bedürfnissen unserer Kundinnen und Kunden ausrichten.
Künstliche Intelligenz spielt dabei eine Schlüsselrolle - nicht als Selbstzweck,
sondern um ihre Arbeit einfacher, effizienter und erfolgreicher zu machen",
sagt CEO Birte Hackenjos.
Auch für das laufende Geschäftsjahr erwartet die Haufe Group herausfordernde
wirtschaftliche Rahmenbedingungen. Die breite Aufstellung des Unternehmens und
die konsequente Integration von Künstlicher Intelligenz bilden jedoch eine
starke Grundlage für weiteres Wachstum.
Über die Haufe Group:
Die Haufe Group ist ein führender B2B-Anbieter für integrierte Unternehmens- und
Arbeitsplatzlösungen. Das Familienunternehmen unterstützt Menschen und
Unternehmen in ihrer unternehmerischen Entwicklung und bei der erfolgreichen
Gestaltung von Transformationsprozessen - mit Content, Software und
Weiterbildung. Die Unternehmensgruppe mit Sitz in Freiburg im Breisgau ist breit
aufgestellt, um ihre Kund:innen mit vielfältigen Lösungen auf ihrem Weg in die
Zukunft zu unterstützen. Die Haufe Group beschäftigt heute rund 2.700
Mitarbeitende an zehn Standorten. Zu den bekanntesten Marken der Haufe Group
gehören Haufe, Haufe Akademie und Lexware. Über eine Million Kund:innen aus der
DACH-Region vertrauen auf die Leistungen der Haufe Group - von
Solo-Selbstständigen bis zu allen DAX 40-Konzernen.
Pressekontakt:
Felix Gmelin
Corporate Communication
T +49 761 898 5654
mailto:presse@haufegroup.com
http://www.haufegroup.com
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/106930/6320059
OTS: Haufe Group
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