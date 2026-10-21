|
21.10.2026 10:49:39
OTS: HDBank / Sovico und Hamburg schließen Partnerschaft zur Stärkung der ...
Sovico und Hamburg schließen Partnerschaft zur Stärkung der
wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Vietnam und Deutschland (FOTO)
HO-CHI-MINH-STADT, VIETNAM (ots) - Media OutReach Newswire
(https://www.media-outreach.com) - Die Sovico Group, einer der führenden
privaten Konzerne Vietnams, und die Freie und Hansestadt Hamburg unterzeichneten
im Saigon Marina IFC eine Partnerschaftsvereinbarung, um die Zusammenarbeit in
den Bereichen Luftfahrt, Schienenverkehr, Finanzen, Logistik, Technologie und
Bildung auszubauen. Die Vereinbarung zielt darauf ab, vietnamesische Unternehmen
mit dem Industrie- und Wirtschaftsökosystem Hamburgs und dessen Rolle als Tor zu
den europäischen Märkten zu vernetzen.
Zuvor hatte sich der Erste Bürgermeister von Hamburg und Präsident des Senats
Peter Tschentscher an diesem Tag mit der Vorsitzenden von Sovico, Nguyen Thi
Phuong Thao, in der Zentrale der HDBank getroffen, um Möglichkeiten der
Zusammenarbeit zwischen Unternehmen aus dem Sovico-Ökosystem und deutschen
Partnern zu erörtern.
Auf dem Strategischen Wirtschafts- und Partnerschaftsforum Hamburg-Sovico 2026
am 13. Oktober schlug Thao vor, direkte Flugverbindungen zwischen Vietnam und
Deutschland zu prüfen und die Gespräche über Flughafeninfrastruktur, Logistik,
Stadtbahnverkehr, Seeverkehr und Zulieferindustrien voranzutreiben. Hamburg hob
seine Stärken in den Bereichen Luftfahrt, Seeverkehr, Schienenverkehr,
Technologieforschung, öffentlicher Nahverkehr und nachhaltige Stadtentwicklung
hervor.
Zu den möglichen Themen für weitere Gespräche zählen die Flughafenprojekte in
Long Thanh und Gia Binh, Hochgeschwindigkeitszüge, der Ausbau des städtischen
Schienenverkehrs in Ho-Chi-Minh-Stadt, Dong Nai und Hanoi sowie Smart Cities,
umweltfreundliche Industrien und Technologien. Die Vereinbarung bietet einen
Rahmen für die Erkundung von Möglichkeiten; die Beteiligung an einzelnen
Projekten erfordert weitere Prüfungen und nachfolgende Vereinbarungen.
Sovico und seine Partner pflegen seit mehr als drei Jahrzehnten Beziehungen zu
Deutschland, insbesondere in den Bereichen Luftfahrt und Finanzen. In Hamburg
fand neben Dienstleistungen zur Flugzeugfinanzierung auch die Übergabe von mehr
als 100 Airbus-Flugzeugen an Vietjet statt. Im Finanzbereich hat die DEG, ein
Unternehmen der deutschen KfW-Gruppe, in den letzten fünf Jahren in die HDBank
investiert. Der German Desk der HDBank trägt zudem dazu bei, Kontakte zwischen
vietnamesischen und deutschen Unternehmen herzustellen und den bilateralen
Handel und Investitionen zu fördern.
Thao erklärte, Sovico trete in eine neue Investitionsphase ein, und betonte
dabei die Notwendigkeit einer langfristigen Vision, umsetzbarer
Investitionspläne und einer effektiven Koordination. "Ich hoffe, dass die Ideen,
die wir heute hier ausgetauscht haben, in Kooperationsprogramme, umsetzbare
Projekte und messbare Ergebnisse münden", sagte sie.
Die Hamburger Staatsrätin Liv Assmann erklärte, der Besuch diene dazu, die
bestehenden Beziehungen zu vertiefen und neue Bereiche der Zusammenarbeit zu
erkunden. Auch die Vereinbarungen zwischen Hochschulen in Hamburg und Vietnam
sollen Möglichkeiten für Fortbildungen, den fachlichen Austausch und die
Personalentwicklung schaffen.
Pressekontakt:
Ms. Tr?n Th? Lan Anh, mailto:media@hdbank.com.vn
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/183685/6375255
OTS: HDBank
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX sackt letztlich kräftig ab -- DAX beendet Handel leichter -- Wall Street schließlich uneinheitlich -- Asiens Börsen sinken schließlich deutlich
Am heimischen Aktienmarkt ging es deutlich abwärts, während sich auch der deutsche Aktienmarkt im Minus bewegte. Die Wall Street notierte uneins. An den Börsen in Asien ging es am Donnerstag nach unten.