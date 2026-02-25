Heidelberg Materials Aktie
WKN: 604700 / ISIN: DE0006047004
|
25.02.2026 07:37:38
OTS: Heidelberg Materials AG / Heidelberg Materials schließt Geschäftsjahr ...
Heidelberg Materials schließt Geschäftsjahr 2025 mit Rekordergebnis ab
Heidelberg (ots) -
- Operatives Ergebnis: Konzernumsatz erhöht sich auf 21,5 Mrd EUR (i.V.: 21,2
Mrd EUR); Ergebnis des laufenden Geschäftsbetriebs (RCO) steigt auf Rekordwert
von 3,4 Mrd EUR (+6 %); RCOBD-Marge wächst auf 21,8 % (i.V.: 21,3 %);
Bereinigtes Ergebnis pro Aktie steigt auf 12,41 EUR (+ 4 %)
- Hervorragende Kapitalrendite: ROIC bei 10,4 % (i.V.: 9,9 %)
- Transformation Accelerator Initiative: hohe Einsparungen von 380 Mio EUR
- Aktienrückkaufprogramm: Aktien der zweiten Tranche eingezogen, dritte Tranche
startet im zweiten Quartal 2026
- Deutliche Fortschritte bei Nachhaltigkeit: spezifische Netto-CO2-Emissionen
weiter gesenkt, weltweit erster Carbon Captured Near-Zero-Zement evoZero® an
Kunden in Europa ausgeliefert, Baubeginn von Padeswood CCS
- Optimistischer Ausblick 2026: RCO zwischen 3,40 und 3,75 Mrd EUR und ROIC über
10 % erwartet
"Wir haben im vergangenen Jahr erneut gezeigt, dass wir unseren Wachstumskurs
auch in einem anhaltend herausfordernden Umfeld erfolgreich fortsetzen können",
sagt Dr. Dominik von Achten, Vorstandsvorsitzender von Heidelberg Materials.
"Unsere konsequente Ausrichtung auf striktes Kostenmanagement hat maßgeblich zu
diesem hervorragenden Ergebnis beigetragen. Gleichzeitig profitieren wir von
unserer diversifizierten geographischen Präsenz und dem klaren Fokus auf unser
Kerngeschäft. So sind wir in der Lage, auch in volatilen Zeiten unser Wachstum
zu beschleunigen. Vor diesem Hintergrund haben wir auch im vergangenen
Geschäftsjahr unsere Portfoliooptimierung diszipliniert fortgesetzt und unsere
Position insbesondere in wichtigen Märkten mit attraktiven Unternehmenszukäufen
gezielt gestärkt.
Die Eröffnung von Brevik CCS, der weltweit ersten Anlage zur CO2-Abscheidung und
-Speicherung (CCS) im industriellen Maßstab in der Zementindustrie, markiert
einen Wendepunkt auf dem Weg zu Net-Zero-Emissionen. Europaweit verarbeiten
unsere Kunden bereits den weltweit ersten Carbon Captured Near-Zero-Zement
evoZero® in ihren Leuchtturmprojekten - und zeigen damit den Weg in eine
nachhaltige Zukunft. Denn Brevik ist erst der Anfang: Nach dem erfolgreichen
Abschluss einer Fördervereinbarung mit der britischen Regierung ist unser
CCS-Projekt in Padeswood, Großbritannien, in die Umsetzungsphase gestartet. Dort
werden wir das weltweit erste Zementwerk mit einem nahezu vollständig
dekarbonisierten Herstellungsprozess betreiben.
Auch bei den konventionellen Dekarbonisierungsmaßnahmen unterstreichen wir
unsere Vorreiterrolle in unserer Industrie. Unsere spezifischen
Netto-CO2-Emissionen konnten wir erneut senken. Wir haben den Einsatz
alternativer Brennstoffe deutlich gesteigert, den Klinkeranteil in unseren
Produkten weiter reduziert und den Umsatzanteil nachhaltiger Produkte konsequent
ausgebaut. Damit setzen wir in allen wesentlichen Nachhaltigkeitskennzahlen
branchenweit neue Maßstäbe.
Mit unserer Strategie 2030 haben wir im abgeschlossenen Geschäftsjähr einen
klaren Weg für beschleunigtes Wachstum und höhere Profitabilität aufgezeigt.
Unser Unternehmen ist heute besser denn je aufgestellt, um den Wachstumskurs
fortzusetzen und unsere Führungsposition auszubauen. Unsere Baustoffe bilden das
Fundament für die Welt von morgen: von der Energiewende über den
Infrastrukturausbau und den Wohnungsbau bis hin zu Verteidigung und
Digitalisierung. Dazu richten wir unser Engagement auch künftig gezielt auf
Märkte mit attraktivem Wachstumspotenzial und treiben unsere
Portfoliooptimierung diszipliniert voran.
Für das laufende Geschäftsjahr 2026 sind wir optimistisch gestimmt. Auch wenn
der Bausektor in manchen Regionen nach wie vor von Volatilität geprägt ist,
setzt sich die Stabilisierung in unseren Kernmärkten fort. Daher rechnen wir im
laufenden Jahr erneut mit einem Ergebniswachstum. Mit unserem laufenden
Aktienrückkaufprogramm und unserer progressiven Dividendenpolitik lassen wir
unsere Aktionärinnen und Aktionäre auch weiterhin signifikant am Erfolg des
Unternehmens teilhaben."
Geschäftsjahr 2025 mit Rekordergebnis abgeschlossen
Heidelberg Materials schließt das vergangene Geschäftsjahr mit einem
Rekordergebnis ab. Das Unternehmen steigerte seine Umsatzerlöse trotz teilweise
rückläufiger Absatzmengen in einzelnen Konzerngebieten im Vergleich zum Vorjahr
leicht um 1 % auf 21,5 (i.V.: 21,2) Mrd EUR. Durch konsequente Kostendisziplin
und aktives Preismanagement konnte das Ergebnis des laufenden Geschäftsbetriebs
(RCO) um 6 % auf den Rekordwert von 3,4 Mrd EUR gesteigert werden. Die
RCOBD-Marge nahm auf 21,8 % (i. V.: 21,3 %) zu. Das bereinigte Ergebnis je Aktie
erhöhte sich um 4 % auf 12,41 EUR. Die Rendite auf das eingesetzte Kapital
(ROIC) lag mit 10,4 % deutlich über dem Vorjahreswert (i. V.: 9,9 %). Mit 2,1
Mrd EUR lag der freie Cashflow weiterhin auf einem sehr hohen Niveau. Die
spezifischen Netto-COâ''-Emissionen sind um weitere 3 % auf 512 kg/t
zementartigem Material gesunken. Der Umsatzanteil nachhaltiger Produkte stieg
weiter auf 37,2 % (i. V.: 35,3 %).
Konstanter Fokus auf die Aktionärsrendite
Heidelberg Materials hat die zweite von drei Tranchen seines laufenden
Aktienrückkaufprogramms am 1. Dezember 2025 erfolgreich abgeschlossen und
insgesamt rund 2,1 Mio Aktien zu einem Gesamtpreis von rund 400 Mio EUR
zurückgekauft. Die Aktien wurden am 29. Januar 2026 eingezogen. Die dritte
Tranche soll im zweiten Quartal nach der Hauptversammlung von Heidelberg
Materials starten. Im Jahr 2024 hatte das Unternehmen sein zweites
Aktienrückkaufprogramm mit einer Laufzeit von maximal drei Jahren und einem
Volumen von 1,2 Mrd EUR begonnen.
Profitables Wachstum und Dekarbonisierung beschleunigt
Um die Transformation hin zu nachhaltigen Produkten und profitables Wachstum in
einem dynamischen Marktumfeld weiter forcieren zu können, hat Heidelberg
Materials im November 2024 die "Transformation Accelerator" Initiative
gestartet. Diese übertrifft die Erwartungen des Unternehmens und hat im
abgeschlossenen Geschäftsjahr zu deutlichen Einsparungen von 380 Mio EUR
geführt. Der Schwerpunkt liegt auf der Optimierung des Produktionsnetzwerks,
funktionsübergreifenden Effizienzsteigerungen sowie technischen Initiativen auf
globaler Ebene. Das Unternehmen ist zuversichtlich, mit der Initiative den
Zielwert von insgesamt mindestens 500 Mio EUR an Einsparungen bis Ende 2026 zu
erreichen.
Portfolio weiter optimiert
Im abgeschlossenen Geschäftsjahr hat Heidelberg Materials vor allem in
Nordamerika und Australien seine Positionen gestärkt. Mit den Übernahmen u.a.
von BURNCO Rock Products Ldt (Kanada) und Walan Specialty Construction Products
(USA) konnte das Unternehmen insbesondere sein zirkuläres und CO2-reduziertes
Portfolio in Nordamerika weiter ausbauen. In Australien hat Heidelberg Materials
mit dem Erwerb des Transportbetongeschäfts von Midway Concrete sein Angebot an
nachhaltigen Lösungen sowie seine Präsenz in wichtigen Märkten erweitert.
Im Februar 2026 hat Heidelberg Materials eine Vereinbarung zur Übernahme des
Baustoffgeschäfts der Maas Group unterzeichnet, einer börsennotierten
diversifizierten Unternehmensgruppe und führendem Anbieter von Zuschlagstoffen,
Transportbeton und Asphalt im Osten Australiens. Die Transaktion umfasst 40
Steinbrüche mit Zuschlagstoffreserven von über 350 Mio t, 22
Transportbetonwerke, zwei Asphaltwerke sowie eine Recyclinganlage. Der
Transaktionswert lag bei rund 1 Mrd EUR.
Optimistischer Ausblick 2026
Heidelberg Materials schaut optimistisch auf das laufende Jahr. In den
Kernmärkten beginnt sich die Nachfrage nach unseren Baustoffen zu erholen. Im
Fokus stehen weiterhin ein aktives Preis- und ein striktes Kostenmanagement.
Für das Geschäftsjahr 2026 erwartet Heidelberg Materials ein Ergebnis des
laufenden Geschäftsbetriebs (RCO) zwischen 3,40 Mrd EUR und 3,75 Mrd EUR. Der
ROIC wird bei über 10 % prognostiziert. Für die spezifischen
Netto-CO2-Emissionen geht der Vorstand von einer weiteren leichten Reduktion
aus.
Die vorläufigen Finanzzahlen 2025 finden Sie in den Business Figures 2025 unter
Berichte und Präsentationen (https://www.heidelbergmaterials.com/de/investor-rel
ations/berichte-und-praesentationen).
Über Heidelberg Materials
Heidelberg Materials ist einer der weltweit größten integrierten Hersteller von
Baustoffen und -lösungen mit führenden Marktpositionen bei Zement,
Zuschlagstoffen und Transportbeton. Rund 50.000 Beschäftigte in fast 50 Ländern
gestalten unseren Wachstumskurs. Aufbauend auf unserem globalen Vorteil schaffen
wir Synergien in den Bereichen Nachhaltigkeit, Digitalisierung und technische
Exzellenz. Als Vorreiter auf dem Weg zu Net Zero ermöglichen wir unseren Kunden
mit unserem wachsenden Angebot an CO2-reduzierten und zirkulären Baustoffen den
Weg in eine nachhaltigere Zukunft.
Pressekontakt:
Director Group Communication & Investor Relations
Christoph Beumelburg, T +49 6221 48113-249
mailto:info@heidelbergmaterials.com
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/8044/6223285
OTS: Heidelberg Materials AG
ISIN: DE0006047004
