OTS: Heidelberg Materials AG / Heidelberg Materials schließt Geschäftsjahr ...

Heidelberg Materials schließt Geschäftsjahr 2025 mit Rekordergebnis ab

- Operatives Ergebnis: Konzernumsatz erhöht sich auf 21,5 Mrd EUR (i.V.: 21,2

Mrd EUR); Ergebnis des laufenden Geschäftsbetriebs (RCO) steigt auf Rekordwert

von 3,4 Mrd EUR (+6 %); RCOBD-Marge wächst auf 21,8 % (i.V.: 21,3 %);

Bereinigtes Ergebnis pro Aktie steigt auf 12,41 EUR (+ 4 %)

- Hervorragende Kapitalrendite: ROIC bei 10,4 % (i.V.: 9,9 %)

- Transformation Accelerator Initiative: hohe Einsparungen von 380 Mio EUR

- Aktienrückkaufprogramm: Aktien der zweiten Tranche eingezogen, dritte Tranche

startet im zweiten Quartal 2026

- Deutliche Fortschritte bei Nachhaltigkeit: spezifische Netto- CO2-Emissionen

weiter gesenkt, weltweit erster Carbon Captured Near-Zero-Zement evoZero® an

Kunden in Europa ausgeliefert, Baubeginn von Padeswood CCS

- Optimistischer Ausblick 2026: RCO zwischen 3,40 und 3,75 Mrd EUR und ROIC über

10 % erwartet

"Wir haben im vergangenen Jahr erneut gezeigt, dass wir unseren Wachstumskurs

auch in einem anhaltend herausfordernden Umfeld erfolgreich fortsetzen können",

sagt Dr. Dominik von Achten, Vorstandsvorsitzender von Heidelberg Materials.

"Unsere konsequente Ausrichtung auf striktes Kostenmanagement hat maßgeblich zu

diesem hervorragenden Ergebnis beigetragen. Gleichzeitig profitieren wir von

unserer diversifizierten geographischen Präsenz und dem klaren Fokus auf unser

Kerngeschäft. So sind wir in der Lage, auch in volatilen Zeiten unser Wachstum

zu beschleunigen. Vor diesem Hintergrund haben wir auch im vergangenen

Geschäftsjahr unsere Portfoliooptimierung diszipliniert fortgesetzt und unsere

Position insbesondere in wichtigen Märkten mit attraktiven Unternehmenszukäufen

gezielt gestärkt.

Die Eröffnung von Brevik CCS, der weltweit ersten Anlage zur CO2-Abscheidung und

-Speicherung (CCS) im industriellen Maßstab in der Zementindustrie, markiert

einen Wendepunkt auf dem Weg zu Net-Zero-Emissionen. Europaweit verarbeiten

unsere Kunden bereits den weltweit ersten Carbon Captured Near-Zero-Zement

evoZero® in ihren Leuchtturmprojekten - und zeigen damit den Weg in eine

nachhaltige Zukunft. Denn Brevik ist erst der Anfang: Nach dem erfolgreichen

Abschluss einer Fördervereinbarung mit der britischen Regierung ist unser

CCS-Projekt in Padeswood, Großbritannien, in die Umsetzungsphase gestartet. Dort

werden wir das weltweit erste Zementwerk mit einem nahezu vollständig

dekarbonisierten Herstellungsprozess betreiben.

Auch bei den konventionellen Dekarbonisierungsmaßnahmen unterstreichen wir

unsere Vorreiterrolle in unserer Industrie. Unsere spezifischen

Netto-CO2-Emissionen konnten wir erneut senken. Wir haben den Einsatz

alternativer Brennstoffe deutlich gesteigert, den Klinkeranteil in unseren

Produkten weiter reduziert und den Umsatzanteil nachhaltiger Produkte konsequent

ausgebaut. Damit setzen wir in allen wesentlichen Nachhaltigkeitskennzahlen

branchenweit neue Maßstäbe.

Mit unserer Strategie 2030 haben wir im abgeschlossenen Geschäftsjähr einen

klaren Weg für beschleunigtes Wachstum und höhere Profitabilität aufgezeigt.

Unser Unternehmen ist heute besser denn je aufgestellt, um den Wachstumskurs

fortzusetzen und unsere Führungsposition auszubauen. Unsere Baustoffe bilden das

Fundament für die Welt von morgen: von der Energiewende über den

Infrastrukturausbau und den Wohnungsbau bis hin zu Verteidigung und

Digitalisierung . Dazu richten wir unser Engagement auch künftig gezielt auf

Märkte mit attraktivem Wachstumspotenzial und treiben unsere

Portfoliooptimierung diszipliniert voran.

Für das laufende Geschäftsjahr 2026 sind wir optimistisch gestimmt. Auch wenn

der Bausektor in manchen Regionen nach wie vor von Volatilität geprägt ist,

setzt sich die Stabilisierung in unseren Kernmärkten fort. Daher rechnen wir im

laufenden Jahr erneut mit einem Ergebniswachstum. Mit unserem laufenden

Aktienrückkaufprogramm und unserer progressiven Dividendenpolitik lassen wir

unsere Aktionärinnen und Aktionäre auch weiterhin signifikant am Erfolg des

Unternehmens teilhaben."

Geschäftsjahr 2025 mit Rekordergebnis abgeschlossen

Heidelberg Materials schließt das vergangene Geschäftsjahr mit einem

Rekordergebnis ab. Das Unternehmen steigerte seine Umsatzerlöse trotz teilweise

rückläufiger Absatzmengen in einzelnen Konzerngebieten im Vergleich zum Vorjahr

leicht um 1 % auf 21,5 (i.V.: 21,2) Mrd EUR. Durch konsequente Kostendisziplin

und aktives Preismanagement konnte das Ergebnis des laufenden Geschäftsbetriebs

(RCO) um 6 % auf den Rekordwert von 3,4 Mrd EUR gesteigert werden. Die

RCOBD-Marge nahm auf 21,8 % (i. V.: 21,3 %) zu. Das bereinigte Ergebnis je Aktie

erhöhte sich um 4 % auf 12,41 EUR. Die Rendite auf das eingesetzte Kapital

(ROIC) lag mit 10,4 % deutlich über dem Vorjahreswert (i. V.: 9,9 %). Mit 2,1

Mrd EUR lag der freie Cashflow weiterhin auf einem sehr hohen Niveau. Die

spezifischen Netto-COâ''-Emissionen sind um weitere 3 % auf 512 kg/t

zementartigem Material gesunken. Der Umsatzanteil nachhaltiger Produkte stieg

weiter auf 37,2 % (i. V.: 35,3 %).

Konstanter Fokus auf die Aktionärsrendite

Heidelberg Materials hat die zweite von drei Tranchen seines laufenden

Aktienrückkaufprogramms am 1. Dezember 2025 erfolgreich abgeschlossen und

insgesamt rund 2,1 Mio Aktien zu einem Gesamtpreis von rund 400 Mio EUR

zurückgekauft. Die Aktien wurden am 29. Januar 2026 eingezogen. Die dritte

Tranche soll im zweiten Quartal nach der Hauptversammlung von Heidelberg

Materials starten. Im Jahr 2024 hatte das Unternehmen sein zweites

Aktienrückkaufprogramm mit einer Laufzeit von maximal drei Jahren und einem

Volumen von 1,2 Mrd EUR begonnen.

Profitables Wachstum und Dekarbonisierung beschleunigt

Um die Transformation hin zu nachhaltigen Produkten und profitables Wachstum in

einem dynamischen Marktumfeld weiter forcieren zu können, hat Heidelberg

Materials im November 2024 die "Transformation Accelerator" Initiative

gestartet. Diese übertrifft die Erwartungen des Unternehmens und hat im

abgeschlossenen Geschäftsjahr zu deutlichen Einsparungen von 380 Mio EUR

geführt. Der Schwerpunkt liegt auf der Optimierung des Produktionsnetzwerks,

funktionsübergreifenden Effizienzsteigerungen sowie technischen Initiativen auf

globaler Ebene. Das Unternehmen ist zuversichtlich, mit der Initiative den

Zielwert von insgesamt mindestens 500 Mio EUR an Einsparungen bis Ende 2026 zu

erreichen.

Portfolio weiter optimiert

Im abgeschlossenen Geschäftsjahr hat Heidelberg Materials vor allem in

Nordamerika und Australien seine Positionen gestärkt. Mit den Übernahmen u.a.

von BURNCO Rock Products Ldt (Kanada) und Walan Specialty Construction Products

(USA) konnte das Unternehmen insbesondere sein zirkuläres und CO2-reduziertes

Portfolio in Nordamerika weiter ausbauen. In Australien hat Heidelberg Materials

mit dem Erwerb des Transportbetongeschäfts von Midway Concrete sein Angebot an

nachhaltigen Lösungen sowie seine Präsenz in wichtigen Märkten erweitert.

Im Februar 2026 hat Heidelberg Materials eine Vereinbarung zur Übernahme des

Baustoffgeschäfts der Maas Group unterzeichnet, einer börsennotierten

diversifizierten Unternehmensgruppe und führendem Anbieter von Zuschlagstoffen,

Transportbeton und Asphalt im Osten Australiens. Die Transaktion umfasst 40

Steinbrüche mit Zuschlagstoffreserven von über 350 Mio t, 22

Transportbetonwerke, zwei Asphaltwerke sowie eine Recyclinganlage. Der

Transaktionswert lag bei rund 1 Mrd EUR.

Optimistischer Ausblick 2026

Heidelberg Materials schaut optimistisch auf das laufende Jahr. In den

Kernmärkten beginnt sich die Nachfrage nach unseren Baustoffen zu erholen. Im

Fokus stehen weiterhin ein aktives Preis- und ein striktes Kostenmanagement.

Für das Geschäftsjahr 2026 erwartet Heidelberg Materials ein Ergebnis des

laufenden Geschäftsbetriebs (RCO) zwischen 3,40 Mrd EUR und 3,75 Mrd EUR. Der

ROIC wird bei über 10 % prognostiziert. Für die spezifischen

Netto-CO2-Emissionen geht der Vorstand von einer weiteren leichten Reduktion

aus.

Die vorläufigen Finanzzahlen 2025 finden Sie in den Business Figures 2025 unter

Berichte und Präsentationen (https://www.heidelbergmaterials.com/de/investor-rel

ations/berichte-und-praesentationen).

Über Heidelberg Materials

Heidelberg Materials ist einer der weltweit größten integrierten Hersteller von

Baustoffen und -lösungen mit führenden Marktpositionen bei Zement,

Zuschlagstoffen und Transportbeton. Rund 50.000 Beschäftigte in fast 50 Ländern

gestalten unseren Wachstumskurs. Aufbauend auf unserem globalen Vorteil schaffen

wir Synergien in den Bereichen Nachhaltigkeit, Digitalisierung und technische

Exzellenz. Als Vorreiter auf dem Weg zu Net Zero ermöglichen wir unseren Kunden

mit unserem wachsenden Angebot an CO2-reduzierten und zirkulären Baustoffen den

Weg in eine nachhaltigere Zukunft.

