OTS: Heidelberger Druckmaschinen AG / HEIDELBERG Geschäftsverlauf in einem ...

HEIDELBERG Geschäftsverlauf in einem herausfordernden geopolitischen

Umfeld sequenziell verbessert (FOTO)

Heidelberg (ots) -

- Hoher Auftragseingang im zweiten Quartal 2026/2027, nach sechs Monaten rund 3

Prozent über dem Niveau des Vorjahreshalbjahres

- Umsatz und EBITDA-Marge im Geschäftsjahresverlauf sequenziell gesteigert

- Fokus auf Umsetzung strategischer Prioritäten - manroland sheetfed Integration

verläuft planmäßig

- Geopolitische Krisen und Vorleistungen belasten Profitabilität

- Prognose 2026/2027: Stabiler Umsatz, bereinigte EBITDA-Marge von 5,6 % bis 6,6

%

Der Geschäftsverlauf der Heidelberger Druckmaschinen AG (HEIDELBERG) hat sich in

einem nach wie vor herausfordernden geopolitischen Umfeld sequenziell

verbessert. So hat sich im zweiten Quartal (1. Juli - 30. September 2026) des

Geschäftsjahres 2026/2027 der Auftragseingang im Gesamtjahresverlauf weiter

verbessert und lag mit 604 Mio. EUR über dem Wert des zweiten Quartals des

Vorjahres (551 Mio. EUR). Nach sechs Monaten betrug der Auftragseingang 1.141

Mio. EUR und lag damit leicht über dem Niveau des Vorjahreszeitraums (1.111 Mio.

EUR). In allen Regionen konnten die Aufträge im zweiten Quartal zulegen. Der

Umsatz lag im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2026/2027 mit 913 Mio. EUR

unter dem Vorjahreswert (985 Mio. EUR). Das zweite Quartal des Berichtszeitraums

wies mit 509 Mio. EUR in etwa das Niveau des Vorjahres (519 Mio. EUR) aus. In

der zweiten Hälfte des laufenden Geschäftsjahres rechnet das Unternehmen

aufgrund der soliden Auftragslage sowie des gestiegenen Auftragsbestands mit

einer deutlichen Steigerung des Umsatzes und Ergebnisses gegenüber dem ersten

Halbjahr.

Die bereinigte EBITDA-Marge hat sich im zweiten Quartal gegenüber dem Vorquartal

auf 6,4 Prozent verbessert, lag nach sechs Monaten bei 3,7 Prozent

(Vorjahreszeitraum: 6,4 Prozent) und war vor allem durch das niedrigere

Umsatzvolumen und negative Produktmixeffekte belastet. Daneben zeigten sich eine

makroökonomische Eintrübung, insbesondere im Nahen Osten mit Auswirkung auf das

Investitionsverhalten, sowie ein zeitlich verzögerter Hochlauf bei Projekten im

Segment Technology. Das Ergebnis nach Steuern war nach sechs Monaten mit -9 Mio.

EUR leicht negativ (Vorjahr 0 Mio. EUR), im zweiten Quartal konnte es mit 24

Mio. EUR im Vergleich zum Vorjahresquartal verdoppelt werden (11 Mio. EUR), was

auf einen positiven, ertragswirksamen Unterschiedsbetrag aus dem Erwerb von

manroland sheetfed zurückzuführen war.

"Die Nachfrage nach unseren Produkten und Serviceleistungen bleibt hoch, was

sich dank unserer starken Marktposition in einem steigenden Auftragseingang

widerspiegelt", sagt Jürgen Otto, Vorstandsvorsitzender von HEIDELBERG. "Die

anhaltende Marktvolatilität und hoher Kostendruck sowie temporäre Aufwände durch

Projekte wirken belastend auf unsere Profitabilität. In einem schwierigen

Marktumfeld erreichen wir unser Umsatzziel. Die strategischen Maßnahmen und

Zukäufe werden dazu beitragen, die Ertragskraft wieder zu verbessern."

Vor allem durch den unterjährigen Aufbau des Net Working Capital lag der Free

Cashflow nach dem ersten Halbjahr bei -125 Mio. EUR (Vorjahreszeitraum: -64 Mio.

EUR). Das Eigenkapital des HEIDELBERG Konzerns stieg zum 30. September 2026 im

Vergleich zum Geschäftsjahresende am 31. März 2026 (568 Mio. EUR) auf 596 Mio.

EUR an.

"Vor allem der Aufbau des Net Working Capital beeinflusste den Free Cashflow im

ersten Halbjahr", sagte Christoph Burkhard, Finanzvorstand von HEIDELBERG.

"HEIDELBERG verfügt über eine solide Finanzstruktur und die notwendige

Stabilität, um auch in einem anspruchsvollen Marktumfeld konsequent entlang

seiner Strategie zu investieren."

Fokus auf Umsetzung strategischer Prioritäten

Im Segment HEIDELBERG Technology konnten insbesondere die Aktivitäten im Bereich

der Elektromobilität (Amperfied) und Energiesysteme zur Steigerung des

Auftragseingangs und Umsatz in den ersten sechs Monaten beitragen. Darüber

hinaus konnten erste Aufträge über Drohnenabwehrsysteme im Joint Venture ONBERG

generiert werden. Das bereinigte EBITDA blieb in diesem Segment aufgrund der

Vorleistungen für geplantes Wachstum noch negativ (-9 Mio. EUR).

Weltweit starke Marktposition im Kerngeschäft - manroland sheetfed Integration

verläuft planmäßig

Im Segment Digital Solutions & Lifecycle stiegen ebenfalls Auftragseingang und

Umsatz im ersten Halbjahr im Vergleich zum Vorjahr. Im Segment Print & Packaging

Equipment lag der Auftragseingang nach sechs Monaten unter dem Vorjahresniveau.

Im zweiten Quartal steigerte sich der Auftragseingang um rund 8 Prozent im

Vergleich zum Vorjahreswert.

Die weltweite Integration des Lifecycle- und Service-Geschäfts von manroland

sheetfed in die Organisation von HEIDELBERG verläuft nach Plan und hat im

zweiten Quartal zu ersten Auftragseingängen und Umsätzen geführt. Der Zugang zu

mehr als 3.000 neuen Kunden sowie die mögliche Erweiterung des Portfolios um

Großformatlösungen tragen zur Stärkung der Marktposition bei. HEIDELBERG ist

zuversichtlich, spätestens Ende Geschäftsjahr 2028 die Integration von manroland

vollzogen und das Geschäft mit den übernommenen Kunden weiter ausgebaut zu

haben.

"Im Bereich Packaging hat ein Großauftrag aus Ägypten die hohe Relevanz der

Boardmaster für Hochleistungsanwendungen bestätigt. Die Investitionen unseres

Kunden UFlex ASEPTO in einem internationalen Wachstumsmarkt zeigen, dass wir von

den strukturellen Trends im Verpackungssektor profitieren können.", sagt Dr.

David Schmedding, Vorstand Technologie und Vertrieb bei HEIDELBERG. "Unsere neue

Etikettendruckmaschine speziell für den indischen Markt bekräftigt unser

Engagement, eine bedeutende Rolle im indischen Etiketten- und Verpackungsmarkt

zu spielen."

Prognose 2026/2027: Stabiler Umsatz, bereinigte EBITDA-Marge von 5,6 % bis 6,6 %

Bereits am 29. Oktober hatte HEIDELBERG die Ergebnisprognose für das

Geschäftsjahr 2026/2027 angepasst. Für das laufende Geschäftsjahr erwartet

HEIDELBERG nunmehr eine bereinigte EBITDA-Marge von 5,6 % bis 6,6 %. Die

Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2026/2027 bleibt unverändert. Diese geht

von einem stabilen Konzernumsatz gegenüber Vorjahr aus (Vorjahr: 2.293 Mio.

EUR).

Über HEIDELBERG:

Die Heidelberger Druckmaschinen AG (HEIDELBERG) ist ein führendes

Technologieunternehmen, das weltweit seit mehr als 175 Jahren für

Innovationskraft, Qualität und Zuverlässigkeit im Maschinenbau steht. Mit einem

klaren Fokus auf Wachstum treibt HEIDELBERG als Gesamtanbieter und

Systemintegrator die Weiterentwicklung in den Kernbereichen Verpackungs- und

Digitaldruck, Softwarelösungen und dem Lifecycle-Geschäft mit Service und

Verbrauchsmaterialien voran, damit Kunden maximale Produktivität und Effizienz

erreichen können. Aufbauend auf jahrzehntelanger Industrie- und Systemkompetenz

erschließt das Unternehmen zudem gezielt neue Märkte in den Bereichen

Sicherheit, Energie, Ladeinfrastruktur und industrielle Systemlösungen - mit

klarer Skalierungskompetenz und attraktiven Wachstumsperspektiven. Aufgrund

einer starken internationalen Präsenz in rund 170 Ländern, der Schaffenskraft

und Kompetenz seiner rund 9.500 Mitarbeitenden, eigener Produktionsstätten in

Europa, China und den USA sowie einem der größten globalen Vertriebs- und

Servicenetzwerke, ist das Unternehmen global gut positioniert.

Bild 1: Der Verpackungsproduzent UFlex ASEPTO hat an seinem neuen Standort in

Ägypten zwei hochproduktive Boardmaster Systeme von HEIDELBERG für die

Produktion aseptischer Verpackungen in Betrieb genommen.

Bild 2: " Stronger Together": Servicetechniker von HEIDELBERG und manroland

sheetfed arbeiten bei Kunden Hand in Hand vor Ort.

Bild 3: Gallus und HEIDELBERG stellten auf der LOUPE India 2026 die neue Gallus

Flexomaster vor und präsentieren damit eine Druckplattform, die speziell auf die

Anforderungen des indischen Etikettenmarktes zugeschnitten ist.

Bild 4 : In Kombination mit der Messe All in Print China besuchten zahlreiche

Kunden das Produktionswerk von HEIDELBERG in Shanghai sowie das dortige Print

Media Center.

Bildmaterial und weitere Informationen über das Unternehmen stehen im

Investor-Relations (https://www.heidelberg.com/global/de/about_heidelberg/invest

or_relations/overview_1.jsp) - und Presseportal (https://www.heidelberg.com/glob

al/de/about_heidelberg/press_relations/press_release/ov_press_lounge.jsp#%3B1475

%3B0%3B0%3B0%3B%3Bscore%3B0) der Heidelberger Druckmaschinen AG unter

http://www.heidelberg.com zur Verfügung.

Wichtiger Hinweis:

Diese Presseerklärung enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen, welche auf

Annahmen und Schätzungen der Unternehmensleitung der Heidelberger Druckmaschinen

Aktiengesellschaft beruhen. Auch wenn die Unternehmensleitung der Ansicht ist,

dass diese Annahmen und Schätzungen zutreffend sind, können die künftige

tatsächliche Entwicklung und die künftigen tatsächlichen Ergebnisse von diesen

Annahmen und Schätzungen aufgrund vielfältiger Faktoren erheblich abweichen. Zu

diesen Faktoren können beispielsweise die Veränderung der gesamtwirtschaftlichen

Lage, der Wechselkurse und der Zinssätze sowie Veränderungen innerhalb der

grafischen Industrie gehören. Die Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft

übernimmt keine Gewährleistung und keine Haftung dafür, dass die künftige

Entwicklung und die künftig erzielten tatsächlichen Ergebnisse mit den in dieser

Presseerklärung geäußerten Annahmen und Schätzungen übereinstimmen werden.

Für weitere Informationen:

Corporate Communications

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E-Mail: mailto:Thomas.Fichtl@heidelberg.com

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