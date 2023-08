OTS: Heidelberger Druckmaschinen AG / HEIDELBERG liegt nach Start ins ...

HEIDELBERG liegt nach Start ins Geschäftsjahr 2023/2024 im Plan

- Guter Auftakt: Umsatz und EBITDA liegen im ersten Quartal über Vorjahr

- Auftragseingang stabil: Erholung in Asien, gedämpfte Nachfrage in anderen

Teilen der Welt

- Starke Wachstumsfelder: Maschinen für digitalen Etikettendruck und

Verpackungsdruck

- Bereinigter Free Cashflow: Gegenüber Vorjahr leicht verbessert, aber insgesamt

negativ

- Finanzierungsstruktur: Mittelfristig neu aufgestellt

Die Heidelberger Druckmaschinen AG (HEIDELBERG) ist aufgrund der Erholung in

Asien und Wachstum im Verpackungsdrucksegment gut in das neue Geschäftsjahr

gestartet. Das Technologieunternehmen legte in den ersten drei Monaten (1. April

bis 30. Juni 2023) beim Umsatz im Vergleich zum Vorjahr von 530 Mio. EUR auf 544

Mio. EUR zu. Das bereinigte operative Ergebnis (EBITDA) stieg gegenüber dem

bereinigten Wert des Vorjahresquartals um rund 18 Mio. EUR auf 42 Mio. EUR an.

Die entsprechende EBITDA-Marge lag bei 7,7 Prozent (Vorjahr: 4,6 Prozent). Das

Ergebnis nach Steuern verbesserte sich auf 10 Mio. EUR (Vorjahr: 5 Mio. EUR).

Regional zog der Auftragseingang in Asien deutlich an. In anderen Märkten war

die Nachfrage dagegen eher gedämpft.

In dynamischem Markt des Verpackungsdrucks strategisch gut aufgestellt

Vor allem im Segment Packaging Solutions verzeichnete HEIDELBERG beim

Auftragseingang ein starkes Wachstum von rund 25 Prozent. "HEIDELBERG ist im

Kernmarkt Druck strategisch richtig aufgestellt und kann so verhaltene

Entwicklungen in anderen Bereichen abfedern", sagt Dr. Ludwin Monz,

Vorstandsvorsitzender von HEIDELBERG. Mit der im Mai 2023 vorgestellten neu

entwickelten Boardmaster für den hochproduktiven Verpackungsdruck erzielte das

Unternehmen im ersten Quartal bereits erste Umsätze. Auch die Nachfrage nach der

neuen Maschine Gallus One im Wachstumsfeld des digitalen Etiketten-Drucks

bestätigt den Markttrend.

Der Free Cashflow verbesserte sich im ersten Quartal gegenüber dem um

Sondereinflüsse bereinigten Vorjahreswert, blieb jedoch in Summe im Vergleich

zum Vorjahr mit -27 Mio. EUR negativ. Der Grund hierfür waren ausbleibende

positive Sondereinflüsse, wie in den Vorjahren realisiert worden waren. "Das

Quartalsergebnis zeigt weiterhin die Notwendigkeit unseres

Wertsteigerungsprogramms, mit dem wir den Free Cashflow signifikant steigern

wollen", sagt die Finanzvorständin von HEIDELBERG, Tania von der Goltz. Im

Rahmen des Programms beabsichtigt das Unternehmen auch weiterhin,

Kostenersteigerungen durch Preiserhöhungen zu kompensieren und eine strenge

Kostendisziplin beizubehalten.

Mittelfristige Finanzierungsstruktur neu aufgestellt

HEIDELBERG hat seine Kreditverbindlichkeiten neu geordnet und sich Ende Juli mit

seinem Bankenkonsortium auf eine deutliche Erhöhung der Kreditfazilität

geeinigt. Diese umfasst eine syndizierte Kreditlinie in Höhe von 350 Millionen

Euro über vier Jahre und eine Verlängerungsoption von einem weiteren Jahr. "Die

neu vereinbarte Finanzierungsstruktur unterstreicht das Vertrauen des

Finanzmarktes in unsere eingeleitete strategische Ausrichtung, die Finanzkraft

des Unternehmens weiter zu steigern und Investitionen in Wachstumsbereiche zu

erhöhen", sagt Tania von der Goltz.

Start ins Geschäftsjahr 2023/2024 bestätigt Prognose

Die Prognose für das Geschäftsjahr 2023/2024 gilt unverändert wie am 14. Juni

2023 veröffentlicht. Unter der Annahme, dass die Weltwirtschaft nicht schwächer

als von den Wirtschaftsforschungsinstituten vorhergesagt wächst, erwartet

HEIDELBERG bei gleichbleibendem Umsatz eine stabile Entwicklung.

