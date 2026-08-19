Heidelberger Druckmaschinen Aktie
WKN: 731400 / ISIN: DE0007314007
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19.08.2026 07:32:39
OTS: Heidelberger Druckmaschinen AG / HEIDELBERG setzt strategische ...
HEIDELBERG setzt strategische Weiterentwicklung konsequent fort -
solider Start ins GJ 2026/2027 (FOTO)
Heidelberg (ots) -
- Übernahmen des manroland sheetfed Lifecycle-Geschäfts und der Produktion von
POLAR stärken Kerngeschäft
- Partnerschaft von ONBERG mit Skyeton für europäische Verteidigung angestrebt
- Einstieg in die Produktion von Natrium-Ionen-Batteriespeichern eröffnet neue
Potenziale
- Auftragseingang im ersten Quartal legt solide Grundlage für weitere
Geschäftsentwicklung
- Umsatz und EBITDA-Marge zum Jahresstart im Rahmen der Erwartungen
- Prognose für Geschäftsjahr 2026/2027 bestätigt
Die Heidelberger Druckmaschinen AG (HEIDELBERG) hat zum Start ins neue
Geschäftsjahr 2026/2027 ihren Weg zum breiter aufgestellten
Technologieunternehmen konsequent fortgesetzt. Mit einer Reihe strategischer
Initiativen stellt HEIDELBERG die Weichen auf künftiges Wachstum: Neben der
Expansion im Kerngeschäft durch die Übernahmen des manroland sheetfed
Lifecycle-Geschäfts und der Produktion von POLAR setzt das Unternehmen auf neue
Marktchancen bei Energiespeichern und im europäischen Verteidigungssektor, um
zusätzliche Potenziale zu erschließen.
Mit der Integration des Lifecycle-Geschäfts und der globalen Vertriebs- und
Servicegesellschaften der manroland sheetfed Gruppe sowie der vollständigen
Übernahme von POLAR Weiterarbeitungssystemen hat HEIDELBERG seine strategische
Position als Systemintegrator im Kerngeschäft weiter ausgebaut. Im Rahmen der
Transaktion von manroland sheetfed hat sich HEIDELBERG auch die IP für die
Roland 900 / Cartonmaster im Bogenoffset-Großformat gesichert. Die erste
Maschine ist bereits verkauft und HEIDELBERG prüft derzeit die Optionen zur
weiteren Produktion sowie Weiterentwicklung dieses Systems an einem
Low-Cost-Standort. HEIDELBERG stärkt damit seine führende Position in der Druck-
und Verpackungsbranche.
Live-Hub zur Demonstration integrierter Drohnenabwehr eröffnet
Auf der Internationalen Luft- und Raumfahrtmesse in Berlin hat ONBERG jüngst
eine Absichtserklärung für die Gründung eines weiteren Joint-Ventures mit dem
ukrainischen Drohnenentwickler Skyeton unterzeichnet. Skyeton hat
Hightech-Überwachungsdrohnen im Portfolio, die im realen Gefecht erprobt sind.
In Kombination mit dem UGV von HEIDELBERG entsteht ein autonomer Wirkverbund.
Diese unbemannten Luft-Boden-Systeme gelten zunehmend als künftige Lösung für
den Verteidigungsfall, die aktuell in der Ukraine in schnellen Innovationszyklen
entwickelt werden. Am Standort Brandenburg hat ONBERG im Juli einen Live-Hub für
die integrierte Drohnenabwehr in Betrieb genommen. Hier erleben Entscheider aus
Behörden, Betreibern kritischer Infrastruktur, Streitkräften und Industrie, wie
integrierter Schutz vor feindlichen Drohnen konkret funktioniert.
Zudem eröffnet der Einstieg von HD Advanced Technologies in die Produktion von
Natrium-Ionen-Batteriespeichern neue Potenziale. Zusammen mit dem Schweizer
Unternehmen PHENOGY wurde eine Zusammenarbeit für eine Technologie- und
Industrieplattform in diesem Bereich gestartet. HD Advanced Technologies
übernimmt im ersten Schritt die industrielle Fertigung kompletter
Energiespeichersysteme für PHENOGY. Von der Beschaffung über die Produktion bis
hin zum Rollout, Installation, Service und Wartung. Ferner schaffen beide
Unternehmen die Voraussetzungen für ein Joint-Venture zur Entwicklung und
industriellen Fertigung von Natrium-Ionen-Batteriezellen. Basis dazu bildet die
Zellchemie von PHENOGY und ein spezifisches Druckverfahren von HEIDELBERG.
"Unsere Investitionen anhand der strategischen Agenda prägen das laufende
Geschäftsjahr von HEIDELBERG. Wir wollen die Marktposition des Unternehmens
weiter stärken und neue Potenziale erschließen. Damit legen wir die Basis für
profitables Wachstum und nachhaltige Wertsteigerung in den kommenden Jahren",
sagt Jürgen Otto, Vorstandsvorsitzender von HEIDELBERG.
Solider Start ins GJ 2026/2027
Das erste Quartal des Geschäftsjahres 2026/2027 (1. April bis 30. Juni 2026) von
HEIDELBERG war geprägt von unvermindert herausfordernden Rahmenbedingungen. Der
Auftragseingang lag mit 537 Mio. EUR leicht unter dem Vorjahresquartal (559 Mio.
EUR) und legte somit eine solide Grundlage für die weitere Geschäftsentwicklung.
Im ersten Quartal machte sich im Auftragseingang insbesondere das Auslaufen
eines staatlich geförderten Investitionsprogramms in Italien mit einem Rückgang
von über 60 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahresquartal massiv bemerkbar. Dies
konnte nur zu Teilen von den positiven Entwicklungen in China und Asien
kompensiert werden.
Der Umsatz betrug 404 Mio. EUR und lag damit wie erwartet unter dem Niveau des
Vorjahreszeitraums (466 Mio. EUR). Deutlichen Umsatzsteigerungen in China,
Großbritannien und Brasilien standen Rückgänge insbesondere in der Region EMEA
gegenüber. Die um Sondereinflüsse bereinigte EBITDA-Marge erreichte im ersten
Quartal 2026/2027 0,2 Prozent (Vorjahresquartal: 4,4 Prozent) und war primär
geprägt durch das geringere Umsatzvolumen. Saisonal üblich lag der Free Cashflow
nach den ersten drei Monaten bei -77 Mio. EUR im negativen Bereich
(Vorjahreszeitraum: -68 Mio. EUR). Das Ergebnis nach Steuern betrug im ersten
Quartal -32 Mio. EUR (Vorjahreszeitraum: -11 Mio. EUR).
In den Segmenten lagen Auftragseingang und Umsatz bei HEIDELBERG Technology nach
drei Monaten über dem Niveau des Vorjahreszeitraums. Das bereinigte EBITDA blieb
mit -4 Mio. EUR konstant. Im Segment Print & Packaging Equipment waren
Auftragseingang und Umsatz insbesondere in Folge einer zu Teilen erwarteten
Abschwächung in der Region EMEA rückläufig. Im Segment Digital Solutions &
Lifecycle stieg der Auftragseingang nach drei Monaten um rund 5 Prozent
gegenüber dem Vorjahresquartal an. Beim Umsatz lag das Segment auf
Vorjahresniveau.
"Im Kerngeschäft investieren wir gezielt in Wachstumsmärkte und stärken damit
auch unser Service-, Verbrauchsmaterial- und Ersatzteilgeschäft", sagt Dr. David
Schmedding, Vorstand Technologie und Vertrieb bei HEIDELBERG. "Dabei können wir
den Anteil wiederkehrender Umsätze erhöhen und das eher konjunkturabhängige
Neumaschinengeschäft besser ausbalancieren."
Prognose für Geschäftsjahr 2026/2027 bestätigt
Die Prognose für das Geschäftsjahr 2026/27 wird bestätigt. Das Unternehmen
erwartet für das Geschäftsjahr 2026/2027 einen stabilen Konzernumsatz auf
Vorjahresniveau sowie eine spürbare Verbesserung der bereinigten EBITDA-Marge
gegenüber dem Vorjahr. Dabei wird angenommen, dass sich die für die
Geschäftstätigkeit relevanten Wechselkurse nicht wesentlich verändern.
Über HEIDELBERG:
Die Heidelberger Druckmaschinen AG (HEIDELBERG) ist ein führendes
Technologieunternehmen, das weltweit seit 175 Jahren für Innovationskraft,
Qualität und Zuverlässigkeit im Maschinenbau steht. Mit einem klaren Fokus auf
Wachstum treibt HEIDELBERG als Gesamtanbieter die Weiterentwicklung in den
Kernbereichen Verpackungs- und Digitaldruck, Softwarelösungen und dem
Lifecycle-Geschäft mit Service und Verbrauchsmaterialien voran, damit Kunden
maximale Produktivität und Effizienz erreichen können. Darüber hinaus setzt das
Unternehmen auf den Ausbau neuer Geschäftsfelder im Industriegeschäft wie den
hochpräzisen Anlagenbau mit integrierter Steuerung, Automatisierungstechnik und
Robotik sowie die wachsenden Green Technologies. Aufgrund einer starken
internationalen Präsenz in rund 170 Ländern, der Schaffenskraft und Kompetenz
seiner rund 9.500 Mitarbeitenden, eigener Produktionsstätten in Europa, China
und den USA sowie einem der größten globalen Vertriebs- und Servicenetzwerke,
ist das Unternehmen optimal für zukünftiges Wachstum positioniert.
Bildmaterial und weitere Informationen über das Unternehmen stehen im
Investor-Relations (https://www.heidelberg.com/global/de/about_heidelberg/invest
or_relations/overview_1.jsp) - und Presseportal (https://www.heidelberg.com/glob
al/de/about_heidelberg/press_relations/press_release/ov_press_lounge.jsp#%3B1475
%3B0%3B0%3B0%3B%3Bscore%3B0) der Heidelberger Druckmaschinen AG unter
http://www.heidelberg.com zur Verfügung.
Wichtiger Hinweis:
Diese Presseerklärung enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen, welche auf
Annahmen und Schätzungen der Unternehmensleitung der Heidelberger Druckmaschinen
Aktiengesellschaft beruhen. Auch wenn die Unternehmensleitung der Ansicht ist,
dass diese Annahmen und Schätzungen zutreffend sind, können die künftige
tatsächliche Entwicklung und die künftigen tatsächlichen Ergebnisse von diesen
Annahmen und Schätzungen aufgrund vielfältiger Faktoren erheblich abweichen. Zu
diesen Faktoren können beispielsweise die Veränderung der gesamtwirtschaftlichen
Lage, der Wechselkurse und der Zinssätze sowie Veränderungen innerhalb der
grafischen Industrie gehören. Die Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft
übernimmt keine Gewährleistung und keine Haftung dafür, dass die künftige
Entwicklung und die künftig erzielten tatsächlichen Ergebnisse mit den in dieser
Presseerklärung geäußerten Annahmen und Schätzungen übereinstimmen werden.
Für weitere Informationen:
Corporate Communications
Thomas Fichtl
Telefon: +49 6222 82- 67123
E-Mail: mailto:Thomas.Fichtl@heidelberg.com
Investor Relations
Marc Schellenberger
Tel.: +49 6222 82-6120
E-Mail: mailto:marc.schellenberger@heidelberg.com
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/6678/6335950
OTS: Heidelberger Druckmaschinen AG
ISIN: DE0007314007
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