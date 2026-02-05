OTS: Heidelberger Druckmaschinen AG / HEIDELBERG steigert nach neun Monaten ...

HEIDELBERG steigert nach neun Monaten im GJ 2025/2026 die

Profitabilität deutlich - strategische Neuausrichtung im Plan (FOTO)

- Umsatz nach neun Monaten mit rund 6,1 Prozent über Vorjahreswert

- Bereinigtes EBITDA gegenüber Vorjahr deutlich verbessert; Effizienzmaßnahmen

mit spürbaren Effekten

- Auftragseingang erwartungsgemäß unter Vorjahr durch Entfall drupa-Effekt sowie

aufgrund wirtschaftlicher Rahmenbedingungen

- Erfolgreiche Positionierung in Sicherheits-, Verteidigungs- und

Energietechnologien

- Jahresprognose trotz anspruchsvollem Umfeld bestätigt

Die Heidelberger Druckmaschinen AG (HEIDELBERG) liegt nach neun Monaten im

Geschäftsjahr 2025/2026 (1. April bis 31. Dezember 2025) im Rahmen der

Erwartungen und hat ihre Profitabilität stark gesteigert. Zudem treibt das

Unternehmen seine strategische Transformation in neue, wachstumsstarke

Geschäftsfelder weiterhin konsequent voran.Nach drei Quartalen stieg der Umsatz

trotz anspruchsvollem Umfeld auf 1.602 Mio. EUR und lag damit rund 6,1 Prozent

über dem Vorjahreswert von 1.509 Mio. EUR, obwohl negative Währungseffekte in

Höhe von rund 44 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahreszeitraum zu verzeichnen waren.

Positiv entwickelten sich in diesem Zeitraum vor allem die Region Europa sowie

das Maschinengeschäft im Verpackungs- und Etikettendruck. Das dritte Quartal lag

mit 617 Mio. EUR um rund 4 Prozent über dem Vorjahresquartal, somit konnte der

Umsatz im bisherigen Geschäftsjahresverlauf von Quartal zu Quartal gesteigert

werden.

Das bereinigte operative Ergebnis (EBITDA) stieg nach neun Monaten signifikant

auf 114 Mio. EUR (Vorjahreszeitraum: bereinigt 86 Mio. EUR), die bereinigte

EBITDA-Marge verbesserte sich deutlich auf 7,1 Prozent (Vorjahreszeitraum: 5,7

Prozent). Die Umsetzung der im Zukunftsplan vorgesehenen Personal- und

Effizienzmaßnahmen zeigt spürbare Effekte. So konnten die Produktions- und

Gesamtfunktionskosten gegenüber dem Niveau des Vorjahreszeitraums verbessert

werden. Die Personalkostenquote ging im Vergleich zu den ersten neun Monaten des

Vorjahres auf 36 Prozent zurück (Vorjahreszeitraum bereinigt um Sondereinflüsse:

39 Prozent). Für den weiteren Verlauf des Geschäftsjahres 2025/2026 erwartet das

Unternehmen, dass die Personalkosten insgesamt unter dem Vorjahr liegen werden.

Der Auftragseingang lag nach neun Monaten bei 1.628 Mio. EUR (Vorjahr: 1.823

Mio. EUR) und damit - unter Berücksichtigung des drupa-bedingt sehr starken

Vorjahres - im Rahmen der Erwartungen. Im Berichtszeitraum wirkten sich

Wechselkurseffekte mit rund 46 Mio. EUR deutlich negativ aus. Der

Auftragseingang im dritten Quartal betrug 517 Mio. EUR (Vorjahresquartal: 550

Mio. EUR) Positiv entwickelte sich insbesondere der Auftragseingang im dritten

Quartal in der Region Americas mit einem Plus von 17 Prozent im Vergleich zum

Vorjahresquartal.

HEIDELBERG treibt strategische Transformation weiter voran und erschließt neue

Wachstumsmärkte

HEIDELBERG setzt seine strategische Transformation trotz eines weiterhin

herausfordernden Marktumfelds konsequent fort. Auf Basis seiner ausgeprägten

Industrie- und Systemkompetenz erschließt das Unternehmen systematisch

zusätzliche Märkte in den Bereichen Defense, Sicherheit, Energie,

Ladeinfrastruktur sowie industrielle Systemlösungen. Zentraler Baustein dieser

Entwicklung ist die Bündelung aller entsprechenden Aktivitäten unter der HD

Advanced Technologies GmbH. Diese strategische Weiterentwicklung stärkt die

Zukunftsfähigkeit von HEIDELBERG und eröffnet langfristige

Wachstumsperspektiven.

Der Umsatz im Segment HEIDELBERG Technology lag nach neun Monaten bei 42 Mio.

EUR und damit leicht über dem Vorjahreswert von 41 Mio. EUR. Auch wenn sich die

Umsatzentwicklung derzeit noch moderat zeigt, bilden die eingeleiteten

strategischen Maßnahmen die Grundlage dafür, dass HEIDELBERG Technology

perspektivisch einen deutlich stärkeren Beitrag zum Gesamtgeschäft leisten wird.

Insbesondere die kontinuierliche Erschließung neuer Industrien sowie der Aufbau

skalierbarer Geschäftsmodelle stärken die Erwartungen hinsichtlich einer

positiven Umsatzdynamik in den kommenden Jahren.

"Mit den von uns angestoßenen Maßnahmen bestätigen wir unseren Wachstumsplan",

sagt Jürgen Otto, Vorstandsvorsitzender der Heidelberger Druckmaschinen AG.

"HEIDELBERG ist strategisch wie operativ sehr gut positioniert, um dies aktiv zu

gestalten und zusätzliche Chancen in dynamischen Zukunftsmärkten zu nutzen."

Kerngeschäft legt Fundament der Transformation

Parallel zur Erschließung neuer Geschäftsfelder entwickelt sich das Kerngeschäft

robust. Im Segment Print & Packaging Equipment profitiert HEIDELBERG von seiner

starken Marktposition im Verpackungs- und Etikettendruck und legte beim Umsatz

im Berichtszeitraum auf 804 Mio. EUR zu (Vorjahreswert: 705 Mio. EUR). Im

Segment Digital Solutions & Lifecycle baut das Unternehmen seine Rolle als

Systemintegrator weiter aus - mit hybriden Drucklösungen, Software- und

Serviceangeboten innerhalb eines digitalen Ökosystems. Hier erzielte HEIDELBERG

nach neun Monaten einen Umsatz von 755 Mio. EUR (Vorjahreswert: 763 Mio. EUR).

"Unsere Stärke liegt in der intelligenten Verbindung von Maschinen, Software und

Service", sagt Dr. David Schmedding, Vorstand Technologie und Vertrieb. "Mit dem

gezielten Ausbau unseres Digitaldruck-Portfolios und neuen Hochleistungssystemen

wie der Jetfire 75 schaffen wir zusätzliche Wachstumsperspektiven - sowohl im

Kerngeschäft als auch darüber hinaus."

Der Free Cashflow von HEIDELBERG verbesserte sich nach drei Quartalen gegenüber

dem Vorjahr auf -81 Mio. EUR (Vorjahreszeitraum: -97 Mio. EUR), blieb jedoch

aufgrund der Polar-Akquisition sowie Restrukturierungsaufwendungen im hohen

einstelligen Millionen-Euro-Bereich erwartungsgemäß noch negativ. Das Ergebnis

nach Steuern wurde mit 17 Mio. EUR nach neun Monaten signifikant gesteigert

(Vorjahreszeitraum: -42 Mio. EUR).

Jahresprognose trotz anspruchsvollem Umfeld bestätigt

Das Unternehmen bestätigt die Prognose für das Geschäftsjahr 2025/2026. Ein

solider Auftragsbestand, laufende Effizienzmaßnahmen und die konsequente

Umsetzung der Strategie bilden die Grundlage für das Erreichen der Ziele.

Angesichts der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung und unter Berücksichtigung der

Chancen und Risiken erwartet das Unternehmen, vorausgesetzt, dass das globale

Wirtschaftswachstum nicht schwächer ausfällt, als von den Instituten

prognostiziert, einen Umsatz in Höhe von rund 2.350 Mio. EUR im Geschäftsjahr

2025/2026 (2024/2025: 2.280 Mio. EUR). In Anbetracht der erheblichen

Währungseffekte und der anhaltend schwachen gesamtwirtschaftlichen und

unsicheren handelspolitischen Lage geht das Unternehmen davon aus, dass die

bereinigte EBITDA-Marge eher im unteren Bereich der prognostizierten Steigerung

auf bis zu 8 Prozent liegen wird (Vorjahr: 7,1 Prozent).

Über HEIDELBERG:

Die Heidelberger Druckmaschinen AG (HEIDELBERG) ist ein führendes

Technologieunternehmen, das weltweit seit 175 Jahren für Innovationskraft,

Qualität und Zuverlässigkeit im Maschinenbau steht. Mit einem klaren Fokus auf

Wachstum treibt HEIDELBERG als Gesamtanbieter die Weiterentwicklung in den

Kernbereichen Verpackungs- und Digitaldruck, Softwarelösungen und dem

Lifecycle-Geschäft mit Service und Verbrauchsmaterialien voran, damit Kunden

maximale Produktivität und Effizienz erreichen können. Darüber hinaus setzt das

Unternehmen auf den Ausbau neuer Geschäftsfelder im Industriegeschäft wie den

hochpräzisen Anlagenbau mit integrierter Steuerung, Automatisierungstechnik und

Robotik sowie die wachsenden Green Technologies. Aufgrund einer starken

internationalen Präsenz in rund 170 Ländern, der Schaffenskraft und Kompetenz

seiner rund 9.500 Mitarbeitenden, eigener Produktionsstätten in Europa, China

und den USA sowie einem der größten globalen Vertriebs- und Servicenetzwerke,

ist das Unternehmen optimal für zukünftiges Wachstum positioniert.

Wichtiger Hinweis:

Diese Presseerklärung enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen, welche auf

Annahmen und Schätzungen der Unternehmensleitung der Heidelberger Druckmaschinen

Aktiengesellschaft beruhen. Auch wenn die Unternehmensleitung der Ansicht ist,

dass diese Annahmen und Schätzungen zutreffend sind, können die künftige

tatsächliche Entwicklung und die künftigen tatsächlichen Ergebnisse von diesen

Annahmen und Schätzungen aufgrund vielfältiger Faktoren erheblich abweichen. Zu

diesen Faktoren können beispielsweise die Veränderung der gesamtwirtschaftlichen

Lage, der Wechselkurse und der Zinssätze sowie Veränderungen innerhalb der

grafischen Industrie gehören. Die Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft

übernimmt keine Gewährleistung und keine Haftung dafür, dass die künftige

Entwicklung und die künftig erzielten tatsächlichen Ergebnisse mit den in dieser

Presseerklärung geäußerten Annahmen und Schätzungen übereinstimmen werden.

