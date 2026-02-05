Heidelberger Druckmaschinen Aktie
WKN: 731400 / ISIN: DE0007314007
|
05.02.2026 07:31:38
OTS: Heidelberger Druckmaschinen AG / HEIDELBERG steigert nach neun Monaten ...
HEIDELBERG steigert nach neun Monaten im GJ 2025/2026 die
Profitabilität deutlich - strategische Neuausrichtung im Plan (FOTO)
Heidelberg (ots) -
- Umsatz nach neun Monaten mit rund 6,1 Prozent über Vorjahreswert
- Bereinigtes EBITDA gegenüber Vorjahr deutlich verbessert; Effizienzmaßnahmen
mit spürbaren Effekten
- Auftragseingang erwartungsgemäß unter Vorjahr durch Entfall drupa-Effekt sowie
aufgrund wirtschaftlicher Rahmenbedingungen
- Erfolgreiche Positionierung in Sicherheits-, Verteidigungs- und
Energietechnologien
- Jahresprognose trotz anspruchsvollem Umfeld bestätigt
Die Heidelberger Druckmaschinen AG (HEIDELBERG) liegt nach neun Monaten im
Geschäftsjahr 2025/2026 (1. April bis 31. Dezember 2025) im Rahmen der
Erwartungen und hat ihre Profitabilität stark gesteigert. Zudem treibt das
Unternehmen seine strategische Transformation in neue, wachstumsstarke
Geschäftsfelder weiterhin konsequent voran.Nach drei Quartalen stieg der Umsatz
trotz anspruchsvollem Umfeld auf 1.602 Mio. EUR und lag damit rund 6,1 Prozent
über dem Vorjahreswert von 1.509 Mio. EUR, obwohl negative Währungseffekte in
Höhe von rund 44 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahreszeitraum zu verzeichnen waren.
Positiv entwickelten sich in diesem Zeitraum vor allem die Region Europa sowie
das Maschinengeschäft im Verpackungs- und Etikettendruck. Das dritte Quartal lag
mit 617 Mio. EUR um rund 4 Prozent über dem Vorjahresquartal, somit konnte der
Umsatz im bisherigen Geschäftsjahresverlauf von Quartal zu Quartal gesteigert
werden.
Das bereinigte operative Ergebnis (EBITDA) stieg nach neun Monaten signifikant
auf 114 Mio. EUR (Vorjahreszeitraum: bereinigt 86 Mio. EUR), die bereinigte
EBITDA-Marge verbesserte sich deutlich auf 7,1 Prozent (Vorjahreszeitraum: 5,7
Prozent). Die Umsetzung der im Zukunftsplan vorgesehenen Personal- und
Effizienzmaßnahmen zeigt spürbare Effekte. So konnten die Produktions- und
Gesamtfunktionskosten gegenüber dem Niveau des Vorjahreszeitraums verbessert
werden. Die Personalkostenquote ging im Vergleich zu den ersten neun Monaten des
Vorjahres auf 36 Prozent zurück (Vorjahreszeitraum bereinigt um Sondereinflüsse:
39 Prozent). Für den weiteren Verlauf des Geschäftsjahres 2025/2026 erwartet das
Unternehmen, dass die Personalkosten insgesamt unter dem Vorjahr liegen werden.
Der Auftragseingang lag nach neun Monaten bei 1.628 Mio. EUR (Vorjahr: 1.823
Mio. EUR) und damit - unter Berücksichtigung des drupa-bedingt sehr starken
Vorjahres - im Rahmen der Erwartungen. Im Berichtszeitraum wirkten sich
Wechselkurseffekte mit rund 46 Mio. EUR deutlich negativ aus. Der
Auftragseingang im dritten Quartal betrug 517 Mio. EUR (Vorjahresquartal: 550
Mio. EUR) Positiv entwickelte sich insbesondere der Auftragseingang im dritten
Quartal in der Region Americas mit einem Plus von 17 Prozent im Vergleich zum
Vorjahresquartal.
HEIDELBERG treibt strategische Transformation weiter voran und erschließt neue
Wachstumsmärkte
HEIDELBERG setzt seine strategische Transformation trotz eines weiterhin
herausfordernden Marktumfelds konsequent fort. Auf Basis seiner ausgeprägten
Industrie- und Systemkompetenz erschließt das Unternehmen systematisch
zusätzliche Märkte in den Bereichen Defense, Sicherheit, Energie,
Ladeinfrastruktur sowie industrielle Systemlösungen. Zentraler Baustein dieser
Entwicklung ist die Bündelung aller entsprechenden Aktivitäten unter der HD
Advanced Technologies GmbH. Diese strategische Weiterentwicklung stärkt die
Zukunftsfähigkeit von HEIDELBERG und eröffnet langfristige
Wachstumsperspektiven.
Der Umsatz im Segment HEIDELBERG Technology lag nach neun Monaten bei 42 Mio.
EUR und damit leicht über dem Vorjahreswert von 41 Mio. EUR. Auch wenn sich die
Umsatzentwicklung derzeit noch moderat zeigt, bilden die eingeleiteten
strategischen Maßnahmen die Grundlage dafür, dass HEIDELBERG Technology
perspektivisch einen deutlich stärkeren Beitrag zum Gesamtgeschäft leisten wird.
Insbesondere die kontinuierliche Erschließung neuer Industrien sowie der Aufbau
skalierbarer Geschäftsmodelle stärken die Erwartungen hinsichtlich einer
positiven Umsatzdynamik in den kommenden Jahren.
"Mit den von uns angestoßenen Maßnahmen bestätigen wir unseren Wachstumsplan",
sagt Jürgen Otto, Vorstandsvorsitzender der Heidelberger Druckmaschinen AG.
"HEIDELBERG ist strategisch wie operativ sehr gut positioniert, um dies aktiv zu
gestalten und zusätzliche Chancen in dynamischen Zukunftsmärkten zu nutzen."
Kerngeschäft legt Fundament der Transformation
Parallel zur Erschließung neuer Geschäftsfelder entwickelt sich das Kerngeschäft
robust. Im Segment Print & Packaging Equipment profitiert HEIDELBERG von seiner
starken Marktposition im Verpackungs- und Etikettendruck und legte beim Umsatz
im Berichtszeitraum auf 804 Mio. EUR zu (Vorjahreswert: 705 Mio. EUR). Im
Segment Digital Solutions & Lifecycle baut das Unternehmen seine Rolle als
Systemintegrator weiter aus - mit hybriden Drucklösungen, Software- und
Serviceangeboten innerhalb eines digitalen Ökosystems. Hier erzielte HEIDELBERG
nach neun Monaten einen Umsatz von 755 Mio. EUR (Vorjahreswert: 763 Mio. EUR).
"Unsere Stärke liegt in der intelligenten Verbindung von Maschinen, Software und
Service", sagt Dr. David Schmedding, Vorstand Technologie und Vertrieb. "Mit dem
gezielten Ausbau unseres Digitaldruck-Portfolios und neuen Hochleistungssystemen
wie der Jetfire 75 schaffen wir zusätzliche Wachstumsperspektiven - sowohl im
Kerngeschäft als auch darüber hinaus."
Der Free Cashflow von HEIDELBERG verbesserte sich nach drei Quartalen gegenüber
dem Vorjahr auf -81 Mio. EUR (Vorjahreszeitraum: -97 Mio. EUR), blieb jedoch
aufgrund der Polar-Akquisition sowie Restrukturierungsaufwendungen im hohen
einstelligen Millionen-Euro-Bereich erwartungsgemäß noch negativ. Das Ergebnis
nach Steuern wurde mit 17 Mio. EUR nach neun Monaten signifikant gesteigert
(Vorjahreszeitraum: -42 Mio. EUR).
Jahresprognose trotz anspruchsvollem Umfeld bestätigt
Das Unternehmen bestätigt die Prognose für das Geschäftsjahr 2025/2026. Ein
solider Auftragsbestand, laufende Effizienzmaßnahmen und die konsequente
Umsetzung der Strategie bilden die Grundlage für das Erreichen der Ziele.
Angesichts der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung und unter Berücksichtigung der
Chancen und Risiken erwartet das Unternehmen, vorausgesetzt, dass das globale
Wirtschaftswachstum nicht schwächer ausfällt, als von den Instituten
prognostiziert, einen Umsatz in Höhe von rund 2.350 Mio. EUR im Geschäftsjahr
2025/2026 (2024/2025: 2.280 Mio. EUR). In Anbetracht der erheblichen
Währungseffekte und der anhaltend schwachen gesamtwirtschaftlichen und
unsicheren handelspolitischen Lage geht das Unternehmen davon aus, dass die
bereinigte EBITDA-Marge eher im unteren Bereich der prognostizierten Steigerung
auf bis zu 8 Prozent liegen wird (Vorjahr: 7,1 Prozent).
Über HEIDELBERG:
Die Heidelberger Druckmaschinen AG (HEIDELBERG) ist ein führendes
Technologieunternehmen, das weltweit seit 175 Jahren für Innovationskraft,
Qualität und Zuverlässigkeit im Maschinenbau steht. Mit einem klaren Fokus auf
Wachstum treibt HEIDELBERG als Gesamtanbieter die Weiterentwicklung in den
Kernbereichen Verpackungs- und Digitaldruck, Softwarelösungen und dem
Lifecycle-Geschäft mit Service und Verbrauchsmaterialien voran, damit Kunden
maximale Produktivität und Effizienz erreichen können. Darüber hinaus setzt das
Unternehmen auf den Ausbau neuer Geschäftsfelder im Industriegeschäft wie den
hochpräzisen Anlagenbau mit integrierter Steuerung, Automatisierungstechnik und
Robotik sowie die wachsenden Green Technologies. Aufgrund einer starken
internationalen Präsenz in rund 170 Ländern, der Schaffenskraft und Kompetenz
seiner rund 9.500 Mitarbeitenden, eigener Produktionsstätten in Europa, China
und den USA sowie einem der größten globalen Vertriebs- und Servicenetzwerke,
ist das Unternehmen optimal für zukünftiges Wachstum positioniert.
Bild 1: Ein Team der Hoifu-Gruppe rund um Chairman Ou Shun Chou (vorne, sechster
von links), und HEIDELBERG u.a. mit Steven Hou, General Manager South China
sowie Michael Nilges, Leiter Standort Shanghai (vorne, siebter und achter von
links) treffen sich anlässlich der Abnahme der 1.000. Speedmaster CX 104 am
HEIDELBERG Standort Shanghai.
Bild 2: Die Digitaldruckstraße bei rubmedia umfasst eine Jetfire 50 und
Versafire LV von HEIDELBERG sowie die dazu passende Weiterverarbeitung und
ermöglicht dem Unternehmen die komplette und industrialisierte
Inhouse-Produktion personalisierter und hochwertiger Kleinauflagen.
Bild 3 : Heute ist das HEIDELBERG Kundenportal für weltweit bereits über 3.000
Druckereien die digitale Steuerzentrale. Tendenz weiter steigend.
Bildmaterial und weitere Informationen über das Unternehmen stehen im
Investor-Relations (https://www.heidelberg.com/global/de/about_heidelberg/invest
or_relations/overview_1.jsp) - und Presseportal (https://www.heidelberg.com/glob
al/de/about_heidelberg/press_relations/press_release/ov_press_lounge.jsp#%3B1475
%3B0%3B0%3B0%3B%3Bscore%3B0) der Heidelberger Druckmaschinen AG unter
http://www.heidelberg.com zur Verfügung.
Wichtiger Hinweis:
Diese Presseerklärung enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen, welche auf
Annahmen und Schätzungen der Unternehmensleitung der Heidelberger Druckmaschinen
Aktiengesellschaft beruhen. Auch wenn die Unternehmensleitung der Ansicht ist,
dass diese Annahmen und Schätzungen zutreffend sind, können die künftige
tatsächliche Entwicklung und die künftigen tatsächlichen Ergebnisse von diesen
Annahmen und Schätzungen aufgrund vielfältiger Faktoren erheblich abweichen. Zu
diesen Faktoren können beispielsweise die Veränderung der gesamtwirtschaftlichen
Lage, der Wechselkurse und der Zinssätze sowie Veränderungen innerhalb der
grafischen Industrie gehören. Die Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft
übernimmt keine Gewährleistung und keine Haftung dafür, dass die künftige
Entwicklung und die künftig erzielten tatsächlichen Ergebnisse mit den in dieser
Presseerklärung geäußerten Annahmen und Schätzungen übereinstimmen werden.
Für weitere Informationen
Corporate Communications
Thomas Fichtl
Telefon: +49 6222 82- 67123
E-Mail: mailto:Thomas.Fichtl@heidelberg.com
Investor Relations
Sascha Donat
Tel: +49 6222 82-64201
E-Mail: mailto:Sascha.Donat@heidelberg.com
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/6678/6210741
OTS: Heidelberger Druckmaschinen AG
ISIN: DE0007314007
