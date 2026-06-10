OTS: Heidelberger Druckmaschinen AG / HEIDELBERG treibt Transformation voran ...

HEIDELBERG treibt Transformation voran - Basis für mittelfristiges

Wachstum gelegt (FOTO)

Heidelberg (ots) -

- Dual-Use-Ansatz im Plan: Aufbau neuer Geschäftsfelder durch Kernkompetenzen

stärkt strategische Diversifikation

- Starke Partnerschaften: neue Absichtserklärung von ONBERG auf der ILA mit

einem ukrainischen Unternehmen

- Kerngeschäft stabil: weltweite Aufstellung sorgt für robuste Entwicklung und

unterstreicht Marktführerschaft

- Effizienz im Fokus: Kostenbasis gestrafft und Wettbewerbsfähigkeit gestärkt

- Geschäftsjahr 2025/2026: EBITDA-Marge unter Vorjahr bei gesteigertem Umsatz

und Ergebnis nach Steuern

- Ausblick 2026/2027: herausforderndes geopolitisches Umfeld, konsequenter

Ausbau des Wachstumssegments HEIDELBERG Technology

Die Heidelberger Druckmaschinen AG (HEIDELBERG) hat im Geschäftsjahr 2025/2026

in einem anspruchsvollen Umfeld das Jahr umfassend genutzt, um ihre Entwicklung

zu einem breiter aufgestellten Technologieunternehmen deutlich zu beschleunigen.

Auf Basis seiner hohen Industrie- und Systemkompetenz erschließt HEIDELBERG mit

dem Dual-Use-Ansatz systematisch zusätzliche Märkte in den Bereichen Defense,

Sicherheit, Energie, Ladeinfrastruktur und industrielle Systemlösungen.

Zentraler Baustein dieser Ausrichtung ist die Bündelung aller entsprechenden

Aktivitäten in der HD Advanced Technologies GmbH. Damit stärkt HEIDELBERG seine

Zukunftsfähigkeit und schafft die Grundlage für langfristig attraktives und

profitables Wachstum.

Starke Partnerschaften: neue Absichtserklärung von ONBERG auf der ILA mit einem

ukrainischen Unternehmen

Mit dem gezielten Aufbau des Defense-Geschäfts hat HEIDELBERG - neben Amperfied

im Bereich der Elektromobilität - ein weiteres neues Standbein etabliert. Ein

Beispiel ist ONBERG, das Joint Venture mit dem US-amerikanisch-israelischen

Technologieunternehmen Ondas im Bereich autonomer Verteidigungs- und

Sicherheitssysteme zur Drohnenabwehr. Am Standort Brandenburg sollen zukünftig

im Rahmen dieser Kooperation moderne Drohnenabwehrsysteme vertrieben und später

auch industrialisiert und in Serienfertigung überführt werden. Damit wird die

technologische Stärke von HEIDELBERG auch in neuen Märkten sichtbar. Noch in

dieser Woche ist der nächste Schritt in diesem Umfeld vorgesehen. Es soll eine

neue Absichtserklärung von ONBERG auf der Messe ILA in Berlin hinsichtlich einer

potenziellen Zusammenarbeit mit einem ukrainischen Unternehmen im Drohnenumfeld

veröffentlicht werden.

"Wir haben die strategische Weiterentwicklung von HEIDELBERG in den vergangenen

Monaten deutlich beschleunigt und unser Profil als technologieorientiertes

Hightech- Unternehmen weiter geschärft", sagt Jürgen Otto, Vorstandsvorsitzender

der Heidelberger Druckmaschinen AG. "Wir zählen weltweit zur Spitze im

komplexen, hochpräzisen Maschinenbau. Auf diese Kompetenzen und Kapazitäten

bauen wir mit der HD Advanced Technologies und unserem Dual-Use-Fokus neben

unserem Kerngeschäft in Print und Packaging zusätzliche, attraktive

Geschäftsfelder auf. Mit unserem breiten technologischen Zugang etablieren wir

erfolgreich Partnerschaften in attraktiven Wachstumsbereichen. Auch bei Service

und Software. Unser Ziel ist klar: HEIDELBERG als leistungsstarkes

Hightech-Unternehmen mit nachhaltig steigender Ertragskraft zu positionieren."

Fokus im Kerngeschäft: Ausbau Digitalgeschäft und Entwicklung zum

Systemintegrator im Verpackungsdruck

HEIDELBERG baut im Wachstumsfeld Digitaldruck das Angebot kontinuierlich aus.

Treiber ist insbesondere der Hochlauf von "Digital Print" im Inkjet-Markt.

Parallel erweitert HEIDELBERG im wachsenden Verpackungsmarkt seine Position als

Systemintegrator und deckt zunehmend die gesamte Wertschöpfungskette der

Verpackungsproduktion End-to-End ab. Ein besonderer Fokus liegt dabei auf vor-

und nachgelagerten Prozessen rund um den Druck. In diesem Kontext hat HEIDELBERG

unter anderem die strategische Partnerschaft mit dem chinesischen Produzenten

Masterwork im Bereich Postpress Packaging substanziell erweitert und über die

bisherige Vertriebskooperation hinaus vertieft. Gleichzeitig treibt das

Unternehmen die technologische Weiterentwicklung des Portfolios im Kerngeschäft

sowie den gezielten Ausbau der Aktivitäten in Wachstumsregionen wie

Lateinamerika, Vietnam und Indien gezielt voran. Ergänzend wird das Portfolio

durch fokussierte M&A-Maßnahmen - unter anderem die Übernahme der Markenrechte

von Polar - strategisch weiter gestärkt.

"Der Verpackungsmarkt ist ein wichtiger Wachstumsmotor für HEIDELBERG, da er von

globalen Trends wie dem Bevölkerungswachstum, der Urbanisierung und der

Notwendigkeit nachhaltigen Wirtschaftens angetrieben wird. Wir erweitern

systematisch unsere Lösungen auf den gesamten Herstellungsprozess in der

Verpackungsproduktion: von der Substratauswahl über den Druck, die

Weiterverarbeitung und die Logistik bis hin zur digitalen Integration", sagt Dr.

David Schmedding, Vorstand Technologie und Vertrieb bei HEIDELBERG.

Effizienz im Fokus: Kostenbasis gestrafft und Wettbewerbsfähigkeit gestärkt

Zur weiteren Optimierung der Kostenstruktur tragen wirkungsvolle

Effizienzmaßnahmen bei - etwa die vollständige Verlagerung der Produktion der

Speedmaster CX 104 nach China sowie die Gründung eines neuen Standorts in

Nordmazedonien zur künftigen Senkung der Herstellkosten einzelner

Produktgruppen. In Summe wurden wichtige Fortschritte bei zentralen Kosten- und

Effizienzzielen verzeichnet. So liegt auch der Zukunftsplan für deutsche

Standorte über Plan und trägt wesentlich zur Anpassung der

Personalkostenstruktur sowie zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit bei.

Geschäftsjahr 2025/2026: EBITDA-Marge unter Vorjahr bei gesteigertem Umsatz und

Ergebnis nach Steuern

HEIDELBERG hat sich in einem schwierigen Umfeld behauptet und die operative

Leistungsfähigkeit stabil gehalten - und das Nachsteuerergebnis sogar deutlich

gesteigert. Die testierten Geschäftszahlen für das Geschäftsjahr 2025/2026

bestätigen die vorläufig veröffentlichten Werte. So lag der Umsatz im

Berichtszeitraum mit 2.293 Mio. EUR leicht über dem Vorjahrswert (2.280 Mio.

EUR). Währungsbereinigt betrug der Umsatz rund 2.362 Mio. EUR.

Umsatzsteigerungen wurden in den Regionen EMEA (Europe, Middle East and Africa)

und Americas erzielt. Der Auftragseingang konnte den positiven Trend der

Abschlussquartale vorangegangener Jahre fortsetzen und war mit 619 Mio. EUR im

vierten Quartal der stärkste Wert des Berichtsjahres und lag auch über dem

Vorjahreswert. Über das Gesamtjahr belasteten die aktuellen geopolitischen

Spannungen jedoch den Auftragseingang, so dass dieser bei 2.246 Mio. EUR lag

(Vorjahr: 2.433 Mio. EUR). Im Berichtsjahr wirkten im Auftragseingang auch

Währungseffekte in Höhe von rund 71 Mio. EUR negativ.

Das Segment HEIDELBERG Technology konnte im Berichtszeitraum sowohl den

Auftragseingang als auch den Umsatz gegenüber dem Vorjahr steigern. Das EBITDA

verbesserte sich leicht gegenüber dem Vorjahr, blieb aber negativ. Im Segment

Print & Packaging Equipment ging der Auftragseingang im Geschäftsjahr 2025/2026

zurück, der Umsatz dagegen konnte leicht gesteigert werden. Das bereinigte

EBITDA lag unter Vorjahr. Das Segment Digital Solutions & Lifecycle verbuchte

einen Rückgang im Auftragseingang gegenüber dem Vorjahr, der Umsatz ging leicht

zurück. Das bereinigte EBITDA lag im Geschäftsjahr 2025/2026 ebenfalls leicht

unter dem Niveau des Vorjahres.

Die bereinigte EBITDA-Marge insgesamt lag im Geschäftsjahr 2025/2026 bei 6,6

Prozent im Rahmen der angepassten Prognose und damit unter dem Vorjahreswert

(7,1 Prozent). Gründe hierfür waren zeitlich vorgezogene Investitionen und

Aufwendungen für neue, vielversprechende Aktivitäten außerhalb des Kerngeschäfts

(insbesondere im Sicherheits- und Verteidigungsbereich). Hinzu kamen eine mit

Beginn des Krieges im Nahen Osten nochmals abrupt abgeschwächte

Investitionsnachfrage, verbunden mit Lieferengpässen, Auftragsverzögerungen und

Energiepreissteigerungen, Zölle sowie fortwährend belastende Währungseinflüsse,

die sich mit -20 Mio. EUR im EBITDA negativ auswirkten, sowie ein im

Jahresvergleich eingetrübter Produktmix. Wesentlich positiv haben sich die

Verbesserung bei der Kostenstruktur - zum Beispiel bei den Personalkosten -,

Effizienz- und Strukturmaßnahmen sowie die sichtbaren Erfolge der im

Zukunftsplan verankerten Maßnahmen ausgewirkt.

Vor Bereinigung um Sondereinflüsse stieg das EBITDA von 137 Mio. EUR im Vorjahr

auf 145 Mio. EUR im Berichtsjahr an. Das Ergebnis nach Steuern verdreifachte

sich im Berichtszeitraum auf 15 Mio. EUR nach 5 Mio. EUR im Vorjahr. Der Free

Cashflow belief sich im Berichtsjahr auf -19 Mio. EUR (Vorjahr: 51 Mio. EUR).

Die Eigenkapitalquote verbesserte sich auf 27 Prozent (Vorjahr: 25 Prozent).

Ausblick 2026/2027: herausforderndes geopolitisches Umfeld, konsequenter Ausbau

des Wachstumssegments HEIDELBERG Technology

Grundlage für die Prognoseplanung des Geschäftsjahres 2026/2027 (1. April 2026

bis 31. März 2027) bilden die wirtschaftlichen und branchenspezifischen

Rahmenbedingungen in den für HEIDELBERG relevanten Märkten. Des Weiteren wird

vorausgesetzt, dass das Wachstum der Weltwirtschaft sich mindestens so

entwickelt, wie derzeit von den Wirtschaftsinstituten angenommen.

Unter den vorangestellten Annahmen prognostiziert das Unternehmen für das

Geschäftsjahr 2026/2027 einen stabilen Konzernumsatz auf Vorjahresniveau sowie

eine spürbare Verbesserung der bereinigten EBITDA-Marge gegenüber dem Vorjahr.

Dabei wird angenommen, dass sich die für die Geschäftstätigkeit relevanten

Wechselkurse nicht wesentlich verändern.

Über HEIDELBERG:

Die Heidelberger Druckmaschinen AG (HEIDELBERG) ist ein führendes

Technologieunternehmen, das weltweit seit mehr als 175 Jahren für

Innovationskraft, Qualität und Zuverlässigkeit im Maschinenbau steht. Mit einem

klaren Fokus auf Wachstum treibt HEIDELBERG als Gesamtanbieter und

Systemintegrator die Weiterentwicklung in den Kernbereichen Verpackungs- und

Digitaldruck, Softwarelösungen und dem Lifecycle-Geschäft mit Service und

Verbrauchsmaterialien voran, damit Kunden maximale Produktivität und Effizienz

erreichen können. Aufbauend auf jahrzehntelanger Industrie- und Systemkompetenz

erschließt das Unternehmen zudem gezielt neue Märkte in den Bereichen

Sicherheit, Energie, Ladeinfrastruktur und industrielle Systemlösungen - mit

klarer Skalierungskompetenz und attraktiven Wachstumsperspektiven. Aufgrund

einer starken internationalen Präsenz in rund 170 Ländern, der Schaffenskraft

und Kompetenz seiner rund 9.500 Mitarbeitenden, eigener Produktionsstätten in

Europa, China und den USA sowie einem der größten globalen Vertriebs- und

Servicenetzwerke, ist das Unternehmen global gut positioniert.

Bildmaterial und weitere Informationen über das Unternehmen stehen im

Investor-Relations (https://www.heidelberg.com/global/de/about_heidelberg/invest

or_relations/overview_1.jsp) - und Presseportal (https://www.heidelberg.com/glob

al/de/about_heidelberg/press_relations/press_release/ov_press_lounge.jsp#%3B1475

%3B0%3B0%3B0%3B%3Bscore%3B0) der Heidelberger Druckmaschinen AG unter

http://www.heidelberg.com zur Verfügung.

Wichtiger Hinweis:

Diese Presseerklärung enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen, welche auf

Annahmen und Schätzungen der Unternehmensleitung der Heidelberger Druckmaschinen

Aktiengesellschaft beruhen. Auch wenn die Unternehmensleitung der Ansicht ist,

dass diese Annahmen und Schätzungen zutreffend sind, können die künftige

tatsächliche Entwicklung und die künftigen tatsächlichen Ergebnisse von diesen

Annahmen und Schätzungen aufgrund vielfältiger Faktoren erheblich abweichen. Zu

diesen Faktoren können beispielsweise die Veränderung der gesamtwirtschaftlichen

Lage, der Wechselkurse und der Zinssätze sowie Veränderungen innerhalb der

grafischen Industrie gehören. Die Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft

übernimmt keine Gewährleistung und keine Haftung dafür, dass die künftige

Entwicklung und die künftig erzielten tatsächlichen Ergebnisse mit den in dieser

Presseerklärung geäußerten Annahmen und Schätzungen übereinstimmen werden.

Für weitere Informationen:

Corporate Communications

Thomas Fichtl

Telefon: +49 6222 82- 67123

E-Mail: mailto:Thomas.Fichtl@heidelberg.com

Investor Relations

Sascha Donat

Tel: +49 6222 82-64201

E-Mail: mailto:Sascha.Donat@heidelberg.com

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/6678/6291397

OTS: Heidelberger Druckmaschinen AG

ISIN: DE0007314007