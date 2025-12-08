OTS: Helvetia Versicherungen Deutschland / Helvetia Baloise bündelt Stärken ...

Helvetia Baloise bündelt Stärken und steigert Präsenz am deutschen

Markt

Bad Homburg (ots) - Der rechtliche Vollzug des Zusammenschlusses der Helvetia

Holding AG und der Baloise Holding AG vom 5. Dezember 2025 markiert den Beginn

eines neuen Kapitels für zwei traditionsreiche Schweizer

Versicherungsunternehmen. In Deutschland hat Helvetia Baloise rund drei

Millionen Kunden, über 700 Exklusivvermittler und eine Top-Position als

Maklerversicherer.

Dr. Jürg Schiltknecht, Vorstandsvorsitzender Helvetia Baloise Deutschland,

betont das große Potenzial des Zusammenschlusses: "Helvetia und Baloise blicken

in Deutschland jeweils auf eine lange und erfolgreiche Unternehmensgeschichte

zurück. Nun schaffen wir einen neuen, starken Player im deutschen

Versicherungsmarkt mit dem Ziel, einen hohen Mehrwert für unsere

Vertriebspartner:innen, Kundinnen und Kunden zu schaffen. Sie profitieren von

einem erweiterten Produkt- und Dienstleistungsangebot sowie deutlich mehr

Präsenz am Markt, denn Helvetia Baloise kann nun noch attraktivere Lösungen in

den Bereichen Versicherung, Vorsorge und Vermögen aus einer Hand anbieten. In

unseren Fokus-Sparten werden wir ein Top 10 Maklerversicherer und mit über 700

Exklusivvermittlern in ganz Deutschland vertreten sein."

Die neue gemeinsame Organisationsstruktur von Helvetia Baloise Deutschland ist

bereits auf allen Ebenen finalisiert. Das Führungsteam besteht neben Dr. Jürg

Schiltknecht als Vorstandsvorsitzendem aus Dr. Barbara Ries, Vorständin Leben &

Interne Dienste, Christoph Willi, Vorstand Nichtleben, Burkhard Gierse, Vorstand

Finanzen & Kapitalanlagen, Dr. Matthias Hilgert, Vorstand IT & Integration, und

Kirsten Granzer, Vorständin Human Resources.

Der bisherige Versicherungsschutz sowie alle Verträge der Kundinnen und Kunden

bleiben unverändert bestehen. Helvetia und Baloise werden weiterhin mit den

bestehenden Marken und Produktportfolien auftreten. Der neue Markenauftritt von

Helvetia Baloise soll am 15. April 2026 im Rahmen des Capital Markets Day

vorgestellt werden. Die Harmonisierung der Produktlandschaften erfolgt ab Mai

2026 für Makler und ab Juli 2026 für den Exklusivvertrieb.

Über Helvetia Baloise Deutschland

Helvetia Baloise zählt zu den führenden Versicherungsgruppen Europas. In

Deutschland setzen sich rund 2.000 Mitarbeitende täglich dafür ein, rund 3

Millionen Kundinnen und Kunden mit Versicherungs-, Vorsorge- und Finanzlösungen

zu begleiten - von Privatpersonen und KMU bis zu internationalen Konzernen. Mit

Hauptsitz in Bad Homburg und Standorten in Frankfurt, Hamburg, Bremen, Karlsruhe

und Nürnberg sowie bundesweiten Vertriebspartnern ist Helvetia Baloise in

Deutschland flächendeckend präsent und verbindet dabei starke Schweizer Wurzeln

mit vertriebspartnerorientierter Ausrichtung.

