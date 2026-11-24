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24.11.2026 10:47:38
OTS: Hiscox / Deutsche Dienstleistungsunternehmen investieren massiv in KI: ...
Deutsche Dienstleistungsunternehmen investieren massiv in KI: 16 % der
Befragten melden finanzielle Schäden (FOTO)
München (ots) - 49 % der Befragten berichten von KI-Vorfällen oder
Beinahe-Schäden im eigenen Unternehmen / 16 % melden einen direkten finanziellen
Schaden - fast dreimal so viele wie im europäischen Durchschnitt* (6 %) / 39 %
geben an, dass ihr Unternehmen gegen KI-Risiken versichert ist / 33 % der
Befragten schätzen ihre Kenntnisse bei der Nutzung von KI-Tools im
Arbeitskontext als sehr fortgeschritten ein / Deutsche
Dienstleistungsunternehmen investieren überdurchschnittlich
In deutschen Dienstleistungsunternehmen sind KI-Vorfälle und Beinahe-Schäden
bereits Realität: 49 % der Befragten berichten von solchen Ereignissen im
eigenen Unternehmen. 16 % nennen einen Vorfall mit direktem finanziellem Schaden
- gegenüber 6 % im europäischen Durchschnitt*. Gleichzeitig geben 39 % an, dass
ihr Unternehmen gegen KI-Risiken versichert ist. 33 % der Befragten in
Deutschland stufen ihre Kenntnisse bei der Nutzung von KI-Tools im
Arbeitskontext als sehr fortgeschritten ein; im Durchschnitt der neun
untersuchten Länder sind es 21 %. 23 % geben an, dass ihr Unternehmen in den
vergangenen zwölf Monaten mindestens 100.000 Euro in KI investiert hat;
europaweit liegt der Anteil bei 13 %. Das zeigt eine aktuelle Statista-Umfrage
im Auftrag des Spezialversicherers Hiscox unter 4.520 Beschäftigten aus dem
europäischen Dienstleistungssektor, darunter 500 in Deutschland.
Vom Experiment zum Geschäftsfaktor: Ohne KI leidet die Wettbewerbsfähigkeit
KI ist in vielen deutschen Dienstleistungsunternehmen Teil des Tagesgeschäfts.
Am häufigsten wird sie nach Angaben der Befragten für Recherche und
Texterstellung (74 %) eingesetzt, gefolgt von Kundenservice (58 %),
Prozessautomatisierung (55 %) und IT-Operationen (54 %). 91 % sehen positive
Effekte auf die Produktivität, 77 % auf die Wettbewerbsfähigkeit und 72 % auf
die Kosten. Je 69 % nennen positive Auswirkungen auf Umsatz und Time-to-Market.
56 % geben an, dass die Wettbewerbsfähigkeit ihres Unternehmens ohne KI leiden
würde.
Aus dem Prompt wird ein Schadenfall: KI-Vorfälle sind Realität
Mit der zunehmenden Nutzung werden auch Risiken sichtbar. Insgesamt 49 % der
Befragten in Deutschland berichten von KI-Vorfällen oder Beinahe-Schäden in
ihrem Unternehmen: 16 % nennen Vorfälle mit direkten finanziellen Verlusten, 17
% Vorfälle ohne direkte finanzielle Folgen, etwa Reputationsschäden, und weitere
16 % Beinahe-Schäden, die rechtzeitig entdeckt wurden. Besonders deutlich ist
der Unterschied bei finanziellen Schäden: In Deutschland liegt der Anteil mit 16
% über dem europäischen Durchschnitt von 6 % und über den Werten der acht
weiteren untersuchten Länder. Gleichzeitig geben 39 % der Befragten an, dass ihr
Unternehmen gegen KI-Risiken versichert ist.
Als besonders relevant bewerten die Befragten Datenschutz und Datensicherheit
(51 %), IT-Sicherheit (48 %) sowie rechtliche und regulatorische Risiken (47 %).
Fehlerhafte oder unzuverlässige KI-Ergebnisse nennen 45 %, Risiken für geistiges
Eigentum und Urheberrechte 44 %. Zugleich geben jeweils 29 % an, dass ihr
Unternehmen KI im Finanz- und Risikomanagement, bei Personalentscheidungen, bei
strategischen Unternehmensentscheidungen sowie bei der Verarbeitung
personenbezogener Daten nicht einsetzt.
"Viele Unternehmen behandeln KI noch immer als Produktivitätswerkzeug. Unsere
Daten zeigen jedoch, dass KI längst ein operatives Risiko geworden ist. In
Deutschland sehen wir eine bemerkenswerte Entwicklung: Unternehmen investieren
überdurchschnittlich stark in KI und melden gleichzeitig deutlich häufiger
finanzielle Schäden als der europäische Durchschnitt", sagt Marc Thamm, Product
Head Technology & General Liability bei Hiscox.
Versicherungsschutz für KI-Risiken: Was die Befragten angeben
39 % der Befragten geben an, dass ihr Unternehmen gegen KI-Risiken versichert
ist; im europäischen Durchschnitt sind es 34 %. Weitere 40 % berichten von
Interesse an einem entsprechenden Schutz, 10 % von keinem Interesse. 50 % geben
an, konkrete Versicherungsangebote für KI-Risiken zu kennen; weitere 40 % kennen
keine konkreten Angebote, halten deren Existenz aber für wahrscheinlich.
Regeln sind da - es fehlt an Menschen, Wissen und Zeit
Beim Thema Governance weist Deutschland hohe Werte auf: 70 % der Befragten geben
an, dass in ihrem Unternehmen klare KI-Richtlinien bestehen. Das ist der höchste
Wert unter den neun untersuchten Ländern und liegt über dem europäischen
Durchschnitt von 61 %. Zugleich nennen 52 % regulatorische und rechtliche
Anforderungen als Herausforderung.
Als weitere Hürden nennen die Befragten fehlende personelle Ressourcen (51 %),
fehlendes KI-Know-how (50 %) und begrenzte Zeit im Tagesgeschäft (46 %). Hinzu
kommen begrenzte Budgets oder hohe Investitionskosten (48 %) sowie ein teilweise
unklarer geschäftlicher Nutzen einzelner Anwendungen (45 %). Ausbaupotenzial
sehen sie vor allem in Unternehmensmanagement und Governance (38 %),
Prozessautomatisierung (36 %) und Personalwesen (34 %). Die Ergebnisse deuten
darauf hin, dass für die weitere Umsetzung vor allem Ressourcen und Fachwissen
benötigt werden.
KI-Risiken verstehen und Risikomanagement weiterentwickeln
Die Nutzung von KI schafft neue Risiken und verändert bestehende. Risiken aus
dem KI-Einsatz können bereits Auswirkungen auf etablierte Versicherungsbereiche
haben. Als Spezialversicherer arbeitet Hiscox daran, diese Veränderungen zu
verstehen und die eigene Expertise, Risikoprüfung und Versicherungslösungen
entsprechend weiterzuentwickeln.
"KI schafft schon heute einen konkreten Nutzen für Unternehmen. Gleichzeitig
entstehen neue Risiken und bestehende verändern sich. Als Spezialversicherer ist
es unsere Aufgabe zu verstehen, wie sich diese Risiken entwickeln - und unsere
Expertise, Risikoprüfung und Versicherungslösungen entsprechend
weiterzuentwickeln. Versicherung kann ein Baustein im Risikomanagement sein,
ersetzt aber keine Governance. Entscheidend sind klare Einsatzgrenzen, geschulte
Mitarbeitende und Prozesse, mit denen Unternehmen Fehler früh erkennen und
angemessen darauf reagieren können", erläutert Marc Thamm.
*Der europäische Durchschnitt bezeichnet den Gesamtdurchschnitt der neun
untersuchten Länder: Deutschland, Österreich, Belgien, Niederlande, Spanien,
Portugal, Irland, Italien und Frankreich.
Über die Umfrage
Für die KI-Umfrage im Auftrag von Hiscox befragte Statista vom 22. Mai bis 9.
Juni 2026 insgesamt 4.520 Personen aus der europäischen Dienstleistungsbranche
im Rahmen eines Computer Assisted Web Interview (CAWI). Die Studie wurde in
Deutschland, Österreich, Belgien, den Niederlanden, Spanien, Portugal, Irland,
Italien und Frankreich durchgeführt. Pro Land wurden 500 Personen befragt, in
Frankreich 520.
In Deutschland umfasste die Stichprobe 500 Beschäftigte aus dem
Dienstleistungssektor, die nach eigener Einschätzung über ein gutes Wissen zur
Nutzung von KI und zu deren künftiger Entwicklung in ihrem Unternehmen verfügen.
Befragt wurden damit gezielt White-Collar-Beschäftigte mit entsprechendem
KI-Bezug im Unternehmenskontext. Weitere Informationen unter:
https://www.hiscox.de/research/ki-studie-2026/
Über Hiscox
Hiscox ist ein internationaler Spezialversicherer mit einem auf die Absicherung
beruflicher Risiken, privater Vermögenswerte und Spezialrisiken fokussierten
Versicherungsportfolio. Gegründet vor über 125 Jahren ist das Unternehmen an der
London Stock Exchange notiert (LSE:HSX) und hat Büros in vierzehn Ländern.
Kunden mit hochwertigem Privatbesitz bietet Hiscox Versicherungen mit einer
umfassenden Allgefahrendeckung, insbesondere für Kunst, wertvollen Hausrat,
Ferienhäuser und Oldtimer sowie Lösegeldversicherungen. Für Kunstsammlungen und
Kunstausstellungen bietet Hiscox spezielle Konzepte an. Für Geschäftskunden
bietet Hiscox branchenspezifische Vermögensschadenhaftpflicht-, D&O- und
Cyberversicherungen, die auf mittelständische Dienstleistungsunternehmen
zugeschnitten sind. Hier konzentriert sich Hiscox auf die IT-, Medien-,
Telekommunikations- sowie Unternehmensberatungsbranche. Weitere Informationen
finden Sie unter: http://www.hiscox.de
Pressekontakt:
Hiscox
Eva-Maria Gose-Fehlisch
Bernhard-Wicki-Str. 3
80636 München
mailto:presse@hiscox.com
LHLK Agentur für Kommunikation
Celine Albers
Gustav-Meyer-Allee 25
13355 Berlin
+49 30 400065218
mailto:hiscox@lhlk.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/15936/6396843
OTS: Hiscox
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