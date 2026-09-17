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17.09.2026 09:02:38
OTS: Horváth / Internationale Expansion: Horváth baut Präsenz in China mit ...
Internationale Expansion: Horváth baut Präsenz in China mit Standorten
in Peking, Shanghai und Shenzhen aus
Stuttgart (ots) -
- Neue Standorte stärken Zugang zu einem der weltweit wichtigsten Innovations-,
Technologie- und Wachstumsmärkte und tragen steigendem Beratungsbedarf
europäischer Unternehmen Rechnung, für die China wichtiger Absatzmarkt und
zugleich Wettbewerber ist
- Lokale Präsenz schafft zudem starke Basis, um chinesische Unternehmen bei
ihrer Internationalisierung und Expansion in europäische und weitere
internationale Märkte zu begleiten
- Ob autonome Mobilität, Industrial AI, Robotics oder Dark Factories - China
setzt bei zentralen Zukunftstechnologien weltweit Maßstäbe
Horváth baut seine Präsenz in China aufgrund des wachsenden Kundenportfolios
dort aus und ist künftig mit Standorten in Peking, Shanghai und Shenzhen
vertreten. Damit stärkt die internationale Managementberatung ihre Nähe zu einem
der weltweit wichtigsten Innovations- und Wachstumsmärkte und begleitet auch
europäische Unternehmen bei Ausbau und Weiterentwicklung ihrer
China-Aktivitäten. Gleichzeitig ermöglicht die lokale Präsenz, chinesische
Unternehmen noch besser bei ihrer Internationalisierung und Expansion in
europäische und weitere internationale Märkte zu unterstützen. Die drei
Standorte schaffen zusätzliche Verbindungen zu den politischen, wirtschaftlichen
und technologischen Ökosystemen des Landes. Für seine europäischen Kunden
erweitert Horváth damit den Zugang zu den Entwicklungen, die internationale
Wettbewerbsdynamiken aktuell prägen. Dazu zählen insbesondere Fortschritte in
industrieller KI und Robotics, in hochautomatisierter Produktion ("Dark
Factories") und autonomem Fahren. So unterstützt Horváth Unternehmen dabei, die
Auswirkungen auf das eigene Geschäft frühzeitig einzuordnen und die daraus
entstehenden Chancen gezielt zu nutzen.
Mit dem Ausbau seiner Präsenz in China trägt Horváth dem steigenden
Beratungsbedarf und der insgesamt wachsenden Bedeutung Chinas für die globale
Wirtschaft Rechnung und ermöglicht es, relevante Impulse noch schneller in die
internationale Projektarbeit einzubeziehen. Gleichzeitig stärkt die
Managementberatung ihre Rolle als Brücke zwischen Europa und China und fördert
den Austausch von Wissen, Erfahrungen und Perspektiven zwischen beiden
Wirtschaftsräumen.
"Wer die Zukunft globaler Märkte verstehen will, muss China verstehen. Das Land
ist längst nicht mehr nur ein bedeutender Wachstumsmarkt, sondern einer der
wichtigsten Taktgeber für Innovation, Geschwindigkeit und Transformation", sagt
Helmut Ahr, CEO von Horváth. "China ist in vielerlei Hinsicht das 'Gym for the
World': Unternehmen lernen dort, sich in einem hochdynamischen Umfeld zu
behaupten, Innovationen schnell in den Markt zu bringen und neue
Geschäftsmodelle konsequent zu skalieren. Mit unserer erweiterten Präsenz
investieren wir dort, wo Nähe zu Kunden, Märkten und zukunftsweisenden
Entwicklungen besonders wichtig ist. Zugleich bauen wir damit unsere bereits
globale Aufstellung gezielt weiter aus."
Drei Standorte mit komplementären Stärken
"China ist für viele Unternehmen sowohl wichtiger Markt als auch starker
Wettbewerber. Für dieses Spannungsfeld suchen immer mehr Firmen fundierte
Beratungslösungen. In den vergangenen Jahren haben wir insbesondere in den
Bereichen Automotive und Technology in China bereits eine Vielzahl von Projekten
erfolgreich begleitet und Kunden gewonnen. Mit drei neuen Standorten zeigen wir
jetzt in den strategisch relevantesten Regionen noch stärkere Präsenz", sagt
Georg Mrusek, Head of China Desk bei Horváth. Die drei Standorte Peking,
Shanghai und Shenzhen erschließen unterschiedliche Perspektiven auf politische,
wirtschaftliche und technologische Trends in China. "Peking bietet Zugang zu
zentralen Entscheidungs- und Regulierungsstrukturen sowie zu den
Unternehmenszentralen vieler führender chinesischer Unternehmen. Shanghai
verbindet internationale Märkte, Unternehmen und Geschäftsentwicklung. Shenzhen
steht für Innovation, Technologie und neue Geschäftsmodelle", so Horváth-Partner
Mrusek.
Fotos zur freien redaktionellen Verwendung (Quelle: Horváth):
Standorteröffnung, Helmut Ahr & Georg Mrusek:
http://www.horvath-partners.com/Horvath_China_Ahr_Mrusek
Helmut Ahr:
http://www.horvath-partners.com/Ahr_Helmut
Georg Mrusek:
http://www.horvath-partners.com/Mrusek_Georg
Über Horváth
Horváth ist eine internationale, unabhängige Managementberatung mit mehr als
1.300 Mitarbeitenden an Standorten in Europa, den USA und in Asien. Die auf
Business Performance Improvement spezialisierte Beratung unterstützt Unternehmen
und öffentliche Institutionen seit über 45 Jahren dabei, ihre Leistungsfähigkeit
nachhaltig zu verbessern. Dabei greift Horváth auf ein starkes globales
Ökosystem aus Technologiepartnern, Softwareanbietern und Systemintegratoren
sowie auf ein Netzwerk aus mehr als 3.000 Senior Advisors und Interim Managern
zurück. Mit tiefgehender funktionaler und Branchenexpertise, Technologie- und
AI-Kompetenz sowie nachgewiesener Umsetzungsstärke begleitet Horváth
Transformationsvorhaben von der strategischen Konzeption bis zur nachhaltigen
Verankerung in der Organisation.
Pressekontakt:
Juliana Tunsch
Horváth AG
Rotebühlstraße 100
70178 Stuttgart
Tel. +49 711 66919-0
presse@horváth-partners.com
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/172809/6353676
OTS: Horváth
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