OTS: HUK-COBURG / Marktführerschaft in Kfz weiter ausgebaut - führende ...

Marktführerschaft in Kfz weiter ausgebaut - führende Position auch in

Haftpflicht- und Hausratversicherung

München/Coburg (ots) -

- Marktführerschaft in der Kfz-Versicherung weiter ausgebaut auf 14,5 Millionen

versicherte Fahrzeuge bei gleichzeitig wieder positiver Schaden-Kostenquote

von 96,2 (Vorjahr 101,7) Prozent

- In Haftpflicht und Hausrat insgesamt 8,9 Mio. Verträge im Bestand

- Gebuchte Beiträge des Konzerns wachsen marktüberdurchschnittlich um über zehn

Prozent auf rund 11 Mrd. Euro

- Starkes Neugeschäft über alle Sparten: Neugeschäftsrekorde in der

Kraftfahrt-Versicherung, in den Haftpflicht-, Unfall- und

Sachversicherungssparten und in der Rechtsschutzversicherung

- Knapp 1,0 Mrd. (992 Mio.) Euro Geschäftsergebnis (Vorjahr: 541 Mio. Euro) vor

Steuern und 621 (349) Mio. Euro nach Steuern

"2025 war das erfolgreichste Jahr in der Geschichte unseres Unternehmens", fasst

Klaus-Jürgen Heitmann, Sprecher des Vorstands der HUK-COBURG, die

Geschäftsergebnisse zusammen.

Dieses wiege umso mehr, als sich insbesondere das Kfz-Versicherungsgeschäft in

einem gesättigten und versicherungstechnisch angespannten Markt bewege.

"Kundinnen und Kunden schauen angesichts steigender Lebenshaltungskosten immer

mehr auf Preise", führt Heitmann aus. Das gelte auch für die Kfz-Versicherung.

"Trotz Prämienerhöhungen, die wir aufgrund der nach wie vor über Inflation

liegenden Preise für Ersatzteile und Stundenlöhne in den Werkstätten durchführen

mussten, ist es uns gelungen, weiter zu den günstigsten Anbietern im Markt zu

zählen und zugleich unsere Combined Ratio von 101,7 auf 96,2 Prozent zu

verbessern. Damit verdienen wir in unserem Kerngeschäft wieder Geld", ergänzt

Heitmann.

Kundinnen und Kunden honorierten das Geschäftsmodell der HUK-COBURG, "gut und

günstig" zu sein, aber nicht nur mit steigenden Neuabschlüssen in Kfz von 1,9

(Vorjahr: 1,7) Mio. Stück. Immer häufiger fragten sie auch eigeninitiativ nach

weiteren Versicherungsprodukten. 2025 erhöhten sich so die Verträge in der

Haftpflicht- und Hausratversicherung im Bestand auf rund 5,3 Mio. bzw. 3,6 Mio.

Stück. "Wir gehen davon aus, dass wir damit auch führend in diesen Sparten

sind", freut sich Heitmann. "Für das Vertrauen, das uns Mitglieder sowie

Kundinnen und Kunden entgegenbringen und für die Leistung unserer Mitarbeitenden

und Vertriebspartner, die maßgeblich zu unserem Erfolg beitragen, bedanke ich

mich im Namen des gesamten Vorstands sehr."

Insgesamt verbesserte sich das Geschäftsergebnis des Konzerns im Vergleich zum

Vorjahr mit 541 Mio. auf knapp 1,0 Mrd. (992 Mio.) Euro vor Steuern deutlich.

Nach Steuern belief es sich auf über 621 (349) Mio. Euro. Darüber hinaus hat der

Schaden-Unfall-Versicherer der Gruppe 2025 seine Schwankungsrückstellung wieder

um 175,1 (allein Kfz 107,2) Mio. Euro auf 1,0 Mrd. Euro gestärkt, womit diese

sehr gut dotiert ist und die finanzielle Leistungsfähigkeit des Unternehmens

unterstreicht. Eine weitere Stärke im Vergleich zu anderen Unternehmen zeigt

sich im stetigen Anbau von Personal. Allein 2025 hat die HUK-COBURG rund 200

Stellen geschaffen, vorwiegend in der Schaden- und Leistungsabteilung und damit

im Kundenservice.

Das Geschäftsergebnis im Einzelnen:

Die gebuchten Bruttobeiträge der HUK-COBURG stiegen marktüberdurchschnittlich um

10,2 Prozent auf rund 11,0 Mrd. Euro, während der Markt ein Plus von 6,6 Prozent

verzeichnete. Die Leistungen (netto) an mittlerweile 13,6 Mio. Kundinnen und

Kunden (13,3 Mio.) erhöhten sich um 8,8 Prozent auf 9,3 (8,5) Mrd. Euro.

Der Saldo aus den gesamten Erträgen und Aufwendungen aus Kapitalanlagen des

Konzerns erhöhte sich im Berichtsjahr deutlich um 35,5 Prozent auf 1.135,1

(837,6) Mio. Euro.

Die Nettoverzinsung der Kapitalanlagen verbesserte sich spürbar auf 2,7 (2,1)

Prozent.

Autoversicherung: Bestand auf 14,5 Mio. versicherte Fahrzeuge gewachsen

In der Kfz-Versicherung stieg das Neugeschäft auf rund 1,9 (Vorjahr: 1,7) Mio.

versicherte Fahrzeuge. Dieses war begünstigt von einer erneut leicht

verbesserten Autokonjunktur mit mehr Neuzulassungen als in den Vorjahren. Die

Anzahl ist 2025 gegenüber dem Vorjahr um 1,4 Prozent auf knapp 2,9 Mio. Stück

gestiegen. Die Zahl der Besitzumschreibungen war dagegen mit 6,5 Mio.

versicherten Fahrzeugen stabil. Insgesamt blieben die Impulse aus dem Automarkt

mit knapp 9,4 Mio. Transaktionen aber immer noch deutlich hinter den

Vor-Corona-Jahren zurück, in denen regelmäßig über 10 Mio. Besitzumschreibungen

und Neuzulassungen bei Personenkraftwagen (PKW) erfolgten. Dank ihrer führenden

Marktposition konnte sich die HUK-COBURG in dieser Sparte weiter behaupten und

ihren Bestand von versicherten Fahrzeugen marktüberdurchschnittlich um 3,9

Prozent auf 14,5 Mio. Fahrzeuge steigern. Der Markt selbst verzeichnet ein

leichtes Bestandswachstum von 0,5 Prozent. Die gesamten Bruttobeitragseinnahmen

im Kfz-Versicherungsgeschäft der HUK-COBURG lagen 15,0 Prozent über dem

Vorjahreswert bei 6,3 Mrd. Euro.

HUK24 profitiert von steigenden Onlinezugängen

Kundinnen und Kunden wählen vermehrt digitale Zugänge für den Vertragsabschluss

- die Online-Tochtergesellschaft HUK24 baut vor diesem Hintergrund ihre führende

Stellung weiter aus. Sie ist mittlerweile als Gesellschaft gemessen an 3,6

(Vorjahr: 3,3) Mio. versicherten Fahrzeugen die Nr. 5 im deutschen

Kfz-Versicherungsmarkt. Das Unternehmen weist zudem einen Rekord von rund 1 Mio.

(970.000) reinen Online-Neuverträgen in den Kompositsparten aus, erzielte 1,8

Mrd. Euro gebuchte Bruttobeiträge und ist so mit klarem Abstand die Nummer 1 der

Direktversicherer.

Telematik weiter ausgebaut: Über 800.000 Menschen nutzen das Angebot

Mittlerweile haben sich mehr als 800.000 Personen für den Telematik-Tarif der

HUK-COBURG entschieden, im Vorjahr waren dies rund 670.000. Das entspricht einem

Zuwachs von über 19 Prozent.

Neodigital Autoversicherung: Rund 194.000 Fahrzeuge versichert

Mit dem seit Frühjahr 2023 im Markt positionierten Joint Venture Neodigital

Autoversicherung ist es der HUK-COBURG über diese Marke gelungen, neue

Kundengruppen und Vertriebswege zu erschließen. In seinem dritten Geschäftsjahr

hat der weitere digitale - zum Konzern gehörende - Versicherer bereits rund

194.000 Fahrzeuge im Bestand, das auf das gute Preis-Leistungsverhältnis auch

für diese Zielgruppen zurückzuführen ist.

Rekordneugeschäft bei Haftpflicht-, Unfall- und Sachversicherungen

Der Konzern verzeichnete auch in den anderen Sparten positive Entwicklungen. Bei

den Haftpflicht-, Unfall- und Sachversicherungen erzielte er mit rund einer

Million neuer Verträge bzw. Risiken wiederholt ein Rekordneugeschäft. Hier wirkt

sich die gute Positionierung der HUK-COBURG als Kfz-Versicherer in jedem vierten

Bundeshaushalt und seine Bekanntheit für gute und günstige Produkte aus, was

wiederum zu vermehrter Nachfrage bei Haftpflicht-, Unfall- und

Sachversicherungen der Kunden führt. Der Bestand legte um 3,9 Prozent auf 15,5

Mio. zu, während der Markt stagnierte. Die gebuchten Beiträge stiegen um 4,6

Prozent auf 1,36 (1,30) Mrd. Euro.

Kontinuierliche Zunahme von Verträgen bei Hausrat- und Haftpflichtversicherungen

seit 2015

Seit 2015 konnte die Gruppe in den Haftpflichtversicherungen ihre Vertragsanzahl

um rund 27 Prozent auf 5,27 Mio. steigern. Bei den Hausratversicherungen legte

sie um 32,5 Prozent auf 3,62 Mio. Verträge zu. Die Wachstumsraten waren damit

doppelt so stark wie im Markt.

Rechtsschutzversicherung: Neugeschäft ebenfalls auf Rekordniveau

Die Rechtsschutzversicherung erzielte ihr bestes Neugeschäft in der Geschichte

der HUK-COBURG mit über 148.000 (136.000) Verträgen. Das Bestandswachstum lag

bei 0,9 Prozent. Die Beitragseinnahmen erhöhten sich um 10,2 Prozent auf 355,5

(322,6) Mio. Euro.

Lebensversicherung: Unter sehr hohem Vorjahresniveau

Das Neugeschäft, gemessen in Brutto-Beitragssumme, betrug 1,84 (1,93) Mrd. Euro

und lag damit 4,8 Prozent unter dem hohen Vorjahresniveau. Der letztjährige Wert

war das beste Ergebnis nach 2004. Maßgeblichen Anteil daran hatten die Produkte

zur Arbeitskraftabsicherung sowie die fondsgebundene Premium Rente. Die

gebuchten Bruttobeitragseinnahmen erhöhten sich um 1,1 Prozent auf 813 (804)

Mio. Euro. Der Bestand, gemessen am laufenden Beitrag, belief sich auf 751 (747)

Mio. Euro und entwickelte sich damit weiterhin stabil.

Krankenversicherung wächst stetig

In der Krankenversicherung entwickelte sich das Neugeschäft nach

Monatssollbeitrag mit einem Plus von 2,5 Prozent auf 4,1 Mio. Euro positiv. Der

Neuzugang nach versicherten Personen bewegte sich mit über 81.000 weiterhin auf

einem hohen Niveau.

Insgesamt stieg der gesamte Monatssollbeitrag in der Krankenversicherung zum

Jahresende um 4,7 Prozent auf 179 (171) Mio. Euro. Der Bestand an

vollversicherten Personen erhöhte sich leicht um 0,3 Prozent auf mehr als

460.000.

Die gebuchten Beiträge stiegen um 4,4 Prozent auf 2,11 (2,03) Mrd. Euro.

Ausblick 2026

Das Geschäftsjahr 2026 ist in allen Sparten positiv gestartet und liegt über dem

sehr guten Vorjahr.

Diese Entwicklungen dürfen nicht darüber hinwegtäuschen, dass der

Mobilitätsmarkt in Deutschland im Wandel ist und sowohl der Fahrzeugbestand als

auch die Schadenentwicklungen u. a. durch autonomes Fahren perspektivisch

rückläufig sein werden. Auf dieses Szenario, das die HUK-COBURG in ihrem

Kerngeschäft der Kfz-Versicherung betrifft, bereitet sich das Unternehmen seit

längerem intensiv vor. Es will sich zukünftig neben dem Angebot des

Versicherungsgeschäftes auch als Serviceanbieter rund um Mobilität

positionieren. "Die Mehrheitsbeteiligung an der Werkstattkette pitstop ist ein

wesentlicher Meilenstein für die weitere Ausrichtung unseres Unternehmens", so

Klaus-Jürgen Heitmann. Von den Serviceangeboten der bundesweit 285 Filialen

können die Kundinnen und Kunden der HUK-COBURG direkt profitieren. "Die

HUK-COBURG und pitstop stehen gleichermaßen für gute und günstige Angebote und

passen daher ausgezeichnet zusammen", erläutert er abschließend. Sichtbar werde

dies nun durch das sukzessive Anbringen des HUK-Logos an den Außenfassaden der

pitstop-Filialen. Darüber hinaus werden diese Serviceleistungen nach und nach um

den bereits bestehenden Gebrauchtwagenhandel und ein Leasingangebot für

Bestandskunden der HUK ergänzt. Heitmanns Ziel: Die HUK-COBURG aus der Position

der Stärke von Deutschlands führendem Kfz- und Privatkundenversicherer in den

nächsten Jahren auch zu einem führenden Anbieter rund um Mobilität in

Deutschland auszubauen.

Link zur Homepage: https://ots.de/ssLKkS

Pressekontakt:

Für Rückfragen

Holger Brendel (für Versicherungsgeschäft) Telefon: 09561-9622607

Eva Sahm: (für Mobilitätsservices) Telefon: 09561-9622605

Dr. Kerstin Bartels: (Leitung) Telefon: 09561-9622600

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/7239/6242292

OTS: HUK-COBURG