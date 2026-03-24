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24.03.2026 11:10:39
OTS: HUK-COBURG / Marktführerschaft in Kfz weiter ausgebaut - führende ...
Marktführerschaft in Kfz weiter ausgebaut - führende Position auch in
Haftpflicht- und Hausratversicherung
München/Coburg (ots) -
- Marktführerschaft in der Kfz-Versicherung weiter ausgebaut auf 14,5 Millionen
versicherte Fahrzeuge bei gleichzeitig wieder positiver Schaden-Kostenquote
von 96,2 (Vorjahr 101,7) Prozent
- In Haftpflicht und Hausrat insgesamt 8,9 Mio. Verträge im Bestand
- Gebuchte Beiträge des Konzerns wachsen marktüberdurchschnittlich um über zehn
Prozent auf rund 11 Mrd. Euro
- Starkes Neugeschäft über alle Sparten: Neugeschäftsrekorde in der
Kraftfahrt-Versicherung, in den Haftpflicht-, Unfall- und
Sachversicherungssparten und in der Rechtsschutzversicherung
- Knapp 1,0 Mrd. (992 Mio.) Euro Geschäftsergebnis (Vorjahr: 541 Mio. Euro) vor
Steuern und 621 (349) Mio. Euro nach Steuern
"2025 war das erfolgreichste Jahr in der Geschichte unseres Unternehmens", fasst
Klaus-Jürgen Heitmann, Sprecher des Vorstands der HUK-COBURG, die
Geschäftsergebnisse zusammen.
Dieses wiege umso mehr, als sich insbesondere das Kfz-Versicherungsgeschäft in
einem gesättigten und versicherungstechnisch angespannten Markt bewege.
"Kundinnen und Kunden schauen angesichts steigender Lebenshaltungskosten immer
mehr auf Preise", führt Heitmann aus. Das gelte auch für die Kfz-Versicherung.
"Trotz Prämienerhöhungen, die wir aufgrund der nach wie vor über Inflation
liegenden Preise für Ersatzteile und Stundenlöhne in den Werkstätten durchführen
mussten, ist es uns gelungen, weiter zu den günstigsten Anbietern im Markt zu
zählen und zugleich unsere Combined Ratio von 101,7 auf 96,2 Prozent zu
verbessern. Damit verdienen wir in unserem Kerngeschäft wieder Geld", ergänzt
Heitmann.
Kundinnen und Kunden honorierten das Geschäftsmodell der HUK-COBURG, "gut und
günstig" zu sein, aber nicht nur mit steigenden Neuabschlüssen in Kfz von 1,9
(Vorjahr: 1,7) Mio. Stück. Immer häufiger fragten sie auch eigeninitiativ nach
weiteren Versicherungsprodukten. 2025 erhöhten sich so die Verträge in der
Haftpflicht- und Hausratversicherung im Bestand auf rund 5,3 Mio. bzw. 3,6 Mio.
Stück. "Wir gehen davon aus, dass wir damit auch führend in diesen Sparten
sind", freut sich Heitmann. "Für das Vertrauen, das uns Mitglieder sowie
Kundinnen und Kunden entgegenbringen und für die Leistung unserer Mitarbeitenden
und Vertriebspartner, die maßgeblich zu unserem Erfolg beitragen, bedanke ich
mich im Namen des gesamten Vorstands sehr."
Insgesamt verbesserte sich das Geschäftsergebnis des Konzerns im Vergleich zum
Vorjahr mit 541 Mio. auf knapp 1,0 Mrd. (992 Mio.) Euro vor Steuern deutlich.
Nach Steuern belief es sich auf über 621 (349) Mio. Euro. Darüber hinaus hat der
Schaden-Unfall-Versicherer der Gruppe 2025 seine Schwankungsrückstellung wieder
um 175,1 (allein Kfz 107,2) Mio. Euro auf 1,0 Mrd. Euro gestärkt, womit diese
sehr gut dotiert ist und die finanzielle Leistungsfähigkeit des Unternehmens
unterstreicht. Eine weitere Stärke im Vergleich zu anderen Unternehmen zeigt
sich im stetigen Anbau von Personal. Allein 2025 hat die HUK-COBURG rund 200
Stellen geschaffen, vorwiegend in der Schaden- und Leistungsabteilung und damit
im Kundenservice.
Das Geschäftsergebnis im Einzelnen:
Die gebuchten Bruttobeiträge der HUK-COBURG stiegen marktüberdurchschnittlich um
10,2 Prozent auf rund 11,0 Mrd. Euro, während der Markt ein Plus von 6,6 Prozent
verzeichnete. Die Leistungen (netto) an mittlerweile 13,6 Mio. Kundinnen und
Kunden (13,3 Mio.) erhöhten sich um 8,8 Prozent auf 9,3 (8,5) Mrd. Euro.
Der Saldo aus den gesamten Erträgen und Aufwendungen aus Kapitalanlagen des
Konzerns erhöhte sich im Berichtsjahr deutlich um 35,5 Prozent auf 1.135,1
(837,6) Mio. Euro.
Die Nettoverzinsung der Kapitalanlagen verbesserte sich spürbar auf 2,7 (2,1)
Prozent.
Autoversicherung: Bestand auf 14,5 Mio. versicherte Fahrzeuge gewachsen
In der Kfz-Versicherung stieg das Neugeschäft auf rund 1,9 (Vorjahr: 1,7) Mio.
versicherte Fahrzeuge. Dieses war begünstigt von einer erneut leicht
verbesserten Autokonjunktur mit mehr Neuzulassungen als in den Vorjahren. Die
Anzahl ist 2025 gegenüber dem Vorjahr um 1,4 Prozent auf knapp 2,9 Mio. Stück
gestiegen. Die Zahl der Besitzumschreibungen war dagegen mit 6,5 Mio.
versicherten Fahrzeugen stabil. Insgesamt blieben die Impulse aus dem Automarkt
mit knapp 9,4 Mio. Transaktionen aber immer noch deutlich hinter den
Vor-Corona-Jahren zurück, in denen regelmäßig über 10 Mio. Besitzumschreibungen
und Neuzulassungen bei Personenkraftwagen (PKW) erfolgten. Dank ihrer führenden
Marktposition konnte sich die HUK-COBURG in dieser Sparte weiter behaupten und
ihren Bestand von versicherten Fahrzeugen marktüberdurchschnittlich um 3,9
Prozent auf 14,5 Mio. Fahrzeuge steigern. Der Markt selbst verzeichnet ein
leichtes Bestandswachstum von 0,5 Prozent. Die gesamten Bruttobeitragseinnahmen
im Kfz-Versicherungsgeschäft der HUK-COBURG lagen 15,0 Prozent über dem
Vorjahreswert bei 6,3 Mrd. Euro.
HUK24 profitiert von steigenden Onlinezugängen
Kundinnen und Kunden wählen vermehrt digitale Zugänge für den Vertragsabschluss
- die Online-Tochtergesellschaft HUK24 baut vor diesem Hintergrund ihre führende
Stellung weiter aus. Sie ist mittlerweile als Gesellschaft gemessen an 3,6
(Vorjahr: 3,3) Mio. versicherten Fahrzeugen die Nr. 5 im deutschen
Kfz-Versicherungsmarkt. Das Unternehmen weist zudem einen Rekord von rund 1 Mio.
(970.000) reinen Online-Neuverträgen in den Kompositsparten aus, erzielte 1,8
Mrd. Euro gebuchte Bruttobeiträge und ist so mit klarem Abstand die Nummer 1 der
Direktversicherer.
Telematik weiter ausgebaut: Über 800.000 Menschen nutzen das Angebot
Mittlerweile haben sich mehr als 800.000 Personen für den Telematik-Tarif der
HUK-COBURG entschieden, im Vorjahr waren dies rund 670.000. Das entspricht einem
Zuwachs von über 19 Prozent.
Neodigital Autoversicherung: Rund 194.000 Fahrzeuge versichert
Mit dem seit Frühjahr 2023 im Markt positionierten Joint Venture Neodigital
Autoversicherung ist es der HUK-COBURG über diese Marke gelungen, neue
Kundengruppen und Vertriebswege zu erschließen. In seinem dritten Geschäftsjahr
hat der weitere digitale - zum Konzern gehörende - Versicherer bereits rund
194.000 Fahrzeuge im Bestand, das auf das gute Preis-Leistungsverhältnis auch
für diese Zielgruppen zurückzuführen ist.
Rekordneugeschäft bei Haftpflicht-, Unfall- und Sachversicherungen
Der Konzern verzeichnete auch in den anderen Sparten positive Entwicklungen. Bei
den Haftpflicht-, Unfall- und Sachversicherungen erzielte er mit rund einer
Million neuer Verträge bzw. Risiken wiederholt ein Rekordneugeschäft. Hier wirkt
sich die gute Positionierung der HUK-COBURG als Kfz-Versicherer in jedem vierten
Bundeshaushalt und seine Bekanntheit für gute und günstige Produkte aus, was
wiederum zu vermehrter Nachfrage bei Haftpflicht-, Unfall- und
Sachversicherungen der Kunden führt. Der Bestand legte um 3,9 Prozent auf 15,5
Mio. zu, während der Markt stagnierte. Die gebuchten Beiträge stiegen um 4,6
Prozent auf 1,36 (1,30) Mrd. Euro.
Kontinuierliche Zunahme von Verträgen bei Hausrat- und Haftpflichtversicherungen
seit 2015
Seit 2015 konnte die Gruppe in den Haftpflichtversicherungen ihre Vertragsanzahl
um rund 27 Prozent auf 5,27 Mio. steigern. Bei den Hausratversicherungen legte
sie um 32,5 Prozent auf 3,62 Mio. Verträge zu. Die Wachstumsraten waren damit
doppelt so stark wie im Markt.
Rechtsschutzversicherung: Neugeschäft ebenfalls auf Rekordniveau
Die Rechtsschutzversicherung erzielte ihr bestes Neugeschäft in der Geschichte
der HUK-COBURG mit über 148.000 (136.000) Verträgen. Das Bestandswachstum lag
bei 0,9 Prozent. Die Beitragseinnahmen erhöhten sich um 10,2 Prozent auf 355,5
(322,6) Mio. Euro.
Lebensversicherung: Unter sehr hohem Vorjahresniveau
Das Neugeschäft, gemessen in Brutto-Beitragssumme, betrug 1,84 (1,93) Mrd. Euro
und lag damit 4,8 Prozent unter dem hohen Vorjahresniveau. Der letztjährige Wert
war das beste Ergebnis nach 2004. Maßgeblichen Anteil daran hatten die Produkte
zur Arbeitskraftabsicherung sowie die fondsgebundene Premium Rente. Die
gebuchten Bruttobeitragseinnahmen erhöhten sich um 1,1 Prozent auf 813 (804)
Mio. Euro. Der Bestand, gemessen am laufenden Beitrag, belief sich auf 751 (747)
Mio. Euro und entwickelte sich damit weiterhin stabil.
Krankenversicherung wächst stetig
In der Krankenversicherung entwickelte sich das Neugeschäft nach
Monatssollbeitrag mit einem Plus von 2,5 Prozent auf 4,1 Mio. Euro positiv. Der
Neuzugang nach versicherten Personen bewegte sich mit über 81.000 weiterhin auf
einem hohen Niveau.
Insgesamt stieg der gesamte Monatssollbeitrag in der Krankenversicherung zum
Jahresende um 4,7 Prozent auf 179 (171) Mio. Euro. Der Bestand an
vollversicherten Personen erhöhte sich leicht um 0,3 Prozent auf mehr als
460.000.
Die gebuchten Beiträge stiegen um 4,4 Prozent auf 2,11 (2,03) Mrd. Euro.
Ausblick 2026
Das Geschäftsjahr 2026 ist in allen Sparten positiv gestartet und liegt über dem
sehr guten Vorjahr.
Diese Entwicklungen dürfen nicht darüber hinwegtäuschen, dass der
Mobilitätsmarkt in Deutschland im Wandel ist und sowohl der Fahrzeugbestand als
auch die Schadenentwicklungen u. a. durch autonomes Fahren perspektivisch
rückläufig sein werden. Auf dieses Szenario, das die HUK-COBURG in ihrem
Kerngeschäft der Kfz-Versicherung betrifft, bereitet sich das Unternehmen seit
längerem intensiv vor. Es will sich zukünftig neben dem Angebot des
Versicherungsgeschäftes auch als Serviceanbieter rund um Mobilität
positionieren. "Die Mehrheitsbeteiligung an der Werkstattkette pitstop ist ein
wesentlicher Meilenstein für die weitere Ausrichtung unseres Unternehmens", so
Klaus-Jürgen Heitmann. Von den Serviceangeboten der bundesweit 285 Filialen
können die Kundinnen und Kunden der HUK-COBURG direkt profitieren. "Die
HUK-COBURG und pitstop stehen gleichermaßen für gute und günstige Angebote und
passen daher ausgezeichnet zusammen", erläutert er abschließend. Sichtbar werde
dies nun durch das sukzessive Anbringen des HUK-Logos an den Außenfassaden der
pitstop-Filialen. Darüber hinaus werden diese Serviceleistungen nach und nach um
den bereits bestehenden Gebrauchtwagenhandel und ein Leasingangebot für
Bestandskunden der HUK ergänzt. Heitmanns Ziel: Die HUK-COBURG aus der Position
der Stärke von Deutschlands führendem Kfz- und Privatkundenversicherer in den
nächsten Jahren auch zu einem führenden Anbieter rund um Mobilität in
Deutschland auszubauen.
Link zur Homepage: https://ots.de/ssLKkS
Pressekontakt:
Für Rückfragen
Holger Brendel (für Versicherungsgeschäft) Telefon: 09561-9622607
Eva Sahm: (für Mobilitätsservices) Telefon: 09561-9622605
Dr. Kerstin Bartels: (Leitung) Telefon: 09561-9622600
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/7239/6242292
OTS: HUK-COBURG
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