OTS: Hyphe Markets GmbH / Hyphe sichert sich deutsche MiCAR-Lizenz und ...

26.11.2025 10:46:38
Hyphe sichert sich deutsche MiCAR-Lizenz und bereitet europaweite
Expansion vor (FOTO)
München (ots) -
- Hyphe hat mit dem Erhalt der MiCAR-Lizenz durch die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) einen zentralen regulatorischen
Meilenstein erreicht. Ab sofort sind alle regulierten Aktivitäten vollständig
in Deutschland gebündelt.
- Im nächsten Schritt plant Hyphe, seine Services als Liquidity Provider für
digitale Vermögenswerte in weitere europäische Märkte auszurollen.
Hyphe, ein Liquidity Provider für digitale Vermögenswerte, hat von der BaFin
eine MiCAR-Lizenz erhalten. Damit schließt das Unternehmen seine
Umstrukturierung ab, die 2021 mit dem Ziel begann, alle regulierten Aktivitäten
in der neu gegründeten deutschen Hyphe Markets GmbH zu bündeln. Bereits 2023
sicherte sich Hyphe den Status als Wertpapierinstitut und verfügt damit über
eine WpIG-Lizenz für MiFID-II-relevante Geschäfte. Im September kündigte Hyphe
außerdem die Entwicklung eines auf Bitcoin basierenden, tokenisierten
Wertpapiers an - der Hyphe Bitcoin Bond. Unter der gemeinsamen Leitung von Dolf
Diederichsen und Claus Huth werden Kundenbetreuung und Produktentwicklung
zentral aus München gesteuert und von einem internationalen Team an den
Standorten Berlin und Amsterdam unterstützt. Als nächstes plant Hyphe, sein
Angebot an Dienstleistungen und Produkten mithilfe eines EU-Passes auf ganz
Europa auszuweiten.
Claus Huth, Chief Operating Officer (COO) von Hyphe, erklärt: "Mit der
MiCAR-Lizenz sind wir an klare EU-weite Aufsichtsstandards gebunden, hierdurch
ermöglichen wir Banken, Brokern und Vermögensverwaltern einen unkomplizierten
und sicheren Zugang zu Liquidität für digitale Vermögenswerte. Mit der Bündelung
unserer regulierten Aktivitäten in Deutschland schaffen wir dafür eine noch
verlässlichere Grundlage. Der Aufbau dieser Rahmenbedingungen war ein
langwieriger Prozess, der sich jedoch in jeder Hinsicht ausgezahlt hat. Nun
freue ich mich darauf, die weitere Entwicklung des Unternehmens aktiv
voranzutreiben."
Mitbegründer und CEO Dolf Diederichsen: "Der Bereich der digitalen
Vermögenswerte entwickelt sich rasant und ich bin überzeugt, dass Hyphe auch
künftig eine wichtige Rolle dabei spielen wird, die Märkte für digitale Assets
und die traditionelle Finanzwelt weiter zusammenzuführen. Die Erteilung der
MiCAR-Lizenz stellt einen wichtigen Meilenstein für uns dar, und ich freue mich
sehr darüber. Gleichzeitig bin ich stolz auf das Team, das diesen Erfolg möglich
gemacht hat. Wir haben frühzeitig entschieden, unsere Unternehmensstruktur im
Hinblick auf hohe Standards, Produktentwicklung und eine nachhaltige Expansion
in europäische Märkte auszurichten und entsprechend zu strukturieren, der Erhalt
der Lizenz ist der krönende Abschluss dieses Prozesses."
Über Hyphe
Hyphe bietet Finanzinstituten einen einfachen Zugang zu Liquidität für digitale
Vermögenswerte. Hyphe betreibt einen proprietären Liquiditätspool, auf den über
eine API zugegriffen werden kann, und versorgt Banken, Broker und
Vermögensverwalter mit hoher Liquidität für eine Reihe von digitalen
Vermögenswerten, sodass deren Kunden problemlos investieren und handeln können.
Letztendlich arbeitet Hyphe daran, den Zugang zu den Finanzmärkten zu verbessern
und das Profil eines Händlers so zu erweitern, dass es alle umfasst.
Die Hyphe Markets GmbH ist eine nach § 15 Abs. 1 WpIG zugelassene
Wertpapierfirma für den Eigenhandel (§ 2 Abs. 2 Nr. 10c WpIG) und das
Eigengeschäft (§ 15 Abs. 3 WpIG); beaufsichtigt durch die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin).
Pressekontakt:
Cognito DACH
Rebecca Quack
mailto:rebecca.quack@cognitomedia.de
+49 (0) 211 175 2085 23
cognitomedia.com
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/181526/6166599
OTS: Hyphe Markets GmbH
