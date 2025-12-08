OTS: ibw - Informationszentrale der Bayerischen Wirtschaft e.V. / Messe ...

Messe BERUFSBILDUNG: vbm würdigt Bayerns beste Auszubildende aus der

München (ots) - Der vbm - Verband der Bayerischen Metall- und Elektro-Industrie

e. V. ehrt heute im Rahmen der Messe BERUFSBILDUNG in Nürnberg gemeinsam mit

Ulrike Scharf MdL, Staatsministerin für Familie, Arbeit und Soziales, die zwei

besten Auszubildenden in der bayerischen Metall- und Elektroindustrie mit dem

Quabi-Preis. Er ist mit 1.500 Euro dotiert und wird aus Mitteln der

Otto-Meyer-Stiftung finanziert. Der vbm trägt diese Stiftung. Im Rahmen der

Preisverleihung betont vbm Hauptgeschäftsführer Bertram Brossardt: "Mit der

Auszeichnung würdigen wir unsere Azubis in der M+E-Industrie, die sich durch

herausragende Leistungen beim qualifizierten beruflichen Bildungsabschluss,

kurz Quabi, hervorgetan haben. Der Bedarf unserer Unternehmen an gut

qualifizierten und motivierten Nachwuchskräften bleibt weiter hoch. Wir möchten

zeigen, dass Engagement sich stets auszahlt. Darum haben wir diese Auszeichnung

ins Leben gerufen."

Der vbm verleiht den Quabi-Preis bereits zum 36. Mal. Er wird ausschließlich an

Schülerinnen und Schüler mit dem besten qualifizierenden Mittelschulabschluss

("Quabi") vergeben. Die Jugendlichen werden für den Preis auf Antrag ihrer

jeweiligen Mittelschule in Betracht gezogen. "Das macht den Preis einzigartig",

führt Brossardt aus und ergänzt: "Wir möchten mit der Preisverleihung das

Augenmerk gezielt auf die Jugendlichen in den Mittelschulen lenken und die

Bedeutung der beruflichen Bildung herausstellen. Schließen sie ihre Ausbildung

erfolgreich ab, warten in der bayerische M+E Industrie hervorragende

Karriereperspektiven auf sie".

In diesem Jahr geht der Preis für die beste Ausbildungsleistung an zwei

industrielle Metallberufe. Ein Preis geht an Sebastian Wollinger, ausgebildet

zum Konstruktionsmechaniker bei MAN Energy Solutions SE (jetzt Everllence SE) in

Deggendorf mit einer Abschlussnote von 1,05. Die zweite Auszeichnung erhält Max

Pornschlegel, der zum Konstruktionsmechaniker bei Karl-Eugen-Fischer-GmbH

(jetzt Fischer TireTech Germany GmbH) ausgebildet wurde und eine Abschlussnote

von 1,25 erreicht hat. "Als rohstoffarmes Land ist für uns Bildung die

wichtigste Ressource. Gut qualifizierte, engagierte Nachwuchstalente wie die

beiden Preisträger sind unsere Zukunft. Wir gratulieren ihnen ganz herzlich und

wünschen ihnen viel Erfolg auf ihrem weiteren Weg", betont Brossardt

abschließend.

Ulrike Scharf MdL, Staatsministerin für Familie, Arbeit und Soziales : "Was der

vbm hier auf die Beine stellt, ist stark und wichtig. Dieser Preis zeigt, wie

wertvoll eine duale Ausbildung ist. Wer eine Ausbildung macht, steigt direkt ins

Berufsleben ein - mit Sicherheit, echten Karrierechancen und fairer Bezahlung.

Ich gratuliere den Preisträgerinnen und Preisträgern ganz herzlich. Ihr alle

zeigt, dass man mit einer Ausbildung durchstarten kann. Seid stolz auf eure

starken Leistungen. Ihr seid echte Vorbilder für andere Azubis."

